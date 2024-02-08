Commander Box League
Commander Box League
Marvel’s Spider-Man
September 19–25
QU'EST-CE QUE LE STANDARD SHOWDOWN ?
Rendez-vous chaque semaine dans votre magasin de jeux local avec votre meilleur deck Standard et mesurez-vous aux autres joueurs pour avoir une chance de remporter la victoire et d'incroyables récompenses !
Earn Commander Promo Cards
You can earn a special Commander Play promo card by participating in qualiflying Commander events at your local game store. These are available while supplies last!
Où jouer à Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man ?
Peu importe que vous découvriez Magic ou que vous poursuiviez votre voyage, ce ne sont pas les endroits et les événements qui manquent pour découvrir Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.
Où et comment jouer à l’extension Aux portes des Éternités ?
Traversez le Mur du chaos et pénétrez dans les vastes territoires inexplorés de la Frontière ! Nous avons tous les détails qu’il vous faut pour savoir où et comment jouer à la dernière extension de Magic.
Où jouer à Magic: The Gathering—FINAL FANTASY ?
De la MagicCon à votre magasin de jeux local, il existe bien des endroits pour découvrir Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.