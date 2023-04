Wizards of the Coast

Notes de publication MTG Arena : L'invasion des machines

L'Orthodoxie Mécanique envahira MTG Arena le mardi 18 avril à l'occasion de la sortie de l'extension L'invasion des machines ! Apprenez-en plus sur les mécaniques de l'extension, les événements, et bien plus encore.

À cet instant, le sort d’innombrables mondes reposait sur une dryade ainsi qu’une poignée des plus braves combattants de Mirrodin.

L'heure est arrivée : le sort du Multivers repose entre les mains des nouveaux héros qui se défendent face aux Phyrexians. Combattrez-vous à leurs côtés et opposerez-vous une ultime résistance sur MTG Arena avec l'extension L'invasion des machines ?

Collectionnez L'invasion des machines sur MTG Arena

Pour repousser les Phyrexians, nous aurons besoin de collectionner tous nos amis. Tout comme les traitements existants pour le jeu sur table, vous pourrez collectionner la plupart des traitements sur MTG Arena, soit via la boutique du jeu, soit en participant à différents événements en jeu (comme les événements Historique Artisan et le festival en Brawl Historique). Comme d'habitude, les traitements Premium et les sérialisations ne seront pas disponibles sur MTG Arena.

Mécaniques de L'invasion des machines sur MTG Arena

Pour plus d'informations, lisez l'article sur les mécaniques de L'invasion des machines.

Batailles

Les batailles sont un tout nouveau type de carte Magic. Vous pouvez lancer des batailles pendant votre phase principale si la pile est vide, à l'instar des créatures, des rituels et d'autres sorts non-éphémère. Les batailles arrivent sur le champ de bataille horizontalement sur le côté du champ de bataille d'un adversaire ciblé avec un nombre de marqueurs « défense » égal à leur valeur de défense.

Tout comme les planeswalkers, les batailles de L'invasion des machines peuvent être attaquées et subir des blessures. Toutes les batailles de cette extension possèdent le sous-type siège et peuvent être attaquées par tous les joueurs à l'exception de leur protecteur. Certains sorts et certaines capacités peuvent également infliger des blessures aux batailles.

Les blessures infligées à une bataille lui retirent autant de marqueurs « défense ». Une fois que son dernier marqueur « défense » est retiré, la bataille est vaincue et une capacité déclenchée se déclenche. Au moment où cette capacité se résout, le contrôleur de la bataille exile la bataille, puis lance le verso depuis l'exil sans payer son coût de mana.

Certes, cela fait beaucoup d'informations d'un coup, mais c'est là toute la nouveauté des batailles. Retrouvez plus de détails sur la page des mécaniques sur table ci-dessus ! Pour faire court : les batailles sont lancées recto visible sur le côté du champ de bataille d'un adversaire ciblé. Les joueurs peuvent l'attaquer, et l'adversaire peut la défendre. Une fois qu'elle n'a plus de marqueur « défense », la carte est exilée et son verso est relancé.

Cartes recto-verso qui se transforment

Les cartes recto-verso qui se transforment (TDFC), marquées d'un triangle dans le coin supérieur gauche, font leur grand retour dans L'invasion des machines.

Retourner

Pour rappel, les TDFC ont uniquement les caractéristiques de leur recto quand elles ne sont pas sur le champ de bataille. Vous lancez toujours le recto, et une TDFC arrive toujours sur le champ de bataille recto visible sauf mention contraire. Pour finir, le verso n'a pas de coût de mana, mais sa valeur de mana dépend du coût de mana du recto.

Main-forte

La main-forte est une autre nouvelle mécanique de Magic qui permet aux cartes de... prêter main-forte à leurs équipiers, tout simplement !

La main-forte est toujours suivie d'un nombre. À chaque fois qu'une créature avec la main-forte arrive sur le champ de bataille, vous mettez autant de marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Si vous choisissez une autre créature comme cible, cette créature acquiert également jusqu’à la fin du tour toutes les capacités de la créature d'origine qui sont imprimées sous la main-forte. Remarque : même si une créature acquiert les capacités d'une autre créature grâce à la main-forte jusqu'à la fin du tour, la créature d'origine garde ces capacités.

Incuber

Pour finir, nous avons incuber. Des bébés phyrexians ? Quoi de plus mignon ?

Le jeton Incubateur est un nouveau type de jeton prédéfini, à l'instar des jetons Nourriture et Trésor. Les jetons Incubateur sont des jetons d'artefact incolores qui se placent dans les mêmes zones du champ de bataille que les autres jetons d'artefact. Ils ont « {2} : Transformez cet artefact ». Quand vous le transformez en son verso, il devient une créature-artefact 0/0 incolore Phyrexian ! Ô joie !

Retourner

L’instruction d'incuber inclut toujours un nombre qui indique le nombre de marqueurs +1/+1 à mettre sur le jeton Incubateur ; ce qui n’est pas très utile... jusqu'à ce que le jeton se transforme.

Légendes du Multivers L'invasion des machines sur MTG Arena

Pour découvrir la liste complète des cartes Légendes du Multivers, consultez les visuels des cartes Légendes du Multivers de L'invasion des machines.

Le Multivers nécessite que tous ses héros unissent leurs forces pour combattre les Phyrexians. Impossible pour MTG Arena d'opposer une ultime résistance sans faire appel aux Légendes du Multivers de L'invasion des machines ? C'est pour cette raison que les Légendes du Multivers seront disponibles en boosters de magasin et en boosters limités sur MTG Arena. Non seulement vous recevrez la carte de base en ouvrant une carte Légendes du Multivers, mais vous recevrez en plus automatiquement le style de carte Légendes du Multivers ! Vous découvrirez ainsi des cartes inattendues.

Par exemple, Lurrus de la Tanière des rêves était disponible dans Ikoria : la terre des béhémoths et sera bientôt disponible dans les boosters L'invasion des machines.

Si vous aviez déjà quatre exemplaires dans votre collection, vous n'aurez aucun autre exemplaire des Légendes du Multivers dans un booster de magasin tant que vous n'aurez pas ouvert quatre exemplaires de toutes les autres cartes rares (puisque Lurrus est rare) qui ne se trouvent pas dans un endroit similaire. Si vous avez déjà quatre exemplaires de Lurrus, et que vous draftez Lurrus ou que vous en obtenez un autre exemplaire dans votre sélection de Paquet scellé, vous recevrez son style de carte et 20 gemmes. Il en va de même pour les boosters de magasin.

Sinon, si vous n'avez que deux exemplaires de Lurrus de la Tanière des rêves de l'extension Ikoria : la terre des béhémoths, alors vous pouvez obtenir jusqu'à deux Légendes du Multivers supplémentaires des manières habituelles. Une fois que vous avez quatre exemplaires, qu'ils proviennent de l'extension Ikoria : la terre des béhémoths ou des Légendes du Multivers, Lurrus sera mis en fin de file, comme l'indique le paragraphe précédent.

Une dernière remarque concernant les styles Légendes du Multivers : la fabrication d'une carte Légendes du Multivers ne vous garantit pas d'obtenir le style associé ; cependant, si vous avez déjà le style ou si vous l'obtenez plus tard en trouvant par exemple un autre exemplaire dans un booster, le style s'appliquera toujours aux copies fabriquées.

Ces légendes puissantes viendront sauver le Multivers en étant disponibles dans les mêmes formats que le jeu sur table, car elles seront légales partout où elles se trouvent. En ce qui concerne les formats spécifiques à MTG Arena, les Légendes du Multivers seront disponibles en Alchemy, uniquement où elles étaient déjà disponibles. Toutes les cartes Légendes du Multivers seront légales en Historique dès la sortie, à l'exception de Ragavan, habile chapardeur qui est interdit en Historique mais qui sera toujours légal en Brawl Historique. (Non, on ne peut pas bloquer les guerriers.)

L'invasion des machines : le jour d’après

Nous voulons également parler de quelques détails de L'invasion des machines : le jour d'après. Le jour d'après sera disponible sur MTG Arena ! Le jour d'après sera une extension légale dans tous les formats majeurs (Standard, Alchemy, Explorer et Historique). Tout comme les sorties en Alchemy sur MTG Arena, Le jour d'après sera disponible en boosters de magasin et en format de draft en temps limité. Attendez-vous à avoir des réponses à vos questions à l'approche de la sortie !

En raison du contenu Le jour d'après qui sortira un mois après L'invasion des machines, il n'y aura pas d'extension Alchemy pour L'invasion des machines. À la place, vous pouvez attendre avec impatience Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™ qui sera légal en Alchemy et en Historique. Nous partagerons des informations sur cette extension ainsi que des annonces sur le jeu sur table à l'approche de sa date de sortie. Si vous avez résisté à la tentation de cette annonce mais que vous souhaitez en savoir plus, consultez notre premier aperçu !

Faites équipe pour une nouvelle fonctionnalité

L'option Impression préférée est passée au niveau supérieur : cette option se souviendra également de votre style de carte préféré. En d'autres termes, pour chaque carte du jeu, vous pouvez choisir votre style de carte préféré qui sera utilisé pour l'affichage de votre collection et à chaque fois que vous l'ajoutez et l'importez dans un deck. (Vous pourrez toujours en choisir un différent pour chaque deck. Par exemple, vous pouvez choisir l'option Ixalan pour votre deck de pirates, et l'option Yargle pour vos autres decks.)

En plus de l'incroyable expérience de jeu

Nous avons commencé à partager ce que nous appelons des papotages de développeurs de MTG Arena : nous écrivons des articles comme celui-ci, nous postons sur des fils Reddit (comme celui-ci) ou nous racontons des histoires sur nos médias sociaux (comme sur notre compte Twitter).

La communauté a réagi de façon très positive à ces différents formats. La plupart d'entre vous semblent apprécier ces conversations simples sur les coulisses du développement. Nous continuerons de vous proposer toujours plus de contenus de ce genre. Vos retours nous ont aiguillé pour trouver un tas d'idées à vous partager par la suite. Attendez-vous à lire plus de ce type de contenu à l'avenir ; merci de participer à ces conversations !

L'ultime résistance

Au seuil de l’éternité, Elspeth fit un choix. Le combat ne se terminerait pas sans elle. Rejoignez-nous et unissez vos forces aux nôtres pour la sortie de L'invasion des machines sur MTG Arena à partir du 18 avril 2023 ! Gardez un œil sur notre page de mise à jour pour connaître les dernières informations et suivez notre blog d'annonces hebdomadaires sur MTG Arena pour connaître l'actualité des événements et offres dans le jeu.