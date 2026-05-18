Grimoires de l'extension Alchemy : Strixhaven
Grimoires de l'extension Alchemy : Strixhaven
Les cours d’été commencent avec de nouvelles cartes exclusivement numériques issues de l’extension Alchemy : Strixhaven !
Juste quand vous pensiez pouvoir profiter des vacances d’été pour vous reposer, l’extension Alchemy : Strixhaven débarque pour vous donner encore plus de devoirs arcaniques ! Dans le cadre de cette sortie exclusivement numérique, nous vous proposons trois cartes, ainsi que des grimoires remplis de surprises venues de tout le Multivers.
L’extension Alchemy : Strixhaven sera disponible dans la boutique de MTG Arena dès demain, le 19 mai. Vous trouverez ci-dessous l’inventaire complet des trois grimoires et de leur contenu.
Grimoires
Rassemblement de l’Ère sanglante
Général de l’Ère sanglante Chevalier de la discorde chargeur Effigie ignescente Gardien de Piliescarpe Mascotte esprit Professeur de pierre Familier de l’entrave-roc Mentor entrave-roc Esprit aéroc Dromadaire invoqué
Modeleur de paradigme
Dissertation sur le décorum Symposium sur l’échomancie Travaux pratiques de germination Chef-d’œuvre d’improvisation Séminaire sur la restauration
L’archive mystique
Fissuration Ad Nauseam Armaguedon Fou furieux Le pactole Musculation Crépitement de puissance Déduire Botte dédaigneuse Évacuation des terriers Force de volonté Croissance gigantesque Faire le saut Manœuvre de K.O. Choisissez votre poison Pongidification Fin prismatique Éclaircie Pillage de réquisition Révélation shamanique Édit de Sheoldred Variole Regard plein d’étoiles Faire le plein Zombification
Découvrez Alchemy : Strixhaven sur MTG Arena ! Vous pouvez découvrir toutes les cartes de l’extension Alchemy : Strixhaven dans les visuels des cartes Les secrets de Strixhaven.