Ixalan, Unstable, Iconic Masters. Qu’ont-ils en commun?

En effet, ce sont tous d’excellents produits de Draft. En cette fin d’année, Magic offre une foultitude d’excellentes occasions pour drafter!

Qu’est donc ce Draft, me demandez-vous?

Drafter est une façon de jouer à Magic pour laquelle on se réunit avec d’autres joueurs et où chacun dispose de trois boosters. Chaque joueur, vous inclus, ouvre un booster et en sélectionne — «drafte» — une carte. Puis on passe le reste de ses cartes au joueur à sa gauche. Les boosters sont passés autour de la table jusqu’à ce que toutes les cartes soient sélectionnées. On répète ce processus pour le deuxième booster en le passant vers la droite. Pour le troisième booster, on répète une dernière fois le même processus en passant de nouveau vers la gauche jusqu’à ce que tous les boosters soient ouverts et qu’il ne reste aucune carte. Ensuite, vous créez un deck de 40 cartes à partir de la sélection que vous venez juste de drafter.

Voici un schéma du processus:

Les ressources pour le draft

Si vous avez récemment commencé à jouer à Magic, drafter peut sembler un peu intimidant. Mais c’est précisément pour ça que nous sommes là. Notre grande expérience (pour dire que nous sommes vieux) signifie que nous connaissons plein de ressources pour vous aider à en apprendre davantage sur le draft, apprendre à mieux drafter et aussi apprendre pourquoi c’est si génial.

Pour commencer, si vous préférez cette façon d’apprendre, voici une vidéo qui vous montre le processus du déroulement du draft.

(Remarquez que les «ingrédients» pour le draft dans cette vidéo sont des boosters de Kaladesh, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des «ingrédients» de n’importe quelle autre extension, comme par exemple Ixalan, Iconic Masters, et ainsi de suite.)

N’oubliez pas que notre nouvelle promotion de Draft de fin d’année a débuté le 28 octobre. Si vous draftez six fois dans un magasin entre maintenant et la fin de l’année (le 31 décembre), vous recevrez deux boosters Standard Showdown.

Mais avant de vous rendre à votre magasin local pour drafter, préparez-vous pour la bataille à l’aide de ces ressources: