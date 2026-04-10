Remplissez votre cartable de livres de sorts, de parchemins et de jetons de l’extension Les secrets de Strixhaven ! Faites votre rentrée à la plus prestigieuse école du Multivers lors de la sortie de l’extension Les secrets de Strixhaven, le 24 avril 2026. Pour vous aider à préparer les cours, nous avons fait nos devoirs et avons recensé les jetons de l’extension Les secrets de Strixhaven. Après une évaluation exhaustive, voici nos conclusions :

0003_MTGSOS_ToknBstr: Elemental Token 0013_MTGSOS_ToknBstr: Professor Dellian Fel Emblem

Chaque booster de jeu Les secrets de Strixhaven contient un jeton recto-verso non-Premium. Il existe 12 jetons différents pleine illustration et un emblème (créé par le professeur Dellian Fel) disponibles dans les boosters de jeu, et ils apparaissent dans diverses combinaisons sur ces jetons recto-verso. Parmi les 12 jetons pleine illustration, il existe 2 versions différentes de chaque mascotte d’université : Élémentaux, Fractales, Encrelins, Parasites et Esprits.

0003a_MTGSOS_TknComm: Contract Token // Copy Token 0024a_MTGSOS_TknComm: Primo, the Indivisible Token // Treasure Token

Chaque deck Commander Les secrets de Strixhaven contient 10 jetons recto-verso non-Premium. Avec cela, vous aurez tout ce qu’il vous faut pour votre prochaine partie en Commander.

0006_MTGSOS_ToknBstr: Inkling Token 0008_MTGSOS_ToknBstr: Pest Token

Chaque booster collector Les secrets de Strixhaven contient un jeton recto-verso Premium traditionnel ou une carte d'illustration. N'importe lequel des 12 jetons pleine illustration et l'emblème des boosters de jeu, ainsi que les 28 jetons des decks Commander Les secrets de Strixhaven peuvent apparaître sur les jetons recto-verso Premium traditionnels des boosters collector. Veuillez noter que les cartes d’aide des decks Commander n'apparaissent pas dans les boosters collector.

Vous pouvez consultez tous ces jetons et bien d’autres cartes dans les visuels des cartes Les secrets de Strixhaven :

Les jetons de l’extension Les secrets de Strixhaven sont notés 20 sur 20 ! L’extension Les secrets de Strixhaven sort le 24 avril 2026 et elle est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.