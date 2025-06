Voyagez à travers les mondes et les histoires des seize jeux adorés par les fans dans Magic: The Gathering—FINAL FANTASY ! Cette extension met en scène les personnages, objets et moments de chaque opus de la série principale FINAL FANTASY, afin que vous puissiez revivre vos moments préférés de l'histoire du jeu vidéo à travers le prisme de Magic: The Gathering. Et, comme pour toute extension Magic, cela inclut de magnifiques jetons !

0005_MTGFIN_Token : Héros 0024_MTGFIN_Token: Séphiroth, ange à une aile

Chaque booster de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contient une carte d'illustration (vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici) ou un jeton non-Premium recto-verso, arborant l'un des 23 jetons pleine illustration de l'extension ou l'emblème créé par Séphiroth, ange à une aile de chaque côté. Il existe notamment 8 jetons Héros différents, chacun représentant un personnage de FINAL FANTASY XIV !

0003a_MTGFIN_ComToken_X: Spirit // Squid 0002a_MTGFIN_ComToken_SrgVII: Soldier // Rebel

Par ailleurs, chaque deck Commander Magic: The Gathering—FINAL FANTASY inclut 10 jetons recto-verso, pour vous aider à assurer le suivi de vos parties. Ces jetons sont non-Premium dans les decks Commander et arborent le traitement Surge Foil dans les decks Commander édition collector. Les decks Commander contiennent une combinaison de jetons des boosters de jeu et de jetons Commander, avec 9 jetons différents et 2 cartes d'aide exclusives au Commander Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

De plus, 4 exemplaires d'une carte recto-verso de marqueurs prédécoupés prennent la place de 4 jetons recto-verso dans le deck Commander Blitz de marqueurs. Ces marqueurs n'arborent pas le traitement Surge Foil dans l'édition collector du deck Commander Blitz de marqueurs.

0021_MTGFIN_Token: Elemental

Enfin, chaque booster collector Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contient un jeton recto-verso Premium traditionnel. Ceux-ci peuvent apparaître dans diverses combinaisons, car les jetons et l'emblème des boosters de jeu Magic: The Gathering—FINAL FANTASY peuvent apparaître ici. Les jetons uniques au Commander Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Vous pouvez consulter la liste complète de ces jetons dans les visuels des cartes Magic: The Gathering—FINAL FANTASY :

Boosters de jeu et boosters collector Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (jetons et emblème)

Decks Commander Magic: The Gathering—FINAL FANTASY : Transe de renaissance (jetons) Transcendance (jetons et carte d'aide) Blitz de marqueurs (jetons) Héritiers et magie (jetons)

Decks Commander édition collector Magic: The Gathering—FINAL FANTASY : Transe de renaissance édition collector (jetons) Transcendance édition collector (jetons et carte d'aide) Blitz de marqueurs édition collector (jetons) Héritiers et magie édition collector (jetons)



Tout le monde trouvera son bonheur avec Magic: The Gathering—FINAL FANTASY ! Vous pourrez découvrir tout cela par vous-même lorsque l'extension sortira partout dans le monde le 13 juin 2025. Les produits sont disponibles à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.