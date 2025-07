Wizards of the Coast

Magic: The Gathering® | Marvel's Spider-Man allie les décennies d'histoires d'escalade sur les murs au gameplay intemporel de Magic. C'est le moment ou jamais d'apprendre à jouer, et les decks de bienvenue de l'extension sont l'un des meilleurs moyens de commencer à lancer des sorts et des toiles.

Deck de bienvenue (blanc) Deck de bienvenue (bleu) Deck de bienvenue (noir) Deck de bienvenue (rouge) Deck de bienvenue (vert)

Disponibles dans votre magasin de jeux local, ces decks constituent une façon abordable et palpitante de faire découvrir Magic à vos amis.

Que sont les decks de bienvenue ?

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man propose cinq decks de bienvenue différents (un pour chaque couleur de Magic), conçus pour les nouveaux joueurs. Chaque deck de bienvenue contient deux decks de 30 cartes : un de la couleur indiquée, et un autre d'une couleur aléatoire parmi les quatre autres couleurs de mana de Magic.

Ces decks contiennent des cartes issues de l'extension principale Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM). Les cartes arborant le code d'extension SPM seront légales en Standard à la sortie de l'extension.

De plus, ces decks de bienvenue contiennent de nouvelles cartes, conçues pour les joueurs qui débutent. Ces nouvelles cartes arborent le code SPE et ne sont pas légales en Standard. Les cartes SPE des decks de bienvenue existent également en version Premium traditionnelle dans les boosters collector Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Parmi les cartes SPE des decks de bienvenue, il en existe 5 courantes, 5 inhabituelles, 6 rares et 5 rares mythiques.

Vous avez envie de savoir ce que contiennent ces decks de bienvenue ? Vous trouverez les listes de deck complètes de chaque deck monochrome de 30 cartes juste ici. Nous avons également inclus l'ordre d'apparition des cartes dans les decks de bienvenue, ce qui vous permettra de vivre l'expérience de ces decks telle qu'elle a été prévue. Trouvez votre deck préféré, puis rendez-vous dans votre magasin de jeux local lorsque les produits Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man seront disponibles.

Listes des decks de bienvenue Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Spider-Man, Peter Parker 2 Thwip! 2 Web Up 2 Amateur Hero Spectacular Tactics 2 Wild Pack Squad Spider-Bot Starling, Aerial Ally Amazing Alliance MJ, Rising Star Spider-Man, Web-Slinger Daily Bugle Reporters Selfless Police Captain Aunt May 12 Plains [3XZyXww3tptbGlrbpmMyLM]

Spider-Man, Peter Parker Plaine Thwip ! Plaine Escouade de la Meute sauvage Prison de soie Plaine Thwip ! Héros amateur Plaine Tactiques spectaculaires Escouade de la Meute sauvage Plaine Plaine Spider-Bot Plaine Starling, alliée aérienne Alliance époustouflante Plaine Plaine Héros amateur MJ, étoile montante Plaine Spider-Man, le lanceur de toile Prison de soie Journalistes du Daily Bugle Capitaine de police dévoué Tante May Plaine Plaine

Spider-Man 2099, Miguel O'Hara Spider-Bot 2 Doc Ock's Henchmen 2 Unstable Experiment 2 Whoosh! Oscorp Research Team 2 Flying Octobot Lyla, Holographic Assistant Doc Ock, Sinister Scientist Future Flight Spider-Byte, Web Warden Beetle, Legacy Criminal 2 Alchemax Slayer-Bots 12 Island [oHdx4zYIaLiRgAU8VSFDr]

Spider-Man 2099, Miguel O'Hara Île Spider-Bot Île Mercenaires de Doc Ock Mercenaires de Doc Ock Île Expérience instable Île Whoosh ! Robots Slayer d'Alchemax Île Équipe de chercheurs d'Oscorp Octobot volant Île Lyla, assistante holographique Doc Ock, scientifique sinistre Île Vol du futur Île Spider-Byte, gardienne de la toile Expérience instable Île Whoosh ! Scarabée, successeure criminelle Robots Slayer d'Alchemax Octobot volant Île Île Île

Venom, Eddie Brock 12 Swamp [6SJKv4nByNqjCL56Z52g4A] Spider-Bot 2 Symbiote Spawn Merciless Enforcers 2 Venom's Hunger Eerie Gravestone 2 Mechanical Mobster Lethal Protection Scorpion, Seething Striker Tombstone, Career Criminal Venom, Evil Unleashed Risky Research Scorpion's Sting Grendel, Spawn of Knull Merciless Enforcers

Venom, Eddie Brock Marais Spider-Bot Marais Truand mécanique Engeance de symbiote Marais Exécuteurs impitoyables Faim de Venom Marais Pierre tombale inquiétante Marais Truand mécanique Protection mortelle Marais Scorpion, frappeur bouillonnant Tombstone, criminel professionnel Marais Venom, mal déchaîné Recherches risquées Marais Faim de Venom Marais Dard du Scorpion Grendel, engeance de Knull Engeance de symbiote Exécuteurs impitoyables Marais Marais Marais

Ghost-Spider, Gwen Stacy 12 Mountain [65j9tROP3nqwJCIS5oMJZp] Spider-Bot Rampaging Classmate Spider-Islanders Taxi Driver Double Trouble Shocker, Unshakable Electro's Bolt Romantic Rendezvous Stegron the Dinosaur Man The Mary Janes Rampaging Classmate 2 Shock Spider-Gwen, Free Spirit 2 Angry Rabble Masked Meower

Ghost-Spider, Gwen Stacy Montagne Spider-Bot Montagne Public en colère Montagne Camarade de classe déchaîné Montagne Choc Montagne Habitants de Spider Island Chauffeur de taxi Montagne Double difficulté Shocker, inébranlable Montagne Éclair d'Electro Rendez-vous romantique Stegron, l'Homme-Dinosaure Montagne Les Mary-janes Camarade de classe déchaîné Montagne Choc Spider-Gwen, esprit libre Public en colère Miauleur masqué Montagne Montagne Montagne

Spider-Man, Miles Morales 12 Forest [2DZg9as241DL1Z5PllDJSq] Spider-Bot Lurking Lizards 2 Guy in the Chair 2 Kraven's Cats Twisted Spider-Clone Scout the City Spider-Man, Brooklyn Visionary Spider-Rex, Daring Dino Twisted Spider-Clone Venom Blast Grow Extra Arms 2 Kapow! Prowler, Misguided Mentor Lurking Lizards

Spider-Man, Miles Morales Forêt Spider-Bot Forêt Lézards en maraude Forêt Geek dans le fauteuil Félins de Kraven Forêt Spider-clone corrompu Forêt Surveillance de la ville Kapow ! Forêt Spider-Man, visionnaire de Brooklyn Félins de Kraven Forêt Spider-Rex, dinosaure audacieux Spider-clone corrompu Salve de venin Forêt Trop de bras Forêt Kapow ! Geek dans le fauteuil Rôdeur, mentor malavisé Lézards en maraude Forêt Forêt Forêt

Où puis-je obtenir des decks de bienvenue ?

Les decks de bienvenue Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man seront disponibles dans les magasins de jeux WPN lors de la sortie de l'extension le 26 septembre 2025. De plus, les magasins de jeux participants organiseront des événements Magic Academy, où vous pourrez apprendre à jouer avec ces decks de bienvenue. Il vous suffit de vous rendre dans votre magasin de jeux local et de commencer à jouer à Magic !