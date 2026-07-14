Aventurez-vous dans le cosmos, explorez de nouveaux mondes étranges et, au mépris du danger, allez là où aucune extension Magic n’est jamais allée avec Magic: The Gathering | Star Trek ! Installez-vous dans le fauteuil du capitaine et prenez le commandement de vos personnages et vaisseaux préférés de Star Trek quand l’extension sortira le 13 novembre 2026.

1701_MTGTRK_HeadSign: Captain James T. Kirk 1704_MTGTRK_HeadSign: Captain Kathryn Janeway

Cette extension combine le gameplay intemporel de Magic et les histoires et personnages inoubliables de Star Trek. Alors que Star Trek s’apprête à fêter son 60e anniversaire, nous portons l’héritage de la franchise directement sur nos cartes. Sept acteurs populaires de la série Star Trek ont signé individuellement les cartes Tête d’affiche de cette extension, pour offrir aux joueurs une chance d’étoffer leur collection avec un morceau d’histoire galactique. Apprenez-en plus sur ces cartes et sur les endroits où les trouver ici.

Appel à tous les officiers de Starfleet ! Nous avons établi un premier contact avec Magic: The Gathering | Star Trek ! L’équipe de WeeklyMTG a récemment révélé certaines des toutes nouvelles cartes issues du voyage de Magic dans un nouveau quadrant. Pour vous aider à préparer votre prochaine mission, nous avons compilé ce briefing spécial sur toutes les révélations. C’est l’heure de découvrir un aperçu de Magic: The Gathering | Star Trek !

Magic: The Gathering | Star Trek sortira le 13 novembre 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Détails de Magic: The Gathering | Star Trek

Symbole de l'extension TRK Symbole de l'extension TRC Symbole de l'extension SDS

Code de l’extension Magic: The Gathering | Star Trek : TRK

Code de l’extension Commander Magic: The Gathering | Star Trek : TRC

Code de l’extension des cartes Date stellaire : SDS

Légalité :

L’extension Magic: The Gathering | Star Trek (TRK) est légale dans tous les formats.

| (TRK) est légale dans tous les formats. Les extensions Magic: The Gathering | Star Trek Commander (TRC) et les cartes Date stellaire (SDS) sont légales en Commander, en Legacy et en Vintage, et les cartes individuelles sont aussi légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

| Commander (TRC) et les cartes Date stellaire (SDS) sont légales en Commander, en Legacy et en Vintage, et les cartes individuelles sont aussi légales dans les autres formats où elles le sont déjà. Les boosters de jeu Magic: The Gathering | Star Trek contiennent des cartes de TRK et SDS. Ces cartes sont jouables en Booster Draft et Paquet scellé Magic: The Gathering | Star Trek quand elles sont obtenues dans les boosters de jeu.

Site Web : Magic: The Gathering | Star Trek

Visuels des cartes : Magic: The Gathering | Star Trek

Les prix conseillés pour Magic: The Gathering | Star Trek seront les suivants :

Booster de jeu : 6,99 $

Booster collector : 37,99 $

Commander Deck : 74,99 $

Deck Commander édition collector : 159,99 $

Bundle : 69,99 $

Bundle Téléportation : 99,99 $

Boîte d’apprentissage : 34,99 $

Soirée de draft : 119,99 $

Boîte scénique : 41,99 $

Dates importantes :

MagicCon: Amsterdam : du 17 au 19 juillet 2026

: du 17 au 19 juillet 2026 ST:LV Trek to Vegas : du 5 au 9 août

: du 5 au 9 août Événements d’Avant-première : du 6 au 12 novembre

: du 6 au 12 novembre Date de sortie sur MTG Arena : 10 novembre

: 10 novembre Sortie mondiale sur table : 13 novembre

: 13 novembre MagicCon: Atlanta et Championnat du Monde 32 : du 13 au 15 novembre

: du 13 au 15 novembre Magic présente : Au mépris du danger : du 13 novembre 2026 au 28 janvier 2027

: du 13 novembre 2026 au 28 janvier 2027 Commander Party, round 1 : du 20 au 26 novembre

: du 20 au 26 novembre Commander Party, round 2 : du 11 au 17 décembre

Vous avez les commandes du vaisseau, Capitaine

0183_MTGTRK_Main: Amok Time 0228_MTGTRK_Main: The City on the Edge of Forever

Vous avez regardé les capitaines de Star Trek affronter leurs ennemis les plus redoutables et faire face à des situations désespérées. À présent, c’est à vous de prendre les commandes. Formez votre propre équipage et revivez vos moments préférés de 60 ans d’aventure. Cette extension a été créée par des fans de Star Trek, pour les fans de Star Trek. S’il y a quelque chose que vous adorez dans Star Trek, il y a des chances que vous le retrouviez dans cette extension.

Magic: The Gathering | Star Trek sortira le 13 novembre 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Les traitements Booster Fun de l'extension Magic: The Gathering | Star Trek

Magic: The Gathering | Star Trek s’inspire de toutes les ères de la franchise Star Trek pour donner vie à l’optimisme et au sens d’émerveillement de la série dans toute l’extension. En plus de capturer les histoires et personnages qui ont ravi les fans, nous tenions aussi à honorer l’esthétique de Star Trek avec nos traitements Booster Fun.

Cartes Tête d’affiche signées

1701_MTGTRK_HeadSign: Captain James T. Kirk 1704_MTGTRK_HeadSign: Captain Kathryn Janeway

Intégrez les objets de collection Star Trek ultimes à vos decks avec ces cartes signées par les acteurs de la série Star Trek ! Chaque carte Tête d’affiche représente un personnage que les fans reconnaîtront instantanément, sous la forme d’un superbe portrait avec un arrière-plan cosmique. Une fois imprimée, chaque carte a été signée de la main de l’acteur qui incarnait le personnage à l’origine, puis insérée aléatoirement dans un booster collector Magic: The Gathering | Star Trek. Tenir une de ces cartes dans sa main, c’est tenir un morceau de l’histoire de Star Trek. Jamais nous n’avions fait quoi que ce soit de semblable pour Magic, et nous sommes impatients que les fans mettent la main sur ces cartes.

Il existe 7 cartes signées différentes dans Magic: The Gathering | Star Trek. Il y a environ 250 exemplaires de chaque carte signée, et chacune a reçu la signature d’un acteur de la série Star Trek. Les cartes signées peuvent apparaître dans les boosters collector de n'importe quelle langue, mais la carte sera toujours en anglais.

Cartes Date stellaire

0011_MTGTRK_DateRepr: Sheoldred, the Apocalypse

Avec les cartes Date stellaire, de puissantes cartes de l’histoire de Magic rencontrent des moments de Star Trek ! Chaque carte Date stellaire est une réimpression marquante avec une illustration provenant du monde de Star Trek. Notre équipe s’est inspirée d’une large variété de personnages et d’histoires pour ces cartes. Un exemple parlant : cette version de Sheoldred, l’Apocalypse en tant que « Khan, mal génétiquement conçu », qui représente l’incarnation de Khan issue de la ligne temporelle Kelvin. (Ne vous en faites pas, la version classique de Khan est disponible ailleurs dans l’extension.)

Il y a 30 cartes Date stellaire différentes dans Magic: The Gathering | Star Trek. Les cartes Date stellaire non-Premium apparaissent dans les boosters de jeu et les boosters collector. Les cartes Date stellaire Premium traditionnelles apparaissent uniquement dans les boosters collector.

Cartes à cadre LCARS et terrains « choc » LCARS

0366_MTGTRK_LCARS: Dr. Beverly Crusher 0386_MTGTRK_LCARS: Captain Kathryn Janeway

Démarrez votre processeur isolinéaire et accédez au Système d'Accès et de Récupérations Informatisés des Données de l’Enterprise, ou LCARS. Avec les cartes à cadre LCARS, cette interface utilisateur emblématique s’invite sur les cartes Magic, avec une police d’écriture stylisée tout droit tirée des systèmes de Starfleet !

0399_MTGTRK_LCARSLnd: Overgrown Tomb 0401_MTGTRK_LCARSLnd: Breeding Pool

LCARS aide l’équipage de l’Enterprise lors de ses missions, et vos terrains vous aident à lancer des sorts. En combinant les deux, on obtient les terrains « choc » LCARS ! Les 10 terrains « choc » apparaissent dans Magic: The Gathering | Star Trek (de rien, chers joueurs de Standard). Les terrains « choc » LCARS représentent un paysage planétaire lointain, contenu dans une version spéciale du cadre LCARS.

Il existe 29 cartes à cadre LCARS et 10 terrains « choc » LCARS. Ces cartes apparaissent en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector. Les versions Surge Foil de ces cartes apparaissent uniquement dans les boosters collector.

Cartes Enterprise classique

0417_MTGTRK_SCLobby: Salt Vampire 0418_MTGTRK_SCLobby: Captain James T. Kirk

Vous recherchez une esthétique plus rétro ? Les cartes Enterprise classique rendent hommage aux affiches Star Trek vintage qui ornaient les murs des cinémas du monde entier. Avec son illustration au style pictural et très texturé, ainsi qu'un cadre spécial, chaque carte Enterprise classique vous téléportera à l’époque de la série Star Trek originelle.

Il y a 24 cartes Enterpriseclassique. Les cartes Enterprise classique non-Premium et Premium traditionnelles apparaissent dans les boosters de jeu et les boosters collector. Les cartes Enterprise classique Surge Foil apparaissent uniquement dans les boosters collector.

Cartes scéniques

0340_MTGTRK_SceneBst: Captain Kathryn Janeway 0343_MTGTRK_SceneBst: Seven of Nine

Les cartes scéniques sans bordure représentent des scènes qui traversent les générations, avec des illustrations qui s’étendent sur plusieurs cartes Magic ! Notre équipe d’artistes Booster Fun a sélectionné des moments emblématiques de Star Trek pour ces scènes. En tout, quatre scènes avec des cartes sont disponibles dans les boosters de jeu et les boosters collector. Même si nous gardons le secret sur ces scènes pour le moment, nous vous partageons la version carte scénique de Capitaine Kathryn Janeway, qui paraît bien plus mécanique que son homologue de l’extension principale.

25 cartes scéniques sont disponibles dans les boosters de jeu et les boosters collector. Ces cartes apparaissent en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Il y a aussi deux boîtes scéniques Magic: The Gathering | Star Trek. L’une représente notre membre préféré du Continuum Q en train de semer le chaos sur le pont, et l’autre des personnages familiers de l’U.S.S. Enterprise, mais avec des visages différents de ceux qu’ils ont dans l’extension principale.

Chaque boîte scénique contient 6 cartes scéniques Premium traditionnelles inédites dans Magic. Des versions non-Premium de ces cartes scéniques sont disponibles dans les boosters collector.

Cartes promos du bundle Téléportation

0557_MTGTRK_BundleBF: U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class

Si vous souhaitez ajouter des cartes de vaisseau spatial éblouissantes à votre collection, le bundle Téléportation est là pour vous ! Chaque bundle Téléportation inclut 8 boosters de jeu, 1 booster collector et 2 cartes promos du bundle Téléportation parmi 8. Chacune de ces cartes est un vaisseau spatial de Magic: The Gathering | Star Trek, représenté sous forme d’un schéma qui détaille les capacités du vaisseau.

Il existe 8 cartes promos du bundle Téléportation. Chaque bundle Téléportation contient 2 cartes promos du bundle Téléportation Premium traditionnelles.

Les mécaniques de Magic: The Gathering | Star Trek

Magic: The Gathering | Star Trek met en avant des personnages que vous reconnaîtrez, mais aussi des mécaniques que vous ne reconnaîtrez pas. Si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau monde étrange de mécaniques Magic, voici un aperçu de certaines des mécaniques nouvelles et connues que vous croiserez dans Magic: The Gathering | Star Trek.

Assimilation par les Borgs

0197_MTGTRK_WelcNew: Borg Queen, Perfection Manifest

Toute résistance est inutile... du moins pour vos adversaires. L’action mot-clé assimiler vous donne le contrôle d’une créature ou met une carte de créature sur le champ de bataille sous votre contrôle. Dans tous les cas, un marqueur +1/+1 est mis sur cette créature, et elle devient une créature-artefact Borg et perd ses autres types de créature.

Confronté à un dilemme

0034_MTGTRK_Main: Set Phasers to . . . 0252_MTGTRK_Main: Seven of Nine

J’hésite, j’hésite ! Certaines cartes ont une capacité qui se déclenche à chaque fois qu’un joueur « est confronté à un dilemme », ce qui se produit à chaque fois que ce joueur choisit au moins un mode pour un sort ou une capacité. Tout ce qui compte, c’est que vous preniez une décision. Que vous choisissiez de régler vos phaseurs sur « paralysie » ou « tuer », vous recevrez dans tous les cas un bonus de la part de Seven of Nine.

Fédération

0064_MTGTRK_Main: Hoshi Sato, Exolinguist

L’une des plus grandes forces de la Fédération réside dans sa diversité infinie, alors qu’elle s’efforce d’unir et de faire progresser les nombreux mondes et populations de l’univers de Star Trek. Le mot de capacité fédération regroupe les capacités qui s’intéressent au nombre de types de créature parmi les créatures non-Borg qu’un joueur contrôle. (Désolé, le Changelin amiboïde . La prochaine fois, peut-être !)

Vaisseau spatial et station

0273_MTGTRK_Main: U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class

Revenus des confins d’Aux portes des Éternités, les vaisseaux spatiaux et les stations occupent une place centrale dans Magic: The Gathering | Star Trek. Chaque vaisseau spatial démarre en tant qu’artefact et peux acquérir d’autres capacités quand vous lui ajoutez des marqueurs « charge » avec la station. Avec un peu d'habileté dans la navigation et une bonne stratégie, vous pouvez même transformer vos vaisseaux spatiaux en créatures !

Cartes promos de jeu Magic: The Gathering | Star Trek

Capitaine ! L’équipage de l’U.S.S. Enterprise est en route vers votre magasin de jeux local et au-delà pour les événements de jeu de cette extension. Dans le cadre de notre escale, nous vous proposons de nouvelles cartes promos que vous pourrez gagner lors de ces événements.

0002_MTGTRK_Promo: Highly Illogical 0006_MTGTRK_Promo: Munitions Enthusiast 0007_MTGTRK_Promo: Solemn Simulacrum

Les participants aux événements Commander du Wizards Play Network (WPN) recevront soit une carte promo Totalement illogique avec une illustration de Patricia Pria, soit une carte promo Passionnée de munitions avec une illustration de Rémi Jacquot. Les participants à Magic présente : Au mépris du danger recevront une carte promo Simulacre solennel Premium traditionnelle avec une illustration de Randy Gallegos. Ces cartes promos sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

0004_MTGTRK_Promo: Burst Lightning

Vous cherchez quelque chose de plus compétitif ? Les gagnants du Standard Showdown pendant la saison Magic: The Gathering | Star Trek recevront une de ces deux cartes promos : soit une carte promo Éclair explosif avec une illustration de Néstor Ossandón Leal, soit une autre carte promo que nous vous révélerons ultérieurement. Une carte promo spéciale sur le thème de Star Trek sera également disponible dans un prochain événement Spotlight Series. Nous la dévoilerons plus tard. Laissez vos communications ouvertes et suivez PlayMagic pour connaître les dernières infos.

Détails des produits Magic: The Gathering | Star Trek

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Magic: The Gathering | Star Trek



Chaque boîte de boosters de jeu Magic: The Gathering | Star Trek contient 30 boosters de jeu, chacun d'eux comprenant ce qui suit :

14 cartes Magic: The Gathering 7 cartes courantes Dans 1 booster de jeu sur 25, une carte Date stellaire remplacera une carte courante. 3 cartes inhabituelles 1 joker de n'importe quelle rareté 1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté 1 carte rare ou rare mythique 1 terrain

1 jeton recto-verso non-Premium

Boosters collector

Boîte de boosters collector Magic: The Gathering | Star Trek



Chaque boîte de boosters collector Magic: The Gathering | Star Trek contient 12 boosters collector, chacun d'eux comprenant ce qui suit :

15 cartes Magic: The Gathering 5 cartes courantes Premium traditionnelles 3 cartes inhabituelles Premium traditionnelles 1 carte courante ou inhabituelle Premium 1 terrain de base Premium traditionnel 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle 1 carte à illustration étendue rare ou rare mythique non-Premium 2 cartes Booster Fun rares ou rares mythiques 1 carte Booster Fun rare ou rare mythique Premium

1 carte d'illustration ou jeton recto-verso Premium traditionnel

Decks Commander

Deck Commander

Flotte de la Fédération Deck Commander

Débarquement Deck Commander

Rage klingonne Deck Commander

Nous sommes les Borgs

Chaque deck Commander Magic: The Gathering | Star Trek contient ce qui suit :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 99 cartes non-Premium, dont 32 cartes Magic inédites

10 jetons recto-verso non-Premium

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Decks Commander édition collector

Deck Commander

Flotte de la Fédération

édition collector

Deck Commander

Débarquement

édition collector

Deck Commander

Rage klingonne

édition collector

Deck Commander

Nous sommes les Borgs

édition collector



Chaque deck Commander Magic: The Gathering | Star Trek édition collector contient ce qui suit :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 carte de commandant principal sans bordure Surge Foil 99 cartes Surge Foil, dont 32 cartes Magic inédites

10 Jetons recto-verso Surge Foil Ces jetons arborent le traitement Surge Foil d'un côté et sont non-Premium de l'autre.

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Bundles

Bundle Magic: The Gathering | Star Trek



Chaque bundle Magic: The Gathering | Star Trek contient ce qui suit :

9 boosters de jeu Magic: The Gathering | Star Trek

| 15 terrains de base Premium traditionnels Comprend 5 terrains pleine illustration

15 terrains de base non-Premium Comprend 5 terrains pleine illustration

1 carte promo Premium traditionnelle

2 fiches de référence

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Bundles Téléportation

Bundle Magic: The Gathering | Star Trek

Téléportation

Chaque bundle Magic: The Gathering | Star Trek Téléportation contient ce qui suit :

8 boosters de jeu Magic: The Gathering | Star Trek

| 1 booster collector Magic: The Gathering | Star Trek

| 15 terrains de base Premium traditionnels Comprend 5 terrains pleine illustration

15 terrains de base non-Premium Comprend 5 terrains pleine illustration

2 cartes promos du bundle Téléportation Premium traditionnelles

2 fiches de référence

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Boîtes d'apprentissage

Boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Star Trek



Chaque boîte d’apprentissage Magic: The Gathering | Star Trek contient ce qui suit :

10 demi-decks Jumpstart à thème Deux (2) de ces demi-decks Jumpstart sont des decks de tutoriel et ont été conçus pour jouer l'un contre l'autre. Chaque demi-deck comprend 20 cartes. Mélangez-en deux et jouez !

à thème 5 jetons non-Premium

2 tapis de jeu

2 guides pour apprendre à jouer

2 fiches de référence

2 dés Spindown

1 guide de référence

Soirée de draft

Soirée de draft Magic: The Gathering | Star Trek



Chaque soirée de draft Magic: The Gathering | Star Trek contient ce qui suit :

12 boosters de jeu Magic: The Gathering | Star Trek

| 1 booster collector Magic: The Gathering | Star Trek

| 90 terrains de base non-Premium

10 jetons recto-verso non-Premium

1 feuillet de draft

Boîtes scéniques

Boîte scénique Enterprise-Q

Boîte scénique

Continuum divergent

Chaque boîte scénique Magic: The Gathering | Star Trek contient ce qui suit :

3 boosters de jeu Magic: The Gathering | Star Trek

| 6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelles

6 cartes d'illustration

1 chevalet de présentation

Packs d'avant-première

Pack d’avant-première Magic: The Gathering | Star Trek



Chaque Pack d’avant-première Magic: The Gathering | Star Trek contient ce qui suit :

6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Star Trek

| 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 dé Spindown

La mission commence le 13 novembre

Votre mission : fêter 60 ans d’exploration spatiale quand Magic: The Gathering | Star Trek sortira le 13 novembre 2026 ! Notre équipage de concepteurs et d’artistes vous en dira plus sur l’extension ultérieurement. Pour l’instant, jetez un œil aux cartes récemment révélées dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Star Trek. C’est comme la bibliothèque centrale de la Fédération, mais pour Magic !

Magic: The Gathering | Star Trek sortira le 13 novembre 2026 et est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.