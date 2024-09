Collectionner Mornebrune : les 4 choses les plus importantes à savoir

Osez pénétrer dans Mornebrune : le nouveau plan de Magic qui regorge d'horreurs. Vos peurs les plus terribles prendront ici vie sous vos yeux ! Valgavoth enserre la Maison entre ses ailes, condamnant tous entre ses murs à un tourment éternel. À moins, bien sûr, que vous ne parveniez à rallier les autres survivants au peu d'espoir qu'il vous reste.

Illustration par : Andrey Kuzinskiy

Mais, n'en déplaise à certains démons, tout n'y est pas odieux. Il y a une tonne de cartes fantastiques disponibles dans Mornebrune : La Maison de l'horreur pour toutes sortes de joueurs de Magic. Voyons un peu le crime de la crème : les 4 choses les plus importantes à savoir pour collectionner Mornebrune.

1. Contemplez l'horreur avec les cartes Double exposition

Il faut parfois user du bon prisme pour vraiment voir les horreurs de la Maison. Le traitement Double exposition apparaît sur certaines cartes légendaires choisies, pour rendre hommage à la photographie d'épouvante en recouvrant les sujets d'un film aux reflets angoissants. Les cartes Double exposition se trouvent dans les boosters de jeu et dans les boosters collector.

0366_MTGDSK_BlsDEptB: Zimone, All-Questioning 0351_MTGDSK_BlsDEptA: The Wandering Rescuer

Mais attendez ! Certaines de ces cartes Double exposition semblent reluire d'un éclat morbide. Oui, il s'agit sûrement des cartes Double exposition en version Premium texturée. Exclusivement dans les boosters collector, ces cartes arborent non seulement le superbe style de la Double exposition, mais sont en plus embellies du traitement Premium texturé.

0406_MTGDSK_EclipDE: The Wandering Rescuer

2. Des artistes époustouflants mis à l'honneur avec les cartes Japan Showcase

Avec la sotie de Mornebrune : La Maison de l'horreur, nous lançons également le Japan Showcase. Ces cartes comportent des illustrations d'artistes japonais, un hommage à des styles connus et appréciés dans le monde entier que l'on retrouve habituellement dans les magasins spécialisés japonais. Ces cartes existent en version Premium traditionnelle…

0386_MTGDSK_JapanSh: Enduring Innocence 0395_MTGDSK_JapanSh: Overlord of the Hauntwoods

Et avec le tout nouveau traitement Premium Fracture !

0396_MTGDSK_JapanEcl: Enduring Innocence 0405_MTGDSK_JapanEcl: Overlord of the Hauntwoods

Ces cartes se trouvent exclusivement dans les boosters collector. Dans les boosters collector vendus en japonais, les cartes Japan Showcase seront toujours en japonais. Dans les boosters collector vendus dans d'autres langues que le japonais, elles seront en anglais les deux tiers du temps, et en japonais un tiers du temps.

3. Les cauchemars prennent vie avec les cartes Reflets monstrueux

Certaines des créatures qui rôdent dans la Maison sont tellement épouvantables qu'une bordure normale de carte ne peut les contenir ! Les cartes Reflets monstrueux présentent ces êtres terrifiants avec une illustration spéciale sans bordure au style magnifique. Vous pouvez voir (si vous l'osez) le résultat sur des cartes comme le Hurleur de Hantebois.

0349_MTGDSK_BlsMonRe: Hauntwoods Shrieker

Les cartes Reflets monstrueux se trouvent dans les boosters de jeu et dans les boosters collector.

4. Explorez la Maison avec les cartes à cadre paranormal

Les entités qui se trouvent dans la Maison ont quelque chose d'étrange. Le traitement cadre paranormal donne du corps à ce ressenti. Ces cartes ont un aspect désuet et des illustrations qui donnent froid dans le dos. Pour les amoureux du plan de Mornebrune, ces cartes offrent un panorama inégalé.

0314_MTGDSK_ShowTech: Chainsaw 0309_MTGDSK_ShowTech: Come Back Wrong

Les cartes à cadre paranormal se trouvent dans les boosters de jeu et dans les boosters collector.

Les cartes Double exposition, Japan Showcase, Reflets monstrueux et à cadre paranormal ne sont qu'un aperçu des visions terrifiantes qui vous attendent dans Mornebrune : La Maison de l'horreur. L'extension sort le 27 septembre 2024. Mais d'autres surprises vous attendent, si vous n'avez pas froid aux yeux ! Alors lisez la suite, braves survivants, pour découvrir les autres secrets tapis dans la Maison.

Détails concernant Mornebrune : La Maison de l'horreur

Symbole de l'extension DSK

Symbole de l'extension DSC Symbole de l'extension DSC

Symbole de l'extension SPG Symbole de l'extension SPG

Code de l'extension Mornebrune : La Maison de l'horreur : DSK

Code de l'extension Commander Mornebrune : La Maison de l'horreur : DSC

Code de l'extension Invités spéciaux : SPG

Légalité :

Mornebrune : La Maison de l'horreur est une extension légale en Standard.

Les extensions Mornebrune : La Maison de l'horreur Commander (DSC) et Invités spéciaux (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

Les boosters de jeu Mornebrune : La Maison de l'horreur contiennent des cartes des extensions DSK et SPG. Ces cartes sont jouables dans les événements en Booster Draft et Paquet scellé Mornebrune : La Maison de l'horreur lorsqu'elles proviennent de boosters de jeu.

Site Web : Mornebrune : La Maison de l'horreur

Précommandez

Vous pouvez précommander l'extension Mornebrune : La Maison de l’horreur immédiatement pour des cartes promos exclusives et des accessoires cadeaux (dans la limite des stocks disponibles auprès de votre revendeur WPN participant à l'offre) ! Les boosters de jeu, les boosters collector, les decks Commander, les bundles et les bundles Nightmare (plus d'infos à ce sujet bientôt) sont déjà disponibles.

Booster Fun Mornebrune : La Maison de l’horreur

Le plan de Mornebrune résonne avec ceux qui y pénètrent, donnant vie à leurs plus terribles peurs. Nous en faisons de même, sauf que nous avons donné à vos peurs des traitements spéciaux Booster Fun ! Mornebrune : La Maison de l’horreur résonne avec les joueurs de Magic en tous genres, il y aura forcément quelque chose pour vous faire hurler !

Terrains Manoir pleine illustration

Cette Maison n'est pas un bâtiment ordinaire : il s'agit d'une entité vivante recouvrant tout le plan qui se nourrit des peurs de ses habitants. Les pièces de la Maison en perpétuel changement sont illustrées dans Mornebrune : La Maison de l’horreur au travers des terrains Manoir pleine illustration. Chacun des terrains de base illustre une partie de la Maison dans sa gloire la plus terrifiante. Vous pouvez trouver ces terrains dans les boosters de jeu et les boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur.

0272_MTGDSK_MBland: Plains 0273_MTGDSK_MBland: Island 0274_MTGDSK_MBland: Swamp 0275_MTGDSK_MBland: Mountain 0276_MTGDSK_MBland: Forest

Cartes Double exposition ou Double exposition Premium texturées

Dites « ouistiti » ! Les cartes Double exposition s'inspirent de la photographie d'épouvante, avec une ambiance propre à Mornebrune, pour vous offrir un angle unique sur les personnages du plan et les dangers qu'ils affrontent. Vous pouvez trouver ces cartes en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et dans les boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur.

0352_MTGDSK_BlsDEptA: Valgavoth, Terror Eater 0366_MTGDSK_BlsDEptB: Zimone, All-Questioning

Mais qu'est-ce donc ? Certaines de ces photographies ont un aspect ectoplasmique. Ces cartes Double exposition existent également en version Premium texturée, qui leur donne plus de relief. Vous les trouverez exclusivement dans les boosters collector.

0407_MTGDSK_EclipDE: Valgavoth, Terror Eater

C'est presque comme si elles allaient vous sauter dessus ! (Ce ne sera pas le cas, promis.)

Cadre paranormal

Certains de mes équipements ne fonctionnent plus depuis votre arrivée. C'est peut-être lié à certains de ces monstres derrière vous (faites comme s'ils n'étaient pas là). Nous avons capturé l'essence hantée de la Maison dans des cartes à cadre paranormal. Chacune de ces cartes possède un style désuet et imparfait qui rappelle une certaine esthétique de l'épouvante. Vous pouvez trouver ces cartes dans les boosters de jeu et les boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur.

0309_MTGDSK_ShowTech: Come Back Wrong

Reflets monstrueux

Confrontez-vous à vos peurs les plus terribles, et regardez-les prendre vie sous vos yeux ! Mettez les horreurs de la Maison sous le feu des projecteurs avec les cartes Reflets monstrueux. Avec des illustrations sans bordure adornant de puissantes cartes, ces traitements captureront suffisamment votre attention pour vous distraire du monstre qui rôde derrière vous.

0346_MTGDSK_BlsMonRe: Doomsday Excruciator 0348_MTGDSK_BlsMonRe: Screaming Nemesis

Vous pouvez trouver les cartes Reflets monstrueux dans les boosters de jeu et les boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur.

Cartes sans bordure

Dans Mornebrune : La Maison de l'horreur, plusieurs cartes bénéficient d'un traitement sans bordure arborant des illustrations terrifiantes qui s'échappent du cadre normal de la carte. Il y a dix pièces sans bordure, un planeswalker sans bordure, et un cycle rare de terrains sans bordure.

0328_MTGDSK_BrdlsPW: Kaito, Bane of Nightmares

Une nouvelle porte s'ouvre dans la Maison, révélant une nouvelle pièce au-delà de l'entendement. La nature labyrinthique de cette bâtisse à l'envergure du plan est retranscrite à travers les cartes de pièces, dont certaines existent en version sans bordure pour donner un aperçu de la structure tortueuse de la Maison.

0335_MTGDSK_BdrlsRm: Dollmaker's Shop

Les pièces sans bordure se trouvent dans les boosters de jeu et dans les boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur.

Cartes Mal insidieux

Vous devriez vraiment vous souciez de ce monstre qui rôde derrière vous. Vous savez à quel point ils peuvent être dangereux, non ? Cette façon qu'ils ont de vous épier, scrutant tous vos mouvements tandis que leur présence vous échappe. La plupart des gens ne les remarquent que trop tard.

0145_MTGDSK_Main: Norin, Swift Survivalist 0297_MTGDSK_Lurker: Norin, Swift Survivalist

Tenez, jetez un œil à ce qu'il peut vous arriver avec ces cartes Mal insidieux. Certaines des cartes Mornebrune : La Maison de l'horreur ont une illustration alternative (et un numéro de collection) qui les distingue de leur version normale de l'extension avec un monstre de Mornebrune tapis dans l'ombre.

Les cartes Mal insidieux se trouvent dans les boosters de jeu et dans les boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur.

Japan Showcase

Nous sommes ravis de vous annoncer une nouveauté Booster Fun : les cartes Japan Showcase. Les cartes Japan Showcase ont des visuels d'artistes et illustrateurs japonais, rendant hommage à des styles artistiques mondialement reconnus et appréciés qu'on retrouve dans les magasins spécialisés japonais. Mais cela va bien au-delà : nous voulons des illustrations différentes de celles que vous avez l'habitude de voir sur les cartes Magic.

0390_MTGDSK_JapanSh: Enduring Tenacity 0395_MTGDSK_JapanSh: Overlord of the Hauntwoods

Les boosters collector en langue japonaise incluront des versions en japonais des cartes Japan Showcase Premium traditionnelles et Premium Fracture, alors que tous les autres boosters collector des autres langues contiendront des versions en anglais (67 % des paquets que vous ouvrez) ou en japonais (33 %). Les cartes Premium Fracture sont un nouveau type de cartes Premium qui rendent encore plus élégantes des cartes déjà magnifiques !

0400_MTGDSK_JapanEcl: Enduring Tenacity 0405_MTGDSK_JapanEcl: Overlord of the Hauntwoods

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'article d'annonce paru lors de la MagicCon: Amsterdam !

Invités spéciaux

Les personnages de tout le multivers se sont rassemblés pour secourir Nashi, et nous avons rassemblé des cartes de toute l'histoire de Magic pour les cartes Invités spéciaux de cette extension ! Comme toujours il s'agit d'une sélection spéciale de cartes issues de l'histoire de Magic avec une illustration unique inspirée de l'ambiance du plan de Mornebrune. Jetez un œil à cette version spéciale de Compagnie rassemblée qui vous présente l'équipe de secours.

0072_MTGDSK_SpeGuest: Collected Company

Ils en jettent, non ? Les cartes Invités spéciaux se trouvent dans les boosters de jeu en version non-Premium uniquement. Les versions Premium traditionnelles des cartes Invités spéciaux ne se trouvent que dans les boosters collector.

Détail des produits Mornebrune : La Maison de l'horreur

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Mornebrune : La Maison de l'horreur

Chacun des boosters de jeu Mornebrune : La Maison de l'horreur contient :

14 cartes Magic: The Gathering 6 à 7 cartes courantes L'extension principale Mornebrune : La Maison de l'horreur contient 81 cartes courantes qui peuvent occuper cet emplacement. Parmi celles-ci, 2 des cartes courantes ont une version Mal insidieux qui apparaîtra 1 fois sur 4 lorsque vous verrez ces cartes. Une des 10 cartes Invités spéciaux non-Premium remplace une carte courante dans 1 booster de jeu sur 64. À noter que les cartes Invités spéciaux n'occupent pas l'emplacement de joker ou de Premium traditionnelle dans les boosters de jeu.

3 cartes inhabituelles L'extension principale comporte 100 cartes inhabituelles qui peuvent occuper cet emplacement. Parmi celles-ci, 4 cartes inhabituelles existent en version Mal insidieux et 4 en version cadre paranormal, chacune d'elle apparaissant 1 fois sur 4 lorsque vous rencontrerez cette carte inhabituelle.

1 carte rare ou rare mythique L'extension principale comporte 60 cartes rares (75 % de chances) et 20 cartes rares mythiques (12,6 % de chances) qui peuvent occuper cet emplacement. Le reste du temps, cet emplacement est occupé par une des cartes Booster Fun suivantes : 46 cartes Booster Fun rares (8,2 % de chances) et 16 rares mythiques (1,4 % de chances) ; ces cartes incluent des pièces, des terrains et un planeswalker avec un traitement sans bordure. Comprend également des cartes à cadre paranormal, Reflets monstrueux et Double exposition. 7 cartes Mal insidieux rares (2,5 % de chances) et 2 rares mythiques (0,3 % de chances). Certaines cartes existent avec deux traitements différents. Pour ces cartes, les fréquences d'apparition des différentes variantes Booster Fun de chacune de ces cartes sont ajustées de telle façon à ce qu'elles apparaissent aussi souvent que les autres cartes de même rareté. 1 joker de n'importe quelle rareté. Peut être n'importe quelle carte des emplacements de courante, inhabituelle, rare ou rare mythique, y compris les cartes Booster Fun. 1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté. Cet emplacement peut comporter les mêmes cartes que l'emplacement de joker. 1 carte de terrain. Cet emplacement peut comporter un des 5 terrains Manoir pleine illustration (13,3 % de chances en non-Premium, 3,3 % de chances en Premium traditionnelle), 10 cartes de terrain de base (26,7 % de chances en non-Premium, 6,7 % de chances en Premium traditionnelle), ou un des 10 terrains doubles courants (40 % de chances en non-Premium, 10 % de chances en Premium traditionnelle).

1 carte de jeton ou carte d'illustration

Boosters collector

Boîte de boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur

Chacun des boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur contient :

15 cartes Magic: The Gathering 5 cartes courantes Premium traditionnelles Comprend les 81 cartes courantes de l'extension principale, 10 terrains doubles courants, et/ou 2 cartes courantes Mal insidieux. Toutes les cartes de cet emplacement ont les mêmes chances d'apparaître. 4 cartes inhabituelles Premium traditionnelles Comprend les 100 cartes inhabituelles de l'extension principale, 4 cartes inhabituelles à cadre paranormal et/ou 4 cartes inhabituelles Mal insidieux. Toutes les cartes de cet emplacement ont les mêmes chances d'apparaître. 1 carte de terrain Manoir pleine illustration Premium traditionnelle. Plaine, île, marais, montagne et forêt ont chacun une seule variante Manoir pleine illustration Premium traditionnelle qui peut apparaître dans cet emplacement. 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle. Cet emplacement comporte une carte Premium traditionnelle rare (76,9 % de chances) ou rare mythique (12,8 % de chances), ou 1 des 7 cartes Mal insidieux rare (9,0 % de chances) ou rare mythique (1,3 % de chances). 1 commandant Mornebrune rare ou rare mythique. Cet emplacement peut comporter 1 des 8 commandants rares mythiques en version Premium traditionnelle (6 % de chances) ou en version non-Premium (12,1 % de chances). Le reste du temps, cet emplacement comporte un commandant rare non-Premium à illustration étendue (81,9 % de chances). 2 cartes non-Premium Booster Fun et/ou à illustration étendue. Chaque booster collector comporte un total de deux des cartes de la liste ci-dessous : 13 cartes rares à illustration étendue (18,8 % de chances) 5 cartes rares mythiques à illustration étendue (3,6 % de chances) 10 cartes rares sans bordure (14,4 % de chances), comprenant des pièces et des terrains 6 cartes rares mythiques sans bordure (4 % de chances), comprenant des pièces et un planeswalker 20 cartes à cadre paranormal rares (29 % de chances) et 2 rares mythiques (1,5 % de chances) 12 cartes Double exposition rares (17,4 % de chances) et 5 rares mythiques (3,3 % de chances) 4 cartes Reflets monstrueux rares (5,8 % de chances) et 3 rares mythiques (2,2 % de chances) 1 carte Premium traditionnelle, Premium texturée ou Fracture Premium. En plus de permettre d'obtenir les versions Premium traditionnelles des cartes de l'emplacement non-Premium Booster Fun et/ou à illustration étendue, cet emplacement peut comporter des trouvailles bonnes à faire peur issues des tréfonds de Mornebrune. Cela peut comprendre : 1 des 10 cartes Japan Showcase Premium traditionnelles en anglais (6 % de chances)* 1 des 10 cartes Japan Showcase Premium traditionnelles en japonais (3 % de chances)* Les boosters collector en japonais ne contiendront que les versions japonaises des 10 cartes Japan Showcase Premium traditionnelles. Elles apparaîtront dans les boosters collector 9 % du temps. 1 des 10 cartes Japan Showcase Premium Fracture en anglais (0,7 % de chances)* 1 des 10 cartes Japan Showcase Premium Fracture en japonais (0,3 % de chances)* Les boosters collector en japonais ne contiendront que les versions japonaises des 10 cartes Japan Showcase Premium Fracture. Elles apparaîtront dans les boosters collector 1 % du temps. 1 des 5 cartes Double exposition rares mythiques Premium texturées (1 % de chances) 1 des 10 cartes Invités spéciaux rares mythiques Premium traditionnelles (3,1 % de chances) Le reste du temps (dans 85,9 % des cas) il y aura une des cartes de l'emplacement ci-dessus mais en version Premium traditionnelle (avec les mêmes proportions de variantes et de raretés)

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

*Pourcentages arrondis

Decks Commander Mornebrune : La Maison de l’horreur

Faiseuse de miracles (blanc-bleu-noir) Hécatombe (noir-vert)

Petite frayeur ! (vert-bleu) Châtiment éternel (noir-rouge)

Chaque deck Commander Mornebrune : La Maison de l’horreur contient :

1 deck Commander de 100 cartes prêt à jouer qui renferme : 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle 10 cartes Magic inédites

10 cartes de machination pour le format Archenemy

10 jetons recto-verso

1 booster collector échantillon

1 boîte de deck

Pour plus d'informations sur le contenu de chaque deck Commander, allez voir les listes des decks Commander Mornebrune : La Maison de l'horreur.

Bundle

Bundle Mornebrune : La Maison de l'horreur

Chaque Bundle Mornebrune : La Maison de l'horreur contient :

9 boosters de jeu Mornebrune : La Maison de l'horreur

1 carte Premium traditionnelle à illustration alternative

30 cartes de terrain 5 terrains Manoir pleine illustration Premium traditionnels 5 terrains Manoir pleine illustration non-Premium 10 terrains de base Premium traditionnels 10 terrains de base non-Premium

1 dé Spindown

1 boîte de deck

Bundle Nightmare

Bundle Nightmare Mornebrune : La Maison de l'horreur

Chaque Bundle Nightmare Mornebrune : La Maison de l'horreur contient :

6 boosters de jeu Mornebrune : La Maison de l'horreur

2 boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur

20 terrains pleine illustration Premium traditionnels 4 terrains Manoir pleine illustration de chaque type de terrain de base

1 carte promo sans bordure

1 carte thématique affiche de film

3 affiches de film recto-verso

1 dé Spindown phosphorescent

1 boîte de deck

Pack d'avant-première

Pack d'avant-première Mornebrune : La Maison de l'horreur

Chaque Pack d'avant-première Mornebrune : La Maison de l'horreur contient :

6 boosters de jeu Mornebrune : La Maison de l'horreur

1 rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 carte contenant un code pour Magic: The Gathering Arena ; seulement disponible dans certaines régions

; seulement disponible dans certaines régions 1 boîte de deck

1 dé Spindown (parmi cinq variantes de couleur possibles)

Merci de vous joindre à nous pour cette aventure dans les corridors de Mornebrune, où vos pires cauchemars prennent vie. Nous sommes impatients de vous faire découvrir ce plan où se mêlent horreur et espoir. Pour voir la totalité de l'extension, vous pouvez consulter les visuels des cartes Mornebrune : La Maison de l'horreur. Vous pouvez précommander l'extension Mornebrune : La Maison de l’horreur dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic !