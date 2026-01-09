Accueillez à bras ouverts la première extension de 2026 du Multivers Magic : Lorwyn éclipsé ! Ce retour tant attendu sur la dualité du plan de Lorwyn-Sombrelande reprend tout ce que vous aviez apprécié lors de notre première visite : les thèmes de type, les illustrations traditionnelles éblouissantes, ainsi qu'un décor étrangement magnifique, et allie tout cela à la maestria des concepteurs modernes de Magic. C'est le moment ou jamais d'explorer ce plan, et le meilleur moyen de commencer est de participer aux événements d'Avant-première de votre magasin de jeux local !

Lorsque vous vous inscrivez à un événement d’Avant-première, vous recevrez un cinq Pack d’avant-première Lorwyn éclipsé. Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

6 boosters de jeu Lorwyn éclipsé

1 carte promo Premium traditionnelle Veuillez noter que les cartes promos du Pack d'avant-première n'arborent plus de tampon marquant l'année.

1 boîte de deck

1 dé Spindown

À l'aide du contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base, vous construirez un deck de Paquet scellé de 40 cartes et affronterez les autres participants à l'Avant-première. Comme ces événements sont organisés avant la sortie mondiale sur table de l'extension, tous les joueurs découvriront ces nouvelles cartes ensemble. C'est le lieu idéal pour accueillir un ami dans le monde de Magic ou de raviver la flamme avec une nouvelle extension.

Êtes-vous prêt à commencer votre aventure ? Les événements d'Avant-première commenceront le 16 janvier 2026, et vous pouvez commencer à vous préparer dès aujourd'hui avec ce guide de l'Avant-première Lorwyn éclipsé. Vous pouvez vous inscrire aux événements d'Avant-première de votre magasin de jeux local dès maintenant et précommander l'extension Lorwyn éclipsé auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs comme Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.

Construire votre deck pour l’Avant-première

Votre deck de Paquet scellé devrait principalement deux couleurs, ce qui signifie que les sorts que vous lancerez et les cartes que vous jouerez des cartes proviendront de deux des couleurs de Magic. Ouvrez vos six boosters de jeu et triez vos cartes par couleur, puis cherchez les cartes les plus puissantes et les plus menaçantes que vous y avez trouvées. Pour les trouver, ces cartes devraient inciter vos adversaires à se poser la question « Puis-je contrer cette carte ? » S'ils n'ont pas de quoi contrer cette carte, cela devrait vous ouvrir la voie vers la victoire.

0159_MTGECL_Main: Spinerock Tyrant

Ces cartes puissantes vous aideront à choisir les couleurs de votre deck. Par exemple, prenons la carte Tyran de Rochépine . Non seulement c'est une créature 6/6 colossale capable de voler au-dessus des créatures de votre adversaire, mais il vous confère une valeur ajoutée basée sur vos rituels et éphémères. C'est une excellente raison de jouer la couleur rouge. Et pour couronner le tout, c'est un dragon qui arbore l'une des illustrations les plus géniales de toute l'extension. Que demande le peuple ?

0103_MTGECL_Main: Gnarlbark Elm 0137_MTGECL_Main: Feed the Flames

Lorsque vous aurez trouvé une ou deux menaces qui vous emmèneront vers votre première couleur, il est temps de chercher l'autre élément clé d'un deck de Paquet scellé : le retrait. Il s'agit de sorts qui vous débarrassent des cartes de votre adversaire ou contrecarrent leur plan de jeu, et qui constituent une réponse à la question posée plus haut.

Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux sorts de retrait de l'extension Lorwyn éclipsé. Vous pouvez vous en servir comme référence lorsque vous construirez votre deck ou pendant la partie. Par exemple, si votre adversaire qui joue du bleu contrôle deux Îles dégagées, l'attaquer risque de déclencher son exemplaire de Chasser les mouches .

Si vous disposez d'une menace redoutable d'une couleur et de quelques sorts de retraits d'une autre couleur, les signes sont clairs : jouez ces deux couleurs. Le reste de votre deck devrait se concentrer sur une seule tâche : soutenir ces cartes. Heureusement, certains des esprits les plus brillants de Magic ont élaboré un modèle que vous pouvez suivre. Il vous suffit de garder un œil sur votre courbe de mana.

La courbe de mana et les couleurs de Lorwyn éclipsé

La courbe de mana vous aide à équilibrer la valeur de mana moyenne de vos cartes. En deux mots, elle garantit que votre deck contient suffisamment de sorts à faible coût pour commencer la partie et quelques sorts à coût élevé pour porter le coup de grâce à votre adversaire. Un deck de Paquet scellé standard devrait ressembler à cela :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

Construire votre deck ainsi vous garantit de pouvoir commencer la partie sur de bonnes bases et de suivre le rythme à mesure que la partie avance. Même si votre deck ne sera probablement pas parfaitement identique à ce modèle, c'est un bon schéma à garder en tête. Si vous avez des doutes concernant votre deck, essayez de piocher une main de sept cartes choisies au hasard. Si vous avez systématiquement quelques terrains et des sorts peu coûteux pour commencer la partie, cela signifie que vous avez bien construit votre deck.

0006_MTGECL_Main: Bark of Doran 0015_MTGECL_Main: Evershrike's Gift

N'oubliez pas que les cartes situées au bas de votre courbe de mana sont les cartes que vous devriez lancer tôt dans la partie. Par exemple, la carte Écorce de Doran a beau avoir une valeur de mana de 2, la lancer sans avoir de créature sur laquelle l'équiper ne fait pas avancer votre plan de jeu. Il en va de même pour les auras, que vous devez attacher à des créatures.

Remarque concernant les couleurs de votre deck

Même s'il peut s'avérer tentant de jouer les cartes les plus flamboyantes et les plus puissantes des cinq couleurs, les formats Limités de Magic sont une question de cohérence. Si vous divisez votre deck entre trois, quatre, voire cinq couleurs, il est fort probable que vous ne puissiez pas lancer de sorts. Tous les joueurs qui se sont retrouvés coincés avec des terrains blancs-bleus et des cartes noires pourront vous confirmer que cette sensation n'a rien d'amusant.

0139_MTGECL_Main: Flamebraider 0178_MTGECL_Main: Great Forest Druid

Au lieu de cela, concentrez-vous sur vos deux meilleures couleurs. Cela vous aidera à construire un deck qui vous permettra de lancer vos sorts sans souci, surtout si vous y ajoutez des cartes de stabilisation de mana. Les cartes et artefacts qui produisent du mana, comme Noyau de firdoch , sont des ressources précieuses pour tout deck de Paquet scellé.

Cela signifie que vous devriez uniquement jouer des cartes de vos deux couleurs, n'est-ce pas ?

0068_MTGECL_Main: Shinestriker 0136_MTGECL_Main: Explosive Prodigy

Pas tout à fait. L'extension Lorwyn éclipsé est différente de la plupart des extensions de Magic. Vous remarquerez que certaines cartes prismatiques ont le mot de capacité « éclatant », ce qui signifie qu'elles s'intéressent au nombre de couleurs parmi les permanents que vous contrôlez. Même si piocher deux cartes grâce à Frappebrille est une bonne chose, il existe plusieurs façons d'augmenter votre nombre de couleurs sans changer drastiquement les cartes de votre deck.

0218_MTGECL_Main: Eclipsed Elf 0221_MTGECL_Main: Eclipsed Merrow

Le cycle des créatures éclipsées inhabituelles ont des symboles de mana hybrides dans leurs coûts de mana. Cela signifie qu'ils comptent comme les deux couleurs qui le composent, même si vous ne dépensez que du mana d'une seule couleur pour les lancer. Suire éclipsée est techniquement une carte blanche-bleue, même si vous la jouez dans un deck vert-blanc.

0133_MTGECL_Main: Elder Auntie 0006_MTGECL_ToknBstr: Goblin Token

Il existe également des cartes monochromes, comme Doyenne tantine , qui créent des jetons bicolores. Si vous jouez un deck rouge-vert et que vous recherchez des façons d'augmenter votre nombre de cartes avec l'éclatant, essayez d'y ajouter des cartes qui créent des jetons noir-rouge Gobelin et des jetons noir-vert Elfe. Cela nous amène à la dernière étape (et probablement la plus importante) du processus de construction d'un deck : apprendre l'archétype de draft de votre deck.

Archétypes de draft de Lorwyn éclipsé

Lorsque vous jouez avec une extension de Magic, vous trouverez un ensemble de stratégies qui concerne les cartes qui partagent une couleur. Ces stratégies sont des archétypes de draft, et elles ont pour but d'orienter votre expérience en Limité et de vous encourager à construire un deck efficace. Il existe cinq archétypes de draft à deux couleurs dans Lorwyn éclipsé, chacun d'entre eux étant lié à l'un des types de créature principaux de l'extension. Il existe également des archétypes de draft pour les cinq autres paires de couleurs, mais ceux-ci se concentrent sur des thèmes mécaniques plutôt que sur des types de créature, et ils ne seront pas détaillés dans ce guide.

Même s'il n'est pas impossible de construire un deck qui ne correspond pas à ces cinq paires de couleurs, nous vous recommandons de vous en tenir à l'un des archétypes de draft suggérés pour vos premières parties avec l'extension Lorwyn éclipsé. Ne vous inquiétez pas, ces cinq archétypes ont suffisamment de substance pour être amusants à jouer. Voici chaque archétype de draft, ses cartes clés et quelques conseils pour construire votre deck.

Ondins blanc-bleu

0213_MTGECL_Main: Deepchannel Duelist

Ce deck vous encourage à vous développer tout au long de la partie en perturbant vos adversaires avec des ondins espiègles. Plusieurs ondins clés, comme Distracteur de Vinerrance et Revendeuse d’Ouidargent , possèdent des capacités qui se déclenchent lorsqu'ils deviennent engagés. Même si la manière la plus simple d'y parvenir est d'attaquer, des sorts de convocation comme Adieu de Vinerrance vous permettent de déclencher ces capacités sans mettre vos créatures en danger.

Gobelins noir-rouge

0206_MTGECL_Main: Boggart Cursecrafter

L'archétype noir-rouge combine les boggarts turbulents de Lorwyn-Sombrelande avec la mécanique de gangrène. Même si mettre des marqueurs -1/-1 sur vos propres créatures peut être une mauvaise idée, Jeteuse de malédiction de Baugebouton et d'autres gobelins qui se déclenchent lorsqu'ils meurent peuvent transformer cela en une situation positive. Les créatures qui créent un jeton sont particulièrement utiles ici, alors n'ayez pas peur d'utiliser des cartes non-gobelin, comme Guide-bosquet stoïque .

Sangamis vert-blanc

0246_MTGECL_Main: Thoughtweft Lieutenant

Les créatures sangamis n'ont qu'un seul but : ratisser large et répandre leurs capacités sur tout votre plateau. Commencez par mettre votre plateau en place avec Festival du clachan et Conseil de Brumeprairie avant de renforcer vos créatures avec la capacité activée de la carte Porte-bouclier timide . Veillez à ne pas trop en faire et à ne pas mourir à cause de Ténèbres en descente . Les decks qui ratissent large sont généralement faibles aux sorts qui vident le champ de bataille, mais des cartes comme Tisseur de Dounedoline peuvent vous aider à vous remettre sur pied.

Élémentaux bleu-rouge

0248_MTGECL_Main: Twinflame Travelers

Les sangpyres et les sangivres sont capables d'utiliser une magie des plus explosives, et ce pouvoir se ressent sur leurs cartes ! Ce deck vous demandera de lancer des sorts ayant une valeur de mana supérieure ou égale à 4, alors gardez un œil sur des cartes comme Tresseuse de flammes pour accélérer votre production de mana. N'oubliez pas que la courbe de mana d'un deck bleu-rouge peut pencher davantage en faveur des sorts à quatre, cinq ou six manas.

Elfes noir-vert

0236_MTGECL_Main: Morcant's Loyalist

Les decks noir-vert possèdent une stratégie délicieusement macabre, concentrée sur l'ajout massif de cartes dans votre cimetière pour renforcer vos sorts et vos créatures. Les elfes à deux manas, comme Éclaireuse estafilame et Informateur de Lys Alana , vous permettent d'établir une présence sur le plateau tout en préparant votre cimetière pour lancer de puissantes cartes capables de mettre fin à la partie, comme Militants Veille-lune ou Yeux de Morcant . Même si vos adversaires retirent vos créatures, cela ne fera qu'alimenter vos futures menaces.

L'Avant-première de votre magasin de jeux local n'est que le début de votre périple dans Lorwyn éclipsé. À mesure que vous découvrez les nombreuses mécaniques de l'extension, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Essayez d'inclure des cartes comme Maralen, ascendante fæ dans votre deck Elfes, ou essayez de drafter un deck monochrome à l'aide des nombreuses cartes hybrides de l'extension Lorwyn éclipsé. Peu importe le résultat de vos parties, vous aurez une histoire palpitante à partager avec d'autres joueurs de Magic. Si vous cherchez d'autres endroits où jouer avec ces cartes, consultez notre guide des événements Lorwyn éclipsé.

Écrivez une nouvelle histoire lors des événements d'Avant-première Lorwyn éclipsé, qui auront lieu du 16 au 22 janvier.