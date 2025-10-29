Embarquez vers un périple pour sauver le monde aux côtés de vos amis avec Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air. Les quatre éléments n’attendent que vous, et vous pourrez démontrer votre maîtrise à de nombreuses occasions. Des événements d’Avant-première dans votre magasin de jeux local aux festivités grandioses avec des récompenses à la hauteur, tous les fans d’Avatar, le dernier maître de l’air et de Magic y trouveront leur bonheur.

Sortez de l’iceberg et commencez à jouer à Magic ! L’extension Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air sortira dans le monde entier le 21 novembre 2025. L’extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.

Avant-première de Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air

(du 14 au 20 novembre)

Packs d’avant-première Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air



Chaque ère a besoin de son Avatar, et chaque extension de son Avant-première ! Faites partie des premiers à découvrir l’extension Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air lors des événements d’Avant-première de votre magasin de jeux local ! Lorsque vous vous inscrivez à un événement d’Avant-première, vous recevrez l’un des cinq Packs d’avant-première à thème. Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

5 boosters de jeu Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air

| 1 booster Personnage classé Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air

| 2 jetons recto-verso non-Premium aux couleurs de votre pack d'avant-première

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l’année

1 dé Spindown aux couleurs de votre pack d'avant-première

Les packs d’Avant-première contiennent un booster Personnage spécial, pensé pour mettre encore plus d’Avatar, le dernier maître de l’air dans vos parties. Chaque booster Personnage est axé sur une couleur donnée de Magic, et contient des cartes qui mettent en valeur le personnage choisi. Si vous souhaitez jouer un personnage spécifique, contactez votre magasin de jeux local pour savoir comment les Packs d’avant-première seront distribués.

Nous avons également prévu un cadeau bonus pour ceux qui se dédieront à la maîtrise des éléments au cours de plusieurs événements d’Avant-première. Les joueurs qui participent à au moins deux événements d’Avant-première recevront une bourse à collectionner, dans la limite des stocks disponibles. Ces bourses à collectionner arborent la même illustration centrée sur un personnage que les Packs d’avant-première, et sont assez grandes pour contenir des dés, des jetons, des marqueurs, ou même une tuile de l’Ordre du Lotus Blanc. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus !

Ligue Commander Box

(du 14 au 20 novembre)

Boîte de boosters de jeu

Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air

Les événements de ligue Commander Box ont été récemment ajoutés au répertoire, et nous sommes ravis d’annoncer leur retour pour Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air. Ouvrez une boîte de boosters de jeu entière, construisez un deck Commander de 60 cartes avec son contenu et n’importe quel nombre de terrains de base, et jouez toute la semaine !

0001_MTGTLA_PlayPrm: Gran-Gran 0393_MTGTLA_BaBPromo: Firebending Student

Les participants à la ligue Commander Box recevront cette carte promo Mabouba illustrée par 水溜鳥/mizutametori, dans la limite des stocks disponibles. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium. Et en bonus, vous recevrez la carte promo Buy-a-Box Étudiante en maîtrise du Feu Premium traditionnelle pour tout achat d’une boîte de boosters de jeu, dans la limite des stocks disponibles.

Magic Academy

(du 21 novembre 2025 au 15 janvier 2026)

Boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air



Magic Academy transpose l’expérience d’apprentissage dans votre magasin de jeux local ! Ici, vous rencontrerez de nouveaux amis et jouerez avec les nouvelles cartes de l’extension, ce qui inclut des cartes de la boîte d'apprentissage de Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air ! Apprenez à jouer en compagnie d’autres fans de Magic, ou enseignez le jeu à vos amis.

Les participants recevront des decks de bienvenue Magic: The Gathering, dans la limite des stocks disponibles. Chaque magasin WPN participant recevra une copie de la boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air à utiliser lors des événements Magic Academy. Chaque carte de la boîte d’apprentissage est sise dans l’univers d’Avatar, le dernier maître de l’air, ce qui en fait un moyen d’apprendre le jeu aussi ludique que thématique.

Qu’est-ce que Magic Academy ?

Il existe deux types d’événements Magic Academy, chacun d’entre eux étant centré sur différents aspects du processus d’apprentissage. Les événements Learn to Play sont conçus pour les joueurs qui commencent juste à jouer. Au fil de l'événement, vous apprendrez les règles de base du jeu, comme l'ordre des tours, le déroulement des combats et la façon de lancer des sorts. Les événements Deck Building vous apprennent à construire votre propre deck à partir de six boosters de jeu. Vous regarderez un court didacticiel vidéo au début de l'événement, puis vous construirez votre propre deck à partir du contenu de vos boosters de jeu.

Contactez votre magasin de jeux local pour connaître les événements Magic Academy qu'il propose.

Magic présente : La maîtrise des quatre éléments

(du 21 novembre 2025 au 15 janvier 2026)

Déchaînez la puissance de l’Avatar avec Magic présente : La maîtrise des quatre éléments ! Rendez-vous dans votre magasin de jeux local chaque semaine pour cultiver votre maîtrise des éléments tout en améliorant votre deck et en progressant vers la récompense ultime.

Au début de l’événement, vous construirez un deck à partir de six boosters de jeu, puis vous sélectionnerez l’un des quatre éléments. Vous recevrez alors l’emblème de cet élément, que vous pourrez utiliser lors des parties de l’événement. L’objectif est de jouer trois matchs avec trois adversaires. Obtenez la signature de ces trois adversaires, et vous aurez maîtrisé l’élément choisi !

Chaque semaine, vous pouvez acheter un booster de jeu supplémentaire pour étoffer votre deck de paquet scellé. Si vous faites ainsi, vous obtiendrez un emblème supplémentaire et un nouvel élément à maîtriser. Les joueurs qui auront maîtrisé les quatre éléments à la fin de l’événement recevront une version brillante de l’illustration de Fahmu Fauzi pour Aang, maître des éléments, dans la limite des stocks disponibles.

Standard Showdown

(du 21 novembre 2025 au 15 janvier 2025)

0003_MTGTLA_PlayPrm: Unlucky Cabbage Merchant

Préparez-vous pour une nouvelle saison d’événements Standard Showdown ! Pour les joueurs de Magic, c’est donc la saison des améliorations de deck, de l’examen détaillé des nouvelles cartes avec les visuels, et d’un voyage vers le magasin de jeux local pour en découdre. Pour les marchands de choux, c’est la saison où l’on doit accepter l’inévitable destruction des marchandises.

La carte promo de cet événement rend hommage au commerçant le plus malchanceux d’Avatar, le dernier maître de l’air. Le gagnant de chaque événement Standard Showdown recevra une carte promo Marchand de choux malchanceux illustrée par Thanh Tuan, dans la limite des stocks disponibles. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium.

Commander Night en Troll à deux têtes

(du 21 novembre 2025 au 15 janvier 2026)

0001_MTGTLA_PlayPrm: Gran-Gran

Aang et Katara. Zuko et Iroh. Sokka et un boomerang. Avatar, le dernier maître de l’air regorge de duos de choc. À vous de former le vôtre lors d’une Commander Night en Troll à deux têtes ! Les joueurs qui participent à cet événement recevront la carte Mabouba promo décrite plus haut.

Commander Party

(du 5 au 11 décembre 2025 et du 9 au 15 janvier 2026)

0134_MTGTLA_JmpNew: Le marchand de choux 0221_MTGTLA_Main: Seigneur du Feu Zuko

Si vous êtes fan d’Avatar, le dernier maître de l’air, il y a des chances que votre personnage préféré soit une créature légendaire dans cette extension. Rendez hommage à vos héros favoris, d’Aang à Zuko, en construisant un nouveau deck Commander pour les événements Commander Party de cette extension ! Deux séries d’événements Commander Party seront organisées, alors il ne vous reste plus qu’à choisir un deck pour aller vous amuser.

Ce ne sont pas des parties de Commander comme les autres. Ce sont des affrontements avec des adversaires qui essaient, eux aussi, de maîtriser les quatre éléments. Commencez par maîtriser l’élément le plus proche de vous en remplissant les conditions. Ensuite, vous pourrez passer à la maîtrise de l’élément à votre gauche, et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la maîtrise des quatre éléments. En domptant la puissance de l’eau, de la terre, du feu et de l’air, vous entrerez dans l’état d’Avatar et gagnerez un bonus considérable, à la hauteur de votre maîtrise élémentaire.

Que vous ayez maîtrisé chaque élément ou que vous soyez encore au début de votre voyage, vous recevrez la carte promo Mabouba décrite plus haut dès lors que vous participez à l’événement et dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus sur cet événement.

31e Championnat du Monde de Magic

(du 5 au 7 décembre)

La bataille finale de la saison du Pro Tour 2025 approche ! Le 31e Championnat du Monde de Magic aura lieu du 5 au 7 décembre, et constitue l’événement compétitif majeur de l’année. Des joueurs venus du monde entier se retrouveront dans l’état de Washington, aux États-Unis, pour réaliser leurs rêves de gloire. Le 31e Championnat du Monde de Magic est un tournoi sur invitation uniquement et ne sera pas ouvert au public. Les joueurs s’affronteront en Booster Draft Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air et en Standard Construit.

Un événement de cette taille se doit d’avoir une dotation à la hauteur ! Cet événement comprend une dotation totale de 1 000 000 USD (vous avez bien lu), et le gagnant recevra 100 000 USD en numéraire. Nous couvrirons cet événement en direct sur twitch.tv/magic et sur la chaîne YouTube officielle de Magic. Nos auteurs publieront également des résumés de l’événement sur Magic.gg au fil des matchs. Choisissez un joueur, encouragez-le, et assistez à l’histoire de Magic en décembre.

Magic Spotlight : The Avatar à Atlanta et Lyon

(du 9 au 11 janvier 2026)

La Magic Spotlight Series va bientôt connaître son premier événement de 2026, et nous sommes ravis de faire frémir les éléments des deux côtés de l'Atlantique. Domptez les éléments, maîtrisez le format, et remportez de superbes dotations lors de Magic Spotlight : The Avatar, qui aura lieu à Atlanta (Géorgie), aux États-Unis et à Lyon, en France ! L’événement principal de Magic Spotlight : The Avatar est au format Standard Construit. Il y aura deux événements de ce type durant le week-end du 9 au 11 janvier 2026.

0002_MTGTLA_PlayPrm: Day of Black Sun

Chaque événement Magic Spotlight : The Avatar comprendra une dotation totale de 50 000 USD. De plus, chaque joueur qui s’inscrit à l’événement principal de la Spotlight Series recevra une carte promo Jour du Soleil noir non-Premium illustrée par Dom Lay. Les 128 joueurs les mieux classés lors de cet événement principal recevront également des versions Premium traditionnelles de cette carte promo.

En outre, les 8 joueurs les mieux classés lors de chaque événement principal recevront une invitation au Pro Tour Les secrets de Strixhaven, qui aura lieu à MagicCon : La Vegas du 1er au 3 mai 2026.

Pour en savoir plus sur chacun de ces événements et sur les modalités d’inscription, vous pouvez contacter leurs organisateurs respectifs :

Atlanta, Géorgie, États-Unis : du 9 au 11 janvier 2026, organisé par Star City Games

Lyon, France : du 9 au 11 janvier 2026, organisé par Fanfinity

Préparez-vous pour les CommandFests

(décembre 2025)

Formez votre propre Gaang d’alliés fans de Magic et préparez-vous pour les derniers CommandFests de 2025 ! Chacun de ces événements offre une gamme d’événements de jeu grosse comme un bison volant, avec des artistes, des créateurs de contenu, et bien plus encore. De plus, lorsque vous achetez certains badges pour ces événements, vous recevrez une carte promo Cachet d’ésotérisme en version non-Premium et/ou Premium traditionnelle. Pour en savoir sur les détails de chaque événement et les cartes promo associées, consultez le site de leurs organisateurs respectifs :

Melbourne, Victoria, Australie : du 5 au 7 décembre 2025, présenté par Let’s Play Games

Mayence, Allemagne : du 19 au 21 décembre 2025, présenté par JK Entertainment

Championship Qualifiers régionaux

(du 22 novembre 2025 au 22 mars 2026)

Le troisième round des Championship Qualifiers régionaux 2025-26 commencera le 22 novembre 2025 et durera jusqu’au 22 mars 2026. Au cours de ces RCQ, vous pourrez décrocher des invitations pour les championnats régionaux 2026, et empocher des cartes promo adorables à l’effigie de souris agressives.

Tous les participants aux RCQ recevront une promo non-Premium illustrée par Ampreh. Les meilleurs joueurs recevront aussi une carte promo Souris polyvalente non-Premium illustrée par Neo.G. Les joueurs qui se qualifient pour leur championnat régional recevront également une carte promo Souris polyvalente Premium traditionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur la disponibilité de ces cartes promo sur cet article.

Maîtrisez les éléments, sauvez le monde, faites-vous des amis

Votre périple avec Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air commence dans votre magasin de jeux local. Pour plus d’informations concernant cette extension, vous pouvez consulter l’article intitulé Collectionner Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air dans lequel vous retrouvez tous les détails des traitements Booster Fun. Le reste de l’extension sera dévoilée au cours des jours à venir, donc n’oubliez pas de consulter DailyMTG et la page des visuels des cartes de l’extension pour de nouvelles révélations.

L’extension Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air sortira dans le monde entier le 21 novembre 2025. L’extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.