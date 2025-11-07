Le 14 novembre, tout va changer. En effet, vous pourrez découvrir les événements d'Avant-première Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air dans votre magasin de jeux local, qui auront lieu du 14 au 20 novembre ! Les événements d'Avant-première constituent votre première chance de jouer avec une nouvelle extension de Magic. Vous jouerez avec de nouvelles cartes, rencontrerez de nouveaux amis et découvrirez le monde d'Avatar, le dernier maître de l'air.

Si c'est votre premier événement Magic, une communauté de joueurs est prête à vous accueillir à bras ouverts. Et si vous avez l'habitude des Avant-premières, vous accompagnerez les premiers pas d'un nouveau joueur dans le monde merveilleux de Magic !

Packs d’avant-première Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air



Lorsque vous vous inscrivez à un événement d’Avant-première, vous recevrez l’un des cinq Packs d’avant-première à thème. Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

5 boosters de jeu Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air

1 booster Personnage classé Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air Chaque booster Personnage est construit autour d’un personnage d’Avatar, le dernier maître de l’air différent et d'une couleur de Magic.

2 jetons recto-verso non-Premium aux couleurs de votre pack d'avant-première

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l’année

1 dé Spindown aux couleurs de votre pack d'avant-première

Vous construirez un deck de Paquet scellé à partir du contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Ensuite, vous affronterez les autres participants à l'Avant-première. Si vous voulez savoir comment construire un deck, poursuivez votre lecture. Vous pourrez jouer en un clin d'œil.

Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.

Choisir vos couleurs et maîtriser les éléments

La plupart des decks de Paquet scellé ne comptent que deux couleurs, alors vous devrez choisir les deux meilleures couleurs parmi les cartes que vous ouvrirez. Voici quelques conseils pour identifier les meilleures couleurs pour votre deck de Paquet scellé.

0004_MTGTLA_Main : Aang, le dernier maître de l’Air 0059_MTGTLA_Main : Katara, prodige de la maîtrise 0085_MTGTLA_Main : Azula, en chasse 0163_MTGTLA_Main : Zuko, prince exilé 0198_MTGTLA_Main : Toph, la Fripouille aveugle

Votre Pack d'avant-première contiendra 5 boosters de jeu et un booster Personnage qui contient des cartes de la couleur associée. Même si rien ne vous oblige à jouer la couleur qui correspond à votre booster Personnage, les cartes que vous ouvrirez vous aiguilleront probablement vers cette couleur. Par exemple, votre booster Personnage Zuko contiendra beaucoup de cartes rouges. C'est une excellente raison de choisir le rouge comme première couleur.

0061a_MTGTLA_Main : La légende de Kuruk 0098_MTGTLA_Main : Foreuse de la Nation du Feu

Ensuite, recherchez des menaces qui vous aideront à remporter la partie. Il peut s'agir de créatures colossales qui infligent des blessures tout aussi énormes, des sorts qui vous permettront de piocher des cartes, et/ou d'artefacts qui feront pencher la partie en votre faveur.

Les menaces sont souvent des cartes rares et rares mythiques, alors soyez attentif lorsque vous ouvrirez votre Pack d'avant-première. Si vous avez du mal à trouver vos menaces, imaginez que votre adversaire lance l'une des cartes que vous venez d'ouvrir. Quelle serait votre réaction ? Si voir un adversaire lancer cette carte vous met dans un état de panique incontrôlée et que vous ne savez pas comment la contrer, alors il s'agit probablement d'une menace viable pour votre deck.

0008_MTGTLA_Main : Leçon de maîtrise de l'Air 0058_MTGTLA_Main : C'est agréable ! 0084_MTGTLA_Main : Azula ment toujours 0125_MTGTLA_Main : Frappe de Bumi 0187_MTGTLA_Main : Origine de la maîtrise du Métal

Il ne vous manque plus qu'une chose : du retrait. Le retrait désigne tout moyen qui vous permet de vous débarrasser des cartes de votre adversaire (notamment ses menaces). La plupart des sorts de retrait sont des cartes courantes et inhabituelles, ce qui signifie que vous les verrez souvent dans vos parties.

Vous trouverez ci-dessous une liste des sorts de retrait notables, susceptibles d'apparaître dans votre sélection de Paquet scellé. Vous pouvez également l'utiliser comme fiche de référence lors de vos parties. Par exemple, si votre adversaire passe son tour avec deux manas noirs disponibles, il est fort probable qu'il se prépare à jouer une carte Acte cruel.

| | | |

Sélectionnez un symbole de mana pour voir les principaux sorts de retrait.

Une fois que vous aurez trouvé vos menaces les plus fortes et vos sorts de retrait, vous devriez avoir trouvé les deux meilleures couleurs pour construire un deck de Paquet scellé. À présent, il est temps de transformer ces couleurs en un deck complet en maîtrisant le pouvoir de la courbe de mana.

La courbe de mana dans Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air

La courbe de mana est un outil puissant lorsque vous construisez un deck. En deux mots, vous devriez équilibrer la valeur de mana de vos sorts pour vous assurer de pouvoir lancer des sorts efficaces tout au long de la partie. La plupart de vos sorts coûteront trois manas ou moins, mais vous devriez toujours avoir une bonne quantité de sorts coûteux capables de mettre fin à la partie. Une courbe de mana classique pour un deck d'Avant-première ressemble à ceci :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

Ceci n'est qu'un exemple de la courbe de mana d'un deck. Si votre deck est plus agressif, votre valeur de mana moyenne sera revue à la baisse. Mais si votre deck se concentre sur le contrôle du plateau et l'accumulation de valeur au fil du temps, vous aurez davantage de temps pour jouer des terrains et lancer des sorts coûteux. Cela signifie que la valeur de mana moyenne de votre deck sera revue à la hausse.

Lorsque vous déterminez si votre deck doit être plutôt agressif ou défensif, réfléchissez à la stratégie globale de votre deck. Regardez les cartes qu'il contient, puis imaginez les circonstances dans lesquelles vous pourriez remporter la victoire.

Les decks agressifs submergeront les adversaires dès le début de la partie avec une horde de créatures à faible coût. Les decks de contrôle chercheront à bloquer les adversaires avant de mettre fin à la partie avec un gros calibre coûteux. Même si la plupart des decks ne seront pas totalement agressifs ou ne permettront pas un contrôle total, déterminer la tendance globale de votre deck vous aidera à jouer de vos forces.

Archétypes de draft de l'extension Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air

Vous avez choisi vos couleurs, vous avez examiné la stratégie de votre deck. Il est désormais temps de choisir les dernières cartes de votre deck. Pour faire le tri, regardez l'archétype de draft de votre deck. Un archétype de draft est un thème centré autour de chaque paire de couleurs, et qui unit les cartes de ces couleurs avec une stratégie commune.

Certaines cartes fonctionnent mieux dans des archétypes spécifiques. Par exemple, la Frappe foudroyante est un sort de retrait efficace pour n'importe quel deck rouge. Cependant, les Cadettes de la Nation du Feu sont une carte plus spécifiques à un archétype. Il est recommandé de l'ajouter à un deck rempli de sorts de leçon pour activer sa première capacité.

En plus de ces cartes spécifiques à un archétype, chaque paire de couleurs possède plusieurs cartes inhabituelles notables. Ce sont des cartes inhabituelles multicolores qui correspondent à leur archétype de draft respectif. Non seulement ces cartes indiquent la stratégie de chaque paire de couleurs, mais ce sont aussi de puissantes cartes dans leurs decks respectifs. Assurez-vous de les inclure dans votre deck dès que possible.

Vous trouverez ci-dessous la liste des archétypes de draft et certaines de leurs cartes principales. Exploitez la stratégie de votre archétype et frayez-vous un chemin vers la victoire !

Volants blanc-bleu

Survolez les créatures de votre adversaire et foncez vers la victoire. Des créatures peu coûteuses avec le vol comme la Voltigeuse débutante peuvent réduire le total de points de vie de votre adversaire. Une fois que vous aurez mis en place vos héros aériens sur le champ de bataille, renforcez-les avec l'Héritage des Nomades de l'Air pour remporter la victoire.

Double pioche bleu-noir

0222_MTGTLA_Main : Gardienne des esprits du Marais brumeux

Ce deck de contrôle cherche à vous faire piocher une deuxième carte à chaque tour, et la manière la plus facile d'y parvenir est d'utiliser des jetons Indice. Pour en tirer encore plus de valeur, utilisez vos Indices pour payer les capacités de maîtrise de l'Eau comme celle du Koï géant, puis sacrifiez ces Indices engagés pour piocher des cartes.

Aggro Nation du Feu noir-rouge

Comme vous l'avez deviné, Aggro Nation du Feu est l'un des decks les plus agressifs que vous puissiez construire. Lancez des créatures et créez des jetons avec la maîtrise du Feu, puis utilisez cette réserve de mana rouge sur des sorts comme la Technique de combustion, la Frappe foudroyante et les Attaques de la Nation du Feu.

Rampe production de terre rouge-vert

Montrez à vos adversaires que vous êtes le plus grand maître de la Terre au monde en transformant vos terrains en redoutables créatures. N'oubliez pas que lorsque vous maîtrisez la Terre, vous pouvez mettre des marqueurs sur des terrains qui sont déjà des créatures. Ceci peut vous aider à activer des cartes qui demandent une force supérieure ou égale à 4, comme Le Roc, paré au combat.

Alliés vert-blanc

0251_MTGTLA_Main : Renforts du Lotus blanc

Avatar, le dernier maître de l'air raconte l'histoire d'Aang et de ses alliés, et nous les avons intégrés à cette extension sur les créatures Allié ! Plusieurs cartes dépendent du nombre d'alliés que vous contrôlez ou de l'arrivée d'alliés sur le champ de bataille, alors ratissez large avec des cartes comme les Guerrières kyoshi.

Sacrifice blanc-noir

Si vous préférez utiliser vos créatures pour déclencher des capacités plus macabres, alors l'archétype Sacrifice blanc-noir est fait pour vous. Les cartes qui se déclenchent lorsqu'elles meurent, comme les Animaux de ferme curieux ou les Simulateurs de poulpatose, font une puissante (et horrible) chair à sacrifice.

Leçons de combat bleu-rouge

0215_MTGTLA_Main : Nuée de libellules

Montrez à vos adversaires la plus puissante arme qui existe : la connaissance. Les sorts de leçon de cet archétype s'inscrivent dans une stratégie agressive, centrée sur le combat. Bon nombre de ces sorts dépendent du nombre de leçons dans votre cimetière, qui transforme le défaussement d'Abandonner tout attachement en un bonus sournois.

Marqueurs +1/+1 bleu-vert

0214_MTGTLA_Main : Agents du Dai Li

Renforcez vos créatures avec des marqueurs +1/+1 de bien des façons. L'action mot-clé « maîtriser la Terre » est l'une des manières les plus simples d'ajouter des marqueurs à vos créatures. Des créatures comme la Taupe-blaireau ajouteront des marqueurs à votre plateau tout en leur conférant des bonus supplémentaires, et Toph, la Fripouille aveugle est une créature létale essentielle pour tout deck centré sur les marqueurs.

Aggro à fond rouge-blanc

0244_MTGTLA_Main : Guerriers du Soleil

Combinez les jetons Allié du blanc et les sorts agressifs du rouge pour créer un deck de Paquet scellé dévastateur. Créez une nuée de jetons pour tirer parti de ruses de combat, comme le Jeu de jambes sophistiqué. Forcez vos adversaires à bloquer de manière défavorable, puis surprenez-les avec Entrez dans l'État d'Avatar.

Rampe et leçons vert-bleu

Jouez mana et terrains,

gagnez avec le Haïku de Sokka.

Un joli coup de Magic.

De nombreuses leçons vous permettent de chercher des terrains supplémentaires, ce qui vous permet d'accélérer pour lancer des sorts décisifs. Lancez les Racines partagées, puis enchaînez avec le Cycle du renouveau, puis dépensez tout ce mana pour le Koï géant. Il n'existe pas de meilleure façon de gagner une partie qu'avec un immense poisson impossible à bloquer.

Exploitez les éléments lors de l'Avant-première

Vous avez désormais tout le nécessaire pour restaurer l'équilibre lors des événements d'Avant-première de votre magasin de jeux local ! Lorsque vous serez inscrit pour l'Avant-première, vous pourrez jeter un œil à tous les autres événements de l'extension Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air. Il y a énormément de choses à découvrir dans votre magasin de jeux local et au-delà.

Les événements d'Avant-première Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air auront lieu du 14 au 20 novembre, et vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui ! L’extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.