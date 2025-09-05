Bienvenue dans la saison des aperçus de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, où vous pourrez découvrir les histoires incroyables de Spider-Man dans Magic ! Dans le cadre de cette célébration, nous vous proposons toute une ribambelle d'événements dans votre magasin de jeux local et au-delà. Lancez-vous dans l'action aux côtés de vos Spider-héros préférés (ou aux côtés de vos amis qui jouent à Magic) pour une série d'événements qui s'annonce spectaculaire.

Vous pouvez d'ores et déjà précommander l'extension Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.

Événements d'Avant-première Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

(du 19 au 25 septembre)

Pack d'avant-première Magic: The Gathering | Marvel's Spider Man



Il est temps de commencer à jouer avec Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man ! Rendez-vous dans votre magasin de jeux local pour participer aux événements d'Avant-première Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à jouer avec cette extension dans votre Pack d'avant-première. Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

| 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 boîte de deck

1 dé Spindown (parmi cinq variantes de couleur possibles)

Nous publierons un guide d'Avant-première à l'approche de la sortie de l'extension, alors restez à l'affût ! Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir plus d’informations sur ses événements d'Avant-première !

Ligue Commander Box

(du 19 au 25 septembre)

Ouvrez une boîte entière de boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man et construisez un deck Commander scellé ! Cet événement d'une semaine combine le Commander, le format le plus populaire de Magic, et tout le fun du jeu en Limité. De plus, les participants recevront la carte promo de jeu en Commander de cette extension (dans la limite des stocks disponibles) : un exemplaire Premium traditionnel de Spider-Cochon, Peter Porker, qui arbore une illustration réalisée par Paolo Rivera.

Notez que dans le cadre de cet événement, vous achèterez et jouerez avec une boîte de boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Cela signifie que vous recevrez une carte promo Buy-a-Box Premium traditionnelle, dans la limite des stocks disponibles.

Lancez-vous dans l'action lors de la MagicCon: Atlanta

(du 26 au 28 septembre)

La MagicCon: Atlanta a de quoi ravir tous les fans de Magic. Que vous cherchiez à obtenir des autographes lors d'Art of Magic, vous faire de nouveaux amis dans les Gathering Grounds, ou juste jouer quelques parties dans la Command Zone, il y a tout un tas de choses à faire à la MagicCon. Vous pouvez en savoir plus sur tous les événements, du jeu amical au jeu compétitif, sur le site de la MagicCon.

0003_MTGSPM_EvntPrms: J. Jonah Jameson

Dans le cadre des festivités, les participants à la MagicCon recevront une carte promo J. Jonah Jameson Premium traditionnelle arborant une illustration de Borja Pindado, dans la limite des stocks disponibles. Les badges pour la MagicCon: Atlanta partent comme des petits pains, alors prenez le vôtre aujourd'hui !

Apprenez à jouer avec Magic Academy

(du 26 septembre au 11 novembre)

Deck de bienvenue (blanc) Deck de bienvenue (bleu) Deck de bienvenue (noir)

Deck de bienvenue (rouge) Deck de bienvenue (vert)

Magic Academy transpose l'expérience d'apprentissage dans votre magasin de jeux local ! Ici, vous rencontrerez de nouveaux amis et jouerez avec les nouvelles cartes de l'extension, ce qui inclut les decks de bienvenue Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man ! Ces decks prêts à jouer sont un excellent moyen de vous apprendre à jouer à Magic (ou de l'apprendre à un ami). Vous trouverez plus d'informations sur ces decks de bienvenue dans cet article.

Les joueurs qui achètent un produit d'initiation lors des événements Magic Academy recevront une carte promo Mary Jane Watson Premium traditionnelle, qui arbore une illustration de Paolo Rivera, dans la limite des stocks disponibles. Les produits d'initiation incluent les kits de démarrage, les boîtes d'apprentissage Fondations de Magic: The Gathering et les collections de démarrage, ainsi qu'au moins six boosters de jeu d'une extension (en incluant les bundles et les boîtes de booster de jeu).

Qu’est-ce que Magic Academy ?

Il existe deux types d'événement Magic Academy, chacun d'entre eux étant centré sur différents aspects du processus d'apprentissage. Les événements Learn to Play sont conçus pour les joueurs qui commencent juste à jouer. Au fil de l'événement, vous apprendrez les règles de base du jeu, comme l'ordre des tours, le déroulement des combats et la façon de lancer des sorts. Les événements Deck Building vous apprennent à construire votre propre deck à partir de six boosters de jeu. Vous regarderez un court didacticiel vidéo au début de l'événement, puis vous construirez votre propre deck à partir du contenu de vos boosters de jeu.

Contactez votre magasin de jeux local pour connaître les événements Magic Academy qu'il propose.

Magic présente : Draft sympa du quartier

(du 26 septembre au 11 novembre)

Boîte de boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man



À compter de cette extension, nous proposons des événements en Draft à deux choix dans votre magasin de jeux local. Il s'agit d'un tout nouveau format qui allie vitesse et stratégie. Et si vous cherchez votre première chance de le découvrir, essayez Magic présente : Draft sympa du quartier !

Cet événement a pour but de vous enseigner les bases de l'environnement de Draft à deux choix de cette extension. Si vous terminez l'événement sans avoir perdu la moindre partie, vous recevrez une carte promo Bouffon vert ultime, dans la limite des stocks disponibles. Préparez-vous pour du fun sans limites avec une nouvelle expérience en Limité lors de Magic présente : Draft sympa du quartier.

Standard Showdown

(du 26 septembre au 11 novembre)

Le Standard Showdown fait son grand retour et, cette fois, les symbiotes prennent le contrôle ! Construisez un nouveau Deck en Standard ou affinez un ancien deck pour semer le chaos en format Construit. En parlant de chaos, le vainqueur de chaque événement Standard Showdown recevra une carte promo Carnage, chaos écarlate, qui arbore une illustration de Lucas Parrillo, dans la limite des stocks disponibles.

Vous avez envie de connaître des dernières actualités du Standard ? Consultez Magic.gg pour en savoir plus sur les dernières évolutions du Standard.

Commander Night en Troll à deux têtes

(du 26 septembre au 11 novembre)

Faites équipe avec un ami et devenez le super-héros (ou le méchant) que vous avez toujours voulu incarner. Jouez en Commander aux côtés d'un ami lors des Commander Nights en Troll à deux têtes. Les participants recevront une carte promo Spider-Cochon, Peter Porker Premium traditionnelle, dans la limite des stocks disponibles !

Vous n'avez pas d'acolyte avec qui venir ? Ne vous en faites pas, votre magasin de jeux local vous appariera avec un autre participant, et vous pourrez plonger dans l'action. N'oubliez pas : un inconnu est un ami avec qui vous n'avez pas encore joué en Commander.

Commander Party

(du 3 au 9 octobre et du 24 au 30 octobre)

Vous cherchez un endroit où tester votre tout nouveau deck Commander mené par une créature légendaire de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man ? Participez aux événements Commander Party de l'extension et mettez ce deck à l'épreuve ! Les événements Commander Party s'accompagnent de règles et d'éléments de gameplay spéciaux qui apportent une variation amusante à votre format préféré.

Les participants recevront une carte promo Spider-Cochon, Peter Porker Premium traditionnelle, dans la limite des stocks disponibles. Sortez votre deck de sa boîte et préparez-vous à jouer en Commander.

Magic Spotlight: Spider-Man

(Baltimore du 24 au 26 octobre, Liverpool du 31 octobre au 2 novembre)

La série Magic Spotlight enfile le masque emblématique de Spider-Man pour Magic Spotlight: Spider-Man, et cet événement aura lieu sur deux continents ! Centré sur le format Standard Construit, cet événement fera s'affronter les joueurs dans un nouveau format enflammé, rempli de cartes issues de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.

Chaque événement propose une dotation de 50 000 €, et chaque participant à l'événement principal recevra une carte promo Le spectaculaire Spider-Man non-Premium, qui arbore une illustration de Julian Totino Tedesco. De plus, les 128 joueurs les mieux classés lors de cet événement principal recevront également des versions Premium traditionnelles de cette carte promo. Tout cela a l'air spectaculaire !

Vous pensez avoir le niveau ? Vous pouvez vous inscrire à Magic Spotlight: Spider-Man dès maintenant :

Baltimore, Maryland, États-Unis : du 24 au 26 octobre, organisé par Star City Games

: du 24 au 26 octobre, organisé par Star City Games Liverpool, Royaume-Uni : du 31 octobre au 2 novembre, organisé par Fanfinity

CommandFests à venir autour du monde

(octobre 2025)

Les CommandFests combinent le divertissement amical du Commander et les salles bondées des conventions. Nous avons tout un tas d'événements de ce type à vous faire découvrir après la sortie de cette extension. Apportez vos decks Commander préférés ou testez votre nouvelle création contre d'autres joueurs de Magic. Les CommandFests proposent toutes sortes de promos, dotations, et bien plus encore. Contactez l’organisateur de chaque événement pour plus de détails.

Du 24 au 26 octobre 2025 à Las Vegas, aux États-Unis : présenté par Card Shop Live

Les 25 et 26 octobre 2025 à Guangzhou, en Chine : présenté par Kadou

Du 31 octobre au 2 novembre 2025 à Tacoma, aux États-Unis : présenté par Laughing Dragons

Les 6 et 7 décembre 2025 à Melbourne, en Australie, présentée par Let's Play Games

Spider-Man : la bataille finale

(du 1er au 9 novembre)

Découvrez le format, maîtrisez votre deck et devenez la star de votre magasin lors de l'événement Spider-Man : la bataille finale ! Cet événement au format Standard Construit fait s'affronter meilleurs joueurs de la communauté de votre magasin de jeux local pour remporter un prix très spécial. Le vainqueur de cet événement recevra une version spéciale à couverture alternative du comicThe Amazing Spider Man #1 (2025). Cette couverture arbore l'illustration de la carte Force de volonté réalisée par Ryan Pancoast, ce qui en fait un véritable symbole de la collaboration entre Magic et Marvel !

Préparez vos decks Standard ! Contactez votre magasin de jeux local pour savoir quand il organise l'événement Spider-Man : la bataille finale.

Événements des Regional Championship Qualifiers à venir

(du 2 août au 9 novembre)

Le prochain round des événements des Championship Qualifiers régionaux a commencé ! Rendez-vous dans votre magasin de jeux local et affrontez d'autres joueurs pour avoir une chance de concourir au premier round des championnats régionaux 2026. Vous pourrez également y gagner de superbes cartes promos.

Les dotations promos pour les participants aux RCQ incluent une carte promo Tirer sur le shérif non-Premium illustrée par Dan Black, et les meilleurs compétiteurs recevront également une carte promo Jasper Silex le Ricaneur non-Premium, avec une illustration d’Ed Repka. Les joueurs qui se qualifient pour leur championnat régional recevront également une carte promo Jasper Silex le Ricaneur Premium traditionnelle.*

*Les cartes promos sont distribuées selon les disponibilités et dans la limite des stocks disponibles. La disponibilité des promos de dotation peut varier selon les régions et est susceptible d'être modifiée à la discrétion de Wizards of the Coast. Contactez votre organisateur de tournoi local et le magasin de jeux accueillant l'événement pour en savoir plus.

Championnats régionaux à venir

(du 11 octobre au 23 novembre)

Le prochain round des championnats régionaux approche à grands pas ! Non seulement vous pouvez gagner de magnifiques cartes promos lors de ces événements, mais vous pourriez bien vous qualifier pour le Pro Tour Lorwyn éclipsé Les participants se seront qualifiés de bien des façons, alors la tâche s'annonce difficile pour quiconque souhaite remporter la victoire.

Vous trouverez l'organisateur régional et le lieu de chacun de ces championnats régionaux ci-dessous. Pour en savoir plus sur ces événements et les magnifiques cartes promos que vous pourrez gagner, consultez cet article.

Cliquez pour révéler les détails des championnats régionaux

États-Unis : organisé par Star City Games Du 17 au 19 octobre à Houston, au Texas Du 21 au 23 novembre à Las Vegas, dans le Nevada

Mexique, Amérique centrale et Caraïbes : organisé par Necrotower Du 10 au 12 octobre à Guadalajara, au Mexique

Taipei chinois : organisé par Game Square Les 18 et 19 octobre à Taipei

Australie et Nouvelle-Zélande : organisé par Let's Play Games Du 24 au 26 octobre à Melbourne, en Australie

Amérique du Sud : organisé par Devir Brasil Les 1er et 2 novembre à São Paulo, au Brésil

Chine : organisé par Kadou Du 7 au 9 novembre à Nanjing, en Chine

Canada : organisé par Face to Face Games Du 21 au 23 novembre à Calgary, dans l'Alberta

Japon et Corée du Sud : organisé par BIG MAGIC Les 22 et 23 novembre à Yokohama, au Japon

Europe, Moyen-Orient et Afrique : organisé par Fanfinity Du 21 au 23 novembre à Anvers, en Belgique

Asie du Sud-Est : organisé par Oracle Events Du 31 octobre au 2 novembre à Singapour



Découvrez toutes les nouvelles cartes de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man dans les visuels des cartes de l'extension. Si vous souhaitez collectionner les plus belles cartes de l'extension, comme ce magnifique exemplaire Premium cosmique de La Pierre de l’Âme, consultez cet article pour connaître tous les détails.

Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu des événements les plus amusants pour Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. L'extension sortira le 26 septembre, et vous pouvez d'ores et déjà la précommander auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.