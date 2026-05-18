Grimoires de l'extension Alchemy : Strixhaven

Les cours d’été commencent avec de nouvelles cartes exclusivement numériques issues de l’extension Alchemy : Strixhaven !

Juste quand vous pensiez pouvoir profiter des vacances d’été pour vous reposer, l’extension Alchemy : Strixhaven débarque pour vous donner encore plus de devoirs arcaniques ! Dans le cadre de cette sortie exclusivement numérique, nous vous proposons trois cartes, ainsi que des grimoires remplis de surprises venues de tout le Multivers.

L’extension Alchemy : Strixhaven sera disponible dans la boutique de MTG Arena dès demain, le 19 mai. Vous trouverez ci-dessous l’inventaire complet des trois grimoires et de leur contenu.

Grimoires

Rassemblement de l’Ère sanglante

104146_Y26-SOS : Rassemblement de l’Ère sanglante

Général de l’Ère sanglante

Chevalier de la discorde chargeur

Effigie ignescente

Gardien de Piliescarpe

Mascotte esprit

Professeur de pierre

Familier de l’entrave-roc

Mentor entrave-roc

Esprit aéroc

Dromadaire invoqué

Modeleur de paradigme

104153_Y26-SOS : Modeleur de paradigme

Dissertation sur le décorum

Symposium sur l’échomancie

Travaux pratiques de germination

Chef-d’œuvre d’improvisation

Séminaire sur la restauration

L’archive mystique

104160_Y26-SOS : L’archive mystique

Fissuration

Ad Nauseam

Armaguedon

Fou furieux

Le pactole

Musculation

Crépitement de puissance

Déduire

Botte dédaigneuse

Évacuation des terriers

Force de volonté

Croissance gigantesque

Faire le saut

Manœuvre de K.O.

Choisissez votre poison

Pongidification

Fin prismatique

Éclaircie

Pillage de réquisition

Révélation shamanique

Édit de Sheoldred

Variole

Regard plein d’étoiles

Faire le plein

Zombification

Découvrez Alchemy : Strixhaven sur MTG Arena ! Vous pouvez découvrir toutes les cartes de l’extension Alchemy : Strixhaven dans les visuels des cartes Les secrets de Strixhaven.