La guerre ne meurt jamais, et Magic non plus. Cette fois, nous pénétrons dans les terres désolées, qui s'étendent de la Nouvelle-Californie et du Mojave à la Capitale, au Commonwealth et aux Appalaches, et nous explorons la riche histoire post-apocalyptique de Fallout®.

Magic: The Gathering – Fallout® a quelque chose de S.P.E.C.I.A.L.

Détails de l'extension Magic: The Gathering – Fallout®

L'extension Magic: The Gathering – Fallout® est disponible en précommande dans votre magasin de jeux local, chez des revendeurs en ligne comme Amazon et partout où les produits Magic sont vendus.

Dates importantes de l'extension Magic: The Gathering – Fallout®

Présentation et aperçus : 20 février 2024

: 24 février 2024 Sortie mondiale : 8 mars 2024

8 mars 2024 Launch Party Commander : du 8 au 10 mars 2024

Decks Commander Magic: The Gathering – Fallout®

Les quatre decks Commander sont chacun basé sur un thème différent.

Survivants bagarreurs (rouge-vert-blanc) : avec le bon chien Canigou comme commandant, ce deck est basé sur la récupération d'outils, les jetons Nourriture et les alliés. Il introduit aussi les jetons Bric-à-brac, qui peuvent être sacrifiés pour piocher des cartes. Si vous aimez les jetons et mettre des auras et des équipements sur vos créatures, alors ce deck est fait pour vous.

Canigou, fidèle compagnon (Premium traditionnel) Canigou, fidèle compagnon (commandant de présentation super Premium) Jeton Bric-à-brac

Menace mutante (noir-vert-bleu) : si vous cherchez quelque chose d'un peu « différent », vous devriez essayer le deck Menace mutante, qui utilise les créatures mutantes étranges et dangereuses de Fallout, comme par exemple le commandant du deck, l'Homme-phalène sage. Jouez des créatures, puis renforcez-les avec des marqueurs et proliférez. Exposez-vous et vos adversaires grâce aux nouveaux marqueurs « radiation » (des marqueurs mis sur les joueurs qui meulent des cartes et vous infligent des blessures).

Homme-phalène sage (Premium traditionnel) Homme-phalène sage (commandant de présentation super Premium)

Goule sauvage Radiation (aide)

Ave, Caesar (rouge-blanc-noir) : n'oublions pas le deck Ave Caesar, dont le commandant n'est autre que le tristement célèbre Caesar de la franchise. Les thèmes de ce deck incluent les chefs de factions militaires et leurs soldats, ainsi que des pillards des terres dévastées. Faites preuve d'agressivité avec une armée de jetons de créature grâce à l'aide de la mécanique d'escouade, qui vous permet de créer des copies jeton supplémentaires des créatures.

Caesar, empereur de la Légion (Premium traditionnel) Caesar, empereur de la Légion (commandant de présentation super Premium) Clone de Gary

Science ! (bleu-blanc-rouge) : voici enfin notre deck Science !, qui se concentre sur les armes à énergie de haute technologie, les scientifiques, les synthétiques et les robots d'avant-guerre. Avec la Dr Madison Li comme commandant, vous pourrez jouer des artefacts pour générer de l'énergie, une mécanique qui fait un retour approprié pour Fallout.

Dr Madison Li (Premium traditionnelle) Dr Madison Li (commandant de présentation super Premium) Rex, molosse cybernétique

Booster Fun Magic: The Gathering – Fallout®

Cartes Premium traditionnelles et Surge Foil

Si vous êtes fan de cartes Premium, nous avons pensé à vous ! Chaque deck Commander Magic: The Gathering – Fallout® renferme deux cartes Premium traditionnelles : le commandant principal et un commandant secondaire.

Vous pourrez également retrouver toutes les cartes des decks Commander en version Premium traditionnelle dans les boosters collector Magic: The Gathering – Fallout® . Chaque carte légale en format Eternal, comme les réimpressions, les cartes Magic inédites et les jetons, sera disponible dans les boosters collector !

De plus, l'un des traitements Premium préférés des fans fait son grand retour : le Surge Foil ! Ce traitement offre un effet électrique brillant à vos cartes qui attirera à coup sûr l'attention des autres joueurs de Commander.

Traitement Showcase Pip-Boy

Envie de dénicher de nouveaux traitements incroyables ? Les boosters collector de cette extension contiennent des options Booster Fun très appréciables. Pour commencer, le traitement Showcase Pip-Boy que l'on retrouve sur 26 cartes. Les cartes avec ce traitement sont disponibles dans les boosters collector en versions non-Premium, Premium traditionnelle et Surge Foil. Jetez un œil aux quatre cartes principales avec ce traitement !

Canigou, fidèle compagnon (Showcase Pip-Boy) Homme-phalène sage (Showcase Pip-Boy)

Caesar, empereur de la Légion (Showcase Pip-Boy) Dr Madison Li (Showcase Pip-Boy)

Parmi ces cartes, 9 sont des réimpressions de l'histoire de Magic avec des noms et illustrations alternatives dont les équivalents en termes de mécaniques ne sont pas trouvables dans les decks Commander.

Tarmogoyf (réimpression Showcase Pip-Boy)

Illustration Vault Boy sans bordure

L'illustration Vault Boy sans bordure est exclusive aux boosters collector, qui contiennent une sélection de 9 cartes arborant le Vault Boy emblématique ! Ces cartes sont disponibles en versions non-Premium, Premium traditionnelle et Surge Foil dans les boosters collector.

Certaines sont des traitements alternatifs de cartes présentes dans les decks Commander.

Cachet d’ésotérisme (Vault Boy sans bordure) Anneau solaire (Vault Boy sans bordure) Distributeur de Nuka-Cola (Vault Boy sans bordure)

D'autres sont exclusives aux boosters collector et n'ont pas d'équivalent en termes de mécaniques dans les decks Commander.

Ravages de la guerre (Vault Boy sans bordure)

Attendez-vous également à trouver des terrains de base pleine illustration non-Premium dans les decks Commander Magic: The Gathering – Fallout®, représentant 5 environnements isométriques tels qu'aperçus dans les jeux Fallout classiques. Ils sont disponibles en versions Premium traditionnelle et Surge Foil dans les boosters collector.

Plaine (pleine illustration) Plaine (pleine illustration)

Île (pleine illustration) Île (pleine illustration)

Marais (pleine illustration) Marais (pleine illustration)

Montagne (pleine illustration) Montagne (pleine illustration)

Forêt (pleine illustration) Forêt (pleine illustration)

Cartes à illustration étendue

Les cartes à illustration étendue sont aussi de retour, et vous pourrez en trouver 6 à 7 en versions non-Premium, Premium traditionnelle et Surge Foil dans chaque booster collector Magic: The Gathering – Fallout®.

Armure assistée T-45 (Illustration étendue) Three Dog, DJ de Galaxy News (illustration étendue)

Figurines sérialisées

Enfin, des figurines avec un atout très S.P.E.C.I.A.L. feront leur apparition dans cette extension, recevant chacune un traitement sérialisé limité à 500 exemplaires au total. Les figurines sérialisées arborent le traitement Premium irisée double.

Figurine Force (Premium irisée double sérialisée) Figurine Perception (Premium irisée double sérialisée) Figurine Endurance (Premium irisée double sérialisée)

Figurine Charisme (Premium irisée double sérialisée) Figurine Intelligence (Premium irisée double sérialisée)

Figurine Agilité (Premium irisée double sérialisée) Figurine Chance (Premium irisée double sérialisée)

Les cartes sérialisées de figurine sont uniquement en anglais et sont disponibles dans les boosters collector Magic: The Gathering – Fallout® en n'importe quelle langue. Les cartes de figurine non sérialisées sont mécaniquement identiques à leurs versions sérialisées. Consultez l’emballage du produit pour plus de détails. Les images sont des rendus numériques, il ne s'agit pas de cartes réelles.

Vue d'ensemble des produits Magic: The Gathering – Fallout®

Decks Commander Magic: The Gathering – Fallout®

L'extension comporte quatre decks Commander de 100 cartes sur le thème de la franchise Fallout. En voici le contenu :

Un deck Commander de 100 cartes Le deck Ave, Caesar (rouge-blanc-noir) contenant 37 nouvelles cartes Magic. Le deck Survivants bagarreurs (rouge-vert-blanc) contenant 38 nouvelles cartes Magic. Le deck Science ! (bleu-blanc-rouge) contenant 38 nouvelles cartes Magic. Le deck Menace mutante (noir-vert-bleu) contenant 41 nouvelles cartes Magic.

1 commandant principal Premium traditionnel

1 commandant secondaire Premium traditionnel

10 jetons recto-verso

1 boîte de deck

1 compteur de points de vie

1 booster collector échantillon 2 cartes à cadre alternatif, dont au moins une rare ou rare mythique



Boosters collector Magic: The Gathering – Fallout®

Boîte de boosters collector Magic: The Gathering – Fallout®

1 terrain de base Premium traditionnel 1 carte sur 3 apparaît en Surge Foil.

1 carte rare ou rare mythique à cadre standard Premium traditionnelle 1 carte sur 10 apparaît en Surge Foil.

1 carte Premium traditionnelle du deck Ave, Caesar 1 carte sur 10 apparaît en Surge Foil.

1 carte Premium traditionnelle du deck Survivants bagarreurs 1 carte sur 10 apparaît en Surge Foil.

1 carte Premium traditionnelle du deck Science ! 1 carte sur 10 apparaît en Surge Foil.

1 carte Premium traditionnelle du deck Menace mutante 1 carte sur 10 apparaît en Surge Foil.

1 carte Magic inédite à illustration étendue non-Premium

1 réimpression de carte Magic à illustration étendue non-Premium

1 carte Magic inédite à illustration étendue Premium traditionnelle

1 réimpression de carte Magic à illustration étendue Premium traditionnelle

1 carte Magic inédite à illustration étendue Surge Foil

1 réimpression de carte Magic à illustration étendue Surge Foil

1 joker Surge Foil Ne peut pas être une variante Showcase Pip-Boy, une carte Vault Boy sans bordure, ou un terrain de base.

1 carte sans bordure ou Showcase non-Premium 4 cartes inhabituelles, 22 cartes rares et 9 cartes rares mythiques sont disponibles, toutes apparaissant dans les mêmes proportions

1 carte Premium traditionnelle, Surge Foil ou Premium irisée double sérialisée 4 cartes inhabituelles, 22 cartes rares et 9 cartes rares mythiques sont disponibles, toutes apparaissant dans les mêmes proportions 1 booster sur 10 inclut une version Surge Foil. Des cartes sérialisées de figurine apparaissent dans cet emplacement.

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Magic: The Gathering – Fallout® x Secret Lair

La guerre, la guerre ne meurt jamais.

Il nous reste une dernière carte Magic: The Gathering – Fallout® à vous révéler aujourd'hui :

Salle de guerre (promo de lancement Premium traditionnelle)

Cette carte promo Premium traditionnelle s'obtient en participant à un événement de Launch Party organisé du 8 au 10 mars dans votre magasin de jeux WPN local. Contactez-le pour tout savoir !

Résidents de l'abri, préparez-vous ! L'extension Magic: The Gathering – Fallout® sort le 8 mars 2024, et vous pouvez la précommander dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.