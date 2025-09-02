Détails de la maîtrise Par-delà les percées de présage
Le passe de maîtrise de la maîtrise d'extension Par-delà les percées de présage sont là pour guider et améliorer votre voyage. Jouez lors des événements ou livrez des matchs avec vos amis pour gagner des points d'EXP, qui vous feront progresser sur le chemin de maîtrise de l'extension pour gagner des boosters et des orbes de maîtrise que vous pourrez échanger contre des récompenses dans le bazar de maîtrise de l'extension.
Améliorez le passe de maîtrise pour déverrouiller le chemin de récompenses du passe de maîtrise pour gagner encore plus de prix, parmi lesquels des jetons d'événement, des récompenses de cartes, des protège-cartes, des styles de carte, des pièces d'or et des gemmes !
Consultez l'article intitulé Informations sur le système de dotations et les taux d'obtention pour en savoir plus sur la maîtrise de l'extension et le reste.
Maîtrise d'extension Par-delà les percées de présage
- 23 boosters Par-delà les percées de présage
- 5 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Par-delà les percées de présage)
Passe de maîtrise Par-delà les percées de présage
Avatars
- Avatar Mère des tombes slivoïde
Cartes et boosters
- 20 boosters
- 4 boosters Par-delà les percées de présage
- 4 boosters Aux portes des Éternités
- 4 boosters Tarkir : la tempête des dragons
- 4 boosters Aetherdrift
- 4 boosters Fondations de Magic: The Gathering
- 10 récompenses de cartes individuelles (RCI) rares mythiques Par-delà les percées de présage
- Niveau 61 et + : 1 RCI inhabituelle
Protège-cartes
- Protège-cartes Druneth, raviveur de l’essaim
- Splendide protège-cartes Tisseuse de destins
Styles de carte
- 35 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Par-delà les percées de présage)
- 15 styles de cartes courants
- 10 styles de cartes inhabituels
Jetons d'événement
- 1 jeton de Draft contre joueurs (valable pour un Draft majeur ou Draft traditionnel)
Pièces d'or et gemmes
- 4 000 pièces d'or
- 1 200 gemmes
Compagnons
- 3 compagnons Slivoïde
Combien de niveaux comporte la maîtrise d'extension Par-delà les percées de présage ?
Pour Aux portes des Éternités, la maîtrise d'extension va jusqu'au niveau 60. Tous les joueurs reçoivent des récompenses jusqu'au niveau 46. Les joueurs disposant du passe de maîtrise recevront quant à eux des récompenses jusqu'au niveau 60... et au-delà !
Bazar de maîtrise Par-delà les percées de présage
Les joueurs peuvent échanger leurs orbes de maîtrise Par-delà les percées de présage contre des offres dans le bazar de maîtrise Par-delà les percées de présage :
Styles de carte
Chaque style de carte est disponible en échange d'un (1) orbe de maîtrise :
- 5 styles de cartes courants
- 5 styles de cartes inhabituels
- 10 styles de cartes rares
- 5 styles de carte rares mythiques
Protège-cartes
Chaque protège-cartes est disponible en échange de deux (2) orbes de maîtrise :
- 5 protège-cartes Par-delà les percées de présage