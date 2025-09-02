Le passe de maîtrise de la maîtrise d'extension Par-delà les percées de présage sont là pour guider et améliorer votre voyage. Jouez lors des événements ou livrez des matchs avec vos amis pour gagner des points d'EXP, qui vous feront progresser sur le chemin de maîtrise de l'extension pour gagner des boosters et des orbes de maîtrise que vous pourrez échanger contre des récompenses dans le bazar de maîtrise de l'extension.

Améliorez le passe de maîtrise pour déverrouiller le chemin de récompenses du passe de maîtrise pour gagner encore plus de prix, parmi lesquels des jetons d'événement, des récompenses de cartes, des protège-cartes, des styles de carte, des pièces d'or et des gemmes !

Consultez l'article intitulé Informations sur le système de dotations et les taux d'obtention pour en savoir plus sur la maîtrise de l'extension et le reste.

Maîtrise d'extension Par-delà les percées de présage

23 boosters Par-delà les percées de présage

5 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Par-delà les percées de présage)

Passe de maîtrise Par-delà les percées de présage

Avatars

Avatar Mère des tombes slivoïde

Cartes et boosters

20 boosters

4 boosters Par-delà les percées de présage



4 boosters Aux portes des Éternités



4 boosters Tarkir : la tempête des dragons



4 boosters Aetherdrift



4 boosters Fondations de Magic: The Gathering



10 récompenses de cartes individuelles (RCI) rares mythiques Par-delà les percées de présage

Niveau 61 et + : 1 RCI inhabituelle

Protège-cartes

Protège-cartes Druneth, raviveur de l’essaim

Splendide protège-cartes Tisseuse de destins

Styles de carte

35 orbes de maîtrise (chacun pouvant être échangé contre un style de carte ou des protège-cartes dans le bazar de maîtrise Par-delà les percées de présage )

) 15 styles de cartes courants

10 styles de cartes inhabituels

Jetons d'événement

1 jeton de Draft contre joueurs (valable pour un Draft majeur ou Draft traditionnel)

Pièces d'or et gemmes

4 000 pièces d'or

1 200 gemmes

Compagnons

3 compagnons Slivoïde

Combien de niveaux comporte la maîtrise d'extension Par-delà les percées de présage ?

Pour Aux portes des Éternités, la maîtrise d'extension va jusqu'au niveau 60. Tous les joueurs reçoivent des récompenses jusqu'au niveau 46. Les joueurs disposant du passe de maîtrise recevront quant à eux des récompenses jusqu'au niveau 60... et au-delà !

Bazar de maîtrise Par-delà les percées de présage

Les joueurs peuvent échanger leurs orbes de maîtrise Par-delà les percées de présage contre des offres dans le bazar de maîtrise Par-delà les percées de présage :

Styles de carte

Chaque style de carte est disponible en échange d'un (1) orbe de maîtrise :

5 styles de cartes courants

5 styles de cartes inhabituels

10 styles de cartes rares

5 styles de carte rares mythiques

Protège-cartes

Chaque protège-cartes est disponible en échange de deux (2) orbes de maîtrise :