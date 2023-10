Aventurez-vous dans les profondeurs d'Ixalan et découvrez le plan sous un nouveau jour !

Informations sur l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan

Les cavernes oubliées d'Ixalan

Commander Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Les cavernes oubliées d'Ixalan

Invités d'honneur Invités d'honneur

Code de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan : LCI

Code de l'extension Commander Les cavernes oubliées d'Ixalan : LCC

Code de la collection Jurassic World : REX

Code de l'extension Invités d'honneur : SPG

Code des cartes de présentation Caverne au trésor de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan : LCC

Site Web : Les cavernes oubliées d'Ixalan

Légalité sur table :

Les cavernes oubliées d'Ixalan (LCI) : Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage et Commander

Commander Les cavernes oubliées d'Ixalan (LCC) : Legacy, Vintage et Commander

Collection Jurassic World (REX) : Legacy, Vintage et Commander

Invités d'honneur (SPG) : les cartes individuelles peuvent être utilisées dans les formats respectifs où elles sont légales.

Légalité sur MTG Arena :

Les cavernes oubliées d'Ixalan (LCI) : Standard, Explorer, Alchemy et Historique

Commander Les cavernes oubliées d'Ixalan (LCC) : indisponible sur MTG Arena.

Collection Jurassic World (REX) : des objets cosmétiques de choix disponibles sur MTG Arena

Événements d'aperçu Les cavernes oubliées d'Ixalan :

Histoire de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan : 20 octobre

: 20 octobre Présentation et aperçus Les cavernes oubliées d'Ixalan : 24 octobre

: 24 octobre Visuels des cartes au complet : 3 novembre

: 3 novembre Avant-première avec LoadingReadyRun : 4 novembre

: 4 novembre Événement pour les streamers sur MTG Arena : 9 novembre

: 9 novembre Jeu Commander Les cavernes oubliées d'Ixalan de Command Zone's Game Knights : 15 novembre

: 15 novembre Lancement sur table mondial : 17 novembre

Événements de jeu Les cavernes oubliées d'Ixalan :

Avant-première dans votre magasin de jeux local : 10 novembre

: 10 novembre Sortie sur MTG Arena : 14 novembre

: 14 novembre Open House dans les magasins de jeux du WPN : du 17 au 19 novembre

: du 17 au 19 novembre Friday Night Magic : du 17 novembre au 26 janvier

: du 17 novembre au 26 janvier Commander Nights : du 9 novembre au 1er février

: du 9 novembre au 1er février Championnat en magasin WPN : du 2 au 10 décembre

: du 2 au 10 décembre Commander Party du WPN : du 15 au 17 décembre

: du 15 au 17 décembre Sortie d'Alchemy : Ixalan : 5 décembre

Booster Fun Les cavernes oubliées d'Ixalan

L'année du 30e anniversaire de Magic finira en beauté avec une dernière (mais non moindre !) extension : Les cavernes oubliées d'Ixalan !

L'extension tire son inspiration des 30 années d'existence de Magic pour redécouvrir ce plan connu. Elle propose des réimpressions de plusieurs cartes emblématiques pour nos joueurs du monde entier et inclut un nouveau produit des Univers infinis qui a pris 65 millions d'années pour devenir possible !

Terrains pleine illustration du Noyau

Explorez Les cavernes oubliées d'Ixalan et leur noyau avec ces terrains pleine illustration. Chacun des cinq terrains de base explore la beauté du plan et de ses peuples.

Plaine (pleine illustration du Noyau) Île (pleine illustration du Noyau) Marais (pleine illustration du Noyau)

Montagne (pleine illustration du Noyau) Forêt (pleine illustration du Noyau)

Ces cinq terrains de base pleine illustration sont à retrouver en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de draft, d'extension et collector Les cavernes oubliées d'Ixalan ; ils seront toujours Premium traditionnels dans les boosters collector.

En plus de ces terrains de base pleine illustration, vous pouvez trouver des terrains de base normaux dans le Bundle et le Bundle Gift Edition Les cavernes oubliées d'Ixalan.

Plaine Plaine

Île Île

Marais Marais

Montagne Montagne

Forêt Forêt

Caverne au trésor

Vous pourriez tomber sur un trésor inédit en explorant les profondeurs du monde souterrain dans Les cavernes oubliées d'Ixalan. Si c'est le cas : prenez vos jambes à votre cou ! C'est sans doute un piège qui vous enfermera sous terre jusqu'à la fin des temps...

Ou bien ignorez mon conseil et ouvrez le coffre pour récupérer votre dû.

Calice du vide (carte de présentation Caverne au trésor) Cachet d’ésotérisme (carte de présentation Caverne au trésor)

Les cartes de présentation Caverne au trésor sont disponibles dans chaque boîte de boosters Les cavernes oubliées d'Ixalan ; elles sont non-Premium dans les boîtes de boosters de draft et d'extension et Premium traditionnelles dans les boîtes de boosters collector.

Sur les 20 cartes sans bordure de la promotion Caverne au trésor, 19 sont des réimpressions qui ne proviennent pas du plan d'Ixalan. Ces cartes vous aideront au cours de votre voyage, et la dernière d'entre elles est une carte spéciale de l'extension principale, le trésor de tous les trésors du plan d'Ixalan : Chimil, le Soleil intérieur.

Il existe 8 cartes Caverne au trésor inhabituelles, 7 rares et 5 rares mythiques.

Les cartes de présentation Caverne au trésor n'introduisent pas de nouvelle légalité de format pour les réimpressions. Toutes les cartes sont imprimées avec le code d'extension LCC.

Cartes Showcase Légendes d'Ixalan

Il y a 25 cartes de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan qui arborent le traitement Showcase Légendes d'Ixalan. Il existe une grande civilisation sous Ixalan, dont une grande partie demeure inexplorée par nos voyageurs et les créatures qui vivent en surface. Regardez les peintures murales qui racontent l'histoire de leurs ancêtres, les légendes vivantes de leur culture et les mystères des cavernes profondes.

Le Mycotyran (Showcase Légendes d'Ixalan)

Showcase Dieux d'Ixalan

Les fans connaissent peut-être déjà ce traitement qui a vu le jour avec L'invasion des machines. Toutefois, l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan utilise ce traitement Showcase différemment : il sert à présenter l'iconographie des Dieux tout-puissants d'Ixalan !

Retourner Ojer Axonil, Puissance des profondeurs // Temple de la force (Showcase Dieux d'Ixalan)

Au total, 6 dieux rares mythiques de l'extension bénéficient de ce traitement ; 5 d'entre eux sont des cartes recto-verso avec d'un côté un cadre inspiré des cartes au trésor emblématique du bloc Ixalan original et leurs temples de culte jouables une fois qu'ils meurent au combat de l'autre.

Cartes sans bordure (oltèques et dinosaures)

Vous pouvez trouver 16 cartes oltèques sans bordure avec de magnifiques motifs inspirés par les arts mésoaméricains contemporains dans les boosters Les cavernes oubliées d'Ixalan.

Quintorius Kand (oltèque sans bordure)

Il existe également 14 cartes de dinosaure sans bordure inspirées par des recueils d'image classiques sur les dinosaures. Découvrez cette superbe variante sans bordure de la nouvelle carte rare mythique Ghalta, tyrante de la ruée.

Ghalta, tyrante de la ruée (dinosaure sans bordure)

Invités d'honneur

Les invités d'honneur sont des réimpressions sans bordure de cartes populaires qui se trouvent en version non-Premium dans l'emplacement où des cartes de La Liste peuvent également apparaître dans les boosters d'extension. Ces cartes sont Premium traditionnelles dans les boosters collector.

L'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan comprend un total de 18 réimpressions de toute l'histoire de Magic ; chacune d'entre elles possède une illustration sans bordure unique et inédite.

Les prochaines éditions des invités d'honneur pourraient varier dans leur exécution.

Crypte de mana (invités d'honneur) Seigneur de l’Atlantide (invités d'honneur) Thrasios, héros triton (invités d'honneur)

Collection Jurassic World™

Collection Jurassic World

Nous sommes ravis de vous présenter une collection spéciale de cartes à retrouver dans Les cavernes oubliées d'Ixalan, avec la collection Jurassic World (REX) des Univers infinis !

Ellie et Alan, paléontologues Tyrannosaure vorace

L'univers Jurassic World rejoint Magic: The Gathering sous la forme de cartes Univers infinis à retrouver dans les boosters d'extension et collector Les cavernes oubliées d'Ixalan. Revivez vos moments préférés des films Jurassic Park et Jurassic World, du film original Jurassic Park (1993) au film le plus récent de la franchise, Jurassic World : Le Monde d'après (2022).

L'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan renferme un total de 26 cartes REX, dont 20 bénéficient de nouveaux designs de mécanique exclusifs à ce produit ; de plus, chaque nouvelle carte est une carte rare.

Il existe également 6 terrains dans la collection Jurassic World, un cycle de 5 terrains de base et une Tour de commandement qui vous permettront d'adapter votre deck pour vivre une expérience façon Jurassic World.

Chaque terrain de base de l'extension est recto-verso : vous avez donc le choix d'afficher les dinosaures avant ou après leur évasion !

Retourner Tour de commandement

Les 26 cartes sont rares dans tous les boosters. Elles sont disponibles dans 1 booster d'extension sur 12 et il y en a 1 dans chaque booster collector. Les versions non-Premium peuvent remplacer une carte courante ou inhabituelle dans les boosters d'extension. Ces cartes ont un emplacement dédié en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters collector.

2 jetons de la collection Jurassic World sont également disponibles en version non-Premium dans les boosters d'extension et en version Premium traditionnelle dans les boosters collector à une rareté de jeton normale.

Toutes les cartes de la collection Jurassic World sont légales dans les formats Eternal (Legacy, Vintage et Commander).

Par ailleurs, le Bundle Les cavernes oubliées d'Ixalan inclut une carte non-Premium de la collection Jurassic World, tandis que le Bundle Gift Edition inclut au moins une carte Premium traditionnelle de la collection Jurassic World. (Les cartes promos du Bundle font partie des 20 cartes bénéficiant d'un nouveau design de mécanique.)

Indominus Rex, alpha (emblème)

Restez cependant à l'affût des emblèmes sur les cartes de la collection Jurassic World qui sont exclusives aux boosters collector Les cavernes oubliées d'Ixalan et sont disponibles sur 19 des 20 cartes mécaniquement uniques dans moins de 1 % des boosters collector. (Bienvenue à... // Jurassic Park n'a pas de variante d'emblème.)

Cartes Néon

Le cosmium est une source d'énergie pour les civilisations souterraines d'Ixalan. Après de nombreuses tentatives d'exploration pour nous extirper de la caverne la plus profonde du plan, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons miné une petite quantité de cosmium qui donne un avant-goût de la puissance d'Ixalan !

Caverne des âmes (Néon de cosmium)

Crypte de mana (Néon de cosmium)

Le traitement Néon a vu le jour avec l'extension Kamigawa : la dynastie Néon et a connu un grand succès. Depuis, nous avons cherché le meilleur moment pour le réutiliser. Dans Les cavernes oubliées d'Ixalan, l'illustration de chacune des variantes Néon est unique afin d'être assortie au traitement qui habille la carte. Par exemple, l'illustration de la Caverne des âmes verte est une caverne verte avec un traitement Néon vert !

Ce mélange de traitement d'impression et d'illustrations variées optimise l'effet visuel pour bien faire ressortir vos cartes, autant sur le champ de bataille que dans un classeur de collection.

Par ailleurs, les cinq couleurs sont représentées pour pouvoir intégrer toutes les collections. Les joueurs d'ondins pourront ajouter la Caverne des âmes bleue à leur deck pour représenter leur tribu favorite en Modern, les joueurs d'un deck mené par Krark, le Dépoucé peuvent utiliser une Crypte de mana rouge pour prédire le sort fatal qui attend leurs adversaires en Commander et les collectionneurs les plus inspirés peuvent profiter d'un véritable arc-en-ciel de cartes chez eux, notamment grâce aux variantes Néon tricolores spéciales. (La Caverne des âmes jaune est une carte promo exclusive aux magasins WPN Premium.)

Cartes d'illustration

Les boosters d'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan contiennent chacun une carte d'illustration rendant hommage aux magnifiques illustrations qui donnent vie à Magic. Chaque booster d'extension contient une de ces cartes d'illustration, à savoir une carte spéciale qui met en valeur l'illustration d'une carte de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan. Ces cartes ne représentent pas leurs équivalents de l’extension. Elles sont là pour mettre en lumière l'illustration de ces cartes.

Carte d'illustration Ojer Axonil, Puissance des profondeurs

De plus, 1 booster d'extension sur 10 renfermera une carte d'illustration estampillée Premium avec la signature de l'artiste ou le symbole Planeswalker pour rendre hommage à l'illustration dessinée par l'artiste.

Promo Buy-a-Box

Vue d'ensemble des produits Les cavernes oubliées d'Ixalan

Boosters de draft Les cavernes oubliées d'Ixalan

Boîte de boosters de draft Les cavernes oubliées d'Ixalan

Les boosters de draft Les cavernes oubliées d'Ixalan contiennent les éléments suivants :

1 carte rare ou rare mythique

1 carte courante ou inhabituelle recto-verso

3 cartes inhabituelles

9 cartes courantes*

1 terrain Une caverne non-base 70 % du temps Une affiche de voyage 30 % du temps



*1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté remplace une carte courante dans 33 % des boosters de draft.

Boosters d'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan

Boîte de boosters d'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan

Les boosters d'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan contiennent les éléments suivants :

1 carte d'illustration

1 carte rare ou rare mythique de l'extension principale

1 carte courante, inhabituelle, rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 carte courante ou inhabituelle recto-verso

3 cartes inhabituelles

3 cartes courantes

2 jokers courants, inhabituels, rares et/ou rares mythiques Des cartes de la collection Jurassic World peuvent apparaître dans les emplacements Joker.

1 terrain Une caverne non-base 70 % du temps Une affiche de voyage 30 % du temps

1 carte de jeton, publicitaire ou une carte de La Liste

Boosters collector Les cavernes oubliées d'Ixalan

Boîte de boosters collector Les cavernes oubliées d'Ixalan

4 cartes courantes Premium traditionnelles Peut être une des 108 cartes courantes de l'extension principale Les cavernes oubliées d'Ixalan



3 cartes inhabituelles Premium traditionnelles Peut être une des 92 cartes inhabituelles de l'extension principale Les cavernes oubliées d'Ixalan



1 terrain de base pleine illustration Premium traditionnel

1 carte inhabituelle sans bordure ou Showcase Premium traditionnelle Peut être une des : 8 cartes Showcase Légendes d'Ixalan (55 %) 6 cartes de dinosaure sans bordure (41 %) 5 cartes d'invités d'honneur sans bordure (3 %)



1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle Peut être une des : 64 cartes rares (85,3 %) 22 cartes rares mythiques (14,7 %)

1 carte rare ou rare mythique à illustration étendue non-Premium Peut être une des : 38 cartes rares (97,4 %) 2 cartes rares mythiques (2,6 %)



1 carte rare ou rare mythique Commander à illustration étendue à une face non-Premium ou Premium traditionnelle 12,5 % des boosters collector contiennent une carte Premium traditionnelle à cet emplacement. Ce dernier comprend les nouvelles cartes Commander à illustration étendue, dont les nouvelles cartes Commander à retrouver dans les boosters d'extension, les 2 cartes rares mythiques dans chaque booster Commander et 1 carte rare mythique dans chaque deck Commander avec un style différent. Il y a au total 6 cartes rares et 14 cartes rares mythiques en version Premium traditionnelle dans cet emplacement. Les cartes non-Premium sont des cartes rares et rares mythiques de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan ou des nouvelles cartes Commander Magic Les cavernes oubliées d'Ixalan.



1 carte rare ou rare mythique Showcase ou sans bordure non-Premium Peut être une des : 8 cartes Showcase rares (22,5 %) 11 cartes Showcase rares mythiques (14,8 %) 18 cartes sans bordure (50,7 %) 8 cartes rares mythiques sans bordure (10,56 %) Ou Quintorious Kand avec le traitement Showcase et oltèque sans bordure. Chaque version apparaît deux fois moins souvent qu'une carte rare mythique avec le traitement équivalent (1,4 % au total).



1 carte non-Premium, carte Premium traditionnelle ou variante d'emblème de la collection Jurassic World. Peut être une des : 20 cartes non-terrain sans bordure non-Premium de la collection Jurassic World (36,3 %) 6 terrains sans bordure non-Premium de la collection Jurassic World (43,6 %) 20 cartes non-terrain sans bordure Premium traditionnelles de la collection Jurassic World (8,9 %) 6 terrains Premium traditionnels de la collection Jurassic World (10,7 %) 19 variantes d'emblème de la collection Jurassic World (<1 %)



1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium traditionnelle Peut être une des : 38 cartes rares à illustration étendue (46,7 %) ou 2 rares mythiques à illustration étendue (1,2 %) 8 cartes Showcase rares (9,8 %) 12 cartes Showcase rares mythiques (6,7 %) 18 cartes sans bordure (22 %) 8 cartes rares mythiques sans bordure (4,9 %) Cartes d'invités d'honneur rares et rares mythiques (8 %) 12 Crypte de mana Néon ou Caverne des âmes Néon (<1 %) Tous les autres traitements à cet emplacement (hormis les cartes Néon), apparaîtront en version Premium traditionnelle.



1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Bundle Les cavernes oubliées d'Ixalan

Bundle Les cavernes oubliées d'Ixalan

Les Bundles Les cavernes oubliées d'Ixalan contiennent chacun les éléments suivants :

8 boosters d'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan

1 Trouver le filon à illustration alternative Premium traditionnel

1 carte non-Premium de la collection Jurassic World

20 terrains de base Premium traditionnels

20 terrains de base non-Premium

1 compteur de points de vie Spindown

1 boîte de rangement de cartes

2 fiches de référence

Bundle Gift Edition Les cavernes oubliées d'Ixalan

Bundle Gift Edition Les cavernes oubliées d'Ixalan

8 boosters d'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan

1 booster collector Les cavernes oubliées d'Ixalan

1 Trouver le filon à illustration alternative Premium traditionnel

1 carte Premium traditionnelle de la collection Jurassic World

20 terrains de base Premium traditionnels

20 terrains pleine illustration non-Premium

1 compteur de points de vie Spindown

1 boîte de rangement de cartes

2 fiches de référence

Pack d'avant-première Les cavernes oubliées d'Ixalan

Pack d'avant-première Les cavernes oubliées d'Ixalan

6 boosters de draft Les cavernes oubliées d'Ixalan

1 carte promo rare ou rare mythique Les cavernes oubliées d'Ixalan estampillée Premium

1 code Magic: The Gathering Arena

1 carte de marqueur prédécoupé Les cavernes oubliées d'Ixalan

1 boîte de deck

1 compteur de points de vie Spindown

Decks Commander Les cavernes oubliées d'Ixalan

Ohé matelots (bleu-noir-rouge)

Rituels de sang (blanc-noir) Rituels de sang (blanc-noir)

Explorateurs des profondeurs (vert-bleu)

Véloci-rampe-tor (rouge-vert-blanc) Véloci-rampe-tor (rouge-vert-blanc)

En plus de l'extension principale, l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan propose quatre decks Commander qui représentent chacun un type de créature spécifique sur le plan d'Ixalan dans un deck de 100 cartes. Les decks contiennent de nouvelles créatures légendaires, de nouvelles cartes Magic et des réimpressions. Consultez ci-dessous les éléments que vous trouverez dans chaque deck :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer

2 nouvelles créatures légendaires Premium traditionnelles qui peuvent servir de commandant pour le deck

8 nouvelles cartes Magic rares non-Premium spécifiques à ce deck

90 cartes Magic non-Premium, dont des terrains de base

1 commandant de présentation super Premium imprimé sur du papier cartonné plus épais (illégal en jeu homologué)

1 booster collector échantillon 1 carte rare ou rare mythique Les cavernes oubliées d'Ixalan Booster Fun non-Premium ou Premium traditionnelle 1 carte Showcase inhabituelle sans bordure Premium traditionnelle de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan

10 jetons recto-verso

1 boîte de deck en carton

1 compteur de points de vie Spindown

Cet article touche à sa fin, mais notre voyage dans Les cavernes oubliées d'Ixalan ne fait que commencer. Vous pouvez voir toutes ces cartes et bien plus encore en consultant les visuels des cartes de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan avant la sortie de l'extension le 12 novembre 2023. Arpentez les profondeurs d'Ixalan pour trouver de nouvelles histoires, des visages familiers, des cartes colorées et des cartes Univers infinis spéciales.

Vous pouvez précommander l'extension dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.