Le 21 avril, l’extension Les secrets de Strixhaven marquera l’admission de tous les joueurs de MTG Arena à la plus grande école de tout le Multivers. Comme l’on peut s’y attendre pour tout établissement d’enseignement supérieur d’élite, le cursus est difficile et chargé. La réussite et le bien-être des étudiants sont primordiaux aux yeux de l’administration scolaire, alors nous avons le plaisir de vous offrir des outils très utiles pour le semestre avec la maîtrise d’extension et le passe de maîtrise Les secrets de Strixhaven !

Jouer des parties contre d'autres joueurs sur MTG Arena fera progresser votre maîtrise de l'extension. À mesure que vous gagnez de l’EXP, vous pouvez déverrouiller des boosters MTG Arena et des orbes de maîtrises, que vous pouvez échanger contre des styles de carte numériques et des avatars dans le bazar de maîtrise de l’extension.

Améliorer le passe de maîtrise déverrouille un tout nouveau chemin contenant les récompenses du passe de maîtrise. Progresser dans ces rangs vous permettra de gagner des récompenses comme un avatar, des compagnons, des jetons d’événement, des protège-cartes, des pièces d’or et des gemmes, ainsi que des boosters et styles de carte MTG Arena !

Consultez l'article intitulé Informations sur le système de dotations et les taux d'obtention pour en savoir plus sur la maîtrise de l'extension et le reste.

Maîtrise de l’extension Les secrets de Strixhaven

27 boosters Les secrets de Strixhaven

5 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Les secrets de Strixhaven)

Passe de maîtrise Les secrets de Strixhaven

Avatars

Avatar Professeur Dellian Fel

Cartes et boosters

20 boosters : 4 boosters Les secrets de Strixhaven 4 boosters Lorwyn éclipsé 4 boosters Par-delà les percées de présage 4 boosters Aux portes des Éternités 4 boosters Tarkir : la tempête des dragons

10 récompenses de carte individuelle rare mythique (RCI) Les secrets de Strixhaven

Niveau 61 et + : 1 RCI inhabituelle

Protège-cartes

Protège-cartes Biblioplexe

Splendide protège-cartes Grimoire arcanique

Styles de carte

30 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Les secrets de Strixhaven )

) 15 styles de cartes courants

10 styles de cartes inhabituels

Jetons d'événement

1 jeton de Draft contre joueurs (valable pour un Draft majeur ou Draft traditionnel)

Pièces d'or et gemmes

4 000 pièces d'or

1 200 gemmes

Compagnons

4 compagnons Élève chouettelin

Combien de niveaux y a-t-il dans la maîtrise de l’extension Les secrets de Strixhaven ?

La maîtrise de l’extension Les secrets de Strixhaven va jusqu’au niveau 60. Tous les joueurs reçoivent des récompenses jusqu'au niveau 54. Les joueurs disposant du passe de maîtrise recevront quant à eux des récompenses jusqu'au niveau 60... et au-delà !

Bazar de maîtrise Les secrets de Strixhaven

Les joueurs peuvent échanger leurs orbes de maîtrise Les secrets de Strixhaven contre des offres dans le bazar de maîtrise Les secrets de Strixhaven :

Styles de carte

Chaque style de carte est disponible en échange d'un (1) orbe de maîtrise :

5 styles de cartes courants

5 styles de cartes inhabituels

10 styles de cartes rares

5 styles de carte rares mythiques

Pochettes de protection

Chaque protège-cartes est disponible en échange de deux (2) orbes de maîtrise :