Nous retournons sur Lorwyn. Et aussi sur Sombrelande. Ces deux lieux ne font désormais plus qu'un. Il est vrai qu'ils ont toujours formé un seul lieu mais, à présent, ils sont vraiment à portée l'un de l'autre. L'extension Lorwyn éclipsé nous ramène dans les paysages bucoliques et/ou sinistres d'antan, mais vos souvenirs et la réalité actuelle sont, tout comme le jour et la nuit, deux choses diamétralement opposées. Découvrons quelques mécaniques !

Éclatant

La facette Lorwyn du plan est brillante et colorée, et la majesté du soleil inspire tous ceux qui ressentent sa chaleur. Éclatant est un mot de capacité qui met en valeur les capacités qui s'intéressent au nombre de couleurs parmi les permanents que vous contrôlez. Ce nombre varie entre zéro et cinq.

0068_MTGECL_Main: Frappebrille

Chaque capacité d'éclatant utilise ce nombre d'une manière différente. S'il se trouve dans l'effet d'une capacité activée ou déclenchée comme celle de Frappebrille , vous comptez le nombre de couleurs parmi les permanents que vous contrôlez au moment où cette capacité se résout. N'oubliez pas que les terrains sont généralement incolores et qu'ils ne contribuent pas aux capacités d'éclatant sauf si quelque chose leur confère une couleur, même si c’est inhabituel.

0250_MTGECL_Main: Feuilleteuse de grimoires vorace

L'extension Lorwyn éclipsé contient des cartes hybrides. Vous pouvez payer chaque symbole de mana hybride avec du mana de l'une ou l'autre de ses couleurs, mais le permanent qui en résulte a toutes les couleurs présentes dans son coût de mana. Par exemple, la Feuilleteuse de grimoires vorace est une carte bleue et noire, même si vous avez payé {U}{U}{U} ou {B}{B}{B} pour la lancer.

Gangrène

Si le plan est un peu trop clair et coloré à votre goût, vous devriez essayer de salir les choses. Les marqueurs -1/-1 sont un élément incontournable de Lorwyn éclipsé. Une utilisation évidente de ces marqueurs consiste à affaiblie les créatures adverses. Une utilisation moins évidente de ces marqueurs consister à affaiblir vos propres créatures. Mais pourquoi ? L'une des raisons est la gangrène, une nouvelle action mot-clé.

0098_MTGECL_Main: Dissident solarianeur

La gangrène est associée à un nombre et est souvent formulée comme un coût à payer. Pour appliquer gangrène N, mettez N marqueurs -1/-1 sur une créature que vous contrôlez. Cette créature n'est pas ciblée. Vous choisissez donc quelle créature reçoit les marqueurs -1/-1 au moment où vous effectuez l'action de gangrène. Plus important encore, vous pouvez mettre plus de marqueurs -1/-1 sur une créature que nécessaire pour vous en débarrasser. Par exemple, si vous appliquez gangrène 3, vous pouvez mettre trois marqueurs -1/-1 sur une pauvre créature 1/1, la remercier des services rendus, et récolter les avantages conférés par la gangrène.

Les raisons d'appliquer la gangrène sont nombreuses. Il s'agit souvent d'un coût à payer, par exemple pour activer une capacité ou comme coût supplémentaire pour lancer un sort. Même si les marqueurs -1/-1 sont loin d'être avantageux pour vos créatures, cette extension vous offre plusieurs façons de les retirer. Ces effets ne retirent pas seulement les pénalités appliquées par les marqueurs à la force et à l'endurance, mais ils ont souvent d'autres avantages.

L'extension Lorwyn éclipsé ne contient aucune nouvelle carte permettant de mettre des marqueurs +1/+1 sur quoi que ce soit, mais elle contient une règle qui se déclenche si un permanent a à la fois des marqueurs +1/+1 et -1/-1 sur lui. Ces marqueurs sont retirés par paire et s'annulent donc jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul type de marqueur. Par exemple, si vous appliquez gangrène 2 et que vous mettez deux marqueurs -1/-1 sur une créature avec trois marqueurs +1/+1 sur elle, deux de ces marqueurs +1/+1 et les deux marqueurs -1/-1 seront retirés. La créature n'aura ainsi plus qu'un seul marqueur +1/+1 sur elle.

Changelin

Le bloc Lorwyn d'origine a laissé un souvenir impérissable grâce à ses stratégies de type. Il était possible de se concentrer sur huit types de créature principaux (les géants et sept autres qui ne me reviennent pas pour le moment), et le changelin était un mot-clé polyvalent qui faisait le lien entre ces types de créature. Les créatures avec le changelin pourraient bien être n'importe qui, ou n'importe quoi.

0155_MTGECL_Main: Changelin grésillant

Le mot-clé « changelin » permet à la carte qui le possède d'avoir tous les types de créature. C'est un humain. C'est une chèvre. C'est un surrakar. (Vous vous en souvenez ?) Si l'on prend chaque type de créature présent sur la liste (cette liste se trouve dans la règle 205.3m si vous avez envie de la consulter), une carte avec le changelin a ce type de créature. Ce n'est pas d'un sous-type qui n'est pas un type de créature, comme Nourriture, Île ou Oko. Le type de créature Changeforme sur sa ligne de type est plus un ajout d'ambiance qu'autre chose. La créature est autant changeforme qu'azra. (Vous vous en souvenez ?)

Le changelin s'applique, où que soit la carte avec le changelin. Le Changelin grésillant a tous les types de créature tant qu'il est dans votre main, votre bibliothèque, votre cimetière, etc. Si un effet vous permet de chercher dans votre bibliothèque une carte avec un certain type de créature ou affecte des cartes ayant un certain type de créature dans votre cimetière, une carte avec le changelin fera toujours l'affaire.

Clans

En parlant de types de créature, les clans font leur retour dans Lorwyn éclipsé. Le clan est un type de carte ajouté aux cartes non-créature pour leur permettre d'avoir des types de créature.

0092_MTGECL_Main: Malice de boggart

Être « de clan » permet à la Malice de boggart d'être également un gobelin. Cela signifie que c'est une carte de gobelin dans votre bibliothèque, votre cimetière, etc. Ainsi, si vous cherchez une carte de gobelin dans votre bibliothèque, vous pouvez y trouver la Malice de boggart. Notez que ce n'est pas une carte de créature ni une créature tant qu'elle est sur le champ de bataille, alors faites attention aux effets qui indiquent une « créature Gobelin », comme la dernière capacité de la Malice de boggart. À moins que vous ne parveniez à transformer la Malice de boggart en créature, cette capacité ne se déclenchera pas quand la Malice de boggart arrivera dans votre cimetière.

0083_MTGECL_Main: Adieu de Vinerrance

Certains effets peuvent vérifier si vous contrôlez un certain type de créature. Cela fait référence à un permanent avec ce type de créature, que ce soit une créature ou un clan, mais pas un sort. Au moment où l'Adieu de Vinerrance se résout, vous créez des jetons Ondin si vous contrôlez un ondin de clan (ou peut-être un permanent de clan avec le changelin), mais l'Adieu de Vinerrance ne compte pas pour sa propre résolution, même si c'est un sort d'ondin que vous contrôlez.

Cartes recto-verso

Aucune mécanique ne capture mieux la nature évolutive de Lorwyn et Sombrelande que les cartes recto-verso. Chaque face révèle un aspect différent de ces personnages alors qu'ils arpentent les différents aspects du plan.

0199a_MTGECL_Main: Trystan, cultivateur sans cœur

Les cartes recto-verso sont plutôt fréquentes ces temps-ci et, comme leur nom l'indique, chacune d'entre elles possède deux faces de carte Magic : un recto (avec une icône de flèche vers le haut dans le coin supérieur gauche) et un verso (avec une icône de flèche vers le bas dans le coin supérieur droit). Toutes les cartes recto-verso de cette extension sont des cartes non-modales recto-verso, autrefois appelées cartes recto-verso qui se transforment. Cela signifie que, contrairement à certaines cartes recto-verso que vous avez pu voir par le passé, elles n'ont pas de coût de mana sur leur verso et que, lorsque vous les lancez, vous pouvez uniquement lancer leur recto.

Après avoir lancé une de ces cartes recto-verso, le sort va sur la pile recto visible et après sa résolution, il arrive sur le champ de bataille recto visible. Si vous la mettez sur le champ de bataille d'une autre manière, elle arrive également recto visible, sauf si l'effet indique clairement qu'elle arrive transformée.

Tant qu'une carte non-modale recto-verso est sur la pile et tant qu'elle est sur le champ de bataille recto visible, elle a uniquement les caractéristiques de cette face. En règle générale, elle a une façon de se transformer en son autre face. Dans cette extension, les cartes recto-verso ont toutes une capacité qui se déclenche au début de votre première phase principale, qui marque la transition entre Lorwyn et Sombrelande. Au moment où cette capacité se résout, vous pouvez payer le mana requis si vous souhaitez transformer le permanent. Cependant, d'autres permanents peuvent se transformer d'un certain nombre de façons.

Une fois qu'un permanent recto-verso s'est transformé, il reste le même permanent, ce qui veut dire que les auras, équipements et marqueurs restent sur lui. Tout effet qui l'affectait continue de le faire.

Le verso d’une carte non-modale recto-verso n’a pas de coût de mana. Cependant, vous devriez savoir deux choses sur les versos. Premièrement, tant qu’une carte non-modale recto-verso est sur le champ de bataille verso visible, la valeur de mana de ce permanent est calculée en utilisant le coût de mana de son recto. Par exemple, la valeur de mana de Trystan, abatteur pénitent est 3 car le coût de mana de Trystan, cultivateur sans cœur est {2}{G}. Deuxièmement, les versos ont chacun un point d'une ou plusieurs couleurs sur la droite de ses types. Il s'agit de l'indicateur de couleur, et il vous indique la ou les couleur(s) de la carte. Il est vrai que le cadre remplit déjà plutôt bien ce rôle, mais l'indicateur de couleur dit aux règles la ou les couleur(s) de la carte. Ce point noir indique au jeu que Trystan, abatteur pénitent est, en réalité, une carte noire.

En bref : autres mécaniques de retour

Ces mécaniques qui reviennent ne sont pas mises en vedette dans cette extension et n'apparaissent que sur un petit nombre de cartes, mais elles m'ont donné de superbes cartes, que je ne vais pas me priver de présenter. Il est possible que vous n'ayez pas vu ces cartes depuis un moment (voire pas du tout), alors en voici un bref aperçu.

Convocation

0005_MTGECL_Main: Implorer Eirdu

Au moment où vous payez un sort avec la convocation, au lieu de dépenser du mana, vous pouvez engager des créatures dégagées que vous contrôlez, même celles qui sont arrivées sous votre contrôle ce tour-ci. Vous pouvez engager n'importe quelle créature que vous contrôlez pour payer {1} ou, pour un symbole de mana avec une couleur, engager une créature de cette couleur.

Contemplation

0171_MTGECL_Main: Champions des parfaits

Certaines cartes vous demandent de contempler quelque chose, généralement un type de créature. Pour faire ainsi, choisissez un permanent que vous contrôlez ou révélez une carte de votre main qui correspond à la description. La carte Champions des parfaits est quelque peu inhabituelle, car elle vous demande également d'exiler l'elfe contemplé. La plupart des effets de contemplation ne sont pas bien exigeants.

Évocation

0249_MTGECL_Main: Brillance

L'évocation est un coût alternatif sur certaines cartes de permanent. Si vous choisissez de lancer un sort pour son coût d'évocation, une capacité se déclenche lorsqu'il arrive, et vous force à le sacrifier. L'évocation est une option économique si vous voulez accéder aux capacités d'arrivée de la carte (et parfois aux capacités qui se déclenchent quand elle meurt) en avance.

Persistance

0013a_MTGECL_Main: Eirdu, porteur de l’aube

La persistance est sur le verso. Cliquez sur les flèches.

La mort est quelque peu contrariante pour vos créatures, mais la persistance peut atténuer cette frustration. Quand une créature avec la persistance meurt, si elle n’avait pas de marqueurs -1/-1 sur elle, elle revient sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur -1/-1 sur elle. Ce marqueur -1/-1 empêchera la persistance de sauver cette créature une nouvelle fois, mais il me semble avoir mentionné des façons de retirer des marqueurs -1/-1.…

Acceptez la lumière et l'ombre au plus profond de vous. Les aperçus de Lorwyn éclipsé battent leur plein, et la sortie mondiale de l'extension est prévue le 23 janvier. Précommandez Lorwyn éclipsé auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, TCGplayer et partout où sont vendus les produits Magic.