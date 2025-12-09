Symbole de l'extension MSH Symbole de l'extension MSC

Plus tôt dans l'année, nous avions annoncé Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes, la prochaine extension de notre partenariat sur plusieurs années avec Marvel. Nous avions présenté quelques illustrations de cette extension, qui mettaient en vedette vos super-héros préférés, des méchants que vous adorez détester, et d'autres références issues de l'univers Marvel.

Nos extensions Marvel rendent hommage à ces histoires par le prisme et le gameplay de Magic. Alors que nous préparons l'arrivée des Quatre Fantastiques, des Thunderbolts et autres Vengeurs dans Magic, nous voulions un prologue digne de ce nom pour cette extension.

Après tout, une extension aussi massive mérite une annonce digne de ce nom. Voici donc un aperçu de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes !

Un univers rempli de héros (et de méchants)

Des super-soldats ? Nous en avons. Des mutants ultra-rapides ? Vif-Argent est tellement rapide qu'il commence la partie en étant déjà en jeu. Des scientifiques contaminés aux rayons gamma ? Hulk déboule dans Magic et incarne un tout nouveau type de créature. Si vous appréciez un personnage Marvel en particulier, il y a de grandes chances qu'il soit présent dans cette extension.

Mais l'univers de Marvel ne se limite pas qu'aux super-héros ! De nombreux méchants emblématiques font leurs débuts dans Magic, dont le roi de Latvérie en personne, le Docteur Fatalis (gloire à Fatalis) !

Decks Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Nous allons sortir plusieurs decks Commander dans le cadre de cette extension, afin que vous puissiez vous plonger dans le format le plus populaire de Magic avec certains des personnages les plus célèbres de Marvel. Aujourd'hui, nous voulions vous présenter le commandant principal de l'un de ces decks. Ou plutôt, les commandants principaux, car n'importe quel membre de la première famille de Marvel peut mener le deck Commander des Quatre Fantastiques.

Sauver le monde avec la classe des traitements Booster Fun

Transposer l'univers de Marvel dans Magic impliquait aussi de capturer l'ambiance des comics Marvel sur nos cartes; Vous remarquerez le retour des cartes Comic book classiques, des cartes Source sans bordure et des cartes Case sans bordure sur certaines des cartes les plus flamboyantes de cet ensemble. Notre équipe adore les cartes Comic book classiques, ou peut-être que ce sont juste les fans des ondins qui parlent.

L'extension contiendra également de nouveaux traitements Booster Fun que nous n'allons pas révéler aujourd'hui. Vous allez devoir vous armer de patience pour voir ce que nos illustrateurs ont concocté pour cette célébration de l'univers Marvel.

Les héros les plus puissants de la Terre arrivent dans Magic et nous avons hâte de vous en dire plus sur cette collaboration dans les mois à venir. Vous trouverez tout ce que nous avons révélé ci-dessous. Que vous recherchiez votre super-héros préféré ou les nouvelles cartes pour votre collection, nous espérons que vous avez apprécié ces aperçus. Nous vous retrouverons en 2026 pour révéler davantage le contenu de l'extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Aperçus de l'extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

