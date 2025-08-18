Grimoires d'Alchemy : Aux portes des Éternités
Traversez les étoiles à la poursuite de l'aventure et de la gloire dans Alchemy : Aux portes des Éternités, une sortie exclusive à MTG Arena remplie de nouvelles cartes Magic réservées aux formats exclusivement numériques. L'extension complète de 39 cartes sortira le 19 août 2025, et vous pouvez découvrir ces nouvelles illustrations à couper le souffle dans les visuels des cartes Aux portes des Éternités.
Cinq cartes accompagnent les grimoires de l'extension Alchemy : Aux portes des Éternités qui vous permettent de drafter des cartes supplémentaires en jeu. Voici les détails de ces grimoires et des cartes qu'ils contiennent.
Grimoires
Semence de vie eumidienne
Adagia, bastion battu par les vents Zone de déflagration Cataractes iridescentes Zone de guerre contestée Temple déserté Désert de poussière Kavaron, monde mémorial Mutecaveau Terrains de nidification Esplanade des héros Citadelle engloutie Susur Secundi, autel du Vide Générateur de terrains Uthros, noyau divin titanesque
Planètes
Adagia, bastion battu par les vents Évendo, havre en éveil Kavaron, monde mémorial Susur Secundi, autel du Vide Uthros, noyau divin titanesque
Slivoïdes
Adagia, bastion battu par les vents Slivoïde belligérant Slivoïde dorselame Slivoïde flou Slivoïde ossefaux Slivoïde tranchant Slivoïde déchiqueteur de nuage Slivoïde de diffusion Slivoïde de la Bourbière Slivoïde perpétuel Élu du Premier slivoïde Slivoïde à tête creuse Slivoïde lancier Slivoïde ventrelave Slivoïde sangsue Slivoïde manaduite Slivoïde prédatoire Slivoïde galopant Slivoïde sentinelle Seigneur d’essaim slivoïde Slivoïde malveillant Slivoïde à forme d'acier Slivoïde frappeur Slivoïde trempé Le Premier slivoïde
Retrouvez les boosters et cartes de l'extension Alchemy : Aux portes des Éternités dans MTG Arena ! Vous pouvez voir toutes les cartes d'Alchemy : Aux portes des Éternités dans les visuels complets des cartes Aux portes des Éternités.