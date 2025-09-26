Nous avons posé le pied pour la première fois à Lorwyn (et à Sombrelande, son sinistre reflet) il y a près de dix-huit ans. Au cours des années qui ont suivi, Magic a évolué, mais les fans n'ont jamais cessé d'apprécier Lorwyn-Sombrelande. L'heure est venue de faire un retour en bonne et due forme sur ce plan avec Lorwyn éclipsé, qui sortira le 23 janvier 2026.

Nous avons présenté un premier aperçu des cartes, mécaniques et traitements Booster Fun Lorwyn éclipsé à la MagicCon: Atlanta. Si vous avez manqué ce panel, ne vous en faites pas ! Nous avons rassemblé toutes les révélations ici (et même un peu plus). Peu importe que vous attendiez de revenir à Lorwyn depuis plus de dix ans ou que vous souhaitiez découvrir ce plan pour la première fois, tout le monde trouvera son bonheur.

Vous avez envie de savoir ce qui a changé à Lorwyn depuis notre dernière visite sur ce plan ? Le Guide du Planeswalker de l'extension Lorwyn éclipsé est disponible dès maintenant sur DailyMTG, et contient tout un tas d'illustrations et de détails sur l'histoire de l'extension. En décembre, nous allons également publier une série d'histoires principales sur MTGStory.com et dans le Magic Story Podcast. Pour que les bons moments continuent lors de la nouvelle année, les histoires secondaires de l'extension sortiront en janvier. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur cette histoire remplie de mystères et de magie !

L'extension Lorwyn éclipsé marque notre retour sur l'un des plans les plus populaires de Magic. Nous avons hâte de voir cette extension lancer la nouvelle année lors de sa sortie le 23 janvier 2026. Vous pouvez précommander Lorwyn éclipsé dès maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Détails de l'extension Lorwyn éclipsé

Symbole de l'extension ECL Symbole de l'extension ECC Symbole de l'extension SPG

Code de l'extension Lorwyn éclipsé : ECL

Code de l'extension Commander Lorwyn éclipsé : ECC

Code de l’extension Invités spéciaux : SPG

Légalité de l’extension :

L'extension Lorwyn éclipsé (ECL) est légale dans tous les formats.

(ECL) est légale dans tous les formats. Les extensions Commander Lorwyn éclipsé (ECC) et Invités spéciaux (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

(ECC) et (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà. Les boosters de jeu Lorwyn éclipsé contiennent des cartes ECL et SPG. Ces cartes sont jouables dans les événements en Booster Draft et Paquet scellé Lorwyn éclipsé lorsqu'elles proviennent de boosters de jeu.

Site Web : Lorwyn éclipsé

Les prix conseillés pour Lorwyn éclipsé seront les suivants :

Booster de jeu : 5,49 $

Booster collector : 26,99 $*

Deck Commander : 49,99 $

Bundle : 57,99 $

Soirée de draft : 89,99 $

Deck à thème : 23,99 $

*Les prix conseillés pour les boosters collector (précédemment 24,99 $) et les decks Commander (précédemment 44,99 $) ont changé par rapport aux précédentes extensions Multivers Magic. Ces prix seront les prix conseillés pour les extensions Magic Multivers à compter de Lorwyn éclipsé.

Dates importantes :

Date de sortie de Lorwyn: First Light : le 18 novembre 2025

: le 18 novembre 2025 Histoires principales de Lorwyn éclipsé : du 8 au 16 décembre 2025

: du 8 au 16 décembre 2025 Présentation de Lorwyn éclipsé : 5 janvier 2026

: 5 janvier 2026 Visuels complets des cartes : 12 janvier

: 12 janvier Événements d'Avant-première : du 16 au 22 janvier

: du 16 au 22 janvier Ligue Commander Box : du 16 au 22 janvier

: du 16 au 22 janvier Date de sortie sur MTG Arena : 20 janvier

: 20 janvier Date de sortie sur table : 23 janvier

: 23 janvier Pro Tour Lorwyn éclipsé : du 30 janvier au 1er février

: du 30 janvier au 1er février Magic Spotlight : Eclipsed : du 6 au 8 février

Précommandez et préparez-vous pour Lorwyn éclipsé

Dans Lorwyn éclipsé, quatre étudiants de Strixhaven partent vivre l'échange universitaire ultime : un voyage à Lorwyn. Vous pouvez vous préparer à les rejoindre en précommandant l'extension ! De plus, si vous précommandez une boîte de boosters de jeu ou de boosters collector dans votre magasin de jeux local, vous recevrez une carte promo Buy-a-Box, dans la limite des stocks disponibles !

L'extension Lorwyn éclipsé est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Découvrez les decks à thème et Soirée de draft

Deck à thème de 60 cartes Anges Deck à thème de 60 cartes Pirates

À compter de Lorwyn éclipsé, nous ajoutons deux nouveaux produits à notre gamme. En premier lieu, il s'agit des decks à thème de 60 cartes. Ce sont des decks Standard thématiques, amusants et prêts-à-jouer, qui contiennent des cartes issues de tout le format. Faites s'affronter ces decks entre eux pour des parties Magic hautes en couleurs, puis plongez dans le monde des formats à 60 cartes comme le Standard !

Nos deux premiers decks à thème, les decks Anges et Pirates, sortiront en même temps que Lorwyn éclipsé. Ils seront suivis de deux nouveaux decks à thème pour Les secrets de Strixhaven, puis de deux autres pour Reality Fracture.

Soirée de draft

Lorwyn éclipsé

Nous lançons également notre nouveau produit, Soirée de draft ! À compter de Lorwyn éclipsé, vous pouvez acheter un produit Soirée de draft et commencer à drafter avec vos amis. Celui-ci contient tout ce dont vous avez besoin pour organiser un Draft à deux choix pour quatre joueurs, notamment des terrains de base, des jetons et même un booster collector à distribuer à la fin. Notre premier produit Soirée de draft sortira en même temps que Lorwyn éclipsé. Nous prévoyons également de sortir des produits Soirée de draft pour chaque extension Magic sur table de l'année prochaine.

Pénétrez dans un nouveau monde avec Lorwyn: First Light

Vous avez hâte d'explorer Lorwyn et de raconter vos propres histoires ? Écrivez votre propre légende avec Lorwyn: First Light, un supplément pour Dungeons & Dragons, disponible uniquement sur D&D Beyond ! Ce supplément vous aidera à créer des personnages inspirés de Lorwyn et à organiser une campagne sur ce plan bucolique.

Lorwyn: First Light sortira sur D&D Beyond le 18 novembre 2025. Rassemblez votre groupe, faites un jet d'initiative, et découvrez les secrets cachés dans le crépuscule de Lorwyn.

Les traitements Booster Fun pour Lorwyn éclipsé

Comment retrouver les sensations de notre premier voyage à Lorwyn tout en respectant le style actuel de Magic ? Avec des cartes Booster Fun à couper le souffle, bien entendu ! Pour Lorwyn éclipsé, nous faisons revenir des illustrateurs et des styles populaires pour célébrer tout ce que vous avez adoré dans la version initiale des plans de Lorwyn et Sombrelande.

Carte Porteur d'âcrefleur sérialisée sans bordure, arborant une illustration par Rebecca Guay

0352_MTGECL_BrdlSer: Bitterbloom Bearer

*Rendu numérique. Il ne s'agit pas d'une carte réelle.

L'une des illustratrices les plus fée-buleuses associées à la version originale de Lorwyn est Rebecca Guay, et elle a mis son talent à contribution pour illustrer la carte tête d'affiche de l'extension Lorwyn éclipsé.

Cette carte Porteur d'âcrefleur Premium double arc-en-ciel sérialisée sans bordure arbore une illustration réalisée par Rebecca Guay, qui appose son style emblématique sur ces cartes Magic numérotées individuellement. La carte Porteur d'âcrefleur possède également une version dans l'extension principale et une version Showcase doté d'un cadre Fable, afin que vous puissiez prendre votre envol avec la version de votre choix.

Cette version de la carte Porteur d'âcrefleur apparaît uniquement dans les boosters collector Lorwyn éclipsé. Les versions sérialisées du Porteur d'âcrefleur peuvent apparaître dans les boosters collector de n'importe quelle langue, mais la carte sera toujours en anglais. Les cartes sérialisées sont mécaniquement identiques à leurs versions non-sérialisées.

Terrains « choc » réversibles sans bordure

0347a_MTGECL_RevShock: Hallowed Fountain 0348a_MTGECL_RevShock: Steam Vents

La lumière s'accompagne toujours d'une part d'ombre. À Lorwyn, cette part d'ombre se nomme Sombrelande. Et au cycle de terrains « choc » imprimés pour Aux portes des Éternités succède le cycle de terrains « choc » imprimés pour Lorwyn éclipsé !

Cette extension contient des terrains « choc » réversibles sans bordure, où un côté représente Lorwyn et l'autre représente Sombrelande. Ces cartes sont mécaniquement identiques aux autres versions dotées du cadre Magic par défaut. Il existe 5 terrains « choc » rares dans Lorwyn éclipsé, et chacun d'entre eux possède une version pour l'extension principale et une version réversible sans bordure. Vous pourrez trouver ces terrains « choc » réversibles sans bordure en versions non-Premium et Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Cartes à cadre Fable

0327_MTGECL_Showcase: Mutable Explorer

Faites de beaux rêves, joueurs de Magic ! Préparez-vous à écouter un magnifique conte de fées avec ces cartes à cadre Fable. Ces cartes arborent une illustration qui rappelle le style des livres de contes de notre enfance, tout en reprenant l'esthétique de Lorwyn et Sombrelande dans le cadre de la carte.

Il existe 10 cartes à cadre Fable inhabituelles, 26 rares et 14 rares mythiques. Vous pourrez trouver ces cartes en versions non-Premium ou Premium traditionnelle dans les boosters de jeu et les boosters collector.

Détails de l'extension Lorwyn éclipsé

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu

Lorwyn éclipsé

Chaque boîte de boosters de jeu inclut 30 boosters de jeu, chacun d'entre eux contenant ce qui suit :

14 cartes Magic: The Gathering 6 à 7 cartes courantes 3 cartes inhabituelles 1 joker de n’importe quelle rareté 1 carte rare ou rare mythique 1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté 1 carte de terrain de base

1 jeton recto-verso non-Premium

Boosters collector

Boîte de boosters collector

Lorwyn éclipsé

Chaque boîte de boosters collector inclut 12 boosters collector, chacun d'entre eux contenant ce qui suit :

15 cartes Magic: The Gathering 5 cartes courantes Premium traditionnelles 4 cartes inhabituelles Premium traditionnelles 1 terrain de base Premium traditionnel 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle 1 carte Commander (ECC) rare ou rare mythique Lorwyn éclipsé non-Premium 2 cartes rares ou rares mythiques Booster Fun non-Premium 1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium

1 carte d'illustration ou jeton recto-verso Premium traditionnel

Decks Commander

Deck Commander

Gangrène maudite Deck Commander

Danse des éléments

Chaque deck Commander Lorwyn éclipsé contient :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle 98 cartes non-Premium, dont 10 cartes Magic inédites

10 jetons recto-verso ou marqueurs prédécoupés

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Decks à thème de 60 cartes

Deck à thème de 60 cartes Anges Deck à thème de 60 cartes Pirates

Ces decks à thème de 60 cartes contiennent tout ce dont vous avez besoin pour commencer à jouer en Standard ! Ces decks contiennent des cartes thématiques issues de tout le Standard et proposent une expérience amusante pour deux joueurs lorsqu'ils s'affrontent entre eux.

Voici le contenu de chaque deck à thème :

1 deck Standard de 60 cartes prêt-à-jouer

5 jetons recto-verso non-Premium

2 fiches de référence

1 feuillet de tutoriel

Soirée de draft

Soirée de draft

Lorwyn éclipsé

Rassemblez vos amis et préparez-vous à drafter avec la Soirée de draft Lorwyn éclipsé ! La Soirée de draft est un tout nouveau produit centré sur le Draft à deux choix, un format amusant et épatant.

Chaque boîte Soirée de draft contient ce qui suit :

12 boosters de jeu Lorwyn éclipsé

1 booster collector Lorwyn éclipsé

90 terrains de base non-Premium

10 jetons recto-verso non-Premium

1 feuillet de draft

Bundles

Bundle

Lorwyn éclipsé

Chaque bundle Lorwyn éclipsé contient ce qui suit :

9 boosters de jeu Lorwyn éclipsé

1 carte promo Premium traditionnelle

30 terrains de base 15 terrains de base Premium traditionnels 15 terrains de base non-Premium

2 fiches de référence

1 dé Spindown

1 boîte de rangement de cartes

Packs d'avant-première

Pack d'avant-première

Lorwyn éclipsé

Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

6 boosters de jeu Lorwyn éclipsé

1 carte promo Premium traditionnelle Veuillez noter que les cartes promos du Pack d'avant-première n'arborent plus de tampon marquant l'année.

1 boîte de deck

1 dé Spindown

À très bientôt à Lorwyn (et Sombrelande) !

L'extension Lorwyn éclipsé arrive bientôt, et elle reprend tout ce que vous adorez déjà concernant ce plan, ainsi qu'une ribambelle de nouvelles surprises. Vous pouvez vous préparer à explorer le plan en lisant le Guide du Planeswalker de l'extension Lorwyn éclipsé, puis vivez l'aventure de toute une vie (ou de tout un semestre) en décembre, lorsque l'histoire de l'extension sera dévoilée.

Lorwyn éclipsé sortira le 23 janvier 2026. Vous pouvez précommander l'extension dès maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.