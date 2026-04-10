Appel à tous les sorciers, magiciens et lanceurs de sorts ! L’extension Les secrets de Strixhaven se profile à l’horizon, et les érudits les plus éminents du Multivers s’unissent pour lancer un sort aux joueurs de Magic du monde entier. Participez à l’excursion scolaire de votre vie lors des événements d’Avant-première dans votre magasin de jeux local à partir du 17 avril 2026, et jouez à la nouvelle extension avant sa sortie officielle. Faire ses devoirs à l’avance n’a jamais été aussi amusant !

Pack d'avant-première

(Plumargent) Pack d'avant-première

(Prismari) Pack d'avant-première

(Flestrefleur) Pack d'avant-première

(Forsapience) Pack d'avant-première

(Quandrix)

Lorsque vous vous inscrivez à un événement d’Avant-première, vous recevrez un Pack d’avant-première Les secrets de Strixhaven. Chaque Pack d'avant-première a pour thème l’une des cinq universités de Strixhaven. Voici le contenu de chaque Pack d’avant-première :

5 boosters de jeu Les secrets de Strixhaven

1 booster ayant pour thème une université Les secrets de Strixhaven Chaque booster thématique d’université contient des cartes des deux couleurs de l’université.

1 carte promo Premium traditionnelle

1 boîte de deck

1 dé Spindown (correspondant à l’université du Pack d’avant-première)

Vous assemblerez un deck de 40 cartes au format Paquet scellé en utilisant le contenu de votre Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Puis vous discuterez et jouerez convivialement avec les participants à l’Avant-première. Les Avant-premières sont des événements amicaux et détendus, alors n’hésitez pas à poser des questions et à essayer de nouvelles stratégies !

Il est l’heure de faire un cours de rattrapage sur les Avant-premières Les secrets de Strixhaven. Dans cet article, vous en apprendrez plus sur la construction de deck et les stratégies de l’extension Les secrets de Strixhaven, et recevrez quelques conseils pour rendre votre Avant-première absolument magique. Les événements d’Avant-première débutent le 17 avril 2026. Inscrivez-vous aux événements d'Avant-première de votre magasin de jeux local dès maintenant et précommandez l'extension Les secrets de Strixhaven auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Comment construire un deck d’Avant-première

Votre Pack d’avant-première sera axé autour d’une des cinq universités de Strixhaven. Chaque université se concentre sur deux des couleurs de Magic. Chaque université a un thème, une stratégie et une esthétique qui lui sont propres. Chacune des universités peut produire un deck viable, alors il n’y a pas de mauvais choix (contrairement à un QCM).

Chacun des Packs d’avant-première Les secrets de Strixhaven contient un booster thématique rempli de cartes aux couleurs de l’université associée. Par exemple, votre Pack d’avant-première Flestrefleur aura plus de cartes noires et vertes pour alimenter les recherches délicieusement macabres de cette université. Certains magasins de jeux locaux vous permettront de choisir votre Pack d’avant-première et d’autres les distribueront aléatoirement, alors renseignez-vous auprès de votre organisateur d’Avant-première pour en savoir plus.

0007_MTGSOS_Main: Antiquities on the Loose 0097_MTGSOS_Main: Ral Zarek, Guest Lecturer 0180_MTGSOS_Main: Colorstorm Stallion

Commencez par ouvrir vos boosters de jeu et votre booster thématique d’université, puis repérez les cartes maîtresses que vous souhaitez intégrer à votre deck. Les cartes maîtresses sont des cartes qui peuvent vous permettre de maîtriser la partie. Il peut s’agir de créatures massives, de planeswalkers qui génèrent des ressources, ou d’arcanes impressionnants de l’Archive mystique. La plupart des cartes maîtresses sont rares ou rares mythiques, alors soyez à l’affût de ces cartes en ouvrant votre Pack d’avant-première.

Vous obtiendrez probablement une ou deux cartes maîtresses d’une des couleurs de votre Pack d’avant-première. Puisque l’extension Les secrets de Strixhaven comprend cinq paires de couleurs, choisir une couleur peut vous laisser jusqu’à deux possibilités pour votre seconde couleur. Si votre première couleur est le bleu, votre seconde couleur peut être rouge (pour un deck Prismari) ou vert (pour un deck Quandrix). Déterminez votre meilleure couleur initiale, puis laissez-vous guider par les cartes à votre disposition pour votre seconde couleur.

0006_MTGSOS_Main: Ajani's Response 0083_MTGSOS_Main: Foolish Fate 0192_MTGSOS_Main: Grapple with Death

Les cartes de retrait constituent le deuxième élément majeur de votre deck. Ces cartes vous permettent de gérer les cartes de votre adversaire, soit en les retirant du champ de bataille, soit en les empêchant d’y arriver. Les effets infligeant des blessures, les cartes qui infligent des marqueurs « étourdissement » et les sorts qui détruisent les créatures sont des exemples de cartes de retrait.

N’oubliez pas que votre adversaire aura certainement de nombreuses cartes de retrait dans son deck. Nous vous présentons ci-dessous une liste des principaux sorts de retrait de l’extension Les secrets de Strixhaven. Vous pouvez vous référer à cette liste lors de la construction de votre deck et pendant vos parties. Essayez d’anticiper les cartes de retrait qui peuvent se trouver dans le deck de votre adversaire. Si vous affrontez un joueur utilisant un deck Prismari, il y aura probablement un ou deux exemplaires de la Dispute enflammée dans son deck.

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Sélectionnez un symbole de mana pour voir les principaux sorts de retrait.

0006_MTGSOS_Main: Ajani's Response 0018_MTGSOS_Main: Harsh Annotation 0028_MTGSOS_Main: Rapier Wit 0031_MTGSOS_Main: Shattered Acolyte 0034_MTGSOS_Main: Stand Up for Yourself

0038_MTGSOS_Main: Banishing Betrayal 0039_MTGSOS_Main: Brush Off 0042_MTGSOS_Main: Deluge Virtuoso 0047_MTGSOS_Main: Essence Scatter 0064_MTGSOS_Main: Procrastinate

0079_MTGSOS_Main: Dissection Practice 0081_MTGSOS_Main: End of the Hunt 0083_MTGSOS_Main: Foolish Fate 0086_MTGSOS_Main: Last Gasp 0104_MTGSOS_Main: Wander Off

0108_MTGSOS_Main: Artistic Process 0112_MTGSOS_Main: Duel Tactics 0118_MTGSOS_Main: Heated Argument 0119_MTGSOS_Main: Impractical Joke 0135_MTGSOS_Main: Tome Blast

0141_MTGSOS_Main: Burrog Barrage 0142_MTGSOS_Main: Chelonian Tackle 0150_MTGSOS_Main: Glorious Decay

Une fois vos cartes maîtresses et de retrait choisies, vous devriez avoir tout ce qu’il vous faut pour assembler votre deck d’Avant-première. Vos cartes maîtresses, de retrait et vos terrains devraient représenter environ la moitié de votre deck. Maintenant que vous avez décidé des couleurs de votre deck, la suite de votre processus de construction de deck est simple tant que vous gardez votre courbe de mana à l’esprit.

La courbe de mana dans l’extension Les secrets de Strixhaven

La courbe de mana est une des notions fondamentales de Magic en Limité. C’est l’équilibrage des valeurs de mana des cartes de votre deck. Vous devriez avoir quelques cartes de faible coût pour pouvoir lancer des sorts en début de partie, et quelques sorts de coût élevé qui permettent de conclure la partie. Votre courbe de mana devrait en moyenne ressembler à cela :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

0026_MTGSOS_Main: Primary Research

Vous pouvez calculer la valeur de mana d’une carte en additionnant les symboles de mana du coût de mana de la carte. Par exemple, les Recherches primaires ont une valeur de mana de 5 car leur coût de mana est {4}{W}.

0023_MTGSOS_Main: Joined Researchers 0068_MTGSOS_Main: Spellbook Seeker

Certaines créatures, comme les Chercheuses unies, vous permettent de lancer des sorts préparés. Bien que ces créatures vous confèrent une certaine flexibilité, vous ne devriez pas compter ces sorts préparés dans votre courbe de mana. Après tout, il faut bien que quelqu’un lise un sort ! Voyez les sorts préparés comme des capacités activées plutôt que comme des cartes de votre courbe de mana.

0043_MTGSOS_Main: Divergent Equation 0167_MTGSOS_Main: Wild Hypothesis 0204_MTGSOS_Main: Molten Note

Inutile d’être un génie de Quandrix pour comprendre les sorts avec un coût variable de X (mais ça peut aider). Certains sorts peuvent être lancés pour une quantité de mana variable, notée {X} dans leur coût de mana. Lorsque vous comptabilisez ces sorts dans votre courbe de mana, considérez la quantité de mana moyenne que vous utiliserez probablement pour les lancer. Même si la carte Hypothèse sauvage a techniquement une valeur de mana de 1, peut-être que vous préférerez généralement la lancer pour {2}{G}. Dans ce cas, vous devriez la compter comme une carte avec une valeur de mana de 3.

Archétypes de draft de l’extension Les secrets de Strixhaven

Chaque université bicolore de l’extension Les secrets de Strixhaven emploie sa propre stratégie. Ces stratégies sont appelées des archétypes de draft. En construisant votre deck en gardant à l’esprit l’archétype de draft de votre université, vous identifierez les cartes qui alimentent votre stratégie et qui vous permettront de remporter la victoire. Chaque archétype met également en avant une des mécaniques de jeu de l’extension Les secrets de Strixhaven, alors assurez-vous de réviser avant l’événement.

Voici une brève description de chaque archétype de draft de l’extension Les secrets de Strixhaven, quelques cartes clés, et des astuces pour la construction de chaque archétype. C’est comme un programme scolaire, mais pour Magic !

Plumargent Aggro riposte

0170_MTGSOS_Main: Abigale, Poet Laureate 0227_MTGSOS_Main: Snooping Page

Les cartes avec la riposte vous demandent de cibler des créatures. Renforcez vos propres créatures avec des manœuvres de combat comme l’Interjection, ou adoptez une approche plus insidieuse en ciblant les créatures de votre adversaire avec des sorts de retrait. Les decks Plumargent nécessitent un équilibre entre créatures à cibler et sorts avec lesquels les cibler, ce qui rend les créatures avec des sorts préparés, comme l’Ombrogogue cinglant, particulièrement utiles.

Prismari Incantation opus

0223_MTGSOS_Main: Sanar, Unfinished Genius 0229_MTGSOS_Main: Spectacular Skywhale

Toujours plus grand. Toujours plus malin. Toujours plus audacieux. La mécanique de jeu d’opus vous invite à lancer beaucoup d’éphémères et de rituels. Si vous lancez un sort avec cinq manas ou plus, vous obtenez un bonus pour avoir pris un risque aussi créatif ! Puisque ce deck met à l’honneur les sorts avec un coût de mana élevé, il vous faudra des cartes qui produisent du mana supplémentaire, comme la Peintremage abstraite ou l’Instant d’euphorie. Les cartes avec {X} dans leur coût de mana sont aussi un atout, puisqu’elles peuvent être utiles aussi bien en début qu’en fin de partie pour tirer pleinement profit de vos cartes avec l’opus.

Flestrefleur Essaim gain de vie

0199_MTGSOS_Main: Lluwen, Exchange Student 0207_MTGSOS_Main: Old-Growth Educator

Faites de votre vie la mort de votre adversaire avec la mécanique de jeu d’apport, qui prend effet lorsque vous gagnez des points de vie. Un des moyens les plus faciles pour gagner des points de vie est d’utiliser des jetons Parasite, qui peuvent mettre votre adversaire en difficulté en l’attaquant tout en déclenchant vos cartes avec l’apport. Le Paresseux couvain de nuisibles et Lluwen, étudiant étranger sont deux cartes très efficaces pour générer des jetons Parasite. Mais mieux vaut ne pas chercher à savoir d’où ils proviennent.

Forsapience Excavation flashback

0198_MTGSOS_Main: Kirol, History Buff 0204_MTGSOS_Main: Molten Note

Vos adversaires seront de l’histoire ancienne une fois que vous les aurez relégués au passé avec les sorts de flashback. L’approche la plus directe est de lancer un sort comme les Tactiques de duel depuis votre main, puis de le lancer depuis votre cimetière. Si vous vous défaussez d’une carte avec le flashback pour les effets de la carte Poursuivre le passé, vous pouvez toujours la lancer depuis votre cimetière. Assemblez une équipe d’archéologues comme l’Historienne chouetteline et l’Excavateur de garnison qui se déclenchent quand des cartes quittent votre cimetière, et excavez la victoire.

Quandrix Valeur progressive

0237_MTGSOS_Main: Tam, Observant Sequencer 0190_MTGSOS_Main: Fractal Tender

Créatures vertes plus sorts bleus égalent un archétype de draft en puissance ! La mécanique de jeu d’incrémentation ajoute des marqueurs +1/+1 à vos créatures quand vous lancez des sorts avec une valeur de mana supérieure à leur force ou leur endurance. Déployez rapidement la Colonie de cuboïdes, puis ajoutez-y des marqueurs avec des sorts massifs. Cet archétype fait grossir ses créatures de façon redoutable, alors privilégiez les cartes avec des effets d’évasion comme Emil, vagabond des Vasteterres et l’Aviatrice encourageante pour contourner les bloqueurs de votre adversaire et remporter la victoire.

Commencez vos études dans votre magasin de jeux local avec les événements d’Avant-première Les secrets de Strixhaven, à partir du 17 avril 2026 ! Peu importe votre niveau de Magic, c’est l’occasion de rejoindre le campus avec votre communauté de joueurs. Inscrivez-vous pour l’Avant-première de votre magasin de jeux local dès aujourd’hui pour vous garantir l’admission à l’université de Strixhaven.

L’extension Les secrets de Strixhaven sort dans le monde entier le 24 avril 2026. Cette extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.