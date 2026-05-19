Vous avez entendu ? Le crépitement de la foudre du dieu du Tonnerre ? Le « swoosh » d’un bouclier indestructible qui fend l’air ? Le rugissement d’un scientifique boosté aux rayons gamma ? La réinterprétation par Magic de l’univers Marvel se met au numérique. Plongez au cœur de l’action quand Magic: The Gathering| Marvel Super Heroes sortira sur MTG Arena le 23 juin 2026. Les précommandes débutent le 2 juin.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes sur MTG Arena

Nous avons la joie de vous annoncer que Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, ainsi que toutes les extensions Marvel passées et à venir débarqueront dans MTG Arena. Les fans de MTG Arena pourront profiter de cette sortie dans toute sa splendeur, avec tout ce qui accompagne une sortie Magic dans MTG Arena.

En parallèle de l’extension complète et draftable, nous intégrons plusieurs autres aspects de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes dans MTG Arena.

Cartes Source : ces cartes qui affichent des illustrations de l’histoire de l’univers de Marvel seront draftables et fabricables. Que les joueurs d’ondins se réjouissent, car le Seigneur de l’Atlantide arrive dans MTG Arena.

: ces cartes qui affichent des illustrations de l’histoire de l’univers de Marvel seront draftables et fabricables. Que les joueurs d’ondins se réjouissent, car le Seigneur de l’Atlantide arrive dans MTG Arena. Cartes des boosters Jumpstart, de la boîte d’apprentissage et des boîtes scéniques : à l’instar des sorties telles que Jumpstart Fondations, vous pourrez mélanger les boosters Jumpstart Marvel et fabriquer ces cartes pour vos decks. Même si la boîte d’apprentissage et les boîtes scéniques ne seront pas disponibles dans MTG Arena, les nouvelles cartes Magic dans ces produits le seront !

: à l’instar des sorties telles que Jumpstart Fondations, vous pourrez mélanger les boosters Jumpstart Marvel et fabriquer ces cartes pour vos decks. Même si la boîte d’apprentissage et les boîtes scéniques ne seront pas disponibles dans MTG Arena, les nouvelles cartes Magic dans ces produits le seront ! Commandants principaux et secondaires : ça va chauffer, en effet ! Les commandants principaux et secondaires des quatre decks Commander de cette extension seront fabricables. Vous pourrez bientôt ajouter les Quatre Fantastiques et leurs semblables à votre collection.

Nous tenons à ce que les nouveaux joueurs puissent plonger d’office dans l’univers Marvel avec des événements Jumpstart et des cartes accessibles aux débutants issues de la boîte d’apprentissage et des boîtes scéniques. Pour soutenir davantage l’expérience des nouveaux joueurs, nous allons aussi sortir des decks préconstruits incluant des cartes de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes dans la boutique MTG Arena . Nous vous en dirons plus sur ces decks à l’approche de la sortie numérique de l’extension !

Veuillez aussi noter qu’il n’y aura pas d’extension Par-delà les percées de présage équivalente à cette extension. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes et toutes les futures extensions Marvel sortiront sur MTG Arena et proposeront l’expérience Marvel complète. Cela permettra également de simplifier les parties de Magic sur table comme en numérique. Où que vous jouiez sa carte, le Docteur Fatalis restera le Docteur Fatalis !

Si votre sens d’araignée est en train de s’affoler et que cette annonce vous laisse présager d’une autre extension Magic, bien vu. Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’extension Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man tissera aussi sa toile dans MTG Arena !

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man débarque dans MTG Arena

À partir du 16 juin 2026, l’extension Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man sera disponible dans MTG Arena ! Mais qu'est-ce que cela signifie ?

Eh bien, c’est une situation unique pour nous. Nous avons déjà porté d’anciennes extensions sur MTG Arena, mais chaque carte de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man possède un équivalent que les joueurs ont peut-être déjà récupéré avec Par-delà les percées de présage. C’est pourquoi nous tenons à vous expliquer ce qui vous attend avec ces mises à jour.

Nouveau contenu le 16 juin

Beaucoup de nouveau contenu passionnant arrivera dans MTG Arena avec cette mise à jour. L’équipe a travaillé dur pour implémenter ce matériel de la meilleure des façons, et nous sommes ravis de partager le résultat avec les joueurs ! Le 16 juin, les cartes et cosmétiques suivants seront disponibles dans MTG Arena :

Toutes les cartes de l’extension Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM)

Toutes les cartes Source de l’extension Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Une sélection d’avatars Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Les terrains de base Toile d'araignée

Impact sur les collections des joueurs

Étant donné que les joueurs ont déjà eu des occasions de collecter et de jouer avec ce contenu via Par-delà les percées de présage, nous tenons à nous assurer que ces collections aient droit à un respect total pour l’arrivée de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Afin de respecter l’équivalence entre ces extensions, nous vous proposons une offre unique :

Pour chaque carte Par-delà les percées de présage dans votre collection, vous recevrez automatiquement son équivalente dans Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Par exemple, si vous avez un (1) exemplaire de Tisseuse de lignes ley dans votre collection, vous recevrez un (1) exemplaire de Manifestation arachnide. Vous posséderez toujours le style de carte Tisseuse de lignes ley que vous pourrez appliquer à Manifestation arachnide. Dans ce cas, vous n’aurez toujours qu’un (1) seul exemplaire de la carte.

Vous aurez toujours chacune de vos cartes Par-delà la percée de présage en tant que styles de carte. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des styles de carte, consultez cet article.



Afin de nous assurer qu'aucune carte ne soit oubliée dans le cadre de cette offre unique, nous prenons une mesure supplémentaire avec cette mise à jour. La première fois que vous vous connecterez après la mise à jour du 16 juin, tous vos boosters Par-delà les percées de présage non ouverts seront automatiquement ouverts.

Une fois ces boosters ouverts automatiquement, vous recevrez leur contenu comme d’habitude, les cartes de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man équivalentes pour chaque carte éligible ouverte, ainsi que toutes les récompenses supplémentaires normalement accordées à l’ouverture de boosters (comme la progression du coffre, les jokers, et ainsi de suite).

Comme cette action pourrait nécessiter de valider de trop nombreuses notifications de récompense, nous avons veillé à ce que toutes les récompenses soient ajoutées silencieusement à votre collection.

Mise à jour de contenu

Avec cette mise à jour, nous avons dû apporter une série de changements pour accueillir ces ajouts. Voici ce qui changera le 16 juin :

Les cartes de l’extension Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man seront disponibles en impressions. Les impressions peuvent être obtenues dans les boosters ou grâce aux jokers.

Les cartes Source seront aussi disponibles en impressions. Les impressions peuvent être obtenues dans les boosters ou fabriquées avec des jokers.

Les boosters Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man remplaceront Par-delà les percées de présage. Ces boosters peuvent contenir des impressions Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man ainsi que des cartes Source (MAR).

La collection d’extension affichera désormais Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Grâce à notre offre unique, la progression de collection des joueurs ne devrait pas être affectée par ce changement.

Les cartes Par-delà les percées de présage deviendront des styles de carte. Ces styles de carte pourront être achetés avec de l’or ou des gemmes. Comme pour tous les styles de carte, vous devrez posséder l’impression de carte de base dans votre collection pour les appliquer. Consultez la section « Impact sur les collections des joueurs » pour en savoir plus.

Les cartes de la série bonus Percée de présage (OMB) resteront des impressions. Les impressions peuvent être obtenues dans les boosters ou grâce aux jokers.



Foire aux questions

Mes decks qui utilisent actuellement des cartes Par-delà les percées de présage seront-ils utilisables après cette mise à jour ?

Oui ! Tous les decks resteront utilisables. Par défaut, les decks utiliseront l’impression Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man de la carte. Si vous préférez utiliser les styles de carte Par-delà les percées de présage, vous pouvez appliquer le style de carte correspondant à la carte en question.

Comment puis-je continuer d’utiliser mes cartes Par-delà les percées de présage ?

Comme les cartes Par-delà les percées de présage deviennent des styles de carte, elles fonctionnent comme n’importe quel autre style de carte. Vous pouvez appuyer sur le style de carte ou le faire glisser directement dans votre deck pour l’appliquer, ou le définir comme impression préférée pour l’utiliser comme version par défaut dans le client.

Comment puis-je retrouver le contenu de Par-delà les percées de présage et de la série bonus Percée de présage dans le constructeur de deck ?

Vous pouvez rechercher les cartes de Par-delà les percées de présage et de la série bonus Percée de présage dans le constructeur de deck en saisissant respectivement « s:OM1 » ou « s:OMB », ou en cherchant leurs titres de carte.

Rassemblement dans MTG Arena

Nous avons assemblé notre propre équipe de super-héros (les développeurs de MTG Arena) pour porter l’univers de Marvel dans la version numérique de Magic. L’extension Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes regorge de personnages et d’histoires qui sont chers à nos cœurs de fans de comics. Les voir représentés dans notre jeu, c’est un rêve qui devient réalité. Et à présent, nous pouvons partager ce rêve avec vous. Préparez-vous à vous assembler dans MTG Arena quand Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes arrivera le 23 juin !

Marvel est l’une des plus grandes marques de divertissement au monde, avec un répertoire sans équivalent de personnages et d’histoires emblématiques qui façonnent la pop culture depuis plus de 85 ans. La marque Marvel couvre l'ensemble du secteur du divertissement : cinéma, télévision, édition, licences, jeux vidéo, événements en direct, médias numériques et bien plus encore.

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