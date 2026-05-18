Grimoires de l'extension Alchemy : Strixhaven

Les cours d’été commencent avec de nouvelles cartes exclusivement numériques issues de l’extension Alchemy : Strixhaven !

Juste quand vous pensiez pouvoir profiter des vacances d’été pour vous reposer, l’extension Alchemy : Strixhaven débarque pour vous donner encore plus de devoirs arcaniques ! Dans le cadre de cette sortie exclusivement numérique, nous vous proposons trois cartes, ainsi que des grimoires remplis de surprises venues de tout le Multivers.

L’extension Alchemy : Strixhaven sera disponible dans la boutique de MTG Arena dès demain, le 19 mai. Vous trouverez ci-dessous l’inventaire complet des trois grimoires et de leur contenu.

Grimoires

Rassemblement de l’Ère sanglante

104146_Y26-SOS : Rassemblement de l’Ère sanglante
  • Général de l’Ère sanglante
  • Chevalier de la discorde chargeur
  • Effigie ignescente
  • Gardien de Piliescarpe
  • Mascotte esprit
  • Professeur de pierre
  • Familier de l’entrave-roc
  • Mentor entrave-roc
  • Esprit aéroc
  • Dromadaire invoqué

Modeleur de paradigme

104153_Y26-SOS : Modeleur de paradigme
  • Dissertation sur le décorum
  • Symposium sur l’échomancie
  • Travaux pratiques de germination
  • Chef-d’œuvre d’improvisation
  • Séminaire sur la restauration

L’archive mystique

104160_Y26-SOS : L’archive mystique
  • Fissuration
  • Ad Nauseam
  • Armaguedon
  • Fou furieux
  • Le pactole
  • Musculation
  • Crépitement de puissance
  • Déduire
  • Botte dédaigneuse
  • Évacuation des terriers
  • Force de volonté
  • Croissance gigantesque
  • Faire le saut
  • Manœuvre de K.O.
  • Choisissez votre poison
  • Pongidification
  • Fin prismatique
  • Éclaircie
  • Pillage de réquisition
  • Révélation shamanique
  • Édit de Sheoldred
  • Variole
  • Regard plein d’étoiles
  • Faire le plein
  • Zombification

Découvrez Alchemy : Strixhaven sur MTG Arena ! Vous pouvez découvrir toutes les cartes de l’extension Alchemy : Strixhaven dans les visuels des cartes Les secrets de Strixhaven.