Lors de la MagicCon: Las Vegas, nous avons présenté le futur de Magic, des extensions passionnantes prévues pour 2025 aux nouveaux paradigmes de conception audacieux que nous suivrons par la suite. La sortie de Fondations de Magic: The Gathering plus tard cette année marque le début d'une nouvelle ère pour Magic. Si vous avez manqué le panel ou si vous voulez revivre ce temps fort, nous avons toutes les informations ici.

Une nouvelle ère : Fondations

La sortie de Fondations de Magic: The Gathering s'accompagne d'une nouvelle base pour le jeu. C'est simple, c'est amusant, et cela va devenir un élément fondateur de notre façon de partager Magic.

Nous inaugurons une nouvelle ère de Magic avec Fondations. Ces dernières années, nous avons testé des idées audacieuses, des nouveaux produits, et exploré de nouveaux horizons en matière de conception pour Magic. À présent, nous tirons les leçons de ces enseignements et nous vous proposons la meilleure version de Magic possible.

0048_MTGFDN_MainNew : Réfuter 0313_MTGFDN_BrdFaves : Réfuter 0017_MTGFDN_MainNew : Héraut de l’aube éternelle 0299_MTGFDN_BrdFaves : Héraut de l’aube éternelle

Nos innovations donnent naissance à des modifications qui viendront pimenter le futur de Magic, et nous sommes ravis d'en partager certaines avec vous aujourd'hui.

Nous avons entendu vos préoccupations. Nous allons optimiser la cadence de nos sorties à compter de l'année prochaine, et nous allons l'étaler davantage avec un calendrier plus équilibré et plus digeste, qui inclura des univers de Magic et des extensions Univers Infinis.

Les boosters Univers Infinis à venir seront légaux dans tous les formats. La rotation du format Standard commencera à suivre l'année civile à partir de 2027, ce qui permettra aux joueurs de jouer plus souvent avec leurs cartes préférés dans les formats de leur choix. Vous pouvez en apprendre plus sur ces deux changements dès maintenant auprès d'Aaron Forsythe, vice-président de la recherche et du développement.

Nous allons indiquer un prix de vente conseillé pour la plupart des produits, à compter de Fondations de Magic: The Gathering.

Nous allons nous appuyer sur ces fondations dès cette année avec Fondations, pour continuer en 2025 et après. À ce propos...…

Les extensions Magic de l'année prochaine

Lors de la MagicCon: Las Vegas, nous avons révélé les noms et des détails sur certaines des extensions qui sortiront en 2025. D'un plan ravagé par la guerre entre les khans et les dragons jusqu'aux confins du cosmos, beaucoup de choses vous attendent l'année prochaine.

Innistrad Remastered (INR)

Illustration par : Betty Jiang

0234_MTGINR_Main: Edgar Markov 0328_MTGINR_Fang: Edgar Markov 0428_MTGINR_Retro: Edgar Markov

Célébrez le plan populaire d'Innistrad dans toute sa splendeur gothique avec Innistrad Remastered, qui met en scène des visages familiers, comme Edgar Markov, la carte Tête d'affiche de l'extension.

0491_MTGINR_Headline : Edgar Markov

Rendu numérique. Il ne s'agit pas d'une carte réelle.

Les cartes Tête d'affiche sont une nouveauté Booster Fun, qui fait son apparition dans Innistrad Remastered. Il s'agit d'une carte unique de l'extension qui a été illustrée et créée avec un traitement Premium, et parfois sérialisée comme Edgar Markov, pour devenir la carte la plus intéressante à collectionner dans une extension. Vous verrez davantage de cartes Tête d'affiche à partir de 2025.

Vous pouvez d'ores et déjà précommander Innistrad Remastered. Vous pouvez découvrir l'extension en avance avec les événements d'aperçu WPN Premium du 17 au 23 janvier, et la maison Markov vous invite cordialement à la sortie de l'extension le 24 janvier 2025.

Aetherdrift (DFT)

Illustration par : Svetlin Velinov

Une virée d'enfer vous attend dans la première extension de l'année légale en Standard : Aetherdrift. Faites rugir vos moteurs pour célébrer le lancement du Grand Prix de Ghirapur lors de l'Avant-première dans votre magasin de jeux local le 7 février 2025, et la sortie de l'extension le 14 février !

0120_MTGDFT_Main : Daretti, ingénieur des Casse-cou 0160_MTGDFT_Main : Grondeterre 0191_MTGDFT_Main : Carcasse mécanique étinceverre

Suivez la course effrénée de Chandra Nalaár à travers les percées de présage et sur trois plans du Multivers, où elle cherche à remporter la victoire et un prix extraordinaire. Accrochez-vous jusqu'à sa sortie le 14 février, et n'oubliez pas : roulez à tombeau ouvert, mais ne le fermez pas.

Tarkir : la tempête des dragons (TDM)

Illustration par : Joshua Raphael

Les dragons prennent leur envol dans les cieux de Tarkir, et chaque battement de leurs ailes déchire les percées de présage. Rejoignez l'un des cinq clans résurgents de Tarkir dans leur lutte contre cette menace pour le Multivers.

Des visages familiers comme Sarkhan Vol et Ugin font leur retour, et leur présence se ressent dans toute l'extension. Nous avons hâte de vous donner davantage de détails sur Tarkir : la tempête des dragons quand l'extension sortira, le 1er août 2025.

Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™ (FIN)

FINAL FANTASY est un univers rempli d'éléments mythiques parfaitement adaptés au gameplay de Magic. Vous y retrouverez vos personnages préférés, comme Cloud, Terra, Lightning et Noctis, ainsi que des invocations, des monstres et des rivaux issus de toute la série FINAL FANTASY. Du mythique chocobo au terrifiant béhémoth, ces cartes transposent l'univers de FINAL FANTASY entre vos mains.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY sortira le 13 juin 2025.

Aux portes des Éternités (EOE)

Illustration par : Chris Rallis

Magic s'aventure dans le genre de la science-fantasy avec Aux portes des Éternités, qui explore ce qui se trouve au-delà du Multivers connu. Exploitez la technologie avancée du système Sothéra alors que des forces se disputent un pouvoir cosmique.

Découvrez ce qui se terre au cœur de cette galaxie tumultueuse quand l'extension sortira l'année prochaine.

Arrivée de la collaboration Magic: The Gathering | Marvel

Plus tôt ce mois-ci, nous avons annoncé que notre collaboration avec Marvel commencerait avec le Marvel Superdrop, une série de drops Secret Lair qui mettent en vedette cinq superhéros mythiques de l'univers Marvel, qui seront bientôt disponibles via le Marvel Superdrop. Notre collaboration continuera ensuite fin 2025 avec Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.

Magic sur table et au-delà

Bien d'autres choses arrivent, à mesure que le Multivers Magic s'étend sur de nouveaux supports. Nous vous avons présenté certains de nos projets futurs lors de la MagicCon et nous avons hâte de vous en présenter d'autres bientôt. Alors que vous vous préparez à arpenter les plans et ce qui se trouve au-delà, nous préparons le futur de Magic. Rejoignez-nous pour passer de bons moments aux MagicCon de l'année prochaine, où nous lèverons le voile sur notre vision pour votre jeu préféré.