Les chevaliers d'écaille et de vinyle débarquent dans le meilleur de jeu de cartes à collectionner du monde ! Ajoutez des décennies de puissance des tortues à vos parties de Magic avec Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles. Nous avons présenté quelques cartes de l'extension lors de la New York Comic Con, à savoir des cartes de l'extension principale et son deck Commander. Et maintenant, nous faisons quitter New York (et ses égouts) à ces révélations, et nous vous les présentons. Cowabunga !

L'extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sortira dans le monde entier le 6 mars 2026. L'extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Détails de l'extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Symbole de l'extension TMT Symbole de l'extension TMC Symbole de l'extension PZA

Code de l'extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles : TMT

Code de l'extension légale en Eternal Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles : TMC

Code de l'extension des cartes Source Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles : PZA

Légalité :

L'extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (TMT) est légale dans tous les formats.

| (TMT) est légale dans tous les formats. Les extensions Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles légales en Eternal (TMC et PZA) sont des extensions légales en Commander, Legacy et Vintage, et ses cartes individuelles sont aussi légales dans les autres formats où elles sont déjà disponibles.

| légales en Eternal (TMC et PZA) sont des extensions légales en Commander, Legacy et Vintage, et ses cartes individuelles sont aussi légales dans les autres formats où elles sont déjà disponibles. Les boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contiennent des cartes TMT et PZA. Ces cartes peuvent être jouées en Draft et en Paquet scellé Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles lorsqu'elles sont obtenues dans des boosters de jeu.

Site Web : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Visuels des cartes : Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Les prix conseillés pour Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles seront les suivants :

Booster de jeu : 6,99 $

Booster collector : 37,99 $

Deck Commander : 69,99 $

Bundle : 69,99 $

Bundle Pizza : 99,99 $

Soirée de draft : 119,99 $

Équipe de tortues : 49,99 $

Dates importantes :

Présentation de l'extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles : 10 février 2026

: 10 février 2026 Événements d'Avant-première : du 27 février au 5 mars

: du 27 février au 5 mars Ligue Commander Box : du 27 février au 5 mars

: du 27 février au 5 mars Date de sortie sur MTG Arena : 3 mars

: 3 mars Date de sortie sur table : 6 mars

: 6 mars Magic Spotlight : Teenage Mutant Ninja Turtles : du 6 au 8 mars

: du 6 au 8 mars Commander Party, round 1 : du 13 au 19 mars

: du 13 au 19 mars Magic présente : Les Tortues passent à l'action : du 13 mars au 16 avril

: du 13 mars au 16 avril Commander Party, round 2 : du 4 au 9 avril

Des cartes pour tous les fans des Tortues Ninja

0027_MTGTMT_Main: Turtles Forever

La licence Tortues Ninja existe depuis plusieurs générations, que ce soit dans les médias ou sa communauté. Avec cette extension, nous lançons un appel aux joueurs néophytes et confirmés pour leur proposer Magic dans un nouveau style. Que vous soyez un fan inconditionnel du style artistique de Kevin Eastman ou que vous adoriez les récentes séries animées des Tortues, vous trouverez votre bonheur dans cette extension.

Cette extension s'inspire de toute l'histoire des Tortues Ninja et propose une large gamme de produits qui leur feront honneur ! De toutes nouvelles offres, comme le produit Équipe de tortues, sont parfaites pour des parties intergénérationnelles. Si vous avez grandi en regardant les aventures de Leonard, Donatello, Raphaël et Michelangelo, vous pourrez partager ces histoires avec une nouvelle génération de joueurs de Magic.

Vous pouvez précommander des produits comme Équipe de tortues, le deck Commander Puissance des tortues !, et bien plus encore dans votre magasin de jeux local, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Les traitements Booster Fun de l'extension Teenage Mutant Ninja Turtles

Découvrez l'extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles avec style grâce aux traitements Booster Fun de cette extension ! Lors de la New York Comic Con, nous avons donné aux fans un aperçu de certains de ces traitements, et nous en partagerons d'autres à mesure que la sortie de l'extension approche. Pour l'heure, jetons un œil à certains de ces traitements d'enfer.

Quatre cartes Tête d'affiche sans bordure avec une illustration de Kevin Eastman

0301_MTGTMT_Headline: Leonardo, Sewer Samurai

Kevin Eastman, l'illustrateur original des Tortues Ninja, fait son grand retour pour la carte Tête d'affiche de cette extension. Ou plutôt les cartes, car chacune des quatre tortues a sa carte Tête d'affiche. Ces cartes arborent une illustration sans bordure originale de Kevin Eastman, ainsi qu'un tampon brillant accompagné de la signature de l'illustrateur. Nous avons présenté cette version de Leonardo, samouraï des égouts, et nous partagerons ses frères sans bordure à mesure que la sortie de l'extension approche.

Les cartes Tête d'affiche Kevin Eastman sont disponibles uniquement en anglais dans les boosters collector Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles de n'importe quelle langue.

Cartes Source sans bordure

0011_MTGTMT_PartSM: Doubling Season

Nous prenons des cartes issues de l'histoire de Magic et nous les réimaginons avec des illustrations dignes des tortues. Les cartes Source de l'extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles arborent des illustrations issues de toute la licence des Tortues Ninja. Nous ne révélerons qu'une seule de ces cartes aujourd'hui, mais elle est absolument géniale : Saison de dédoublement, avec l'illustration de la couverture du premier numéro du comic book Teenage Mutant Ninja Turtles.

Il existe 20 cartes Source différentes dans l'extension Teenage Mutant Ninja Turtles. Les cartes Source non-Premium apparaissent dans les boosters de jeu et les boosters collector. Les versions Premium traditionnelles des cartes Source apparaissent uniquement dans les boosters collector.

Cartes sans bordure du Bundle Pizza

0131_MTGTMT_PizzaBnd: Dark Ritual

Savourez le Bundle Pizza ! Nous cuisinons 6 cartes issues du passé de Magic, les garnissons d'une illustration centrée sur le thème de la pizza, et nous vous servons le tout dans le cadre du Bundle Pizza. Même si nous ne vous présentons qu'un avant-goût de ces cartes aujourd'hui, nous vous en montrerons d'autres dans un futur proche.

Chaque Bundle Pizza préparé avec le plus grand soin contient 2 cartes du Bundle Pizza parmi 6 possibles.

Terrains de base Pizza pleine illustration

0253_MTGTMT_BLdPizza: Plains 0254_MTGTMT_BLdPizza: Island 0255_MTGTMT_BLdPizza: Swamp 0256_MTGTMT_BLdPizza: Mountain 0257_MTGTMT_BLdPizza: Forest

Les tortues aiment tellement la pizza que nous en mettons sur les terrains de base de l'extension. Ces terrains de base Pizza pleine illustration ne lésinent pas sur les garnitures sur les 5 terrains de base. Même si les ingrédients feront probablement jaser, nous pensons que ces terrains feront plaisir à tous les fans des Tortues Ninja.

Les terrains Pizza apparaissent en version non-Premium et Premium traditionnelle dans les Bundles Pizza Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, et leurs versions Surge Foil et Premium traditionnelle sont disponibles dans les boosters collector.

Détails des produits Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Chaque boîte de boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contient 30 boosters de jeu, chacun d’entre eux comprenant ce qui suit :

14 cartes Magic: The Gathering 7 cartes courantes Dans 1 booster de jeu sur 28, 1 des 20 cartes Source non-Premium remplacera une carte courante. 2 cartes inhabituelles 1 carte Tortue légendaire de n'importe quelle rareté 1 joker de n’importe quelle rareté 1 carte rare ou rare mythique 1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté 1 terrain

1 jeton recto-verso non-Premium

Boosters collector

Boîte de boosters collector

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Chaque boîte de boosters collector Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contient 12 boosters collector, chacun d’entre eux comprenant ce qui suit :

15 cartes Magic: The Gathering 5 cartes courantes Premium traditionnelles 3 cartes inhabituelles Premium traditionnelles 1 carte Premium traditionnelle ou non-Premium TMC 1 terrain de base Premium traditionnel ou Surge Foil 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle 2 cartes Booster Fun ou TMC non-Premium, dont une pouvant être Surge Foil 1 carte Source Premium traditionnelle ou non-Premium 1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium Les cartes Tête d'affiche apparaissent dans cet emplacement à un taux faible dans les boosters collector.

1 carte d'illustration ou jeton recto-verso Premium traditionnel

Deck Commander

Deck Commander

Puissance des tortues !

Vivez l'action aux côtés des tortues avec le deck Commander de l'extension : Puissance des tortues ! Chaque deck Commander contient ce qui suit :

1 deck Commander de 100 cartes prêt-à-jouer 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 5 cartes de commandants secondaires sans bordure Premium traditionnelles 94 cartes non-Premium

10 jetons recto-verso ou marqueurs prédécoupés

1 boîte de deck

Bundles

Bundle

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Chaque Bundle Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contient ce qui suit :

9 boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 15 terrains de base Premium traditionnels

15 terrains de base non-Premium

2 fiches de référence

1 carte promo Premium traditionnelle

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Bundles Pizza

Bundle Pizza

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Servez-vous une part du Bundle Pizza ! Chaque Bundle Pizza Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles contient ce qui suit :

9 boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 booster collector Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 25 terrains Pizza non-Premium

5 terrains Pizza Premium traditionnels

2 cartes promos Bundle Pizza Premium traditionnelles

2 fiches de référence

1 compteur de points de vie Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes

Soirée de draft

Soirée de draft

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Chaque produit Soirée de draft contient ce qui suit :

12 boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 booster collector Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 90 terrains de base non-Premium

10 jetons recto-verso non-Premium

1 feuillet de draft

Équipe de tortues

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Équipe de tortues

Formez votre propre équipe de chevaliers d'écaille et de vinyle avec cette expérience de jeu coopératif ! Voici le contenu de chaque produit Équipe de tortues :

4 boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 4 decks à thème Chaque deck est centré sur l'une des quatre tortues. Chaque deck contient 60 cartes, issues de TMT et TMC.

1 deck Ennemis Contient 39 cartes conçues exclusivement pour l'expérience Équipe de tortues

6 feuilles de marqueurs prédécoupés

4 boîtes de deck

1 livret de tutoriel

Packs d'avant-première

Pack d'avant-première

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Il est temps de sortir de votre carapace et de plonger dans l'univers de Magic. L'extension Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sortira dans le monde entier le 6 mars 2026. Les produits de l'extension sont disponibles à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.