Liste de deck Commander Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Faites équipe avec les Tortues pour vivre une aventure Magic en multijoueurs qui déborde d'action ! Dans le cadre de l'extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, nous sortons un tout nouveau deck Commander. Le deck Puissance des tortues !, qui contient des cartes Magic inspirées des aventures des Tortues dans le monde numérique, contient tout ce que pourrait vouloir un fan des Tortues Ninja.
Le commandant principal de ce deck est Leonardo, l'équilibre, mais nous ne serions pas dans l'univers des Tortues Ninja sans une équipe d'enfer. Partenariat - Sélection du personnage vous permet d'avoir deux commandants qui possèdent cette capacité. Sélectionnez vos deux créatures légendaires préférées avec cette capacité et montrez l'étendue de leur puissance combinée.
La puissance de chacune des Tortues ! Le deck Commander contient :
- 1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer
- 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle
- 5 cartes de commandants secondaires sans bordure Premium traditionnelles
- 94 cartes non-Premium
- 10 jetons recto-verso ou marqueurs prédécoupés
- 1 boîte de deck
Nous révélerons la liste complète du deck Commander Puissance des tortues ! à l'approche de la sortie de l'extension. Pour l'heure, vous pouvez parcourir les cartes révélées récemment dans les visuels des cartes de l'extension.
L'extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sortira dans le monde entier le 6 mars 2026. L'extension, ainsi que le deck Puissance des tortues , est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.