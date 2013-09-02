Sommaire

Le plan de Theros héberge des héros intrépides, des monstres dévastateurs et un panthéon de dieux surpuissants.

Héroïque

Une créature avec une capacité héroïque vous donne de puissants avantages à chaque fois que vous lancez un sort qui la cible.

Une capacité héroïque se déclenche à chaque fois que vous lancez un sort qui cible la créature héroïque, y compris un sort qui cible aussi une autre créature. Si un sort cible plusieurs créatures avec des capacités héroïques, toutes ces dernières se déclenchent. Les capacités activées, telles que l'équipement, ne déclenchent pas les capacités héroïques.

Un sort d'éphémère ou de rituel a une cible s'il inclut le mot « cible » ou « ciblé » dans son texte de règle. Chaque sort d'aura a également une cible, indiquée dans sa capacité Enchanter. Les sorts de créature et les autres sorts de permanent (à l'exception des auras) n'ont jamais de cible.

Une capacité héroïque se déclenche uniquement quand le contrôleur de la créature lance un sort qui la cible, pas quand un autre joueur le fait.

Enchantements et Nyx

Les dieux de Theros résident à Nyx, un royaume étoilé visible dans le ciel nocturne. Les dieux, leurs serviteurs et leurs armes irradient la puissance et la majesté de Nyx.

L'extension Theros contient un certain nombre de créatures-enchantements, qui représentent les dieux et leurs émissaires, ainsi que cinq artefacts-enchantements, qui figurent l'arsenal divin. Les créatures-enchantements et les artefacts-enchantements du bloc Theros ont tous un cadre de carte unique représentant le champ d'étoiles de Nyx.

Le champ d'étoiles de Nyx n'a aucune règle spécifique qui lui est associée. Il permet simplement de rappeler que ces créatures et artefacts sont aussi des enchantements. Les autres enchantements de Theros utilisent le cadre de carte habituel.

Les créatures-enchantements et les artefacts-enchantements sont affectés par tout ce qui affecte l'un ou l'autre de leurs types, comme les créatures-artefacts. Pour tout le reste, ces cartes se comportent comme des créatures ou artefacts ordinaires.

Les créatures-enchantements de Theros sont soit les dieux eux-mêmes, soit des créatures avec la grâce.

Grâce

Les dieux de Theros dépêchent leurs serviteurs sur le monde des mortels pour qu'ils accordent leur grâce à ceux qui s'en montrent dignes.

Une créature avec la grâce vous donne la possibilité de la lancer comme une aura qui enchante une créature, lui conférant sa force, son endurance et ses capacités.

Quand une carte avec la grâce est dans votre main, vous avez deux options : la lancer normalement pour son coût de mana, ou la lancer pour son coût de grâce. Si vous lancez une carte avec la grâce normalement, c'est un sort de créature-enchantement qui se résout et devient une créature-enchantement sur le champ de bataille. Sa capacité de grâce et son texte « La créature enchantée gagne... » sont ignorés.

Si vous lancez une carte avec la grâce pour son coût de grâce, ce n'est jamais un sort de créature. À la place, c'est un sort d'aura avec enchanter : créature ; vous devez donc cibler une créature pour le lancer. Si cette créature possède une capacité héroïque, celle-ci se déclenche, comme avec n'importe quel autre sort d'aura.

Si la créature ciblée quitte le champ de bataille après que vous avez lancé une carte avec la grâce comme une aura mais avant la résolution du sort, le sort d'aura se résoudra comme une créature-enchantement au lieu d'être contrecarré comme le serait un sort d'aura normal. Si la créature ciblée est toujours sur le champ de bataille quand le sort d'aura se résout, il se résout comme une aura qui enchante cette créature.

Tant qu'elle enchante une créature, une aura avec la grâce accorde à la créature les bonus qui figurent dans son encadré de texte. Si la créature qu'elle enchante quitte le champ de bataille pour quelque raison que ce soit, l'aura redevient immédiatement une créature-enchantement au lieu d'être mise au cimetière comme les autres auras.

Dévotion et dieux

Les dieux de Theros accordent leurs faveurs à ceux qui font preuve d'une dévotion suffisante.

Votre dévotion à une couleur est égale au nombre de symboles de mana de cette couleur dans les coûts de mana des permanents que vous contrôlez. Il existe des cartes qui comptent la dévotion à chacune des cinq couleurs ; elles ont de nombreux effets différents selon cette dévotion. Quelques exemples :

Un permanent qui coûte ajoute un à votre dévotion au noir.

ajoute un à votre dévotion au noir. Un permanent qui coûte ajoute trois à votre dévotion au rouge.

ajoute trois à votre dévotion au rouge. Un permanent qui coûte ajoute un à votre dévotion au vert et un à votre dévotion au blanc.

La dévotion ne compte que les symboles de mana dans les coûts de mana de vos permanents : le coût situé dans le coin supérieur droit des cartes. Les symboles de mana des encadrés de texte, tel que les coûts d'activation ou les gros symboles de mana des terrains de base, ne comptent pas pour votre dévotion. Seuls les symboles de mana colorés comptent ; peu importe le coût de lancement d'un permanent, seul le mana coloré est pris en compte. Un permanent qui vérifie votre dévotion à une couleur compte les symboles de mana dans son propre coût de mana.

Bien que l'extension Theros en soit dépourvue, les symboles de mana hybride et autres symboles de mana inhabituel comptent eux aussi pour votre dévotion à chacune de leurs couleurs. À titre d'exemple, un permanent qui coûte ajoute deux à votre dévotion au rouge et deux à votre dévotion au vert.

L'Acolyte de Karametra, par exemple, ajoute toujours au moins à votre réserve, car elle a dans son coût de mana. Les symboles dans son encadré de texte ne comptent pas.

Cinq dieux apparaissent sur des cartes de l'extension Theros comme des créatures-enchantements légendaires avec le type de créature dieu. Mais ils ne se manifestent pas sur le champ de bataille comme des créatures tant que votre dévotion à leur couleur n'a pas atteint un certain seuil.

Chacun des dieux de Theros a l'indestructible, et chacun est une créature si votre dévotion à sa couleur est suffisante. Si un dieu arrive sur le champ de bataille alors que votre dévotion à sa couleur est inférieure au nombre requis, les capacités qui se déclenchent quand une créature arrive sur le champ de bataille ne se déclenchent pas. Si un dieu présent sur le champ de bataille est une créature et si votre dévotion à sa couleur descend sous le nombre requis, il cesse immédiatement d'être une créature. Un dieu ne peut pas attaquer au tour où il arrive sur le champ de bataille à moins d'avoir la célérité, même s'il n'était pas une créature au moment où il est arrivé sur le champ de bataille.

Les dieux sont toujours des enchantements légendaires et leurs capacités fonctionnent qu'ils soient ou non des créatures. Nyléa donne toujours le piétinement à vos créatures, quelle que soit votre dévotion au vert.

Monstruosité

Les monstres écument les étendues sauvages de Theros, infligeant une sanction cruelle à quiconque leur barre la route.

La monstruosité est une capacité activée que vous pouvez activer à tout moment où vous pouvez payer son coût. Quand elle se résout, elle vérifie si la créature est déjà monstrueuse. Si elle ne l'est pas, la capacité met sur elle un nombre de marqueurs +1/+1 et la créature devient monstrueuse. Cela signifie que la capacité de monstruosité est sans effet lorsqu'elle se résout pour la deuxième fois. Si une capacité de monstruosité est contrecarrée de quelque manière que ce soit, la créature n'acquiert pas les marqueurs +1/+1, et ne devient pas monstrueuse et la capacité de monstruosité peut être réutilisée.

De nombreuses créatures avec la capacité de monstruosité ont une capacité déclenchée qui se déclenche quand la créature devient monstrueuse, c'est-à-dire quand leur capacité de monstruosité se résout pour la première fois.

La capacité déclenchée du Géant lithochoc se déclenche quand sa capacité de monstruosité se résout pour la première fois. Si le Géant lithochoc n'est pas sur le champ de bataille quand sa capacité de monstruosité se résout, sa capacité déclenchée ne se déclenche pas.

Il existe également des cartes avec la monstruosité qui acquièrent des capacités tant qu'elles sont monstrueuses.

Regard

La mécanique de regard fait son grand retour dans Theros.

Le regard a toujours un nombre qui lui est associé. Le regard consiste à regarder autant de cartes du dessus de votre bibliothèque, à en mettre le nombre de votre choix au-dessous de votre bibliothèque et à remettre les autres au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Quand vous appliquez regard 1, vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque et décidez si vous souhaitez la mettre au-dessus de votre bibliothèque ou au-dessous. Quand vous appliquez regard 2 ou plus, les possibilités se multiplient.

La capacité de l'Oratrice de feu experte se déclenche une fois à chaque fois que vous appliquez le regard, quelque soit le nombre de cartes que vous regardez et l'endroit où vous les placez. Par exemple, une Sibylle qui arrive sur le champ de bataille ne déclenche qu'une seule fois la capacité de l'Oratrice de feu experte.