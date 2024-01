Ravnica est le théâtre d'un complot meurtrier mettant en scène ses guildes, et vous (avec l'aide des meilleurs détectives de l’Agence Ravnicane d’Investigations Magicologiques) devrez démêler le mystère avant qu'il ne soit trop tard. L'extension Meurtres au manoir Karlov arrive le 9 février dans les magasins du monde entier.

Détails clés de Meurtres au manoir Karlov

Symbole de l'extension MKM

Symbole de l'extension MKC Symbole de l'extension MKC

Symbole de l'extension SPG Symbole de l'extension SPG

Code de l’extension Meurtres au manoir Karlov : MKM

Code de l’extension Commander Meurtres au manoir Karlov : MKC

Code de l’extension Invités spéciaux : SPG

Site Web : Meurtres au manoir Karlov

Événements d'aperçu Meurtres au manoir Karlov

Épisodes 1 à 8 de l'histoire de Meurtres au manoir Karlov : déjà disponibles !

déjà disponibles ! Épisodes 9 et 10 de l'histoire : les 17 et 18 janvier

les 17 et 18 janvier Aperçu des decks Commander : le 24 janvier

le 24 janvier Visuels des cartes et aperçus complets : le 26 janvier

le 26 janvier Sortie sur MTG Arena : le 6 février

le 6 février Lancement sur table mondial : le 9 février

Événements de jeu Meurtres au manoir Karlov

Lancement de RavnicaDetectiveAgency.com : le 16 janvier

RavnicaDetectiveAgency.com le 16 janvier Avant-première dans votre magasin de jeux local : du 2 au 8 février

: du 2 au 8 février Open House dans les magasins de jeux WPN : du 9 au 11 février

du 9 au 11 février Friday Night Magic : du 9 février au 29 mars

du 9 février au 29 mars Standard Showdown : du 9 février au 4 avril

du 9 février au 4 avril Commander Party : du 16 au 18 février

du 16 au 18 février MagicCon: Chicago et Pro Tour Meurtres au manoir Karlov : du 23 au 25 février

: du 23 au 25 février Launch Party Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition) : du 23 au 25 février

du 23 au 25 février Championnat en magasin WPN : du 2 au 10 mars

Une énigme à résoudre

Alors que l'histoire se termine cette semaine, les joueurs pourront se tourner vers les énigmes imprimées sur les produits Meurtres au manoir Karlov et leur contenu. Les Packs d'avant-première et les cartes individuelles, entre autres, renfermeront des indices pour résoudre les énigmes et percer les mystères de RavnicaDetectiveAgency.com.

Déduire Exiger des réponses

D'habitude, la transparence est notre mot d'ordre en ce qui concerne le contenu de nos produits, mais cette fois-ci, nous avons laissé quelques mystères sur les cartes pour que vous puissiez les découvrir par vous-même. Si vous (et les joueurs dans votre équipe) parvenez à comprendre en quoi les 13 énigmes sont liées, à l'instar du maître détective Alquist Proft, vous pourriez même apprendre que le mystère ne s'arrête pas là.

Vue d'ensemble des produits

L'extension Meurtres au manoir Karlov (MKM) contient 81 cartes courantes, 100 cartes inhabituelles, 60 cartes rares, 10 terrains doubles rares et 20 cartes rares mythiques, en plus de 5 terrains de base avec leurs trois variantes uniques chacun.

Les boosters de jeu Meurtres au manoir Karlov peuvent également inclure une carte de la Liste, qui est une collection de réimpressions issues de l'histoire de Magic. Au total, 40 réimpressions sont incluses dans la Liste pour Meurtres au manoir Karlov. Ces cartes peuvent être jouées dans les formats Limité (Draft et Paquet scellé) compatibles avec Meurtres au manoir Karlov. Elles peuvent également être jouées dans d'autres formats (Pioneer, Modern, Commander, etc.) dans lesquels elles sont déjà légales.

Les boosters de jeu et les boosters collector Meurtres au manoir Karlov peuvent également inclure une carte d'invités spéciaux (SPG), une réimpression thématique de l'histoire de Magic avec une toute nouvelle illustration. 10 cartes d'invités spéciaux se cachent dans Meurtres au manoir Karlov. Ces cartes peuvent être jouées dans les formats Limité (Draft et Paquet scellé) compatibles avec Meurtres au manoir Karlov. Elles peuvent également être jouées dans d'autres formats (Pioneer, Modern, Commander, etc.) dans lesquels elles sont déjà légales. Les cartes d'invités spéciaux sont non-Premium dans les boosters de jeu et Premium traditionnelles dans les boosters collector.

Booster Fun Meurtres au manoir Karlov

De nombreuses cartes de Meurtres au manoir Karlov sont disponibles dans un traitement alternatif avec une illustration, un style et une esthétique uniques. Inspectez tous les détails avec le traitement Showcase À la loupe, découvrez les affaires sous un nouveau jour avec le traitement Showcase Dossier, et rencontrez les citoyens les plus influents de Ravnica avec le traitement Cité de Ravnica. Les superbes cartes de Meurtres au manoir Karlov sauront vous ravir.

Ça ne colle pas (Showcase À la loupe) Dévoiler le coupable (Showcase À la loupe)

Comme son nom l'indique, le traitement Showcase À la loupe offre un aperçu plus détaillé des indices, de l'enquête et des événements au centre de l'histoire de Meurtres au manoir Karlov. Chaque carte représente un moment clé de l’enquête que vous pourrez retrouver dans l'histoire de Meurtres au manoir Karlov. Les cartes avec le traitement À la loupe sont au nombre de 30 : 11 courantes, 10 inhabituelles, 8 rares et 1 rare mythique. Elles sont disponibles dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Plaine (terrain impossible pleine illustration) Île (terrain impossible pleine illustration) Marais (terrain impossible pleine illustration)

Montagne (terrain impossible pleine illustration) Forêt (terrain impossible pleine illustration)

La cité de Ravnica est une œcuménopole située sur le plan du même nom. Les rues se succèdent, les quartiers à visiter ne manquent pas et vous pouvez trouver une nouvelle cachette à chaque coin de rue. La cité, qui semble s'étendre en une succession infinie de bâtiments, est incroyablement vaste. Cette immensité est mise en avant sur les les terrains de base impossibles, disponibles dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Etrata, fugitive meurtrière (Showcase Dossier) Judith, connaisseuse en carnage (Showcase Dossier)

Montez un dossier sur les habitants en établissant le profil des suspects et en interrogeant les témoins. Tout le monde a droit à sa part de mystère. Le traitement Dossier apporte le réalisme d'un dossier physique aux personnages que vous croiserez dans Meurtres au manoir Karlov. Il existe 10 cartes inhabituelles, 17 cartes rares et 14 cartes rares mythiques avec le traitement Showcase Dossier, toutes disponibles à la fois dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Alquist Proft, maître détective (encre invisible)

Les versions à encre invisible des cartes Dossier comportent des annotations et des informations « manuscrites » en rapport avec l'affaire. Avec ses superbes détails, le traitement encre invisible est disponible sur certaines cartes Showcase Dossier et seulement dans les boosters collector. Ces cartes Dossier à encre invisible étant difficiles à trouver, elles ne font pas partie des énigmes que vous rencontrerez dans les produits Meurtres au manoir Karlov.

Par ailleurs, vous trouverez les cartes Dossier à encre invisible dans une plus faible quantité pour les boosters collector en japonais que pour les autres langues.

Teysa, oligarque opulente (Cité de Ravnica)

Ravnica n'est pas seulement connue pour être une cité immense, mais également pour être sous la responsabilité et la protection des guildes, chacune représentant une paire de couleurs dans Magic. Nous voulions célébrer le statut des chefs de guilde de Ravnica avec un traitement Cité de Ravnica pour toutes les cartes de chef de guilde disponibles dans Meurtres au manoir Karlov. Après tout, la Cité leur appartient. 4 cartes rares et 3 cartes rares mythiques avec ce traitement sont trouvables dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Aurélia, la loi supérieure (sérialisée)

Des versions Premium double-arc-en-ciel sérialisées des cartes de chef de guilde avec le traitement Cité de Ravnica seront également disponibles seulement dans les boosters collector, pour le plus grand bonheur des collectionneurs acharnés. Ces cartes sérialisées sont uniquement en langue anglaise mais sont disponibles dans les boosters collector de n'importe quelle langue et sont mécaniquement identiques à leurs versions non sérialisées. Les versions sérialisées des 7 cartes Cité de Ravnica apparaîtront en 250 exemplaires chacune.

Labyrinthe de haies (Sans bordure) Kellan, prodige curieux (Sans bordure) Kaya, justice des esprits (Sans bordure)

D'une beauté intemporelle, le traitement sans bordure revient dans Meurtres au manoir Karlov. Vous pouvez le retrouver sur les 10 terrains doubles rares, la version rare de Kellan, prodige curieux, et la version rare mythique de la carte de planeswalker Kaya, justice des esprits. Ces cartes seront disponibles dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Exposé libre (Invités spéciaux) Taxe sur le monologue (La Liste)

Comme pour Les cavernes oubliées d'Ixalan, des cartes issues de l'histoire de Magic sont de retour. À la place d'une carte courante, une carte d'invités spéciaux ou une carte de la Liste pourra apparaître dans les boosters de jeu. Ces dernières introduisent plus de diversité dans les formats Limité de Meurtres au manoir Karlov mais n'apportent pas de nouveautés au format Standard. (Vous pouvez toujours jouer des cartes d'invités spéciaux et de la Liste dans tous les formats dans lesquels elles sont déjà légales comme Pioneer, Modern, ou Commander.)

Les cartes de la Liste sont des réimpressions directes aux illustrations et aux traitements déjà existants (avec l'ajout d'un petit symbole Planeswalker dans le coin inférieur gauche). Les cartes d'invités spéciaux, en revanche, sont revisitées dans le style et l'esthétique de l'extension, leurs nouvelles illustrations sans bordure faisant écho aux guildes et aux habitants de Ravnica. Des cartes d'invités spéciaux et de la Liste peuvent apparaître en version non-Premium dans les boosters de jeu, alors que seules des cartes d'invités spéciaux peuvent apparaître en version Premium traditionnelle dans les boosters collector.

(Suite à un problème d’impression, les cartes d'invités spéciaux apparaissent en anglais dans les boosters de jeu en français, en allemand, en italien, en espagnol et en portugais.)

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Meurtres au manoir Karlov

Chaque booster de jeu contient 14 cartes Magic: The Gathering et 1 carte de jeton/publicitaire, carte de marqueurs prédécoupés d'aide ou carte d'illustration. (Il y a un total de 49 cartes d'illustration, avec une carte d'illustration normale disponible dans 30 % des boosters et une carte d'illustration estampillée Premium portant la signature de l'artiste dans 5 % des boosters.)

De nombreuses cartes, comme les cartes d'illustrations et d'autres éléments des boosters de jeu, renferment des indices sur les 13 énigmes que vous rencontrerez dans les produits Meurtres au manoir Karlov. Rendez-vous sur RavnicaDetectiveAgency.com pour en savoir plus !

Le feuillet d'archétypes de draft inclus dans les boîtes de boosters de jeu Meurtres au manoir Karlov a été mis à jour pour plus de précisions. En voici la dernière version :

Chaque booster de jeu inclut une combinaison des éléments suivants :

6 à 7 cartes courantes Les cartes courantes seront au nombre de 6 lorsqu'une carte de la Liste ou d'invités spéciaux est incluse. Peut inclure des cartes courantes avec le traitement Showcase À la loupe.

3 cartes inhabituelles Les cartes inhabituelles peuvent avoir les traitements Showcase À la loupe et Showcase Dossier.

1 carte rare ou rare mythique Chaque carte dans cet emplacement sera l'une des 60 rares ou des 20 rares mythiques de l’extension. Les 10 terrains doubles rares n'apparaîtront pas dans cet emplacement mais dans les emplacements joker et joker Premium traditionnel. La carte de cet emplacement peut avoir les traitements Showcase À la loupe, Showcase Dossier, Cité de Ravnica ou sans bordure.

1 joker de n'importe quelle rareté 1 des 10 terrains doubles rares apparaîtra dans cet emplacement dans 1 booster de jeu sur 6. Il s’agira de l’un des 10 terrains doubles rares normaux 14,58 % du temps et sans bordure 2,08 % du temps. En plus des terrains doubles rares et des cartes courantes, inhabituelles, rares et rares mythiques normales, cet emplacement peut inclure une carte avec le traitement Showcase À la loupe, Showcase Dossier, sans bordure ou Cité de Ravnica.

1 carte de terrain de base Les boosters de jeu contiendront 15 terrains de base au total (trois de chaque couleur). Les 10 terrains de base normaux apparaîtront dans deux tiers des boosters de jeu (53,33 % non-Premium ; 13,33 % Premium traditionnel). Un terrain de base impossible pleine illustration est inclus dans un tiers des boosters de jeu (26,66 % non-Premium ; 6,33 % Premium). Au total, le terrain de base Premium traditionnel apparaît 20 % du temps.

1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté En plus des cartes courantes, inhabituelles, rares et rares mythiques normales, cette carte peut être une carte rare ou rare mythique avec le traitement Showcase À la loupe, Showcase Dossier, Cité de Ravnica ou un terrain double rare sans bordure.

1 carte d'illustration, carte d'illustration portant la signature de l'artiste, carte de jeton/publicitaire ou carte de marqueurs prédécoupés d'aide Une carte de jeton/publicitaire apparaît dans 55 % des boosters de jeu. La carte de marqueurs prédécoupés d'aide apparaît dans 10 % des boosters de jeu. Elle inclut notamment des marqueurs prédécoupés pour « affaire résolue » et « suspecté ». Une carte d'illustration est présente dans 35 % des boosters de jeu. 1 carte d'illustration sur 7 est susceptible de porter le symbole Planeswalker ou la signature de l'artiste en impression dorée.

1 booster de jeu Meurtres au manoir Karlov sur 8 (12,5 %) comprend une carte d'invités spéciaux ou de la Liste à la place de la septième carte courante. L'une des 10 cartes d'invités spéciaux sans bordure viendra remplacer une carte courante dans 1,56 % des boosters de jeu. Les cartes d'invités spéciaux sans bordure sont disponibles en version Premium traditionnelle et seulement dans les boosters collector. La Liste comporte 30 réimpressions courantes et inhabituelles qui remplacent une carte courante Meurtres au manoir Karlov 9,38 % du temps et 10 réimpressions rares et rares mythiques qui remplacent une carte courante Meurtres au manoir Karlov 1,56 % du temps.



Il convient de noter que certaines cartes individuelles apparaissent à la fois en version Showcase Dossier et Cité de Ravnica. Pour ces cartes, vous obtiendrez chacune de ces versions alternatives aussi souvent l'une que l'autre et, au total, aussi souvent que les autres cartes Booster Fun qui n'ont qu'une seule variante.

Boosters collector

Boîte de boosters collector Meurtres au manoir Karlov

Une affaire très importante est apparue sur votre bureau. C'est à vous d'attraper les cartes les plus tristement célèbres de la ville. Heureusement, un détective aussi expérimenté que vous sait exactement où chercher : dans les boosters collector. Dans cette gamme de produits, vous trouverez des traitements exclusifs aux boosters collector et 10 à 12 cartes Premium traditionnelles dans chaque booster. Prenez une pause bien méritée dans votre enquête pour ajouter ces superbes cartes à votre collection.

Cette boîte de boosters collector Meurtres au manoir Karlov comprend 12 boosters collector Meurtres au manoir Karlov. Chaque booster collector contient ce qui suit :

4 cartes courantes Premium traditionnelles

3 cartes inhabituelles Premium traditionnelles

1 terrain de base impossible pleine illustration Premium traditionnel, un de chacun des cinq types de terrains de base

1 carte courante ou inhabituelle non-Premium avec le traitement Showcase À la loupe ou Showcase Dossier Une carte inhabituelle Booster Fun (20 cartes inhabituelles au total) apparaît 37,7 % du temps et une carte courante Booster Fun les 62,3 % du temps restants (11 cartes inhabituelles au total).

1 carte courante ou inhabituelle Showcase À la loupe Premium traditionnelle ou Showcase Dossier Une carte inhabituelle Booster Fun (20 cartes inhabituelles au total) apparaît 37,7 % du temps et une carte courante Booster Fun les 62,3 % du temps restants (11 cartes inhabituelles au total).

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle Peut être : Une carte rare Premium traditionnelle (75 %) Un terrain double rare Premium traditionnel (12,5 % ; 10 au total) Une carte rare mythique Premium traditionnelle (12,5 %)

1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue non-Premium Il y a 29 cartes rares à illustration étendue non-Premium (93,55 %) et 4 cartes rares mythiques à illustration étendue (6,45 %). Les cartes rares et rares mythiques disponibles dans cet emplacement sont des cartes qui ne possèdent pas d'autres variantes Booster fun au style alternatif dans l'extension. De la même manière que les sagas dans les extensions précédentes, les 5 affaires rares n'auront pas de traitement à illustration étendue.

1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue non-Premium ou Premium traditionnelle des decks Commander Meurtres au manoir Karlov Quatre nouveaux decks Commander font partie de la gamme de produits de Meurtres au manoir Karlov, chacun comprenant 2 nouvelles cartes rares mythiques. En plus d'obtenir 2 cartes rares mythiques Premium traditionnelles dans chaque deck Commander, les boosters collector peuvent avoir 1 des 8 cartes rares mythiques dans cet emplacement en version non-Premium (8,93 %) ou Premium traditionnelle (8,5 %). Les decks Commander ont également de nouvelles cartes rares. Nous les avons incluses dans les boosters collector en version non-Premium avec le traitement à illustration étendue. Il y a 35 cartes rares à illustration étendue non-Premium (78,11 %) et 1 carte rare à illustration étendue non-Premium qui apparaît dans quatre variantes (4,46 %), soit un total de 36 cartes rares mécaniquement uniques qui peuvent apparaître dans cet emplacement.

1 carte rare ou rare mythique Booster Fun non-Premium pouvant avoir le traitement Showcase À la loupe, Showcase Dossier, Cité de Ravnica ou sans bordure, ou être un terrain double rare sans bordure. Voici le nombre de cartes et la probabilité d'obtenir chaque type de cartes, en prenant en compte que cet emplacement peut seulement accueillir des cartes non-Premium : 8 cartes rares (18,18 %) et 1 carte rare mythique (1,14 %) avec le traitement Showcase À la loupe 4 cartes rares (4,55 %) et 3 cartes rares mythiques (1,7 %) avec le traitement Cité de Ravnica 13 cartes rares (29,54 %) et 11 cartes rares mythiques (12,5 %) avec le traitement Showcase Dossier 4 cartes rares (4,55 %) et 3 cartes rares mythiques (1,7 %) avec le traitement Showcase Dossier supplémentaires apparaissent deux fois moins souvent que les autres cartes rares et rares mythiques en raison de leurs autres variantes disponibles. 11 cartes rares (25 %) et 1 carte rare mythique (1,14 %) avec le traitement sans bordure

1 carte Booster Fun rare ou rare mythique Premium traditionnelle qui peut être une carte sérialisée Cité de Ravnica, une carte rare mythique Showcase Dossier à encre invisible, une carte rare ou rare mythique à illustration étendue, une carte avec le traitement Showcase À la loupe, Showcase Dossier, Cité de Ravnica ou sans bordure, ou une carte terrain double rare. Voici le nombre de cartes et la probabilité d'obtenir chaque type de carte : 4 cartes rares et 3 cartes rares mythiques avec le traitement double-arc-en-ciel sérialisées Cité de Ravnica Il y a 250 exemplaires de chaque carte rare ou rare mythique sérialisée pour un total de 1 750 cartes sérialisées dans les boosters collector. Les cartes sérialisées avec le traitement Cité de Ravnica sont seulement disponibles dans les boosters collector. Elles se trouvent dans moins de 1 % des boosters collector, ce qui est suffisamment peu fréquent pour n'avoir aucun impact sur la fréquence d'apparition des autres traitements. Les cartes sérialisées seront toujours en anglais, mais pourront être trouvées dans les boosters collector quelle que soit la langue du booster collector acheté. Elles sont mécaniquement identiques aux exemplaires non sérialisés. 14 cartes rares mythiques Showcase Dossier à encre invisible (8,4 %)* Les cartes à encre invisible sont seulement disponibles dans les boosters collector. Elles seront toujours en anglais, mais pourront être trouvées dans les boosters collector quelle que soit la langue du booster collector acheté. Vous trouverez les cartes à encre invisible dans une plus faible quantité pour les boosters collector en japonais que pour les autres langues (environ 7,8 %). Les autres variantes Booster Fun sont insérées dans une proportion légèrement plus élevée que celles listées ci-dessous pour compenser. 8 cartes rares Premium traditionnelles (9,5 %) et 1 carte rare mythique Premium traditionnelle (0,6 %) avec le traitement Showcase À la loupe 4 cartes rares Premium traditionnelles (2,4 %) et 3 cartes rares mythiques Premium traditionnelles (0,9 %) avec le traitement Cité de Ravnica 13 cartes rares Premium traditionnelles (15,4 %) et 11 cartes rares mythiques Premium traditionnelles (6,5 %) avec le traitement Showcase Dossier 4 cartes rares (2,4 %) et 3 cartes rares mythiques (0,9 %) avec le traitement Showcase Dossier supplémentaires apparaissent deux fois moins souvent que les autres cartes rares et rares mythiques en raison de leurs autres variantes disponibles. 11 cartes rares Premium traditionnelles (13,1 %) et 1 carte rare mythique Premium traditionnelle (0,6 %) avec le traitement sans bordure 10 cartes d'invités spéciaux Premium traditionnelles (3 %) 29 cartes rares Premium traditionnelles (33,3 %) et 4 cartes rares mythiques Premium traditionnelles (3 %) à illustration étendue Ces cartes sont les mêmes que celles listées ci-dessus à l'emplacement des cartes rares ou rares mythiques à illustration étendue non-Premium.

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Il convient de noter que certaines cartes individuelles apparaissent à la fois en version Showcase Dossier et Cité de Ravnica. Pour ces cartes, vous obtiendrez chacune de ces versions alternatives aussi souvent l'une que l'autre et, au total, aussi souvent que les autres cartes Booster Fun qui n'ont qu'une seule variante.

Bundle

Bundle Meurtres au manoir Karlov

Parfait pour commencer ou construire votre propre collection Magic, le bundle Meurtres au manoir Karlov a changé par rapport aux précédents bundles récents (tel le bundle Les cavernes oubliées d'Ixalan). Vous trouverez désormais non plus 8 boosters, mais un total de 9 boosters (des boosters de jeu pour Meurtres au manoir Karlov). Avec un bundle chacun, pour vous et vos amis, vous aurez suffisamment de boosters de jeu Meurtres au manoir Karlov pour participer à trois drafts différents, ou faire une partie en Paquet scellé et une en draft. (Contactez votre magasin de jeux local pour savoir comment participer à des événements Meurtres au manoir Karlov en magasin.)

De plus, comme nous l'avons mentionné (avis à tous les détectives à l'affût), le bundle Meurtres au manoir Karlov est un produit qui contient des indices sur l'une des 13 énigmes présentes sur RavnicaDetectiveAgency.com. Examinez attentivement le contenu, comme le dé Spindown, pour tout découvrir !

Chaque bundle Meurtres au manoir Karlov contient ce qui suit :

9 boosters de jeu Meurtres au manoir Karlov

1 carte Premium traditionnelle avec une illustration alternative exclusive au bundle

15 terrains de base Premium traditionnels (cinq avec le traitement pleine illustration)

15 terrains de base non-Premium (cinq avec le traitement pleine illustration)

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Férox de Fléaudhache (Promo du Bundle)

Compteur de points de vie Spindown du bundle Meurtres au manoir Karlov

Pack d'avant-première

Pack d’avant-première Meurtres au manoir Karlov

L'Avant-première Meurtres au manoir Karlov est votre première occasion de mettre la main sur les nouvelles cartes de Magic: The Gathering et d'explorer tout ce que l'extension a à offrir, comme des indices décisifs pour l'une des 13 énigmes présentes sur RavnicaDetectiveAgency.com.

Chaque Pack d'avant-première Meurtres au manoir Karlov contient les éléments suivants :

6 boosters de jeu Meurtres au manoir Karlov

1 carte promo rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année Meurtres au manoir Karlov

1 des 3 nouvelles cartes rares mythiques Premium traditionnelles exclusives aux Packs d'avant-première Cette carte promo rare mythique supplémentaire est légale en Standard mais ne peut pas être jouée à l'Avant-première dans le cadre d'un Paquet scellé. Ces cartes contiennent également des indices pour ceux qui veulent mener l'enquête.

1 carte contenant un code Magic: The Gathering Arena (uniquement disponible dans certaines régions)

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Melek, chercheur reforgé (exclusif au Pack d'avant-première) Tomik, porteur de loi (exclusif au Pack d'avant-première) Voja, mâchoires du Conclave (exclusif au Pack d'avant-première)

Decks Commander

Dangereux déguisement (rouge-vert-blanc)

Kaust, les yeux de la clairière (Premium traditionnel) Kaust, les yeux de la clairière (commandant de présentation super Premium)

Revenants en reconnaissance (bleu-noir)

Mirko, théoriste obsessionnel (Premium traditionnel) Mirko, théoriste obsessionnel (commandant de présentation super Premium)

Pêche aux indices (vert-blanc-bleu)

Morska, détective sous-marin (Premium traditionnel) Morska, détective sous-marin (commandant de présentation super Premium)

Chasse aux coupables (rouge-blanc)

Nelly Borca, accusatrice impulsive (Premium traditionnel) Nelly Borca, accusatrice impulsive (commandant de présentation super Premium)

En Commander, quatre joueurs s'affrontent pour montrer leur force et leur stratégie ; mais seulement l'un d'entre eux sortira vainqueur de cette bataille. Chaque deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer Meurtres au manoir Karlov permet aux fans de Commander (et de Magic) d'acheter un deck et de jouer avec sans attendre. Et comme les autres produits Meurtres au manoir Karlov, ces decks Commander renferment des indices sur l'une des 13 énigmes présentes sur RavnicaDetectiveAgency.com !

Au total, 45 nouvelles cartes Magic ont été ajoutées aux quatre decks Commander, avec 1 carte apparaissant dans quatre variantes différentes (une dans chaque deck).

Voici le contenu de chaque deck :

1 deck Magic prêt-à-jouer de 100 cartes, parmi lesquelles : 2 nouvelles cartes Magic de créature légendaire Premium traditionnelles qui peuvent servir de commandant pour le deck 98 cartes non-Premium 10 nouvelles cartes Magic 88 réimpressions et cartes Meurtres au manoir Karlov, comprenant plusieurs terrains de base

1 booster collector échantillon de 2 cartes contenant les éléments suivants : 1 carte Booster Fun rare ou rare mythique en version Premium traditionnelle ou non-Premium Cette carte peut avoir le traitement Showcase À la loupe, Showcase Dossier, Cité de Ravnica, sans bordure, ou d'illustration étendue. 1 carte Premium traditionnelle courante ou inhabituelle avec le traitement Showcase Dossier ou Showcase À la loupe

1 commandant de présentation super Premium (un exemplaire de la carte de commandant sur du papier cartonné avec une texture Premium sur la bordure et l’illustration ; n'est pas légal en format Commander homologué)

10 jetons recto-verso

1 boîte de deck (pouvant contenir 100 cartes avec protège-cartes)

1 roue de points de vie

1 feuillet de stratégie

Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition)

Symbole de l'extension CLU

Code de l’extension Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition) : CLU

Ravnica: Clue Edition

Ravnica: Cluedo Edition

Une enquête de meurtre classique revisitée : dans cette réinterprétation unique de Magic: The Gathering inspirée par le jeu de société Cluedo, il existe deux façons de gagner : résoudre l'enquête avant vos rivaux ou être le dernier détective en vie.

dans cette réinterprétation unique de Magic: The Gathering inspirée par le jeu de société Cluedo, il existe deux façons de gagner : résoudre l'enquête avant vos rivaux ou être le dernier détective en vie. Jouez à Magic avec risques et périls : le corps du Ghildmage Boddy a été retrouvé dans son manoir. C'est à vous de comprendre les circonstances de sa mort ; rassemblez des preuves quand vous infligez des blessures de combat, puis menez l'enquête pour élucider le mystère.

le corps du Ghildmage Boddy a été retrouvé dans son manoir. C'est à vous de comprendre les circonstances de sa mort ; rassemblez des preuves quand vous infligez des blessures de combat, puis menez l'enquête pour élucider le mystère. Mélangez et jouez : prenez deux boosters, mélangez-les ensemble et que l'enquête commence ; avec 8 boosters prêts-à-jouer (chacun avec 1 nouvelle carte rare), Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition) est parfait pour trois à quatre joueurs et fonctionne également très bien à deux joueurs.

prenez deux boosters, mélangez-les ensemble et que l'enquête commence ; avec 8 boosters prêts-à-jouer (chacun avec 1 nouvelle carte rare), Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition) est parfait pour trois à quatre joueurs et fonctionne également très bien à deux joueurs. Des cartes sans bordure arborant des personnages phares de Cluedo : utilisez 21 cartes de preuve pour trouver le meurtrier, l'arme du crime et la scène du crime ; chaque carte de preuve est également une carte Magic jouable comprenant six personnages phares de Cluedo réimaginés en créatures légendaires du plan de Ravnica.

utilisez 21 cartes de preuve pour trouver le meurtrier, l'arme du crime et la scène du crime ; chaque carte de preuve est également une carte Magic jouable comprenant six personnages phares de Cluedo réimaginés en créatures légendaires du plan de Ravnica. Une rejouabilité infinie : les éléments de Cluedo de cette boîte apportent une touche de mystère à votre partie de Magic de deux à cinq joueurs ; jouez avec vos propres decks et mélangez à nouveau les cartes de preuve pour créer une nouvelle affaire à résoudre !

Voici le contenu de Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition) :

8 boosters Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition) prêts-à-jouer

1 booster Cluedo contenant 21 cartes de preuve

1 terrain « choc » Premium traditionnel en carte de présentation sur le dessus de la boîte

4 écrans pour masquer vos informations

1 carnet de preuves

1 dossier d'affaire

1 boîte de rangement de cartes rigide

Conduits de vapeur (carte de présentation)

Les 21 cartes de preuve sont également des cartes Magic jouables, seulement disponibles avec Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition), et qui comprennent :

6 cartes de créature légendaire sans bordure représentant les suspects du meurtre

5 cartes d'artefact représentant les potentielles armes du crime

10 cartes de terrain représentant des endroits qui sont peut-être la scène de crime

Madame Pervenche Salle à manger Barre de fer

Les boosters Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition) proposent dix thèmes, chacun avec deux versions, représentant les dix guildes de Ravnica :

Sénat d'Azorius

Syndicat d'Orzhov

Maison Dimir

Ligue d'Izzet

Culte de Rakdos

Essaim Golgari

Clans Gruul

Légion de Boros

Conclave de Selesnya

Cartel de Simic

Un booster Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition) contient :

1 carte thématique guilde de Ravnica

20 cartes Magic non-Premium, comprenant tous les terrains dont vous avez besoin pour jouer Voici le détail de ces cartes : 1 nouvelle carte Magic rare (sur un total de 20 cartes) 1 réimpression d'une carte Magic rare ou rare mythique 1 carte Magic inédite inhabituelle (sur un total de 10 cartes) 12 réimpressions de cartes courantes et inhabituelles 5 terrains de base aux couleurs des guildes



Lavinia, déjoueuse de conspiration (Nouvelle carte Magic rare) Majordome incognito (Nouvelle carte Magic inhabituelle)

Les nouvelles cartes Magic rares et inhabituelles, les cartes faisant leur retour et les terrains de base dans les boosters Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition), ainsi que les 6 créatures légendaires sans bordure et les 10 cartes de terrain dans le booster Cluedo ne sont pas disponibles dans les produits Meurtres au manoir Karlov (y compris les boosters de jeu et boosters collector). Nous vous ferons bientôt part du récapitulatif complet des boosters Ravnica: Cluedo Edition (Ravnica: Clue Edition).

Démêlez le mystère, recueillez tous les indices et élucidez l'affaire de Meurtres au manoir Karlov. L'extension sort le 9 février, et vous pouvez d'ores et déjà la précommander auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.