Votre prochaine mutation vous attend ! L’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles est prête à faire débarquer plusieurs décennies de lutte contre les méfaits du clan des Foot pour faire régner la loi dans vos parties de Magic. Découvrez la puissance des tortues pour la première fois lors des événements d’Avant-première dans votre magasin de jeux local à partir du 27 février.

Pack d'avant-première

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



Lorsque vous vous inscrivez à un événement d'Avant-première, vous recevrez un Pack d’avant-première Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. Voici le contenu de chaque Pack d’avant-première :

6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Vous construirez un deck de 40 cartes au format Paquet scellé à partir du contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Ce sera votre première occasion de jouer avec toutes les nouvelles cartes de cette extension, ce qui en fait une excellente expérience d’apprentissage pour tous les joueurs qui découvrent Magic. Tout le monde sera sur un pied d’égalité, ce qui signifie que tous les joueurs pourront remporter la victoire (ou, au moins, jouer avec de nouvelles cartes géniales).

Si vous voulez prendre une longueur d’avance pour l’Avant-première de votre magasin de jeux local, vous êtes au bon endroit ! Voici votre guide concernant les cartes et stratégies clés de l’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’Avant-première de votre magasin de jeux local, puis étudiez les moindres aspects de la nouvelle extension de Magic !

Les événements d’Avant-première Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles commencent le 27 février. L’extension sortira le 6 mars et est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Construire votre deck pour l’Avant-première

Votre deck de Paquet scellé devrait se composer de deux couleurs, ce qui signifie que les cartes que vous jouerez proviendront de deux des cinq couleurs de Magic. Lorsque vous construisez votre deck, commencez par ouvrir les six boosters de jeu de votre Pack d’avant-première, puis triez les cartes par couleur et notez les cartes les plus intéressantes que vous y trouverez; Bien souvent, ces cartes seront de puissantes menaces capables de vous faire gagner à elles seules. Ces cartes devraient vous aider à faire considérablement progresser votre plan de jeu ou constituer une menace à laquelle votre adversaire devra faire face. Ces menaces seront probablement des cartes rares ou rares mythiques, alors gardez un œil sur elles.

0043_MTGTMT_Main: Krang, Master Mind 0166_MTGTMT_Main: Raph & Leo, Sibling Rivals

Ces cartes vous aideront à choisir l’une des couleurs de votre deck. Par exemple, une puissante carte rouge comme Robots voraces est une excellente raison de jouer du rouge. Vous pouvez traiter les cartes avec des coûts de mana hybrides comme l’une ou l’autre couleur. Vous pouvez jouer Raph et Leo, frères rivaux dans un deck avec des cartes rouges, un deck avec des cartes blanches ou un deck avec des cartes rouges et blanches.

0020_MTGTMT_Main: Make Your Move 0031_MTGTMT_Main: Bespoke Bō 0127_MTGTMT_Main: Novel Nunchaku

Une fois que vous avez trouvé vos principales menaces, il est temps de contrer les menaces de vos adversaires avec des sorts de retrait. Ces cartes peuvent contrer les cartes de vos adversaires, soit en les retirant du champ de bataille ou en empêchant les adversaires de lancer ces cartes. En règle générale, les sorts de retrait sont des cartes courantes et inhabituelles, ce qui signifie que vous aurez plus de sorts de retrait que de menaces.

Nous avons inclus une liste des principaux sorts de retrait de l’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ci-dessous. Vous pouvez consulter cette liste pendant que vous construisez votre deck ou que vous jouez. Par exemple, si votre adversaire semble garder deux manas noirs de côté, il pourrait se préparer à lancer Un deuil dans la famille. Si vous pouvez anticiper ce que votre adversaire se prépare à lancer, vous aurez fait un grand pas vers la victoire.

| | | |

Select a mana symbol to see key removal spells.

0004_MTGTMT_Main: Dimensional Exile 0007_MTGTMT_Main: Grounded for Life 0020_MTGTMT_Main: Make Your Move 0028_MTGTMT_Main: Uneasy Alliance

0031_MTGTMT_Main: Bespoke Bō 0044_MTGTMT_Main: Metalhead 0048_MTGTMT_Main: Ooze Spill 0051_MTGTMT_Main: Retro-Mutation

0057_MTGTMT_Main: Anchovy & Banana Pizza 0061_MTGTMT_Main: Death in the Family 0077_MTGTMT_Main: Shredder's Technique 0082_MTGTMT_Main: Stomped by the Foot

0085_MTGTMT_Main: Bot Bashing Time 0090_MTGTMT_Main: General Traag, Heart of Stone 0093_MTGTMT_Main: Jennika's Technique 0094_MTGTMT_Main: Manhole Missile 0107_MTGTMT_Main: Rock Soldiers 0109_MTGTMT_Main: Spicy Oatmeal Pizza

0125_MTGTMT_Main: Mutant Chain Reaction 0127_MTGTMT_Main: Novel Nunchaku 0133_MTGTMT_Main: Tenderize

Si votre première couleur est influencée par vos principales menaces et votre deuxième est influencée par vos principaux sorts de retrait, vous devriez avoir les deux couleurs dont vous avez besoin pour construire un deck de Paquet scellé ! Le reste de votre deck devrait soutenir ces cartes. Pour déterminer ces cartes de soutien, vous pouvez suivre le motif de la courbe de mana.

La courbe de mana dans Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

En deux mots, la courbe de mana vous aide à équilibrer la valeur de mana moyenne de vos cartes. Cela vous garantit d’avoir des sorts à faible coût que vous pourrez lancer en début de partie, ainsi que des sorts coûteux capables de vous faire gagner la partie. En Paquet scellé, votre courbe de mana devrait ressembler à ceci :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

Si vous construisez votre deck de Paquet scellé en gardant cette courbe de mana à l’esprit, vous vous donnerez des chances de réussir lors de vos parties d’Avant-première. Si vous avez des doutes concernant vote deck, essayez de piocher une main de sept cartes. Si la plupart des mains que vous piochez contiennent deux ou trois terrains, quelques créatures et un sort, cela signifie que vous avez construit un deck viable.

Archétypes de draft de l’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Une fois que vous avez décidé à quoi ressemblerait votre deck et choisi vos couleurs, il est temps de l’étudier de plus près. Chaque extension de Magic possède un ensemble de stratégies centrées sur les différentes paires de couleurs. Ces stratégies sont des archétypes de draft, et elles constituent un excellent moyen de conférer une stratégie cohérente à votre deck.

L’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles compte cinq archétypes de draft principaux, un pour chaque paire ennemi-couleur. Trouvez l’archétype de draft qui convient le mieux à votre sélection de Paquet scellé, construisez un deck en gardant cela à l’esprit, puis faites régner la loi !

Ninjas furtifs noir-blanc

0151_MTGTMT_Main: Karai, Future of the Foot

Un vrai ninja sait quand il faut faire preuve de discrétion et quand il faut frapper fort ! La mécanique d’infiltration vous permet de faire revenir une créature non bloquée dans votre main, alors gardez un œil sur les créatures d’évasion peu coûteuses, comme le Chipeur à cervelle d’oiseau et les Castors des rêves. Renvoyez-les ensuite dans votre main pour lancer Karai, futur des Foot.

Machines bleu-rouge

0139_MTGTMT_Main: Baxter Stockman

Contrôle, alt, supprimez vos adversaires avec une armée de créatures-artefacts ! Gardez un œil sur les cartes qui s’intéressent aux créatures-artefacts, comme Baxter Stockman, ainsi que sur les cartes qui s’intéressent aux artefacts en général. Les jetons Mutagène créés, entre autres, par le Commando crustacé sont un excellent moyen de déclencher Donatello, pro des machines, avant d’échanger ces jetons contre encore plus de marqueurs.

Volatilisation noir-vert

0163_MTGTMT_Main: Pizza Face, Gastromancer

Un archétype goût pizza avec tout un tas de garnitures puissantes pour la table deux ! La mécanique de volatilisation s’intéresse aux permanents que vous contrôlez qui quittent le champ de bataille. Elle fonctionne parfaitement avec les jetons Nourriture, la mécanique d’infiltration et les bons vieux effets de sacrifice. Les cartes Tête de pizza, gastromancien et Sucreries souillées possèdent toutes deux une synergie avec la volatilisation, tout en créant des jetons Nourriture pour alimenter votre deck en continu.

Alliance rouge-blanc

0160_MTGTMT_Main: The Neutrinos

Exploiter la puissance des tortues n’est pas seulement une affaire de gros bras. Vous devez également créer une alliance des créatures les plus fortes et les plus étranges ! Les cartes qui créent des jetons en arrivant sur le champ de bataille, comme Super Mutanimaux, ont encore plus de valeur lorsque vous les associez aux Neutrinos. Après quelques tours, vous disposerez d’une horde de créatures capable d’affronter n’importe quel adversaire.

Mutagène vert-bleu

0148_MTGTMT_Main: Genghis Frog

Cet archétype de draft vert-bleu allie les synergies d’artefact du bleu aux synergies de marqueurs du vert pour créer une redoutable mutation des meilleures cartes de l’extension. Jouez Genghis Coâ en début de partie, puis générez un flux constant de jetons Mutagène à mesure que la partie avance. Vous ne manquerez pas de mutants pour alimenter les capacités de Genghis Coâ, alors jouez vos préférez et bondissez vers la victoire.

Peu importe le deck que vous choisirez de construire, l’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles offrira de bons moments pour votre famille de cœur. À mesure que vous affûtez vos compétences, n’hésitez pas à essayer de nouvelles stratégies et à sortir de votre carapace. Il y a énormément de cartes à découvrir, et vous les trouverez toutes dans les visuels des cartes Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Votre voyage en dehors des égouts commence le 27 février 2026, lors des événements d’Avant-première de votre magasin de jeux local. L’extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles est d’ores et déjà disponible en précommande auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs comme TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic. Cowabunga à vous, fans de Magic ! Nous vous attendons pour votre Avant-première locale.