L’heure de la rentrée a sonné avec Les secrets de Strixhaven, et les joueurs de Magic du monde entier retournent à l’université pour une nouvelle saison d’événements dans les magasins de jeux locaux, les conventions, et bien plus encore. Alors que nous nous préparons pour ce nouveau semestre, nous voulions mettre en avant le large éventail d’événements pour les joueurs de Magic expérimentés, les nouveaux lanceurs de sorts, et tous les autres joueurs. Il est temps de voir quel institut vous allez rejoindre et de renforcer vos connaissances des nouveaux événements de Magic.

L’extension Les secrets de Strixhaven sort le 24 avril 2026 et elle est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Événements d’Avant-première Les secrets de Strixhaven

(du 17 au 23 avril)

Pack d'avant-première

(Plumargent) Pack d'avant-première

(Prismari) Pack d'avant-première

(Flestrefleur) Pack d'avant-première

(Forsapience) Pack d'avant-première

(Quandrix)

Commencez vos études en avance lors des événements d’Avant-première dans votre magasin de jeux local ! Ces événements constituent votre première chance de découvrir les nouveaux sorts de l’extension Les secrets de Strixhaven. Lorsque vous vous inscrivez à un événement d’Avant-première, vous recevrez l’un des cinq Packs d’avant-première sur le thème de l’un des cinq instituts. Voici le contenu de chaque Pack d’avant-première :

5 boosters de jeu Les secrets de Strixhaven

1 Booster thématique d’université Les secrets de Strixhaven Chaque booster thématique d’université contient des cartes des deux couleurs de l’université.

1 carte promo Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 Dé Spindown (correspondant à l’université du Pack d’avant-première)

Chaque Pack d'avant-première a pour thème l’un des cinq instituts de l’université de Strixhaven. Pour en savoir plus sur l’esthétique et les idéaux de ces instituts, consultez le guide du planeswalker de l’extension Les secrets de Strixhaven pour un rappel de la structure de ce monde. Si vous espérez pouvoir soutenir un certain institut, contactez votre magasin de jeux local pour savoir comment il distribue ses Packs d’avant-première.

Les événements d’Avant-première Les secrets de Strixhaven commenceront le 17 avril 2026 dans votre magasin de jeux local. C’est également votre première chance de récupérer les produits Les secrets de Strixhaven que vous avez précommandés. Inscrivez-vous aux événements d’Avant-première de votre magasin de jeux local dès aujourd’hui et réservez votre place parmi l’élite du Multivers.

Apprenez à jouer avec Magic Academy

(du 24 avril au 18 juin)

Suivez un cours sur le meilleur jeu de cartes à collectionner au monde lors des événements Magic Academy ! Ces événements, organisés dans les magasins de jeux locaux participants, sont un excellent moyen d’apprendre à un ami comment jouer à Magic ou vous rafraîchir la mémoire après une année sabbatique.

Deck de bienvenue

(blanc) Deck de bienvenue

(bleu) Deck de bienvenue

(noir) Deck de bienvenue

(rouge) Deck de bienvenue

(vert)

Il existe deux types d'événements Magic Academy. Les événements Learn to Play sont conçus pour les joueurs qui commencent juste à jouer à Magic. Ces événements utilisent les nouveaux decks de bienvenue de Magic que nous sortirons en même temps que Les secrets de Strixhaven. Les événements Deck Building vous apprennent à construire votre propre deck à partir de six boosters de jeu. Vous regarderez un court didacticiel vidéo au début de l'événement, puis vous construirez votre propre deck à partir du contenu de vos boosters de jeu.

Pour ces événements, chaque deck de bienvenue contient un bon permettant de recevoir une récompense spéciale. Vous recevrez l’un des six autocollants thématiques de Strixhaven ou une récompense MTG Arena de la part de votre magasin de jeux local, dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour connaître les événements Magic Academy qu'il propose et en savoir plus sur ces récompenses !

Standard Showdown

(du 24 avril au 18 juin)

Si vous avez autant hâte que nous de lancer Rappel ancestral en Standard (merci à l’Émérite de l’idéation), n’oubliez pas de vous inscrire aux événements Standard Showdown de votre magasin de jeux local ! Ces événements au format Standard Construit sont plus compétitifs qu’une Avant-première, ce qui en fait une excellente étape pour les aspirants lanceurs de sorts en Standard.

La carte promo de cet événement nous envoie en échange universitaire à Bloomburrow ! Le vainqueur de chaque événement de Standard Showdown recevra une carte promo Dans la gueule de la marée Premium traditionnelle à cadre rétro, qui arbore une illustration réalisée par Danny Schwartz, dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir plus d’informations sur ses événements de Standard Showdown !

Commander Night en Troll à deux têtes

(du 24 avril au 18 juin)

Il est temps de lancer une initiative de recherche conjointe ! Lors des Commander Nights en Troll à deux têtes, vous ferez équipe avec le joueur de votre choix (ou avec un autre participant choisi au hasard) au cours de parties multijoueurs amicales.

Les participants recevront une carte promo Tunnel d’accès à cadre rétro, qui arbore une illustration réalisée par Alayna Danner, dans la limite des stocks disponibles. Les versions non-Premium seront disponibles dans la plupart des magasins WPN, tandis que des exemplaires Premium traditionnels seront disponibles dans les magasins WPN Premium. Voici un petit conseil : le Tunnel d’accès peut cibler les créatures de n’importe quel joueur, y compris les créatures de vos coéquipiers avec une force inférieure ou égale à 3 ! Des dotations supplémentaires pourront être distribuées à la discrétion de votre magasin de jeux local, alors contactez-le pour en savoir plus.

Commander Party

(du 1er au 7 mai, et du 5 au 11 juin)

Une fête est organisée sur le campus, et voici votre invitation ! Les événements de Commander Party Les secrets de Strixhaven ajoutent une couche supplémentaire d’aventures académiques à vos parties. Au début de l’événement, vous choisirez l’un des instituts de Strixhaven. En accomplissant diverses tâches, vous pourrez préparer l’un des sorts de votre institut et le lancer pendant la partie. Préparez-vous à lancer des sorts particulièrement puissants (et palpitants) issus de tout le Multivers.

Les participants recevront la carte promo Tunnel d’accès à cadre rétro mentionnée ci-dessus, dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir plus d’informations sur ses événements de Commander Party !

MagicCon: Las Vegas et Pro Tour Les secrets de Strixhaven

(du 1er au 3 mai)

L’heure de la MagicCon: Las Vegas est presque arrivée ! Du 1er au 3 mai, nous allons partir en voyage scolaire à Las Vegas pour vivre un nouveau week-end de Magic inoubliable, où vous verrez des aperçus de cartes, des produits dérivés et des événements que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les badges sont d’ores et déjà en vente et partent comme des petits pains (virtuels), alors consultez le site Web officiel de la MagicCon pour en savoir plus.

La MagicCon: Las Vegas accueillera notre deuxième Pro Tour de 2026 : le Pro Tour Les secrets de Strixhaven ! Cet événement sera dans les formats Standard Construit et Booster Draft Les secrets de Strixhaven. Les joueurs qualifiés s’affronteront pour remporter une part de la dotation totale de 500 000 $, des invitations au Championnat du Monde de Magic, et un trophée du Pro Tour. De plus, chaque participant au Pro Tour et au Championnat du monde 2026 recevra une carte promo Tamiyo, étudiante curieuse non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par Ampreh. Les 32 meilleurs participants recevront également des exemplaires Premium traditionnels de cette carte promo.

Encouragez vos joueurs préférés lors du Pro Tour Les secrets de Strixhaven. Les participants à la MagicCon pourront assister à l’action en personne. Nous rediffuserons également toute l'action sur twitch.tv/magic, la chaîne YouTube Play MTG et Magic.gg ! Nos experts travaillent déjà d’arrache-pied pour étudier les derniers decks en date et le métagame du format Standard et, vous aussi, vous pouvez réviser pour préparer le Pro Tour. Où que vous soyez dans le Multivers, n’oubliez pas de regarder l’action du 1er au 3 mai.

Magic Spotlight : Secrets

(du 8 au 10 mai et du 29 au 31 mai)

Les sorts de Strixhaven parcourent le monde ! Magic Spotlight : Secrets débarque à Londres, en Angleterre, du 8 au 10 mai, puis à Chiba, au Japon, du 29 au 31 mai. Cet événement sera organisé au format Standard Construit, alors gardez un œil sur toutes les nouvelles cartes de l’extension Les secrets de Strixhaven qui arrivent en Standard. Pour en savoir plus, contactez l’organisateur de l’événement :

Londres, Angleterre : du 8 au 10 mai 2026, organisé par Fanfinity

: du 8 au 10 mai 2026, organisé par Fanfinity Chiba, Japon : du 29 au 31 mai 2026, organisé par BIG MAGIC

Chaque événement Magic Spotlight : Secrets comprendra une dotation totale de 50 000 $. Par ailleurs, chaque joueur qui s’inscrit à l’événement recevra une carte promo Liliana Vess sans bordure non-Premium, qui arbore une illustration délicieusement macabre, réalisée par Justyna Dura. Les 128 participants les mieux classés de l'événement recevront aussi des exemplaires Premium traditionnels de cette carte promo.

Le trophée Lotus noir de Magic Spotlight : Eclipsed

Enfin, les 8 meilleurs joueurs de chaque événement principal recevront également des invitations pour le Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Le vainqueur de Magic Spotlight : Secrets recevra un trophée inspiré du Lotus noir et qui arbore le symbole de l’extension Les secrets de Strixhaven.

Les événements Spotlight Series sont ouverts à tous. Il vous suffit de vous inscrire pour concourir, et vous pourriez bien gagner votre place au Pro Tour. Mais vous devez vous inscrire, alors contactez l’organisateur de votre événement pour réserver votre place pour Magic Spotlight : Secrets !

Championnats en magasin

(du 8 au 31 mai)

Montrez que vous êtes major de promo lors des événements de championnat en magasin de cette saison ! Ce sont des événements très compétitifs en Standard Construit qui proposent des cartes promos spéciales. Voici les prix pour cette saison qui s’annonce studieuse.

Les participants au championnat en magasin recevront une carte promo Sortir de terre non-Premium à illustration étendue, qui arbore une illustration réalisée par Ron Spencer, dans la limite des stocks disponibles.

Plongez votre regard dans celui de notre prochaine carte promo (mais pas trop longtemps). Les 8 meilleurs participants de chaque événement de championnat en magasin recevront une carte promo Grenouille psychique Premium traditionnelle pleine illustration, qui arbore une illustration réalisée par Gaboleps.

En parlant d’un regard particulièrement dangereux, le vainqueur de chaque championnat en magasin recevra une carte promo Oculus abject Premium traditionnelle pleine illustration sans texte, illustrée par Diana Franco.

Donnez vie à votre rêve en défaussant votre Oculus abject pour lancer la Grenouille psychique, avant de le remettre sur le champ de bataille avec Sortir de terre dans un deck Dimir rempli de cartes promos. Contactez votre magasin de jeux local pour savoir quand se déroulent leurs événements de Championnat en magasin !

Magic présente : Ouvrez l’archive

(du 22 mai au 18 juin)

Les portes de l’Archive mystique, le plus grand compendium de sorts de tout le Multivers, s’ouvriront aux étudiants de Strixhaven lors de Magic présente : Ouvrez l’archive. Vous y drafterez Les secrets de Strixhaven avec quelques règles spéciales, conçues pour une expérience plus palpitante. Pendant votre draft, vous prendrez une carte de l’Archive mystique dans chaque booster de jeu que vous ouvrez en plus de votre premier choix. Si votre booster de jeu contient plusieurs cartes de l’Archive mystique, votre premier choix pourrait bien être une autre carte de l’Archive mystique. Pendant vos parties, vous pourrez dépenser du mana comme si c’était du mana de n’importe quelle couleur pour lancer vos cartes de l’Archive mystique. Diversifiez vos études en ajoutant la Croissance gigantesque à votre deck bleu-rouge Prismari !

Les joueurs qui participent à au moins un événement Magic présente : Ouvrez l’archive recevront un avatar Ral Zarek, conférencier invité sur MTG Arena.

Si vous terminez cet événement avec plus de victoires que de défaites, vous recevrez une pièce Pinfinity spéciale arborant une illustration inspirée de l’Archive mystique, dans la limite des stocks disponibles. Les magasins pourront organiser Magic présente : Ouvrez l’archive plusieurs fois au cours de la saison, ce qui vous donnera plusieurs occasions de collectionner ces pièces Pinfinity. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus sur ces récompenses.

Saisissez votre chance de lancer de puissants sorts lors de Magic présente : Ouvrez l’archive, du 22 mai au 18 juin. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus !

CommandFests en Australie, en Allemagne et en Chine

(du 22 au 24 mai et du 30 au 31 mai)

Nous avons récemment annoncé le programme des CommandFests pour 2026 ! Ce sont des événements massifs organisés aux quatre coins du monde, qui célèbrent tout ce que les joueurs adorent en Commander. En plus des nombreuses opportunités de jouer en Commander (comme vous l’aurez deviné), vous pourrez également rencontrer des artistes et créateurs de contenu, mettre la main sur des promos spéciales, et bien plus encore !

Des cartes promos Elfes cordelliens non-Premium et Premium traditionnelles, qui arborent une illustration réalisée par Julie Dillon, seront disponibles lors des CommandFests 2026. Ces cartes promos sont disponibles pour tout achat d’un badge jusqu’à épuisement des stocks, alors contactez l’organisateur de votre événement pour en savoir plus. Même si des CommandFests seront organisés tout au long de l’année, nous voulions mettre en avant les CommandFests qui seront organisés pendant la saison de sortie de l’extension Les secrets de Strixhaven. Pour en savoir plus sur ces événements et les autres CommandFests, consultez cet article.

Du 22 au 24 mai 2026, à Adelaide, en Australie : présenté par Let’s Play Games

Du 22 au 24 mai 2026, à Giessen, en Allemagne : présenté par JK Entertainment

Du 30 au 31 mai 2026, à Beijing en Chine : présenté par Kadou

Magic présente : les fiertés

(du 5 au 14 juin)

Célébrez Magic et votre communauté local lors de Magic présente : les fiertés ! Cet événement apprécié des fans revient pour d’autres parties de Commander amicales avec une petite surprise. Lorsque vous construirez votre deck pour Magic présente : les fiertés, tous les commandants éligibles ont le partenariat ! Nous avons hâte de voir les combinaisons inspirées (et redoutables) que vous trouverez.

Pour célébrer cet événement, les participants à Magic présente : les fiertés recevront une carte promo Lotus doré Premium traditionnelle, qui arbore une illustration réalisée par Merlin G.G, dans la limite des stocks disponibles. Et en guise de remerciement, les joueurs recevront un pin’s en émail, qui représente le Lotus doré de Merlin G.G, dans la limite des stocks disponibles. Nous vous en dévoilerons davantage sur ce pin’s à mesure que l’événement approche. Magic présente : les fiertés est disponible dans certaines régions, alors contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus.

Championship Qualifiers régionaux à venir

(du 4 avril au 2 août)

Le prochain round des Championship Qualifiers régionaux (CQR) commence bientôt ! En fait, il commence dans seulement trois jours ! Le deuxième round des CQR de 2026 commencera le 4 avril et durera jusqu’au 2 août. Tous les magasins WPN et les organisateurs d’événements de destination organiseront des CQR qui aboutiront au prochain round des championnats régionaux de 2026-27 au cours de cette période. Les CQR organisés dans des magasins de jeux locaux seront aux formats Limité ou Modern Construit, tandis que les « Destination Qualifiers » peuvent mettre d’autres formats en vedette.

Tous les joueurs qui participent Championship Qualifiers régionaux durant ce round recevront une carte promo Anciens frémissements non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par SimzArt, dans la limite des stocks disponibles. Les meilleurs participants recevront également une carte promo Myco-engeance féconde, qui arbore une illustration réalisée par Nathan Jurevicius. Les joueurs qui se qualifient pour un championnat régional recevront également une carte promo Myco-engeance féconde Premium traditionnelle, dans la limite des stocks disponibles.

La disponibilité des cartes promos peut varier selon les régions et est susceptible d'être modifiée à la discrétion de Wizards of the Coast. Contactez l’organisateur de vos CQR pour en savoir plus sur ses événements et ses cartes promos.

Championnats régionaux à venir

(à partir du 8 mai)

Poursuivez votre périple dans l’aspect compétitif de Magic lors de votre championnat régional ! À partir du 8 mai, les joueurs qui se qualifient pour leur championnat régional pourront gagner des invitations pour le Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes lors de la MagicCon: Amsterdam, qui aura lieu du 17 au 19 juillet. Ces championnats régionaux seront en Standard Construit, alors commencez les essais de decks !

Tous les joueurs qui participent à cette manche des championnats régionaux recevront une carte promo Défieuse braisecœur non-Premium, qui arbore une illustration réalisée par CHOGRIN, tandis que les meilleurs compétiteurs recevront des version Premium traditionnelles. Ces promos seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks, et le nombre de promos Premium traditionnelles varie en fonction des régions, alors contactez votre organisateur régional pour en savoir plus sur ces promos et ses événements.

Japon : organisé par BIG MAGIC

Les 8 et 9 mai à Tokyo, au Japon

États-Unis : organisé par StarCityGames.com

Du 15 au 17 mai à Cincinnati, dans l’Ohio



Du 29 au 31 mai à Washington DC

Canada : organisé par Face to Face Games

Du 15 au 17 mai à Ottawa, au Canada

Amérique du Sud : organisé par Devir Brasil

Les 16 et 17 mai à São Paulo, au Brésil

Mexique, Amérique centrale et Caraïbes : organisé par Necrotower

Du 22 au 24 mai à Mexico, au Mexique

Australie et Nouvelle-Zélande : organisé par Let's Play Games

Du 22 au 24 mai à Adelaide, en Australie

EMEA : organisé par Fanfinity

Les 30 et 31 mai à Prague, en République tchèque

Chine : organisé par Kadou

Du 15 au 17 mai à Chengdu

Taipei chinois : organisé par Game Square

Les 23 et 24 mai à Taipei

Asie du Sud-Est : organisé par Oracle Events

Du 22 au 24 mai à Kuala Lumpur

Que vous cherchiez à gagner des cartes promos spéciales, participer à des compétitions Magic de haut niveau, ou juste passer un bon moment en jouant à Magic, tous les joueurs trouveront leur bonheur. L’extension Les secrets de Strixhaven nous ramène dans l’un des décors les plus appréciés de l’histoire récente de Magic, et c’est l’occasion ou jamais de raviver la flamme et de se replonger dans le Multivers.

L’extension Les secrets de Strixhaven sort le 24 avril 2026 et elle est déjà disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.