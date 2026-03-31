Le semestre vient de commencer, et nous revenons à l’Université de Strixhaven dans Les secrets de Strixhaven pour continuer notre éducation magique. Les cinq instituts sont de retour, et que vous n’ayez pas encore décidé votre orientation ou que vous poursuiviez des études avancées, il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais les secrets ne manquent pas, car nous nous aventurons également au-delà du campus, dans le monde d’Arcavios, comme jamais nous ne l’avons jamais fait auparavant. Il est temps de commencer le cours d’introduction aux mécaniques de jeu de l’extension Les secrets de Strixhaven. Installez-vous tous.

Préparation

Certaines créatures dans cette extension arrivent sur le campus, préparées à vous donner un avantage pour vos duels. Les nouvelles cartes avec la préparation offrent un accès à un répertoire impressionnant d’incantations célèbres du passé et à des sorts bientôt célèbres du présent.

0162_MTGSOS_Main: Studious First-Year

Chaque carte avec la préparation a un cadre en deux parties, comme ceux que vous avez pu voir auparavant sur des cartes avec une aventure ou un présage. La plus grande partie de la carte est composée de la créature et de ses caractéristiques : son nom, son coût de mana, sa ligne de type, sa force et son endurance. Le côté gauche de l’encadré de texte abrite les capacités de la créature.

La partie insert en bas à droite est le sort de préparation. Il a son propre nom, son propre coût de mana, sa propre ligne de type et son propre texte de règles. Vous en reconnaîtrez sûrement quelques-uns, comme la Croissance luxuriante ou la Première année studieuse qui a... comment dire... étudié. Vous trouverez également quelques nouveaux sorts dans la sélection.

Quel que soit l’endroit où la carte avec la préparation se trouve, elle a les caractéristiques de la créature. Si vous cherchez une carte de créature dans votre bibliothèque ou que vous renvoyez une carte de créature depuis votre cimetière dans votre main, vous pourrez trouver la Première année studieuse sans aucun problème. Après tout, c’est un ours. C’est difficile de la rater. Mais si vous cherchez une carte de rituel, vous ne pouvez pas trouver cette carte. La carte n’est pas une carte de rituel quel que soit l’endroit où elle se trouve.

Alors, nous avons introduit les cartes avec la préparation. Fantastique ! Mais nous ne sommes qu’au cinquième paragraphe. Comment fonctionnent-elles ? Bon nombre de créatures avec des sorts de préparation arrivent préparées. Nous allons parler ici de créatures mais, « préparé » est en réalité une désignation que peut avoir n’importe quel permanent. Si une créature avec une sort de préparation devient préparée, une copie de son sort de préparation apparaît en exil. Cette copie y reste jusqu’à ce que l’une des trois conditions suivantes soit remplie. Premièrement, vous la lancez. C’est la meilleure chose à faire pour vous. Deuxièmement, la créature préparée quitte le champ de bataille. Troisièmement, la créature préparée devient dépréparée. Certaines cartes peuvent y contribuer. Si l’une des deux dernières conditions est remplie et que vous n’avez pas déjà lancé la copie du sort préparé depuis l’exil, la copie disparaît et cesse d’exister.

Vous lancez la copie du sort préparé fonctionne exactement comme vous lanceriez un autre sort. Vous devrez payer son coût, et vous devrez suivre les règles de restriction de temps mises en place par son type de carte. Si c’est un rituel comme la Croissance luxuriante, vous pouvez la lancer pendant votre phase principale si la pile est vide. Mais si c’est un éphémère, par exemple un éphémère particulièrement célèbre...

0045_MTGSOS_Main: Emeritus of Ideation

... alors vous pouvez le lancer quand cela vous arrange. Si vous lancez le sort de préparation depuis l’exil, la créature préparée devient dépréparée, ce qui veut dire qu’elle perd la désignation préparée.

La dernière capacité de l’Émérite de l’idéation est un bon exemple de la manière dont une créature peut redevenir préparée. Cependant, une créature ne peut pas devenir préparée si elle est déjà préparée. Vous ne pourrez jamais créer plus d’une copie d’un sort de préparation en exil. Vous devrez lancer la copie du sort de préparation (ou faire que cette copie cesse d’exister car la créature devient dépréparée pour une autre raison) avant de pouvoir accéder à une autre copie.

Les étudiants de Strixhaven changent parfois d’orientation, alors il existe une situation spéciale qu’il faut mentionner. Si vous contrôlez une créature préparée et qu’un autre joueur en acquiert le contrôle, le joueur qui contrôle la créature préparée est celui qui peut lancer la copie du sort de préparation depuis l’exil.

Riposte (Plumargent)

Les étudiants baratineurs de Plumargent maîtrisent les mots avec une frénésie enfiévrée conçue pour étonner les amis et abattre les ennemis. Quelques sorts bien pointés, et vos pauvres adversaires en resteront bouche bée.

0182_MTGSOS_Main: Conciliator's Duelist

Le mot de capacité riposte indique des capacités déclenchées qui se déclenchent à chaque fois que vous lancez un sort d’éphémère ou de rituel ciblant une créature. Chaque capacité de riposte a un effet différent, alors vous devez lire les mots de chacune d’elles avec attention, pour le plus grand plaisir des étudiants de Plumargent parmi vous. Si vous lancez un sort qui cible plusieurs créatures, les capacités de riposte ne se déclenchent qu’une seule fois. Si vous lancez un sort qui cible une créature et que plusieurs capacités de riposte se déclenchent en même temps, vous pouvez faire que ces capacités se résolvent dans l’ordre de votre choix. La dernière que vous mettez sur la pile sera le premier à se résoudre. Les capacités de riposte se résolvent toujours avant le sort qui a provoqué leur déclenchement.

Opus (Prismari)

Qu’est-ce qu’une partie de Magic sinon un spectacle grandiose ? Il est temps de montrer à vos adversaires la qualité de votre art, les sommets de votre brillance et surtout, le début de leur défaite.

0180_MTGSOS_Main: Colorstorm Stallion

Le mot de capacité opus indique des capacités déclenchées qui se déclenchent à chaque fois que vous lancez un sort d’éphémère ou de rituel. Chaque capacité d’opus a un effet initial et un effet supplémentaire ou alternatif si vous avez dépensé au moins cinq manas pour lancer le sort qui a provoqué le déclenchement de la capacité d’opus.

Les capacités d’opus tiennent compte de tout le mana que vous avez dépensé sur le sort, pas seulement celui qui a payé le coût de mana. Si ce sort avait des coûts supplémentaires, ce mana compte. Cependant, il ne compte pas le mana que vous avez pu dépenser en dehors du lancement du sort, comme le mana dépensé sur les coûts de parade pour assurer que le sort ne soit pas contrecarré.

Comme pour les capacités de riposte, si plusieurs capacités d’opus sur déclenchent en même temps, vous pouvez faire que ces capacités se résolvent dans l’ordre de votre choix. La dernière que vous mettez sur la pile sera le premier à se résoudre. Les capacités d’opus se résolvent toujours avant le sort qui a provoqué leur déclenchement.

Apport (Flestrefleur)

Strixhaven propose des cours issus de presque tous les secteurs d’étude du Multivers. Mais les étudiants de Flestrefleur pensent avoir découvert une vérité fondamentale : sans la vie, vous n’avez rien.

0207_MTGSOS_Main: Old-Growth Educator

L’apport, un autre mot de capacité, indique des capacités qui s’intéressent d’une certaine manière au fait que vous ayez gagné des points de vie ce tour-ci. L’apport est utilisé de bien des façons : pour donner à un sort un effet supplémentaire ou alternatif, pour déterminer si un bonus s’applique ou non, ou pour voir si une capacité déclenchée aura un effet ou non, comme avec l’Éducateur primaire.

Les capacités d’apport ne s’intéressent pas à la quantité de points de vie que vous avez gagnés pendant le tour, du moment que vous avez gagné des points de vie. Peu importe aussi si votre total de points de vie soit plus bas qu’il ne l’était quand le tour a commencé. Supposons que vous commenciez un tour avec 12 points de vie, que vous gagniez 3 points de vie, puis que vous subissiez 5 blessures. Vous avez à présent 10 points de vie, ce qui est triste pour vous, mais vous avez gagné des points de vie, ce qui suffit pour pouvoir déclencher vos capacités d’apport.

Flashback (Forsapience)

Fidèles à leur école, les étudiants curieux de Forsapience ont puisé un mot-clé du passé. Apprenez de votre histoire récente et regardez-la se répéter.

0204_MTGSOS_Main: Molten Note

Le flashback est une capacité mot-clé qui apparaît sur certains sorts d’éphémère et de rituel. Si une carte avec le flashback est dans votre cimetière, vous pouvez la lancer. Si vous la lancez de cette manière, vous payez son coût de flashback à la place de son coût de mana. Au moment où ce sort quitte la pile, généralement parce qu’il se résout, mais parfois parce qu’il ne se résout pas ou qu’il est contrecarré, vous l’exilez à la place de le mettre autre part, comme dans votre cimetière.

Le flashback ne change pas quand vous pouvez lancer un sort, alors les rituels avec le flashback sont encore confinés à votre phase principale. De plus, la valeur de mana est toujours calculée uniquement à partir du coût de mana, quel que soit ce que vous payez pour lancer un sort. La valeur de mana de la Note en fusion est de 2 si vous la lancez avec le flashback parce que X sera 0 dans ce cas, même si vous avez dépensé huit manas pour la lancer, et c’est ce à quoi l’effet s’intéresse.

Vous pouvez lancer une carte avec le flashback depuis votre cimetière, peu importe comment elle s'y est retrouvée. Vous n'avez pas besoin de l'avoir lancée à l'origine. Vous pouvez vous en défausser, la meuler ou trouver un autre moyen de l’amener où elle est. Les expéditions de Forsapience sont heureuses de la trouver dans tous les cas.

Incrémentation (Quandrix)

Normalement, quand vous affrontez un autre mage, vous avez 50 % de chances de gagner. Mais si vous ajoutez Quandrix à vos chances, les chances de victoire de votre adversaire... ne devraient pas être bien élevées.

0183_MTGSOS_Main: Cuboid Colony

L’incrémentation est un mot-clé qui représente une capacité déclenchée trouvée sur des créatures. À chaque fois que vous lancez un sort, si la quantité de mana dépensé pour lancer ce sort est supérieure à la force ou l’endurance de la créature avec l’incrémentation, vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature.

Vous comparez la quantité de mana dépensé aux caractéristiques de la créature deux fois. D’abord, vous vérifiez juste après avoir lancé le sort pour voir si l’incrémentation devrait se déclencher ou non. Si la quantité de mana n’était pas suffisante, la capacité ne se déclenche pas. Si la capacité se déclenche, faites à nouveau la comparaison au moment où l’incrémentation se résout pour voir si la quantité de mana est encore supérieure à la force ou l’endurance de la créature. Si la vérification échoue cette fois parce que les caractéristiques de la créature ont augmenté, la capacité ne fait rien. Vous ne mettez pas de marqueur +1/+1 sur la créature.

Comme pour les capacités d’opus, l’incrémentation tient compte de tout le mana que vous avez dépensé pour lancer un sort. Si ce sort avait des coûts supplémentaires, ce mana compte. Il ne compte pas le mana que vous avez pu dépenser en dehors du lancement du sort, comme le mana dépensé sur les coûts de parade pour assurer que le sort ne soit pas contrecarré. Les chiffres ne mentent pas, et ils annoncent un désastre pour votre adversaire.

Paradigme

Maintenant que nous avons exploré la mécanique emblématique de chaque université, élargissons notre perspective. Certaines leçons servent d’exemples archétypes dont les générations à venir pourraient bénéficier pendant des années. Ou, vous savez, nous nous répéterons encore et encore.

0120_MTGSOS_Main: Improvisation Capstone

Le paradigme est un nouveau mot-clé qui apparaît sur un cycle de rituels et qui leur donne une véritable force. La première fois qu’un sort spécifique avec le paradigme se résout pour vous, vous l’exilez. À partir de maintenant, au début de chacune de vos premières phases principales, vous pouvez en lancer une copie sans payer son coût de mana. Lancer chacune de ces copies est facultatif, et vous aurez l’opportunité d’en lancer une à chacun de vos tours, quoi qu’il arrive aux précédentes. Par exemple, si une des copies est contrecarrée, la capacité déclenchée du prochain tour vous en offrira une autre.

Chaque carte avec le paradigme ramène également le sous-type leçon, précédemment apparu avec l’action mot-clé apprendre. Apprendre ne revient pas dans cette extension. Bien que les cinq leçons présentées ici joueront bien avec les anciennes cartes qui interagissent avec ce sous-type, les leçons ne représentent pas une mécanique de jeu importante dans Les secrets de Strixhaven.

Convergence

Bien que les universités se tiennent souvent à leurs secteurs d’études académiques, cela peut parfois valoir le coup de se diversifier. Le mot de capacité convergence, qui fait son retour, indique les sorts qui comptent le nombre de couleurs de mana utilisées pour lancer ces sorts ou, pour les permanents, le nombre de couleurs de mana utilisées pour lancer les sorts qui sont devenus ces permanents.

0002_MTGSOS_Main: Rancorous Archaic

Le nombre de couleurs de mana dépensées pour lancer un sort est toujours compris entre zéro et cinq. Assurez-vous d’inclure tout le mana dépensé pour le lancer, y compris les éventuels coûts supplémentaires ou alternatifs que vous avez payés, mais comme vous le savez sûrement à présent, n’incluez pas le mana qui n’a pas été dépensé pour lancer le sort, comme le mana dépensé sur un coût de parade pour s’assurer qu’un sort ne soit pas contrecarré.

Si vous lancez un sort sans payer son coût de mana, vous n’avez probablement pas dépensé de mana pour le lancer, à moins qu’il n’y ait des coûts supplémentaires. Le nombre de couleurs de mana dépensées pour lancer le sort dans ce cas sera égal à zéro. De même, si le sort est copié, aucun mana n’a été dépensé pour lancer la copie, alors le nombre de couleurs de mana dépensées pour le lancer est de zéro.

Livre

Quelques points supplémentaires avant que vous ne partiez. Il existe un nouveau sous-type d’artefact qui fait ses débuts dans cette extension : le livre.

0248_MTGSOS_Main: Diary of Dreams

Après avoir été vérifiées par le Service des sciences libraires du Biblioplexe, quelques cartes existantes recevront des mises à jour pour être classifiées comme livres. Restez à l’affût d’une mise à jour Oracle à venir pour tous les détails.

Secrets déverrouillés

Il est bientôt temps de retourner à l’école. Les aperçus de l’extension Les secrets de Strixhaven ont lieu en ce moment et sa sortie est prévue pour le 24 avril. L’extension Les secrets de Strixhaven est disponible à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme TCGplayer, Amazon et partout où sont vendus les produits Magic. Le cours est terminé. Rendez-vous à l'Avant-première !