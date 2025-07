Guide d’Avant-première Aux portes des Éternités Feature 18 juil. 2025 Jubilee Finnegan

Salutations, séjourneurs sothériens ! Bienvenue dans Aux portes des Éternités, la première extension space opera de Magic. Ici, des vaisseaux spatiaux s’élancent sur le champ de bataille, des créatures sortent d’hyperespace pour repartir en exil et des terrains plébiscités font leur retour sous la forme de cartes Paysages stellaires. Tout cela et bien plus débarquera dans votre magasin de jeux local plus tôt que vous ne pourriez l’imaginer, car les événements d'Avant-première commenceront le 25 juillet 2025 ! Les événements d’Avant-première vous permettent de jouer avec les cartes d’une toute nouvelle extension Magic avant tout le monde. Ces événements sont conçus pour les débutants comme les vétérans et tous sont sur un pied d’égalité puisque l’extension est inédite. Et comme Aux portes des Éternités nous transporte dans une nouvelle région du Multivers Magic, c’est une excellente porte d’entrée dans ce monde.

Pack d’Avant-première Aux portes des Éternités Lorsque vous vous inscrivez à un événement d'Avant-première Aux portes des Éternités, vous recevrez un Pack d'avant-première. Chaque Pack d'avant-première Aux portes des Éternités contient : 6 boosters de jeu Aux portes des Éternités

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 boîte de deck

1 dé Spindown La plupart du temps, les Avant-premières sont organisées en Paquet scellé, ce qui signifie que vous construirez un deck de 40 cartes à partir du contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Il s’agit d’événements amicaux dont le seul but est de profiter de la nouvelle extension, n’hésitez donc pas à poser des questions, à prendre des risques et à sonder l’immensité inexplorée qui vous attend dans Aux portes des Éternités. Construire votre deck pour l’Avant-première Pour construire un deck d'Avant-première (ou tout deck en format Scellé), il vous faut d’abord définir les couleurs que vous allez jouer. À mesure que vous ouvrez vos boosters de jeu, classez les cartes obtenues par couleur. Les cartes multicolores ou incolores constituent une pile à part. Vous aurez ainsi une idée des couleurs qui pourront former votre deck. 0148_MTGEOE_Main: Nova Hellkite 0247_MTGEOE_Main: Thrumming Hivepool Pour un deck Aux portes des Éternités en format Scellé, ne jouez qu’avec deux couleurs. Pour décider de ces couleurs, recherchez les principales menaces parmi les cartes que vous avez obtenues. Ces menaces sont des cartes qui font basculer la partie en votre faveur quand vous les jouez. Il peut s’agir de créatures titanesques, de sorts puissants ou de permanents qui vous font piocher une tonne de cartes. Ce sont généralement des cartes rares ou rares mythiques. N’oubliez pas que vous pouvez aussi jouer la carte avec un tampon marquant l’année incluse dans votre Pack d’avant-première ! 0009_MTGEOE_Main: Cosmogrand Zenith 0222_MTGEOE_Main: Mutinous Massacre Si votre meilleure menace est une carte blanche telle que Zénith cosmogrand, le blanc devrait être l’une de vos couleurs. Mais si votre meilleure menace est une carte multicolore comme la carte noire et rouge Massacre mutin, il vous faudra d’autres raisons pour jouer ces deux couleurs. Même si Massacre mutin est une carte puissante, elle ne devrait pas dicter votre stratégie toute entière. 0014_MTGEOE_Main: Emergency Eject 0206_MTGEOE_Main: Shattered Wings Ce qui nous amène à parler d’un autre type de carte important pour un événement d’Avant-première : le retrait. Si les menaces sont essentielles pour gagner la partie, les sorts de retrait sont essentiels pour empêcher votre adversaire de gagner. Un artefact comme La Pierre de Fin, bien que puissant, ne fait pas le poids face à la simplicité d’Ailes fracassées. La plupart des sorts de retrait en format Limité sont des cartes courantes et inhabituelles monochromes, dont vous pouvez consulter la liste ci-dessous :

Si vous avez une ou deux menaces dans une couleur et quelques sorts de retrait dans une autre couleur, c’est une indication assez claire qu’il s’agit là des deux couleurs de votre deck. Mais un bon deck ne se résume pas à une série de cartes puissantes. Il faut une stratégie, et cela signifie construire votre deck en gardant clairement à l’esprit une direction. Ce qui nous amène à…

La courbe de mana dans Aux portes des Éternités

Les sorts peu coûteux sont généralement moins puissants, mais ils vous permettent d’avoir quelque chose à jouer à chaque tour. Les sorts les plus chers peuvent vous mener à la victoire, mais ils risquent de vous rester sur les mains si vous n’avez pas assez de ressources pour les lancer. Vous pouvez instaurer un équilibre dans votre deck et dans le système de Sothéra en utilisant la courbe de mana. Une courbe de mana classique en Paquet scellé ressemble à ceci :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

En répartissant la valeur de mana de vos cartes sur tout votre deck, vous vous assurez d’en avoir une à jouer à chaque tour. Normalement, vous calculez la valeur de mana d’un sort en regardant son coût de mana, mais Aux portes des Éternités ajoute une dimension intéressante : l’hyperespace.

0023_MTGEOE_Main: Knight Luminary

La carte Sommité chevalier en est un bon exemple. C’est une créature à quatre manas, mais vous pouvez la jouer pour deux manas grâce à sa capacité d’hyperespace. Elle sera ensuite exilée et vous pourrez la lancer lors d’un autre tour. Dans ce cas, s’agit-il d’un sort à quatre manas ou d’un sort à deux manas ?

La réponse dépend du moment auquel vous envisagez de lancer ce sort. Si vous avez d’autres cartes que vous risquez de lancer durant votre deuxième tour au lieu de Sommité chevalier, alors vous devriez considérer qu’il s’agit d’un sort à quatre manas, car c’est probablement comme ça que vous allez le jouer. Sinon, vous pouvez le considérer comme un sort à deux manas.

Archétypes de draft Aux portes des Éternités

Pour vous éviter de partir à la dérive dans l’immensité cosmique, Aux portes des Éternités comprend dix « archétypes de draft » qui vous aideront à construire votre deck. Chaque paire de couleurs présente une stratégie spécifique se basant sur les cartes de ces couleurs. En identifiant la stratégie prévue pour votre deck, vous repérerez plus facilement les cartes avantageuses.

De plus, pour chaque paire de couleurs, il existe une carte inhabituelle multicolore qui représente son archétype de draft. Ces cartes inhabituelles notables peuvent être surpuissantes, alors ne les ratez pas en ouvrant vos boosters de jeu.

Alpharael, élu de la Pierre | Illustration par : Kieran Yanner

Deuxième sort blanc-bleu

0039_MTGEOE_Main: Starport Security 0084_MTGEOE_Main: Uthros Psionicist

Enchaînez deux sorts à chaque tour et submergez vos adversaires avec une avalanche de cartes ! Si vous lancez systématiquement plus d'un sort par tour, vous serez déjà en bonne posture, mais des cartes comme Forge-lumière de Solétoile et Psioniciste d’Uthros vous donneront un coup de pouce.

Contrôle d'artefacts bleu-noir

0212_MTGEOE_Main: Alpharael, Dreaming Acolyte 0096_MTGEOE_Main: Dubious Delicacy

Piégez vos adversaires dans la zone d’attraction gravitationnelle de Sothéra et prenez le contrôle du champ de bataille. Des cartes comme Denrée douteuse et Accepter l’oubli transforment vos artefacts en machines destructrices qui éliminent les meilleures créatures de votre adversaire et préparent le terrain pour les vôtres.

Vide noir-rouge

0220_MTGEOE_Main: Interceptor Mechan 0120_MTGEOE_Main: Temporal Intervention

Lancez des sorts pour leur coût d’hyperespace ou sacrifiez vos permanents pour déclencher la capacité de vide de vos cartes. Il vous faudra un mélange de cartes décisives (comme Intervention temporelle) et de cartes activant l’effet de vide. Notez que le fait de sacrifier des jetons Module de descente déclenche vos capacités de vide.

Module de descente et toucheterre rouge-vert

0233_MTGEOE_Main: Tannuk, Memorial Ensign 0185_MTGEOE_Main: Galactic Wayfarer

Jouez des terrains, déclenchez des capacités de toucheterre, et jouez encore plus de terrains. Cette association de couleur simple exploite les jetons Module de descente qui existent dans toutes les couleurs, mais surtout en rouge et vert. Comme vous allez créer une ribambelle de jetons Module de descente, vous pouvez incorporer d’autres couleurs pour jouer des menaces utiles comme Ragost, gastronaute habile.

Marqueurs +1/+1 vert-blanc

0218_MTGEOE_Main: Haliya, Ascendant Cadet 0033_MTGEOE_Main: Scout for Survivors

Renforcez vos créatures et partez à l’assaut. Haliya, cadette ascendante vous permet d’armer vos créatures et de remplir votre main. Si vos alliés succombent, renvoyez-les sur le champ de bataille avec des cartes comme À la recherche de survivants ou Esquif de sauvetage.

L’histoire derrière cette carte inhabituelle notable vous intrigue ? Allez découvrir le nouvel épisode du Podcast Magic Story « L’histoire d’Haliya, cadette ascendante » et vivez l’action par vous-même !

Toujours plus blanc-noir

0232_MTGEOE_Main: Syr Vondam, the Lucent 0012_MTGEOE_Main: Dual-Sun Adepts

Si vous préférez faire grandir votre armée, testez la stratégie blanc-noir qui remplit le plateau de jetons afin de submerger les forces adverses. Boostez votre côté du plateau avec Syr Vondam, le lumineux et assurez votre victoire avec de petites créatures comme le Tranchecoque ou des créatures à double initiative comme les Expertes du double-soleil.

Aggro artefact bleu-rouge

0221_MTGEOE_Main: Mm'menon, Uthros Exile 0064_MTGEOE_Main: Mechan Navigator

Plusieurs robots et méduses de l’extension prennent en compte le fait de devenir engagé ou l’arrivée d’artefacts, ce qui en fait des cartes parfaites pour le deck bleu-rouge. Qu’il attaque ou qu’il paie la capacité de station d'un vaisseau spatial, le Navigateur mécan vous sera utile pour rester dans la partie et (avec un peu de chance) il vous obtiendra la victoire.

Cimetière noir-vert

0227_MTGEOE_Main: Seedship Broodtender 0211_MTGEOE_Main: Thawbringer

Parcourez votre deck en meulant des cartes, puis décrochez la victoire en réanimant des permanents. Un vaisseau spatial au coût élevé comme le Vaisseau-tueur d’Apogée peut paraître dur à lancer, mais il est tout de suite plus intéressant quand vous avez quelques exemplaires de Fouiner en quête d’éternité dans votre deck.

Stations spatiales rouge-blanc

0225_MTGEOE_Main: Sami, Ship's Engineer 0043_MTGEOE_Main: Wedgelight Rammer

Sami, capitaine du Seriema, est en charge de son vaisseau et de cette stratégie. De nombreuses cartes clés prennent en compte les créatures engagées, ce que vous pouvez accomplir en attaquant sans relâche ou en utilisant vos créatures pour alimenter vos vaisseaux spatiaux. Bélier cunéilux est une vraie pépite pour cet archétype, car il procure un jeton de créature qui peut servir à utiliser la station.

Rampe vert-bleu

0213_MTGEOE_Main: Biomechan Engineer 0184_MTGEOE_Main: Fungal Colossus

Les decks bleu-vert ont un secret : ils peuvent jouer jusqu’à quatre ou cinq couleurs ! Vos Modules de descente vous donnent accès à chaque terrain de base, ce qui vous permet de jouer les meilleures cartes de votre Pack d’avant-première. Quelques cartes prennent aussi en compte les terrains appelés différemment, ce qui donne à votre deck de puissants atouts avec le Colosse fongique, le Parchemin du Tout-destin et le Mécan cartographe.

Allez décrocher les étoiles avec Aux portes des Éternités

Préparez-vous au décollage : les événements d’Avant-première Aux portes des Éternités auront lieu du 25 au 31 juillet ! Utilisez les informations fournies dans ces quelques lignes pour tracer votre route vers la victoire. L'extension complète sortira le 1er août, et vous pouvez d'ores et déjà la précommander auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.