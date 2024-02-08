Skip to main content
Commander Box League

Marvel’s Spider-Man

September 19–25

QU'EST-CE QUE LE STANDARD SHOWDOWN ?

Rendez-vous chaque semaine dans votre magasin de jeux local avec votre meilleur deck Standard et mesurez-vous aux autres joueurs pour avoir une chance de remporter la victoire et d'incroyables récompenses !

Earn Commander Promo Cards

You can earn a special Commander Play promo card by participating in qualiflying Commander events at your local game store. These are available while supplies last!

Où jouer à Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man ?

Peu importe que vous découvriez Magic ou que vous poursuiviez votre voyage, ce ne sont pas les endroits et les événements qui manquent pour découvrir Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.

Où et comment jouer à l’extension Aux portes des Éternités ?

Traversez le Mur du chaos et pénétrez dans les vastes territoires inexplorés de la Frontière ! Nous avons tous les détails qu’il vous faut pour savoir où et comment jouer à la dernière extension de Magic.

Où jouer à Magic: The Gathering—FINAL FANTASY ?

De la MagicCon à votre magasin de jeux local, il existe bien des endroits pour découvrir Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

Frequently Asked Questions

For these events, you'll construct a 60-card deck (that includes your commander) out of the contents of your Play Booster box and any number of basic lands. For more information, check out the Commander Limited format page.

To ensure players have enough cards to build a playable deck, you ignore color identity during deck building for this event. That means that if your commander has a color identity of red and white, you can also run blue, black, and green cards in your deck.

This event is designed to be a casual experience. Players will be experiencing a new Magic set for the first time, so don't be afraid to ask questions and try new things!