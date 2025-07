Depuis la nuit des temps, les créatures de ce monde et d'innombrables autres univers ont levé les yeux vers le ciel et y ont vu une seule chose : des opportunités. Par-delà les limites du Multivers connu se trouvent de l'émerveillement, de l'aventure, et bien plus de magie que ce que l'on pourrait imaginer. Aux portes des Éternités nous emmène dans le système de Sothéra, avec des mondes à explorer et des trésors à découvrir. C'est notre première incursion dans l'espace ! Il s'agira d'une expérience à nulle autre pareille et, pour vous préparer comme il se doit, nous vous avons préparé un récapitulatif des nouvelles mécaniques qui vous attendent.

Vaisseau spatial et station

Vous n'avez pas besoin de l'étincelle d'un Planeswalker pour explorer les mystères du cosmos, mais à moins que votre système respiratoire n'ait évolué d'une manière inhabituelle ou que vous puissiez marcher très vite, oui, vous allez avoir besoin d'un vaisseau. Les vaisseaux spatiaux sont un nouveau sous-type d'artefact. Les vaisseaux spatiaux représentent les divers vaisseaux de guerre, cargos, croiseurs et autres vaisseaux cosmiques que vous pourrez utiliser. Bienvenue à bord, capitaine.

0249_MTGEOE_Main: Balayeur du Mur-guivre

Chaque vaisseau spatial commence comme un artefact, mais la plupart d'entre eux peuvent devenir des créatures-artefacts grâce à certains explorateurs intrépides. Mais un vaisseau n'ira pas bien loin sans équipage, alors recrutez pour pourvoir les postes. Pour ce faire, vous aurez besoin de la nouvelle capacité : la station.

La station est une capacité activée qui ne peut être activée que lorsque vous pouvez lancer un rituel, c'est-à-dire pendant vos phases principales et que la pile est vide. Pour activer la capacité de station, engagez une créature dégagée que vous contrôlez autre que le vaisseau spatial (qui va bientôt devenir une créature). Il peut s'agir de n'importe quelle autre créature dégagée que vous contrôlez, y compris une créature passée sous votre contrôle ce tour-ci. Au moment où cette capacité se résout, mettez un nombre de marqueurs « charge » égal à la force de la créature sur le vaisseau spatial.

Une fois que le vaisseau spatial a un nombre de marqueurs « charge » sur lui supérieur ou égal au nombre indiqué dans le cercle sur le côté gauche de son encadré de texte, il devient une créature avec la force et l'endurance indiquées sur le côté droit. Il a également les capacités figurant dans la partie inférieure de l'encadré de texte. Par exemple, si le Balayeur du Mur-guivre a trois marqueurs « charge » sur lui, ce n'est pas une créature et il n'a pas le vol. Une fois qu'il gagne son quatrième marqueur « charge », il devient une créature-artefact 2/2 avec le vol.

Tous les vaisseaux spatiaux ne deviennent pas des créatures lorsqu'ils atteignent le nombre de marqueurs « charge » indiqués. Si aucune force ou endurance n'est indiquée, cela signifie simplement que le vaisseau spatial aura les capacités répertoriées dans cette partie de l'encadré de texte, mais il ne deviendra pas une créature-artefact.

Vaisseaux spatiaux, véhicules et commandant

Nous interrompons notre article sur les mécaniques pour un flash spatial important. Bon d'accord, ce n'est qu'une mise à jour des règles de Commander. À partir de l'extension Aux portes des Éternités, les véhicules et vaisseaux spatiaux légendaires ayant une force et une endurance imprimées pourront devenir le commandant de votre deck. Rien ne change en ce qui concerne l'identité couleur. Ainsi, si vous choisissez un véhicule ou un vaisseau spatial incolore comme commandant, vous devrez toujours construire votre deck en conséquence, mais vous disposez désormais de davantage d'options pour ce faire. Bonne construction de deck !

Planète

Une planète est un nouveau type de terrain non-base. Les planètes n'ont pas de règles ou de fonctionnalités associées, mais les planètes que nous rencontrerons ici ont toutes la station, alors allons en voir une de plus près !

0260_MTGEOE_Main: Uthros, noyau divin titanesque

Tout comme un vaisseau spatial qui ne devient pas une créature-artefact, ces planètes ne deviennent pas des créatures. Cependant, une fois que vous avez suffisamment activé la capacité de station d'Uthros pour avoir au moins douze marqueurs « charge » sur elle, elle aura sa capacité finale.

Hyperespace

Le miracle du voyage spatial est rendu possible grâce à ces grands mots. Disons simplement que nous avons découvert comment parcourir d'immenses distances plus rapidement que prévu. L'hyperespace est une nouvelle capacité qui permet aux cartes de voyager vers le champ de bataille plus rapidement que prévu.

0037_MTGEOE_Main: Berger du champ stellaire 0393_MTGEOE_PromoPk: Berger du champ stellaire

L'hyperespace est un coût alternatif. Si vous lancez une carte avec l'hyperespace depuis votre main, vous pouvez choisir de payer son coût d'hyperespace plutôt que son coût de mana. Si vous faites ainsi, vous exilerez le permanent qu'elle devient au début de la prochaine étape de fin. Elle devient alors une « carte passée en hyperespace », avec les effets sonores associés. Whoosh ! Une fois la carte exilée, vous pourrez la lancer depuis l'exil lors d'un prochain tour.

L'hyperespace se trouve principalement sur les créatures, mais cette capacité peut apparaître sur n'importe quelle carte de permanent. Étant donné que les permanents avec l'hyperespace ne sont présents que pour une courte durée (en tout cas, au début), ils auront généralement des capacités qui rendront leur brève présence utile. Il peut s'agir de capacités qui se déclenchent lorsqu'ils arrivent, comme celle du Berger du champ stellaire. Mais il peut aussi s'agir d'autres choses. Vous êtes quelqu'un de remarquable. Vous avez réussi à voyager dans l'espace ! Vous vous débrouillerez.

Comme l'hyperespace est uniquement utilisable depuis votre main, vous ne pourrez pas payer le coût d'hyperespace lorsque vous lancez la carte depuis l'exil. Certaines cartes portent la mention « si un sort est passé en hyperespace ce tour-ci ». Cela signifie qu'un sort a été lancé en payant son coût d'hyperespace. Peu importe que ce sort se soit résolu, et peu importe qui a lancé ce sort. N'oubliez pas que la valeur de mana d'un sort est déterminée uniquement par son coût en mana. Ainsi, même si vous avez lancé le Berger du champ stellaire pour son coût d'hyperespace, sa valeur de mana reste de 5.

Vide

Ce n'est pas l'espace qui manque dans l'espace et parfois, ce qui compte, ce n'est pas votre destination, c'est ce que vous avez laissé derrière vous. Les capacités de vide — améliorent ce que font les cartes si un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille ce tour-ci ou si un sort est passé en hyperespace ce tour-ci.

0122_MTGEOE_Main: Trajectoire tragique

Les capacités de vide peuvent prendre plusieurs formes. Sur les éphémères et les rituels, le vide peut offrir un effet alternatif, indiqué par « à la place ». Le vide peut également conférer un effet supplémentaire, en venant renforcer l'effet normal du sort au lieu de le remplacer.

0108_MTGEOE_Main: Rampegueule insatiable

Les permanents peuvent aussi avoir des capacités de vide. Dans la plupart des cas, il s'agit de capacités déclenchées qui se déclenchent uniquement si la condition de vide est remplie. Cela signifie que la capacité se déclenche uniquement si un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille ce tour-ci ou si un sort est passé en hyperespace ce tour-ci. Peu importe qui contrôlait le permanent non-terrain ou qui a lancé le sort, et peu importe ce qu'il est advenu du sort après avoir été lancé.

Jetons Module de descente

Découvrir de nouvelles planètes peut parfois être délicat. Les habitants sont-ils hostiles ? Y a-t-il des places de stationnement ? L'air est-il respirable ? On ne sait jamais ! Mais lorsque vous vous sentez prêt à explorer atterrir sur cette planète, un module de descente vous aidera à tâter le terrain en un clin d'œil.

0185_MTGEOE_Main: Voyageur galactique 0008_MTGEOE_ToknBstr: Jeton Module de descente (vert)

Un jeton Module de descente est un nouveau type de jeton prédéfini, tout comme les jetons Trésor, Nourriture et quelques autres. Un jeton Module de descente est un jeton d'artefact incolore avec « , , sacrifiez ce jeton : Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagée, puis mélangez. » Tous les types de cartes vous permettront de créer des jetons Module de descente, et chacun vous aide à assurer votre flux de mana.

Il est temps de trouver votre fortune par-delà les étoiles. Suivez tous les aperçus sur DailyMTG, ainsi que ceux de vos créateurs de contenu Magic préférés. Vous voulez savoir ce qui a déjà été révélé ? Les visuels des cartes Aux portes des Éternités contiennent tout ce qui a été révélé depuis la présentation de l'extension. Le résultat est à couper le souffle.

Vous avez envie de voir ce qui se trouve au cœur d'un trou noir ? Vous pouvez nouer un premier contact avec les produits Aux portes des Éternités lors de la sortie mondiale de l'extension, le 1er août 2025. L'extension Aux portes des Éternités est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.