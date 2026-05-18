Standard

Aucun changement.

Pioneer

Le Trancheur en acier de Cori est interdit.

Modern

Phlage, titan de la furie du feu est interdit.

Le Champ de lotus est interdit.

La Bouffée de violence n'est plus interdite.

Le Jitte d’Umezawa n’est plus interdit.

Legacy

L'Indic de la Citerraine est interdit.

Vintage

Aucun changement.

Pauper

L’Ornement de brideur n’est plus interdit.

Alchemy

La Vidé-eaux-surveillance est interdite.

Historique

Aucun changement.

Intemporel

Aucun changement.

Brawl

Aucun changement.

Consultez la liste de toutes les cartes interdites et restreintes par format.

Prochaine annonce : 30 juin 2026

Salutations, chers joueurs !

Je m’appelle Carmen Klomparens. Je suis conceptrice senior dans l’équipe de conception de jeu de Magic. Après une mise à jour plutôt calme en mars, nous revenons avec une énorme mise à jour pour plusieurs formats. Magic est un super jeu, mais nous cherchons toujours à l’améliorer pour les gens les plus importants : les joueurs.

Comme d’habitude, nous étions dans WeeklyMTG sur twitch.tv/magic le 19 mars, à 10 h heure du Pacifique pour discuter de ces changements. Pour rappel, la prochaine mise à jour de la liste des cartes interdites et restreintes aura lieu le 30 juin. Au lieu de passer des heures à dérouler le tapis rouge pour que tous les membres de l’équipe puissent parler de leurs formats respectifs, entrons tout de suite dans le vif du sujet !

Standard

Écrit par Jadine Klomparens

Aucun changement.

Le Standard a été un format volatile en 2026, avec les variantes Bébé taupe-blaireau et Izzet qui changeaient pratiquement chaque semaine pour faire mieux que l’autre et que le reste du format. En commençant le Pro Tour Les secrets de Strixhaven, les grands sages du jeu indiquaient que Prouesse Izzet était le deck à abattre. Il a pris une part de 30,5 % du métagame le premier jour, mais avec une performance moyenne, il n’a pas réussi à atteindre le Top 8, et a eu un taux de victoire non-miroir général juste en-dessous des 50 %. En général, une performance décevante pour le meilleur deck pré-tournoi.

6 Island 4 Eddymurk Crab 4 Opt 4 Stormchaser's Talent 4 Burst Lightning 1 Stormcarved Coast 1 Bounce Off 1 Great Hall of the Biblioplex 4 Boomerang Basics 1 Get Out 1 Roaring Furnace Steaming Sauna 4 Flow State 1 Impractical Joke 1 Multiversal Passage 1 Spell Pierce 1 Stock Up 1 Prismari Charm 4 Riverpyre Verge 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 4 Sleight of Hand 4 Slickshot Show-Off 1 Disdainful Stroke 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Slagstorm 1 Get Out 1 Ghost Vacuum 1 Roaring Furnace Steaming Sauna 2 Ral, Crackling Wit 1 Pyroclasm 1 Abrade 1 Soul-Guide Lantern 1 Spell Pierce 1 Spell Snare 1 Negate 1 Broadside Barrage

À la place, ce sont les deck Toucheterre alimentés par le Bébé taupe-blaireau qui ont fait un triomphe. Les decks Toucheterre mono-vert et Selesnya ont obtenu des taux de victoire élevés et des classements intéressants au Pro Tour, la finale du tournoi étant même jouée par un miroir Toucheterre Selesnya. L’évolution des decks Bébé taupe-blaireau, d’une base Rythme de la nature au deck Toucheterre, est notable car elle suit une faible performance des decks Bébé taupe-blaireau Rythme de la nature lors du Pro Tour Lorwyn éclipsé plus tôt dans l’année, où ils étaient les decks les plus populaires et de loin.

4 Erode 1 Surrak, Elusive Hunter 2 Lumbering Worldwagon 2 Bushwhack 4 Earthbender Ascension 7 Forest 4 Sazh's Chocobo 2 Temple Garden 2 Icetill Explorer 1 Keen-Eyed Curator 4 Llanowar Elves 4 Badgermole Cub 4 Fabled Passage 2 Dyadrine, Synthesis Amalgam 4 Hushwood Verge 4 Mightform Harmonizer 3 Escape Tunnel 2 Plains 3 Ba Sing Se 1 Mossborn Hydra 2 Surrak, Elusive Hunter 3 Sheltered by Ghosts 1 Restoration Magic 1 Kutzil, Malamet Exemplar 2 Mossborn Hydra 3 Rest in Peace 2 Snakeskin Veil 1 Voice of Victory

L’histoire du Pro Tour Les secrets de Strixhaven est typique pour cette année du Standard. Nous avons vu les decks Bébé taupe-blaireau évoluer de constructions Rythme de la nature à des constructions Toucheterre et nous avons assisté à la création des decks Izzet, ainsi qu’à leurs gains et à leurs pertes de popularité, avant de former la triade actuelle de Prouesse, Leçons et Sortélémentaux. Pendant quelques semaines, une construction spécifique de l’une ou de l’autre paraissait vraiment dominante, pour perdre sa place au tournoi du week-end suivant.

Une fois de plus, nous quittons un Pro Tour Standard avec la nette impression que le métagame va encore évoluer. Étant donné son taux de victoire modeste, il semble peu probable que Prouesse Izzet garde son titre de deck le plus joué, mais cela reste une possibilité si les bons ajustements sont apportés. Les stratégies Toucheterre semblent bien parties pour s’emparer du titre de meilleur deck du format, mais dans ce format Standard, être considéré comme le meilleur deck est généralement la recette parfaite pour être vaincu le week-end suivant. Étant donné que ces decks continuent d’évoluer, et que des joueurs continuent de trouver des moyens de les attaquer avec des stratégies innovantes, il est clair que cette histoire n’est pas encore terminée.

Et en effet, la semaine qui a suivi le Pro Tour Les secrets de Strixhaven a commencé à montrer une image différente du métagame. Deux grands tournois en Standard, Magic Spotlight : Secrets à Londres et la finale de la Champions Cup au Japon, ont eu un métagame plus diversifié que le Pro Tour, et une seule stratégie Toucheterre a trouvé le chemin du Top 8 sur ces deux événements.

Les decks Izzet et Bébé taupe-blaireau sont les plus gros participants de l’environnement Standard et ils créent des contraintes que d’autres decks doivent respecter pour réussir. Plus important encore, les decks actuellement vainqueurs en Standard doivent systématiquement être capables d’interagir tôt dans les parties au risque d’être piétinés par les decks Izzet et Bébé taupe-blaireau. La vitesse du Standard à l’heure actuelle est bien plus rapide que nous ne le souhaiterions.

Cependant, il existe des decks dans le format qui exister dans les paramètres établis par les decks Izzet et Bébé taupe-blaireau, et ceux-ci connaissent le succès. Certains signes indiquent également que la sélection de cartes n’a peut-être pas encore été pleinement explorée ou qu’il y a des decks sous-explorés capables de résister aux deux stratégies au top.

4 Momo, Friendly Flier 2 Erode 2 Aang, Swift Savior 2 Haliya, Guided by Light 4 Floodfarm Verge 4 Hallowed Fountain 2 Seam Rip 4 Springleaf Drum 2 Practiced Offense 4 Daydream 4 Multiversal Passage 2 Abandoned Air Temple 7 Plains 4 Sage of the Skies 4 Starfield Shepherd 2 Cosmogrand Zenith 2 Nurturing Pixie 1 Gran-Gran 4 Quantum Riddler 1 Disdainful Stroke 2 Seam Rip 2 Pyrrhic Strike 2 Hide on the Ceiling 2 No More Lies 2 Rest in Peace 1 Spell Pierce 3 Clarion Conqueror

Plusieurs formes de stratégies de créatures blanc-bleu ont grimpé jusqu’au Top 8 dans des tournois Standard. Magic Spotlight: Secrets a vu l’un de ces decks couronné vainqueur, une version agressive utilisant Momo, volant amical pour accélérer une courbe de volants efficaces. Un deck blanc-bleu différent, appelé Tempo Azorius ou Prison Azorius, a remplacé Momo par une stratégie flash et est parvenu au Top 8 du Pro Tour Les secrets de Strixhaven et du tournoi Champions Cup. Ces decks sont connus en Standard et pourraient à présent gagner en popularité au vu de leurs succès récents.

4 Concealed Courtyard 2 Erode 4 Iron-Shield Elf 2 Inspiring Vantage 3 Burst Lightning 1 Cecil, Dark Knight 4 Starting Town 4 Practiced Offense 1 Mountain 1 Shardmage's Rescue 1 Multiversal Passage 4 Moonshadow 4 Hardened Academic 4 Marauding Mako 4 Sacred Foundry 4 Cool but Rude 1 Blazemire Verge 3 Tersa Lightshatter 4 Bloodghast 4 Blood Crypt 1 Godless Shrine 1 Inti, Seneschal of the Sun 2 Strategic Betrayal 1 Seam Rip 1 Shoot the Sheriff 2 Case of the Crimson Pulse 1 Erode 3 Voice of Victory 4 Leyline of the Void

Un petit nombre de pilotes ont apporté Défausse Mardu au Pro Tour Les secrets de Strixhaven et, bien qu’il n’ait pas atteint le Top 8, le deck avait vraiment l’air excellent. À Magic Spotlight: Secrets, un deck Défausse Mardu s'est hissé jusqu’en finale. Les cartes Universitaire endurci et Offense maîtrisée de l’extension Les secrets de Strixhaven sont de nouveaux ajouts qui donnent de nouvelles forces aux stratégies de défausse du Standard, et les premiers retours sont très prometteurs.

2 Mistrise Village 1 Cori Mountain Monastery 1 Erode 1 Traumatic Critique 2 Shattered Sanctum 1 Stormcarved Coast 3 Inevitable Defeat 1 Pyroclasm 2 Flashback 4 Great Hall of the Biblioplex 1 Ill-Timed Explosion 3 Hallowed Fountain 4 Jeskai Revelation 1 Sundown Pass 2 Consult the Star Charts 2 No More Lies 2 Sear 1 Multiversal Passage 2 Lightning Helix 1 Day of Judgment 2 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 4 Stock Up 1 Plains 4 Steam Vents 4 Tablet of Discovery 1 Sunbillow Verge 2 Gloomlake Verge 1 Godless Shrine 2 Swallowed by Leviathan 1 Fire Magic 1 Ultima 1 Disdainful Stroke 2 High Noon 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Annul 2 Pyroclasm 2 Emeritus of Ideation 2 Rest in Peace 2 Flashfreeze 1 Erode

La semaine qui a suivi le pro Tour a également vu le succès d’une variété de stratégies de contrôle alimentées par la Tablette de découverte. En plus du deck Contrôle Quatre Couleurs ci-dessus, deux autres decks Contrôle Tablette de découverte ont atteint le Top 4 du tournoi Champions Cup, et un deck Opus Izzet utilisant la carte est parvenu aux Top 8 de Magic Spotlight: Secrets. La Tablette de découverte avait auparavant fait quelques vagues en Standard, et son succès dans ces tournois est un signe encourageant que l'extension Les secrets de Strixhaven possède encore du contenu intéressant pour le Standard à explorer.

Le Standard continue à tourner, et de nouveaux decks trouvent la voie du succès à chaque tournoi. Vu que nous pensons que le métagame Standard va continuer de changer et d’évoluer, nous choisissons de ne rien changer à la liste des cartes interdites dans cette mise à jour. Nous continuerons de surveiller le Standard et de réévaluer son état dans notre prochaine mise à jour des cartes interdites et restreintes le 30 juin prochain, suite à la sortie de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Pioneer

Écrit par Arya Karamchandani

Le Trancheur en acier de Cori est interdit.

Le Pioneer est dans une situation compliquée. En règle générale, le métagame est diversifié, avec une bonne sélection de macro-stratégies. Les résultats de tournoi sont bons, avec des stratégies Midrange plus justes comme Compagnie Selesnya et Midrange Golgari qui ont d’excellents résultats tandis que les decks Combo du style de Graissecroc sont encore beaucoup joués. Il y a pléthore de decks viables qui ont des résultats mitigés, comme Combo Champ de lotus, Niv à Lumière et Sacrifice Chat-Four, ce qui donne au format beaucoup de profondeur.

2 Abandoned Air Temple 4 Archon of Emeria 4 Badgermole Cub 1 Boseiju, Who Endures 4 Brushland 4 Collected Company 1 Eiganjo, Seat of the Empire 2 Elspeth, Storm Slayer 4 Elvish Mystic 4 Enduring Innocence 1 Forest 4 Llanowar Elves 3 Ouroboroid 4 Plains 4 Razorverge Thicket 4 Skyclave Apparition 1 Starting Town 4 Temple Garden 3 Thalia, Guardian of Thraben 2 The Wandering Emperor 4 Aven Interrupter 3 Beza, the Bounding Spring 1 Elesh Norn, Mother of Machines 2 March of Otherworldly Light 2 Seam Rip 3 Unlicensed Hearse

Malgré la variété en Pioneer aujourd’hui, la diversité de jeu en compétition a lentement diminué ces derniers mois. Plusieurs constructions Izzet ont pris de l’ampleur dans le métagame, poussées par les Leçons de Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l'air et plus récemment l’État second de l’extension Les secrets de Strixhaven. Les decks de sorts Izzet ont toujours fait partie du Pioneer, et nous pensons qu’ils sont relativement sains dans le format. Ceci dit, le taux de jeu des decks Izzet et leurs chiffres de taux de victoire apparaissant dans nos données de MTG Arena sont clairement hors normes. Pour aider la diversité compétitive, nous avons ressenti le besoin d’agir à l'encontre de ces decks.

3 Academic Dispute 3 Boomerang Basics 2 Consider 4 Cori-Steel Cutter 1 Experimental Synthesizer 3 Fiery Impulse 4 Flow State 3 Monastery Swiftspear 4 Mountain 2 Reckless Rage 1 Riverglide Pathway 4 Riverpyre Verge 3 Shivan Reef 3 Sleight of Hand 3 Soul-Scar Mage 4 Spirebluff Canal 4 Steam Vents 4 Stormchaser's Talent 3 Vivi Ornitier 2 Wild Ride 2 Abrade 1 Boomerang Basics 2 Divide by Zero 1 Firebending Lesson 1 Iroh's Demonstration 1 It'll Quench Ya! 1 Octopus Form 1 Price of Freedom 3 Pyroclasm 2 Spell Pierce

Parmi les outils dont les decks Izzet disposent ces dernières années, le Trancheur en acier de Cori est sans conteste l’anomalie de jeu et de niveau de puissance. La pression et la résilience que cette carte procure aux decks Izzet a trop comprimé les parties, sans laisser la place d’exister aux decks de Pioneer. En procurant des créatures tour après tour, le Trancheur isole les decks Izzet contre les plans de jeu dépendant de l’interaction avec leurs menaces limitées. Nous pensons que sans le Trancheur, les divers decks Izzet resteront viables, mais à un niveau de puissance plus approprié et avec un jeu de contre clair, ce qui permettra un métagame plus sain.

Modern

Écrit par Carmen Klomparens

Phlage, titan de la furie du feu est interdit.

Le Champ de lotus est interdit.

La Bouffée de violence n'est plus interdite.

Le Jitte d’Umezawa n’est plus interdit.

En règle générale, le Modern est fun depuis un bout de temps, avec une poignée de decks qui parviennent à atteindre le top du métagame, se succédant gentiment en tête des classements à un rythme qui nous convient.

Alors pourquoi interdire quoi que ce soit ?

4 Ajani, Nacatl Pariah 3 Arena of Glory 4 Arid Mesa 1 Blood Moon 2 Elegant Parlor 3 Flooded Strand 4 Galvanic Discharge 3 Goblin Bombardment 4 Guide of Souls 2 Marsh Flats 1 Mountain 4 Ocelot Pride 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 2 Plains 4 Ragavan, Nimble Pilferer 3 Sacred Foundry 4 Seasoned Pyromancer 1 The Legend of Roku 2 Thraben Charm 2 Voice of Victory 3 Windswept Heath 1 Blood Moon 1 Celestial Purge 1 Damping Sphere 1 High Noon 2 Obsidian Charmaw 2 Orim's Chant 2 Surgical Extraction 1 The Legend of Roku 1 Wear Tear 3 Wrath of the Skies

Ces deux dernières années, le deck Énergie Boros a connu un succès constant, figurant parmi les trois decks les plus joués du format. Dans le jeu en ligne, nous avons vu Énergie Boros grimper régulièrement dans la part du métagame, avec des decks toujours moins nombreux capables de lui faire face. Pendant un temps, nous avons vu des versions différentes d’Énergie Boros qui associaient de nouvelles couleurs et de nouvelles technologies, mais les listes se sont maintenant consolidées autour de versions telles que dans la liste ci-dessus. Nous pensons que c’est dû au taux de présence de la combo entre Phlage, titan dans la furie du feu et l’Arène de gloire.

0197_MTGMH3_Main: Phlage, Titan of Fire's Fury 0215_MTGMH3_Main: Arena of Glory

Ensemble, ces deux cartes surplombent les parties et menacent une bonne série de blessures ou de distribuer deux des déclencheurs de titan de Phlage depuis le cimetière. Le taux de cette paire a conduit le deck à jouer progressivement plus d’exemplaires d’Arène de gloire sur la durée, ce qui rend plus difficile l’inclusion de plus de cartes de couleurs qui ne sont pas rouges. Notre décision de retirer une carte de cette paire (au lieu d’attaquer une autre partie du deck) est liée au fait que cette consolidation de variation n’a pas été entièrement localisée dans les variantes Énergie. Nous avons également observé que la plupart des decks Aggro et Midrange du format adoptent la combo ou disparaissent quasiment du métagame.

Nous pensons que les synergies ambitieuses qu’offre l’Arène de gloire avec des cartes comme le Scion de Draco et le Sphinx quantique sont des choses qui nous conduisent à la préserver à la place de l’ancêtre et géant. Ceci nous a conduits à penser que nous devions agir et que Phlage était la carte que nous devions faire sortir.

Cependant, Phlage n’est pas la seule carte à être ajoutée à la liste des cartes interdites en Modern.

2 Aftermath Analyst 4 Amulet of Vigor 4 Arboreal Grazer 3 Boseiju, Who Endures 4 Crumbling Vestige 1 Dryad Arbor 1 Echoing Deeps 3 Forest 4 Green Sun's Zenith 4 Gruul Turf 1 Hanweir Battlements 1 Insidious Fungus 2 Lotus Field 1 Mirrorpool 1 Otawara, Soaring City 3 Primeval Titan 4 Scapeshift 1 Shifting Woodland 3 Simic Growth Chamber 4 Spelunking 2 Summoner's Pact 1 The Wandering Minstrel 1 Tolaria West 4 Urza's Saga 1 Vesuva 1 Collector Ouphe 1 Cultivator Colossus 2 Dismember 1 Elder Gargaroth 2 Fire Magic 1 Force of Vigor 1 Ghost Vacuum 1 Icetill Explorer 1 Six 3 Trinisphere 1 Vexing Bauble

Titan Amulette a connu un certain succès pendant les dix-huit derniers mois, principalement en jeu sur table. La version du deck largement considérée comme la plus puissante utilise une combinaison du Champ de lotus, de l’Analyste des répercussions et des Sylves changeantes. Une fois qu’elle a établi la boucle, elle peut mettre tous les terrains de son deck sur le champ de bataille, dans la main de son propriétaire ou les laisser au cimetière si nécessaire. Ceci fournit du mana infini et la canalisation infinie de Boseiju, celui qui résiste et d’Otawara, cité aérienne. Y parvenir implique des actions de jeu extrêmement compliquées et, plus important, non déterministes, qui sont un cauchemar pour la logistique de jeu.

Même sans parler de la logistique en tournoi, le Champ de lotus apporte une puissance significative au deck Titan Amulette. Il lui permet de commencer à exécuter sa combo à partir d’un nombre plus faible de ressources qu’il ne le faudrait normalement, comme c’est le seul terrain en Modern qui peut s’engager pour trois manas sans nécessiter plusieurs autres cartes. Ceci finit par avoir son importance dans les stratégies de jeu qui utilisent le Changelieu et l’Amulette de vigueur.

Nous pensons que retirer Phlage, titan de la furie du feu est un bon moyen d’atteindre quelques-uns des decks les plus puissants du format. Nous étions déjà inquiets du niveau de puissance de Titan Amulette après le round précédent des championnats régionaux et nous pensons que le Modern sera plus amusant à jouer sans devoir se soucier de l’existence de cette version de Titan Amulette. Nous prenons les interdictions dans le cadre des archétypes historiquement emblématiques très sérieusement et nous ne voulons pas tuer le deck. Cette action est supposée réduire la puissance du deck dans une direction qui répond à d’autres points que nous avions identifiés dans le passé.

Les deux actions ci-dessus permettent de moduler la puissance pour rendre le format plus fun. À l’inverse, nous avons aussi à discuter de cartes qui ne sont plus interdites :

La Bouffée de violence avait initialement été interdite dans une version très différente du Modern, il y a un peu plus de deux ans. À l’époque, nous étions dans un monde pré-Horizons du Modern 3. La Brèche du Monde souterrain, le Chagrin, L’Anneau Unique et Jegantha, la Source étaient encore légaux, et nous n’avions pas encore assisté au changement survenu quand nous avions annulé l’interdiction du Mox d’opale, du Zénith de Vertsoleil et du Pillage sans foi. Il y a eu également des cartes de haine extrêmement puissantes pour les decks Cascade imprimés depuis, notamment Consigner en mémoire et la Babiole vexatoire. Nous pensons que l’espace qui nous sépare de la version précédente de Rhinocéros Temur qui existait au début 2024 est maintenant plus proche d’un niveau de puissance approprié pour le Modern d’aujourd’hui. Avec Lorwyn éclipsé la Fin vivante reçoit un bon coup de pouce qui semble avoir été bien accueilli par la communauté, ce qui nous a poussés à montrer un peu d’intérêt pour l’archétype.

Nous souhaitons que Modern soit un format où les joueurs peuvent tomber amoureux d’archétypes, les maîtriser et leur trouver un succès. Supprimer l’interdiction de la Bouffée de violence est certainement risqué, au vu de son interdiction récente, mais nous pensons qu’il y a des avantages clairs à l’existence de ces types de deck en Modern, et nous sommes ravis de prendre ce risque calculé.

Après environs quinze ans, nous pouvons enfin ajouter un jour de plus au « nombre de jours de légalité du Jitte d’Umezawa en Modern ». Quand le Modern est devenu un format homologué, il y avait environ 20 cartes sur sa liste de cartes interdites, dont le Jitte. Magic a beaucoup changé depuis 2011. Nous avons également vu que des joueurs utilisaient la carte dans des formats comme Legacy et Cube. Nous espérons qu’en supprimant l’interdiction de cette carte, les joueurs seront inspirés à essayer des decks plus orientés sur le combat ou donner un petit coup de pouce aux decks Mystique forgepierre qui restent en périphérie du Modern depuis quelques années.

Nous avons longuement hésité à supprimer l’interdiction de la carte en Modern parce qu’elle a des utilisations de jeu pour le moins... désagréables. Ceci dit, le sentiment de la communauté sur cette carte a généralement été positif. Nous aimons aussi les avantages de la carte même si ses récompenses sont loin d’être nos favorites.

Au bout du compte, le Modern est un format fort qui réagit très bien aux stratégies de jeu nouvelles et à un certain niveau de puissance. Nous espérons que ces levées d’interdiction inspireront les joueurs et leur permettront de tenter d’expérimenter en Modern tout en s'amusant.

Legacy

Écrit par Carmen Klomparens

L'Indic de la Citerraine est interdit.

En règle générale, le Legacy vit plutôt bien sa vie ! Nous voyons de nouvelles cartes arriver dans le format, des nouveaux decks faire leur apparition, et des decks différents gagner chacun leur tour chaque semaine. Mais cela ne signifie pas qu’on ne peut pas améliorer les choses. Bon nombre des changements en Legacy de l’année passée sont les résultats directs de la décompression des jeux et du fonctionnement de la liste des cartes interdites comme outil pour donner aux joueurs de Legacy tout ce qu’ils aiment dans le format.

Avec la sortie d’Horizons du Modern 3, le Legacy a connu une importante injection de puissance en très peu de temps. Peu d’archétypes ont gagné autant au change que les decks Oups, Tous les sorts ! qui ont existé dans le format pendant plus d’une décennie.

4 Agadeem's Awakening 4 Balustrade Spy 4 Boggart Trawler 1 Bridge from Below 3 Cabal Ritual 2 Cabal Therapy 4 Dark Ritual 1 Dread Return 4 Elvish Spirit Guide 4 Fell the Profane 1 Jack-o'-Lantern 4 Lotus Petal 1 Memory's Journey 3 Narcomoeba 4 Pact of Negation 2 Poxwalkers 1 Reanimate 4 Simian Spirit Guide 1 Thassa's Oracle 4 Thoughtseize 4 Undercity Informer 4 Disciple of Freyalise 4 Force of Vigor 4 Wear Down 3 Xantid Swarm

La stratégie du deck est directe. Utilisez l’Indic de la Citerraine ou l’Espion de balustrade, en vous ciblant vous-même pour meuler toute votre bibliothèque. Ensuite, utilisez une combinaison de la Narcoamibe, des Scrofuleux et du Pont des enfers pour lancer la Thérapie de la Coterie et anéantir la main de l’adversaire avant de l’oblitérer avec le Retour de l’effroi et l’Oracle de Thassa. Le Pacte de négation isolait la combo dans la main, et le Voyage de la mémoire protégeait les éléments de combo dans le cimetière contre des cartes comme l’Extraction chirurgicale ou d’autres formes de haine de cimetière.

Pour la majeure partie de sa vie en Legacy, le deck était une démonstration affectueuse de ce qui était possible dans le moteur de jeu de Magic. Après tout, c’est extrêmement nouveau que quelque chose de ce genre puisse exister. Cette nouveauté perd son intérêt très vite à chaque fois que le deck est suffisamment fort pour être un concurrent régulier dans le format.

Pendant ces deux dernières années, la présence du deck dans le métagame a changé, mais il a toujours fait partie de la demi-douzaine de decks les plus populaires. Par bien des manières, ce n’est pas problématique de façon inhérente pour un deck Combo, mais que Oups, Tous les sorts ! soit un « deck Combo une carte » extrêmement répétitif est problématique.

Nous avons hésité à agir contre ce deck dans le passé parce qu’il n’avait pas un taux de victoire inquiétant.

Cela nous a suggéré deux possibilités. Ce pouvait être un deck que les gens aimaient jouer même s’ils perdaient. C’est une chose que nous aimons voir parce que cela communique une passion pour une stratégie spécifique. Ou ce pouvait être parce que ce deck fournissait un point d’accès pour les joueurs qui sont des novices en Legacy.

L’une des plus grandes forces du Legacy réside dans le fait que le format récompense les fans et la maîtrise sur le long terme. C’est un format qui passionne les joueurs qui utilisent leurs cartes depuis plus de dix ans et qui ont passé encore plus de temps à collectionner certaines d’entre elles. Pour quelqu’un qui débute dans ce format, devenir un joueur de Legacy régulier peut être une expérience quelque peu intimidante. C’est également quelque chose qui, nous l’espérons, est accessible pour les joueurs de Legacy potentiels.

Malheureusement, ces derniers mois, nous avons vu les decks Oups, Tous les sorts ! avoir un impact malsain sur le format, avec un taux de victoire en ascension constante. La facilité avec laquelle le deck peut gagner au tour 1 est frustrante, et elle nourrit certains des stéréotypes les pires sur les parties en formats Eternal, à savoir le fait qu’une partie peut donner l’impression d’avoir été gagnée avant même qu’une personne ait une chance de jouer. Bien qu’on puisse y répondre et que certaines stratégies soient excellentes pour le contrer, ce deck limite les decks qui sont jouables en Legacy.

Ces facteurs ont conduit l’équipe à interdire l’Indic de la Citerraine, mais à garder légal l’Espion de balustrade. Avec cette interdiction, notre intention est de préserver l’existence du deck, mais de réduire sa puissance pour en faire plus une expérience de choix qu’un deck que les joueurs vont utiliser toutes les semaines. Les decks Rotefeu gobelin ont une structure similaire aux versions existantes de Oups, Tous les sorts ! et ont représenté une part acceptable du métagame depuis longtemps. Cela nous donne l’espérance qu’une version de Oups, Tous les sorts ! à un niveau de puissance plus supportable peut toujours être utile aux joueurs qui adorent vraiment jouer ce type de deck, tout en réduisant l’empreinte qu’il a sur le métagame, en le rendant bien moins consistant.

Ceci dit, nous allons continuer de surveiller le deck pendant son évolution et nous n’hésiterons pas à agir plus contre lui si l’avenir l’exige.

Observer le développement du reste du métagame Legacy est un plaisir. La part de Tempo Dimir dans le métagame a diminué ces derniers moins, les decks Izzet utilisent l’État second de l’extension Les secrets de Strixhaven d’une excellente manière et nous voyons les decks blancs confirmer leur place dans le métagame. Mais il est important de noter un deck qui a attiré l’œil de l’équipe :

4 Ancient Tomb 4 Candelabra of Tawnos 1 Cityscape Leveler 2 Disruptor Flute 1 Emrakul, the Aeons Torn 4 Grim Monolith 4 Karn, the Great Creator 4 Kozilek's Command 2 Manifold Key 1 Pithing Needle 4 Planar Nexus 4 The One Ring 4 Trinisphere 4 Ugin, Eye of the Storms 2 Urza's Mine 2 Urza's Power Plant 4 Urza's Saga 4 Urza's Tower 4 Urza's Workshop 1 Voltaic Key 1 Cityscape Leveler 2 Dismember 1 Ensnaring Bridge 4 Leyline of the Void 1 Liquimetal Coating 3 Mindbreak Trap 1 Mycosynth Lattice 1 Paradox Engine 1 Tormod's Crypt

Nous avons vu la nouvelle forme de Tron incolore grimer dans les classements de la part de métagame et du taux de victoire. Le deck n’a pas encore la longévité nécessaire pour que l’équipe décide d’agir, mais s’il maintient son taux de victoire et que sa part de métagame croît encore plus, nous allons explorer les options dont nous disposons pour maintenir un Legacy sain.

Le Legacy d’aujourd’hui a la structure d’une itération spéciale du format. Nous sommes impatients de voir comment le format se développera pendant les semaines à venir.

Vintage

Écrit par Eric Engelhard

Aucun changement.

Le Vintage continue d’être dans une bonne situation. Les piliers de Vintage, que ce soit les anciens ou les plus récents, restent viables, notamment (mais pas seulement) : Shops, Dragage, Jour du jugement dernier, Initiative, Serment, Contrôle Lurrus et Combo Lurrus. Ces decks et d’autres s’affrontent pour la suprématie d’un métagame sain d’une semaine à l’autre, sans qu’un deck prenne le dessus sur les autres.

Le Vintage a même vu quelques cartes récentes faire des vagues depuis la dernière mise à jour. L’État second a donné à tout deck bleu une véritable option de puissance de pioche qui s’inscrit parfaitement dans certaines constructions Contrôle et Combo. Nous avons discuté de cette carte en termes de son impact sur Vintage et Legacy quand nous avons finalisé sa conception et nous étions sûrs qu’elle serait probablement jouée. Nous sommes impatients de voir comment elle s’installe dans le métagame, comme Faire le plein avant elle, que l’État second a même remplacé dans certaines listes. Raph et Mikey, fauteurs de trouble de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles a connu un départ fulgurant dans les decks Serment des druides.

1 Ancestral Recall 1 Black Lotus 1 Brainstorm 1 Demonic Tutor 4 Flooded Strand 3 Flow State 4 Force of Negation 4 Force of Will 1 Gitaxian Probe 1 Island 1 Lórien Revealed 1 Mental Misstep 1 Meticulous Archive 1 Misty Rainforest 1 Mox Jet 1 Mox Pearl 1 Mox Sapphire 4 Orcish Bowmasters 2 Ponder 4 Psychic Frog 1 Scalding Tarn 4 Stony Silence 1 Strip Mine 4 Swords to Plowshares 1 Time Walk 1 Timetwister 1 Treasure Cruise 3 Tundra 1 Undercity Sewers 3 Underground Sea 1 Urza's Saga 1 Vexing Bauble 4 Containment Priest 3 Deafening Silence 1 Fatal Push 1 Grafdigger's Cage 1 Lurrus of the Dream-Den 1 Nihil Spellbomb 1 Pithing Needle 2 Serenity 1 The Tabernacle at Pendrell Vale

Les « decks » Lurrus représentent une part importante du métagame, et nous avons étudié ce sujet en profondeur dans l’une des réunions de liste de cartes interdites de l’an dernier. La diversité des decks existants sous la bannière Lurrus continue d’être forte, et c’est l’une de nos statistiques principales en ce qui concerne la place de Lurrus en Vintage.

Pour résumer, c’est le moment idéal pour jouer en Vintage.

Pauper

Écrit par Gavin Verhey

L’Ornement de brideur n’est plus interdit.

En règle générale, le Pauper a un métagame sain. Tandis que les decks classiques comme Terreur tolariane, Folie, Affinité et Grégefeu Jund sont toujours aussi présents, on assiste à beaucoup de changement avec des decks comme Elfes, Aggro Mono-blanc et Tron qui font leur grand retour. Bon nombre d’événements Pauper récents, comme MagicCon Pauper Cup, le New York City Invitational Series Pauper Open et Pauperissima en Italie, ont présenté au moins six decks différents dans le Top 8. Le format semble à la fois fun et varié.

Cependant, le format a été léger en ce qui concerne les decks Contrôle plus lents. Et quand nous avons évalué la liste des cartes interdites, l’Ornement de brideur est une carte dont l'interdiction nous semblait judicieuse. Il a été interdit pendant une autre ère de Pauper, avant la sortie de Commander Masters et d’Horizons du Modern 3, et le format a considérablement accéléré depuis. S’il est joué (ce qui n’est pas gagné, vu la vitesse du format aujourd’hui), il est probable qu’il aide à booster certains decks plus lents à en revigorer d’autres qui existaient précédemment.

Nous avons évoqué l’idée lors de notre mise à jour précédente, et elle a reçu un certain intérêt de la communauté. Alors, nous aimerions continuer la procédure de suppression d’interdiction que nous avons essayé l’an dernier en supprimant l’interdiction de l’Ornement de brideur pour voir ce qui se passe cet été. Nous reviendrons sur ce format dans notre mise à jour des cartes interdites du 10 août pour adresser un verdict final sur l’Ornement de brideur.

Pour plus d'infos, consultez l’article du panel du format Pauper concernant ce changement.

Alchemy

Écrit par Daniel Xu

La Vidé-eaux-surveillance est interdite.

Quoi ? La Vidé-eaux-surveillance ? Oui, cette petite carte courante d’apparence inoffensive de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles s’est faite remarquer dans le métagame Alchemy, en faisant sortir A-Vivi ornitier pour jouer. Bien que la version Alchemy de Vivi, mage noir égaré ait été calme depuis que sa capacité de mana a été rééquilibrée en capacité d’engagement en octobre 2025, la Vidé-eaux-surveillance ajoute une masse critique d’effets de dégagement à Alchemy pour apparier au sorcier. L’interaction entre la Vidé-eaux-surveillance et les Bases du boomerang est particulièrement démonstrative du niveau de puissance que peuvent atteindre ces effets. En dégageant A-Vivi ornitier avec la capacité d’arrivée de la Vidé-eaux et en le renvoyant dans la main avec les Bases du boomerang, le joueur pioche une carte en dégageant A-Vivi ornitier trois fois. Ceci génère une énorme quantité de mana, ce qui conduit à des victoires faciles en un seul tour. Le deck Vivi, mage noir égaré plus Vidé-eaux-surveillance est spécialement dominant dans les parties en deux manches gagnantes, où il représente plus de 20 % du métagame dans les classements les plus élevés.

4 A-Vivi Ornitier 4 Stormchaser's Talent 4 Wild Ride 4 Boomerang Basics 4 Stock Up 2 Iroh's Demonstration 2 Illuminating Lash 2 Octopus Form 2 Bounce Off 1 Burst Lightning 4 Sewer-veillance Cam 4 Preponderant Pearl 7 Island 4 Steam Vents 4 Riverpyre Verge 4 Sulfur Falls 2 Mountain 1 Starting Town 1 Multiversal Passage 3 A-Cori Steel Cutter 2 Pyroclasm 2 Spell Pierce 2 Spell Snare 2 Sear 2 Ghost Vacuum 1 Negate 1 Annul

Alors pourquoi agir sur la Vidé-eaux-surveillance et pas sur A-Vivi ornitier ? Eh bien, nous étions ravis du rôle d’A-Vivi ornitier en Alchemy avant la sortie de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles et nous pensons qu’un deck basé sur le sorcier peut exister dans le format sans être aussi vicieux qu’il l’est actuellement. Nous avons également réfléchi à inverser le rééquilibrage de Vivi, mage noir égaré et de l’interdire dans Alchemy, mais cela aurait des répercussions sur Brawl, où A-Vivi ornitier est actuellement bien positionné. En fin de compte, nous pensons que c’est l’ajustement le plus simple qui aura l’effet désiré sur Alchemy tout en maintenant sains nos autres formats.

Historique

Écrit par Dave Finseth

Aucun changement.

Sans un seul deck dépassant les 3 % de jeu de niveau Mythique, nous sommes ravis de la diversité de decks à laquelle nous assistons dans le format. Tempête Rubis montre une forte performance depuis la sortie du Rituel pyrétique et de la Volonté de Jeska dans l’Archive mystique de l’extension Les secrets de Strixhaven, qui aident à créer des tours explosifs.

3 Wish 4 Pyretic Ritual 4 Manamorphose 4 Ruby Medallion 4 Runaway Steam-Kin 2 Spirebluff Canal 4 Strike It Rich 4 Reckless Impulse 4 Wrenn's Resolve 4 Ral, Monsoon Mage 4 Riverpyre Verge 1 Gamble 4 Jeska's Will 4 Riverglide Pathway 1 Past in Flames 1 Echo of Eons 1 Storm of Memories 7 Mountain 1 Tormod's Crypt 1 Untimely Malfunction 1 Tendrils of Agony 1 Past in Flames 1 Grapeshot 1 Meltdown 1 Echo of Eons 1 Galvanic Relay 1 Brotherhood's End 1 Into the Flood Maw 1 Underworld Breach 1 Storm of Memories 1 Raphael's Technique 1 Flashback 1 Expropriate

À côté de Tempête Rubis , quelques decks regroupent les stratégies les plus populaires, notamment Auras Boros, Jund, Tempo Dimir et Phénix Izzet. De plus, des classiques du format tels que Elfes Mono-vert, Gain de points de vie Mono-blanc et Sorciers continuent d’obtenir des taux de victoire respectables sur les niveaux de classement.

Étant donné l’équilibre et la diversité actuels du format, nous sommes impatients d’assister à des matchs de haut niveau pendant Arena Championships 12 les 23 et 24 mai.

Intemporel

Écrit par Dave Finseth

Aucun changement.

La puissante Archive mystique de l’extension Les secrets de Strixhaven est arrivée en Intemporel, créant du coup le plus gros changement de métagame depuis Horizons du Modern 3. Grâce à la Force de volonté et à l’Hébétude, environ 20 % des decks sont maintenant des variantes de Tempo bleu. Bien que populaire, ce deck émergent n’a pas été interdit car il fait concurrence aux stratégies Exposé libre, Énergie Mardu et Réanimateur raffinées. Nous nous attendons à ce que la popularité de ce deck se calme une fois qu’il trouvera sa place parmi les autres decks en compétition.

L’Architecte hydroponique est une carte que nous surveillons à cause de son interaction unique avec l’Hébétitude, mais jusqu’à présent, il semble qu’elle soit en ligne avec les autres choses injustes qu’on peut faire dans le format.

Brawl

Écrit par Dave Finseth

Aucun changement.

Le Brawl est un format difficile à gérer parce que les joueurs ont une grande variété d’attentes et d’objectifs. Certains joueurs se mettent au défi de construire un deck Brawl avec un commandant non conventionnel, d’autres s’intéressent à un thème Univers infinis, et d’autres encore viennent montrer leur talent et leur connaissance du métagame compétitif. Ce sont là de très bonnes raisons de jouer en Brawl et nous souhaitons continuer de les soutenir, mais il a été difficile de s’assurer que les bons types de joueurs soient appariés les uns aux autres.

Pour continuer d’améliorer l’expérience pour tous les joueurs, nous sortons notre prochaine itération d’appariement Brawl le mardi 19 mai. C’est un changement expérimental majeur du fonctionnement de l’appariement Brawl, afin qu’il priorise la recherche d’adversaires de niveaux de commandant similaires sans tenir compte du niveau de compétence de l’adversaire. Nous pensons que ce changement augmentera le nombre d’appariements de commandants de puissance similaire tout en maintenant des durées de match raisonnables. Avec des appariements plus stricts basés sur les commandants, nous espérons apparier des joueurs ayant des attentes similaires et laisser davantage de place à l’expérimentation. C’est un changement intentionnel visant à rendre le Brawl sans classement moins axé sur la compétition.

Pour finir, je connais beaucoup de joueurs qui ont hâte d’entendre ce qui les attend en Brawl avec classement. Nos expériences sur un événement Brawl avec classement compétitif ont été productives pendant ces derniers mois, avec un public important intéressé par ce format. Nous avons appris beaucoup en créant la courte liste de commandants interdits et nous commençons à être plus confiants dans ce format. Nous sommes impatients d’annoncer la suite, mais nous avons encore besoin de quelques semaines pour finaliser nos plans. Nous pensons avoir une mise à jour avant la prochaine sortie d’extension sur MTG Arena.