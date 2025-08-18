Traversez les étoiles à la poursuite de l'aventure et de la gloire dans Alchemy : Aux portes des Éternités, une sortie exclusive à MTG Arena remplie de nouvelles cartes Magic réservées aux formats exclusivement numériques. L'extension complète de 39 cartes sortira le 19 août 2025, et vous pouvez découvrir ces nouvelles illustrations à couper le souffle dans les visuels des cartes Aux portes des Éternités.

Cinq cartes accompagnent les grimoires de l'extension Alchemy : Aux portes des Éternités qui vous permettent de drafter des cartes supplémentaires en jeu. Voici les détails de ces grimoires et des cartes qu'ils contiennent.

Grimoires

Semence de vie eumidienne

Adagia, bastion battu par les vents

Zone de déflagration

Cataractes iridescentes

Zone de guerre contestée

Temple déserté

Désert de poussière

Kavaron, monde mémorial

Mutecaveau

Terrains de nidification

Esplanade des héros

Citadelle engloutie

Susur Secundi, autel du Vide

Générateur de terrains

Uthros, noyau divin titanesque

Planètes

Évendo, havre en éveil

Évendo, havre en éveil

Kavaron, monde mémorial

Susur Secundi, autel du Vide

Uthros, noyau divin titanesque

Slivoïdes

98819_Y25-EOE: Sliver Weftwinder

Slivoïde belligérant

Slivoïde belligérant

Slivoïde dorselame

Slivoïde flou

Slivoïde ossefaux

Slivoïde tranchant

Slivoïde déchiqueteur de nuage

Slivoïde de diffusion

Slivoïde de la Bourbière

Slivoïde perpétuel

Élu du Premier slivoïde

Slivoïde à tête creuse

Slivoïde lancier

Slivoïde ventrelave

Slivoïde sangsue

Slivoïde manaduite

Slivoïde prédatoire

Slivoïde galopant

Slivoïde sentinelle

Seigneur d’essaim slivoïde

Slivoïde malveillant

Slivoïde à forme d'acier

Slivoïde frappeur

Slivoïde trempé

Le Premier slivoïde

Retrouvez les boosters et cartes de l'extension Alchemy : Aux portes des Éternités dans MTG Arena ! Vous pouvez voir toutes les cartes d'Alchemy : Aux portes des Éternités dans les visuels complets des cartes Aux portes des Éternités.