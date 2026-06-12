L’un des aspects les plus amusants de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes consiste à combiner vos cartes et personnages préférés pour créer quelque chose de totalement inédit. Vous pouvez combiner vos cartes autrement qu’en équipant Thor, dieu du Tonnerre avec Mjolnir, marteau de Thor (même si c’est déjà très amusant). Les cartes scéniques arborent des illustrations faisant partie d’une illustration plus grande s’étalant sur plusieurs cartes. Jetons un coup d’œil à ce que nos artistes et concepteurs de Booster Fun ont imaginé pour cet événement épique de Magic !

Famille Fantastique

Leinil Francis Yu et Sunny Gho ont illustré cette scène de 4 cartes, qui représente chaque membre des Quatre Fantastiques émergeant de la Zone négative.

Combat de rue de Daredevil

Kev Walker a illustré les 4 cartes de cette scène de combat entre Daredevil, Caïd, Elektra et Bullseye au milieu du quartier de Hell's Kitchen à New York.

Cap contre HYDRA

Annie Wu a illustré une scène de 6 cartes qui rend hommage aux comics classiques de Marvel en dépeignant Captain America dans un superbe style rétro. Gare à vous, HYDRA !

HULK ÉCRASE

Adi Granov a illustré cette scène de 6 cartes où super-héros et super-méchants s’affrontent pour voir qui est le plus fort. Hulk remportera-t-il la victoire, ou l’infâme Leader causera-t-il sa perte ?

Confrontation pour le Cube cosmique

Johan Grenier a illustré une scène massive de 18 cartes montrant un combat pour un Cube cosmique. Cette scène représente plus de 24 personnages Marvel connus. Essayez de trouver votre préféré !

Barbecue chez les Vengeurs

Pour détendre un peu l’ambiance, Chris Bachalo a illustré le recto de chaque carte scénique recto-verso. Dans cette scène de 5 cartes, les super-héros dînent tranquillement à la Tour des Vengeurs.

Boîtes scéniques

Boîte scénique

Heroes United Boîte scénique

Villains Unleashed

Il existe aussi deux boîtes scéniques Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Chaque boîte scénique inclut 6 cartes scéniques sans bordure qui montrent un aspect de l’univers Marvel.

Heroes United

La scène de Heroes United, illustrée par Thanh Tuan, nous montre les Vengeurs qui se ruent vers le combat pour affronter leurs ennemis.

Villains Unleashed

La scène de Villains Unleashed, illustrée par Kieran Yanner, met les super-méchants de l’univers Marvel sous le feu des projecteurs.

Pour en savoir plus sur les façons de vous procurer ces cartes scéniques, lisez notre guide intitulé Collectionner Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Trouvez vos scènes préférées et rassemblez les prochaines pièces de votre collection Magic ! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sortira le 26 juin 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.