Même si la plupart des explorateurs du Multivers ont besoin d'une percée de présage, vous aurez seulement besoin de l'extension Lorwyn éclipsé pour commencer votre périple. Cette extension regorge d'étranges créatures, de sorts éblouissants et contient même un certain Planeswalker færie que les fans adorent détester. Pour savoir où trouver les cartes les plus élégantes, consultez notre guide des collectionneurs pour Lorwyn éclipsé. Et si vous cherchez un endroit où lancer des sorts avec vos færies et sangpyres préférés, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez tout un tas d'événements qui célèbrent l'extension Lorwyn éclipsé.

Lorwyn éclipsé sortira le 23 janvier 2026. L’extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.

Événements d'Avant-première Lorwyn éclipsé

(du 16 au 22 janvier)

Pack d'avant-première

Lorwyn éclipsé

Votre histoire commencera lors des événements d'Avant-première Lorwyn éclipsé, là où vous et votre communauté de jeu locale pouvez commencer à découvrir Lorwyn éclipsé. Lors des événements d'Avant-première, vous recevrez un Pack d'avant-première.

Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

6 boosters de jeu Lorwyn éclipsé

1 carte promo Premium traditionnelle Veuillez noter que les cartes promos du Pack d'avant-première n'arborent plus de tampon marquant l'année.

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Vous construirez un deck de Paquet scellé à partir du contenu de votre Pack d'avant-première, puis vous affronterez d'autres joueurs. Ces événements sont idéaux pour tous les fans de Magic, peu importe que vous jouiez depuis de nombreuses années ou que vous commenciez à peine à jouer. Nous publierons un guide des événements d'Avant-première Lorwyn éclipsé ce vendredi, alors gardez un œil sur DailyMTG pour en savoir plus.

Contactez votre magasin de jeux local pour vous inscrire aux événements d'Avant-première Lorwyn éclipsé.

Apprenez à jouer avec Magic Academy

(du 23 janvier au 26 février)

Magic Academy est notre série d'événements dédiée aux nouveaux joueurs qui cherchent à pénétrer dans le Multivers de Magic pour la première fois. Ces événements vous enseigneront tout ce que vous devez savoir pour commencer à jouer à Magic.

Deck à thème de 60 cartes Pirates Deck à thème de 60 cartes Anges

Il existe deux types d'événements Magic Academy. Les événements Learn to Play sont conçus pour les joueurs qui commencent juste à jouer à Magic. Au fil de l'événement, vous apprendrez les règles de base du jeu, comme l'ordre des tours, le déroulement des combats et la façon de lancer des sorts. Vous recevrez également une version MTG Arena aléatoire d'Anges ou Pirates, l'un des deux decks à thème de 60 cartes qui accompagneront la sortie de Lorwyn éclipsé. Essayez le deck sur MTG Arena, puis offrez-vous sa version physique dans votre magasin de jeux local !

Les événements Deck Building vous apprennent à construire votre propre deck à partir de six boosters de jeu. Vous regarderez un court didacticiel vidéo au début de l'événement, puis vous construirez votre propre deck à partir du contenu de vos boosters de jeu. Après l'événement, vous recevrez également six boosters Fondations de Magic: The Gathering sur MTG Arena.

Contactez votre magasin de jeux local pour connaître les événements Magic Academy qu'il propose.

Standard Showdown

(du 23 janvier au 26 février)

Maniez la magie de Lorwyn-Sombrelande lors des événements Standard Showdown de Lorwyn éclipsé. Vous pourrez y tester de nouveaux decks Construits, qui mettent en vedette les nouvelles cartes de Lorwyn éclipsé, ou vous pouvez affûter votre deck Standard préféré. Le vainqueur de chaque événement Standard Showdown recevra une carte promo Pris au piège Premium traditionnelle à cadre rétro, qui arbore une illustration réalisée par Jodie Muir, dans la limite des stocks disponibles. Foncez dans votre magasin de jeux local (ou contactez-le en ligne) pour en savoir plus sur ces événements.

Commander Nights en Troll à deux têtes

(du 23 janvier au 26 février)

Les créatures de Lorwyn-Sombrelande savent qu'il est crucial de travailler en équipe pour survivre. Apportez cet esprit de camaraderie à vos parties de Commander lors des Commander Nights en Troll à deux têtes ! Vous ferez équipe avec le joueur de votre choix (ou avec un autre participant choisi au hasard) au cours de parties multijoueurs amicales.

Les participants recevront une carte promo Elfe des horizons lointains, qui arbore une illustration réalisée par Brandon Kitouski, dans la limite des stocks disponibles. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium. Des dotations supplémentaires pourront être distribuées à la discrétion de votre magasin de jeux local, alors contactez-le pour en savoir plus.

Commander Party Lorwyn éclipsé

(du 30 janvier au 5 février, puis du 13 au 19 février)

Le paysage en constante évolution de Lorwyn-Sombrelande est aussi chaotique qu'époustouflant. Adaptez-vous à la dualité changeante de ce plan lors des événements Commander Party Lorwyn éclipsé ! Vous jouerez une partie de Commander un peu différente, alors apportez votre propre deck ou essayez l'un des decks Commander préconstruits de l'extension Lorwyn éclipsé !

Vous n'affronterez pas seulement vos trois adversaires, vous affronterez également la nature tumultueuse du plan. Vous commencerez la partie sur Lorwyn. À mesure que la partie progresse, vous lancerez des dés pour déclencher des effets chaotiques et passer de Lorwyn à Sombrelande (ou l'inverse). Lorsque vous basculez vers un autre aspect du plan, vous passerez également à une main de cartes différente. Après tout, adopter votre apparence de Lorwyn ou Sombrelande implique souvent une certaine amnésie.

Les participants qui acceptent la nature de Lorwyn-Sombrelande lors des événements Commander Party recevront la carte promo Elfe des horizons lointains à cadre rétro décrite plus haut, dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus.

Pro Tour Lorwyn éclipsé

(du 30 janvier au 1er février)

Des prix massifs, des titres légendaires et des concurrents gravés à jamais dans l'histoire de Magic. Tout ceci est au programme du Pro Tour Lorwyn éclipsé, diffusé en direct du 30 janvier au 1er février ! Même si cet événement est fermé au public, nous rediffuserons toute l'action sur twitch.tv/magic, la chaîne YouTube Play MTG et Magic.gg !

Le Pro Tour Lorwyn éclipsé mettra en vedette les formats Draft et Standard Construit Lorwyn éclipsé ! Les joueurs s'affronteront pour remporter une part de la dotation totale de 500 000 $. De plus, chaque participant au Pro Tour et au championnat du monde 2026 recevra une carte promo Tamiyo, étudiante curieuse non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par Ampreh. Les 32 meilleurs joueurs participants recevront également des exemplaires Premium traditionnels de cette carte promo.

Découvrez les joueurs qui deviendront des références mondiales du Standard lors du Pro Tour Lorwyn éclipsé. Un seul joueur repartira avec le titre de champion du Pro Tour, alors soyez au rendez-vous le 30 janvier sur twitch.tv/magic et sur la chaîne YouTube Play MTG pour ne rien manquer.

Championnats en magasin

(du 6 au 22 février)

Sortez votre meilleur deck et votre esprit de compétition lors du Championnat en magasin de votre magasin de jeux local ! Ces événements proposent du jeu en Standard à enjeu, où les meilleurs joueurs de votre communauté s'affronteront pour mettre la main sur certaines des cartes promos les plus éblouissantes de la saison.

Les participants au Championnat en magasin recevront une carte promo Bombardement des gobelins non-Premium pleine illustration, qui arbore une illustration réalisée par Jeff Laubenstein, dans la limite des stocks disponibles. Regardez ce boggart, il a l'air de s'amuser comme un petit fou.

Les joueurs qui atteindront le Top 8 de chaque événement remporteront une carte promo Guide des âmes Premium traditionnelle pleine illustration, qui arbore une illustration réalisée par Alexandr Leskinen.

Nous avons réservé une dotation spéciale aux joueurs for-miaou-dables qui remporteront la victoire lors de leur Championnat en magasin. Le vainqueur de chaque Championnat en magasin recevra une carte promo Bande d'ocelots Premium traditionnelles pleine illustration sans texte, qui arbore une illustration réalisée par Rhonda Libbey.

Contactez votre magasin de jeux local pour connaître la date de leurs événements de Championnat en magasin !

Magic Spotlight : Eclipsed

(du 6 au 8 février)

La lumière de Lorwyn et les ténèbres de Sombrelande arrivent à Toronto, au Canada, pour Magic Spotlight: Eclipsed. L'événement est ouvert à tous les joueurs, et permet aux joueurs aguerris d'affronter de nouveaux visages. L'événement principal de Magic Spotlight: Eclipsed se jouera en format Limité Lorwyn éclipsé, alors commencez à vous entraîner dès que l'extension arrivera sur MTG Arena.

Magic Spotlight: Eclipsed offre une dotation totale de 50 000 $. De plus, tous les joueurs qui s'inscrivent à l'événement recevront une carte promo Clique Vendilion non-Premium sans texte, qui arbore une illustration réalisée par Jason A. Engle. Les 128 joueurs les mieux classés de l'événement recevront aussi des exemplaires Premium traditionnels de cette carte promo.

Les 8 joueurs les mieux classés lors du Magic Spotlight: Eclipsed pourront poursuivre leur périple dans Magic, car ils recevront des invitations pour le Pro Tour Les secrets de Strixhaven, qui aura lieu du 1er au 3 mai 2026, lors de la MagicCon: Las Vegas.

Avez-vous les qualités requises pour savater un sylvin ou vous bagarrer avec un boggart ? Inscrivez-vous au Magic Spotlight: Eclipsed dès aujourd'hui !

Les premiers championnats régionaux de 2026

(du 24 janvier au 22 mars)

Forgez votre voie vers le Pro Tour lors de la prochaine manche des championnats régionaux ! Les joueurs qualifiés s'affronteront pour des cartes promos, des invitations au Pro Tour Les secrets de Strixhaven, et d'autres dotation. Pour cette manche des championnats régionaux, nous aurons une carte promo Secret Lair très spéciale. Tous les joueurs qui participent à cette manche des championnats régionaux recevront une carte promo Talent de l'aubergiste non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par Ben Newman, tandis que les meilleurs compétiteurs recevront des version Premium traditionnelles. Ces promos seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks, et le nombre de promos Premium traditionnelles varie en fonction des régions, alors contactez votre organisateur régional pour en savoir plus.

États-Unis : organisé par StarCityGames.com Du 23 au 25 janvier 2026 à Portland, dans l'Oregon Du 20 au 22 février 2026 à Milwaukee, dans le Wisconsin

Canada : organisé par Face to Face Games Du 20 au 22 février 2026 à Vancouver, en Colombie-Britannique

Amérique du Sud : organisé par Devir Brasil Du 14 au 15 février 2026 à Santiago, au Chili

Japon et Corée du Sud : organisé par BIG MAGIC Du 14 au 15 mars 2026 à Kyoto, au Japon

EMEA : organisé par Fanfinity Du 6 au 8 mars 2026 à Turin, en Italie

Chine : organisé par Kadou Du 13 au 15 mars 2026, à Changsha, dans la province de Hunan

Taipei chinois : organisé par Game Square Date à confirmer à Taipei

Asie du Sud-Est : organisé par Oracle Events Du 13 au 15 mars 2026 à Bangkok, en Thaïlande

Mexique, Amérique centrale et Caraïbes : organisé par Necrotower Du 6 au 8 mars 2026 à Mexico, au Mexique

Australie et Nouvelle-Zélande : organisé par Let's Play Games Du 13 au 15 mars 2026 à Bankstown, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie



Championship Qualifiers régionaux

(jusqu'au 22 mars)

La manche actuelle des Championship Qualifiers régionaux (ou CQR) est déjà en cours, et les joueurs se ruent dans leurs magasins de jeux locaux pour remporter ces cartes promos centrées sur les souris. Tous les participants aux CQR recevront une carte promo Maîtresse d'épée pattefleur non-Premium illustrée par Ampreh. Les meilleurs joueurs recevront aussi une carte promo Souris polyvalente non-Premium illustrée par Neo.G. Les joueurs qui se qualifient pour leur championnat régional recevront également une carte promo Souris polyvalente Premium traditionnelle. Les cartes promos sont uniquement disponibles jusqu'à épuisement des stocks, alors contactez l'organisateur de vos CQR pour en savoir plus.

Vous trouverez plus d'informations concernant les CQR ici. Cette manche d'événements prendra fin le 22 mars, alors inscrivez-vous maintenant pour avoir une chance de repartir avec de magnifiques cartes Souris.

Votre voyage à Lorwyn-Sombrelande commence avec ces événements ! Préparez-vous pour votre quête en précommandant Lorwyn éclipsé. L’extension sortira le 23 janvier et est disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.