Traversez les étoiles à la poursuite de l'aventure et de la gloire dans Alchemy : Aux portes des Éternités, une sortie exclusive à MTG Arena remplie de nouvelles cartes Magic réservées aux formats exclusivement numériques. L'extension complète de 39 cartes sortira le 19 août 2025, et vous pouvez découvrir ces nouvelles illustrations à couper le souffle dans les visuels des cartes Aux portes des Éternités.

Cinq cartes accompagnent les grimoires de l'extension Alchemy : Aux portes des Éternités qui vous permettent de drafter des cartes supplémentaires en jeu. Voici les détails de ces grimoires et des cartes qu'ils contiennent.

Grimoires

Semence de vie eumidienne

98813_Y25-EOE: Eumidian Lifeseed
  • Adagia, bastion battu par les vents
  • Zone de déflagration
  • Cataractes iridescentes
  • Zone de guerre contestée
  • Temple déserté
  • Désert de poussière
  • Kavaron, monde mémorial
  • Mutecaveau
  • Terrains de nidification
  • Esplanade des héros
  • Citadelle engloutie
  • Susur Secundi, autel du Vide
  • Générateur de terrains
  • Uthros, noyau divin titanesque

Planètes

98812_Y25-EOE: Brood Astronomer 98821_Y25-EOE: Volatile Orbit 98822_Y25-EOE: Vv'viza, Orbital Overseer
  • Adagia, bastion battu par les vents
  • Évendo, havre en éveil
  • Kavaron, monde mémorial
  • Susur Secundi, autel du Vide
  • Uthros, noyau divin titanesque

Slivoïdes

98819_Y25-EOE: Sliver Weftwinder
  • Adagia, bastion battu par les vents
  • Slivoïde belligérant
  • Slivoïde dorselame
  • Slivoïde flou
  • Slivoïde ossefaux
  • Slivoïde tranchant
  • Slivoïde déchiqueteur de nuage
  • Slivoïde de diffusion
  • Slivoïde de la Bourbière
  • Slivoïde perpétuel
  • Élu du Premier slivoïde
  • Slivoïde à tête creuse
  • Slivoïde lancier
  • Slivoïde ventrelave
  • Slivoïde sangsue
  • Slivoïde manaduite
  • Slivoïde prédatoire
  • Slivoïde galopant
  • Slivoïde sentinelle
  • Seigneur d’essaim slivoïde
  • Slivoïde malveillant
  • Slivoïde à forme d'acier
  • Slivoïde frappeur
  • Slivoïde trempé
  • Le Premier slivoïde

Retrouvez les boosters et cartes de l'extension Alchemy : Aux portes des Éternités dans MTG Arena ! Vous pouvez voir toutes les cartes d'Alchemy : Aux portes des Éternités dans les visuels complets des cartes Aux portes des Éternités.