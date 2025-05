Wizards of the Coast

Embarquez pour l'aventure de toute une vie avec Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Vous pourrez voyager vers des lieux emblématiques, affronter des monstres redoutables, et même chevaucher un chocobo. Cette extension, qui présente des moments issus des seize jeux principaux de la saga FINAL FANTASY, a de quoi ravir tous les fans de cette licence de RPG très appréciée.

Que vous cherchiez une compétition amicale ou une chance d'écrire l'histoire de Magic, il existe bien des endroits pour jouer avec d'autres fans de FINAL FANTASY. Vous pouvez également gagner de magnifiques cartes promotionnelles sur le thème de FINAL FANTASY pour étoffer votre collection tout en jouant à votre jeu préféré.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY sortira le 13 juin 2025, et vous pouvez d'ores et déjà la précommander auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic.

Événements d'Avant-première Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (du 6 au 12 juin)



Faites partie des premiers à découvrir l'extension Magic: The Gathering—FINAL FANTASY lors des événements d'Avant-première de votre magasin de jeux local ! C'est un excellent moyen de connaître votre communauté de jeu locale ou de faire découvrir Magic: The Gathering à un ami. Les Avant-premières sont organisées une semaine avant la sortie sur table de l'extension, tous les joueurs découvriront donc l'extension pour la première fois.

Pack d'avant-première Magic: The Gathering—FINAL FANTASY



Lorsque vous vous inscrivez à un événement d'Avant-première Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, vous recevrez un Pack d'avant-première. Ceux-ci contiennent tout ce dont vous avez besoin pour profiter de l'événement, le tout dans un magnifique emballage inspiré de FINAL FANTASY. Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

6 boosters de jeu Magic: The GATHERING —FINAL FANTASY

—FINAL FANTASY 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 boîte de deck

1 dé Spindown 1 Pack d'avant-première sur 20 contient un dé Spindown acrylique exclusif.



Vous construirez un deck de Paquet scellé de 40 cartes à partir du contenu de votre Pack d'avant-première, puis vous affronterez d'autres joueurs de Magic. C'est un excellent moyen de se familiariser avec les mécaniques d'une nouvelle sortie et de trouver vos cartes préférées de l'extension.

Dé Spindown exclusif d'Avant-première Magic: The Gathering—FINAL FANTASY



Vous cherchez des objets à ajouter à votre inventaire ? Un Pack d'avant-première Magic: The Gathering—FINAL FANTASY sur 20 contient un dé Spindown à vingt faces spécial, arborant l'un des cristaux emblématiques de la licence FINAL FANTASY. De plus, lorsque vous participez à un événement d'Avant-première, vous recevrez un dé à dix faces spécial, dans la limite des stocks disponibles. Si vous participez à deux événements d'Avant-première, vous recevrez une bourse en velours, idéale pour ranger tous ces dés Cristal (dans la limite des stocks disponibles).

Pour plus d'informations concernant les dates de l'Avant-première, les éléments promotionnels, etc., contactez votre magasin de jeux local.

Apprenez à jouer avec Magic Academy

(du 13 juin au 24 juillet)

Vous connaissez un fan de FINAL FANTASY qui souhaite apprendre comment jouer à Magic: The Gathering ? Alors, les événements Magic Academy organisés dans votre magasin de jeux local sont parfaits pour vous ! Ces événements vous apprennent les bases du jeu et comment construire votre propre deck. Pour plus de détails sur ces événements, consultez la page Magic Academy.

De plus, les participants qui achètent un produit d'initiation lors des événements Magic Academy recevront une carte promo Butin du dragon Premium traditionnelle à cadre rétro, dans la limite des stocks disponibles. Les produits d'initiation incluent les kits de démarrage, la boîte d'apprentissage Fondations de Magic: The Gathering ou la collection de démarrage, ainsi qu'au moins six boosters de jeu d'une extension. Cela inclut les bundles, Gift Bundles et kits de démarrage Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Gagnez des cartes promos lors des événements Standard Showdown

(du 13 juin au 24 juillet)

Gagnez des cartes promos Magic: The Gathering—FINAL FANTASY spéciales et mettez vos compétences de Magic à l'épreuve lors des événements Standard Showdown de votre magasin de jeux local ! Vous jouerez en format Standard Construit avec des cartes issues des sorties Magic de ces deux dernières années, dont Magic: The Gathering—FINAL FANTASY !

0001_MTGFIN_StdShow: Ultima 0002_MTGFIN_StdShow: Squall, SeeD Mercenary

Pour célébrer cette extension monumentale, nous ne sortons pas une, mais deux cartes promos du Standard Showdown, chacune d'entre elles provenant de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY ! Ces cartes sont Ultima, qui fait le ménage sur le champ de bataille, et Squall, mercenaire SeeD, qui vous fait tourner la tête ! Le gagnant de chaque événement Standard Showdown recevra l'une de ces cartes dans leur version Premium traditionnelle, dans la limite des stocks disponibles. Pour plus d'informations concernant les dates des événements et les cartes promos, contactez votre magasin de jeux local.

Magic présente : Course de chocobos

(du 13 juin au 24 juillet)

Foncez jusqu'à votre magasin de jeux local pour Magic présente : Course de chocobos ! Centrés sur les courses de chocobos emblématiques de FINAL FANTASY VII, ces événements vous permettront de gagner des prix spéciaux tout en participant au jeu en Limité de Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

Au fil de ces événements, vous pourrez gagner des points en jouant et en amenant vos amis. Ces points vous aideront à gagner des prix spéciaux, comme ce pin's chocobo, dans la limite des stocks disponibles !

Pour tout savoir sur ces prix et ces événements, contactez votre magasin de jeux local !

Célébrez FINAL FANTASY à la MagicCon: Las Vegas

(du 20 au 22 juin)

Rejoignez-nous à Las Vegas, aux États-Unis, pour une assemblée inoubliable lors de la MagicCon: Las Vegas ! La MagicCon réunit tout ce que les fans de Magic adorent. Si vous souhaitez rencontrer vos illustrateurs Magic préférés, c'est possible à la MagicCon ! Si vous voulez écouter les concepteurs de Magic expliquer comment le jeu est conçu, c'est possible à la MagicCon ! Si vous voulez participer à des événements uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs, vous l'avez deviné : c'est possible à la MagicCon !

0001_MTGFIN_FlexPrm: Yoshimaru, Ever Faithful

Vous ne serez pas seul à la MagicCon ; tous les participants recevront une carte promo Yoshimaru, toujours fidèle sous le nom « Talgor, compagnon de Clive ». Mais ce n'est que le début de l'engouement suscité par Magic: The Gathering—FINAL FANTASY à la MagicCon: Las Vegas !

0002_MTGFIN_PTQPromo: Tifa Lockhart

Vous voulez vous qualifier pour des événements Magic de haut niveau ? Nous organiserons plusieurs événements Pro Tour Qualifier au fil du week-end, centrés sur Magic: The Gathering—FINAL FANTASY en Limité. Les joueurs qui participent à ces événements recevront une carte promo Tifa Lockhart. Les meilleurs compétiteurs recevront des versions Premium traditionnelles, tandis que tous les autres recevront une version non-Premium. De plus, les joueurs du Top 4 de chaque Pro Tour Qualifier recevront des invitations au Pro Tour Aux portes des Éternités à la MagicCon: Atlanta !

Nous révéleront plus de détails sur les autres contenus FINAL FANTASY prévus pour la MagicCon: Las Vegas à une date ultérieure. En attendant, vous pouvez acheter votre badge et vous préparer pour l'assemblée !

Pro Tour Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(du 20 au 22 juin)

La MagicCon: Las Vegas organisera le Pro Tour Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, un affrontement épique entre les meilleurs joueurs de Magic, qui sera retransmis dans le monde entier ! Centré autour des formats Booster Draft et Standard Construit Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, le Pro Tour Magic: The Gathering—FINAL FANTASY bénéficiera d'une couverture en direct et d'une retransmission sur twitch.tv/magic et sur la chaîne YouTube officielle Magic: The Gathering.

0001_MTGFIN_ProPromo: Cloud, Midgar Mercenary

Pour un événement aussi épique, nous offrons des prix tout aussi épiques ! Les participants au Pro Tour Magic: The Gathering—FINAL FANTASY s'affronteront pour remporter leur part de la dotation de 500 000 $, ainsi que des invitations pour les prochains Pro Tours et le Championnat du monde 31. De plus, chaque participant au Pro Tour recevra une carte promo Cloud, mercenaire de Midgar sans bordure non-Premium en anglais, et les concurrents du Top 32 recevront également une version Premium traditionnelle de cette carte. Tout ceci viendra s'ajouter à la carte promo Karn libéré de cette saison, alors faites de la place dans vos classeurs de cartes !

Pour plus d'informations sur le Pro Tour à venir, consultez Magic.gg. Nous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur les formats, les joueurs et le métagame avant le début de l'événement.

Magic Spotlight: FINAL FANTASY à Chiba, au Japon

(du 27 au 29 juin)

Magic Spotlight met le cap vers Chiba, au Japon, pour un événement de trois jours centré sur Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Les événements Magic Spotlight permettent à tous les joueurs de s'affronter pour remporter des prix de haute volée, et chaque événement est centré sur un élément palpitant. L'événement principal sera au format Standard Construit, où les joueurs s'affronteront avec des cartes issues de diverses extensions Magic, notamment Magic: The Gathering—FINAL FANTASY ! Ne manquez ce combat de titans sous aucun prétexte.

0001_MTGFIN_ProPromo: Cloud, Midgar Mercenary_EN Article (JP)

Tous les participants recevront une carte promo Cloud, mercenaire de Midgar non-Premium en japonais. De plus, les joueurs du Top 128 recevront des versions Premium traditionnelles de cette carte promo. Mais ce n'est pas le seul prix de cet événement !…

Les concurrents s'affronteront pour remporter leur part de la dotation de 50 000 $. Les joueurs du Top 8 recevront également des invitations au Pro Tour Aux portes des Éternités, afin d'avoir une chance de continuer sur leur lancée. De plus, le gagnant de l'événement recevra ce superbe trophée, qui arbore le symbole de Planeswalker frappé sur un cristal issu de la saga FINAL FANTASY.

0002_MTGFIN_FlexPrm: Rograkh, Son of Rohgahh_EN Article (JP)

Si vous préférez les parties amicales, achetez un badge Command Zone et venez jouer en Commander avec nous ! Les participants recevront une carte promo Rograkh, fils de Rohgahh non-Premium ou Premium traditionnelle sous les traits de « Joshua Rosfield ».

Nous avons hâte de vivre notre premier événement Magic Spotlight au Japon ! Pour en savoir plus sur tous ces événements palpitants, consultez le site Web Magic Spotlight: FINAL FANTASY.

Fans de FINAL FANTASY XVI, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez également gagner cette magnifique carte promo Joshua Rosfield lors des…

CommandFests Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(juillet 2025)

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY a beaucoup à offrir aux joueurs de Commander, qu'il s'agisse des nouvelles créatures légendaires palpitantes de l'extension principale ou de l'un des quatre decks Commander prêts-à-jouer de l'extension. Les CommandFests sont un excellent moyen de livrer des parties de Commander avec de nouvelles cartes et de rencontrer de nouveaux amis dans la communauté. Nous organiserons cinq CommandFests cet été :

Les 28 et 29 juin 2025 à Sydney, en Australie, présentée par Let's Play Games

Du 11 au 13 juillet 2025 à Bonn, en Allemagne, présentée par JK Entertainment

Du 11 au 13 juillet 2025 à Worcester, aux États-Unis, présentée par TJ Cafe and Games

Le 16 août 2025 à Tokyo, au Japon, présentée par Hareruya

Les 16 et 17 août 2025 à Beijing, en Chine, présentée par Kadou

0002_MTGFIN_FlexPrm: Rograkh, Son of Rohgahh

En achetant un badge et en assistant à l'un de ces événements, vous recevrez la carte promo Rograkh, fils de Rohgahh non-Premium ou Premium traditionnelle sous le nom « Joshua Rosfield ». De plus, différents badges peuvent donner accès à des marchandises spéciales, centrées sur Magic et FINAL FANTASY, alors consultez votre organisateur d'événements pour en savoir plus !

Commander Party Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(du 20 au 26 juin et du 18 au 24 juillet)

Nous continuons le contenu Commander avec les événements Commander Party Magic: The Gathering—FINAL FANTASY ! Ces Commander Parties sont des événements Commander où les joueurs peuvent célébrer l'ambiance des jeux FINAL FANTASY ! Apportez votre deck Commander préféré ou achetez un deck prêt-à-jouer dans votre magasin de jeux local pour participer à la fête !

0001_MTGFIN_ComParty: Culling Ritual 0002_MTGFIN_ComParty: Despark

Voici les deux semaines disponibles pour ces événements Commander Party : du 20 au 26 juin et du 18 au 24 juillet. En participant à l'un de ces événements, vous recevrez une carte promo Suppression d'étincelle ou Rituel sacrificiel. Les magasins WPN Premium recevront des versions Premium traditionnelles de cette carte promo, tandis que les autres magasins recevront sa version non-Premium.

Pour plus de détails sur les dates de ces événements et les cartes promos qui y seront disponibles, contactez votre magasin de jeux local !

Championnat en magasin Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

(du 28 juin au 20 juillet)

Devenez le meilleur joueur de votre communauté lors du championnat en magasin de votre magasin de jeux local ! Ces événements encouragent l'audace et la compétitivité en matière de jeu et de construction de deck, alors mettez vos compétences à l'épreuve en Standard Construit !

0039_MTGFIN_StorPart: Preordain 0040_MTGFIN_StoreWin: Death's Shadow 0041_MTGFIN_StoreWin: City of Brass

Les championnats en magasin Magic: The Gathering—FINAL FANTASY recèlent tous de superbes cartes promos arborant de nouvelles illustrations pour cet événement. Les participants recevront une copie non-Premium de Prédestination, sous le nom « Débuts prophétiques ». Les joueurs du Top 8 de cet événement recevront également une version Premium traditionnelle de la carte Ombre de la mort, sous le nom « Diabolos, force du gardien ». Et enfin, le grand vainqueur recevra une version Premium traditionnelle de la carte Cité d'airain, sous le nom « Bhujerba, cité flottante ».

Pour renforcer l'engouement, les magasins WPN Premium recevront également des exemplaires non-Premium des cartes promos Ombre de la mort et Cité d'airain, chacune avec le nom du magasin sur la carte !

Les événements de championnat en magasin pour Magic: The Gathering—FINAL FANTASY auront lieu du 28 juin au 20 juillet dans les magasins de jeux locaux participants. Contactez votre magasin de jeux local et préparez-vous à renforcer vos compétences en Standard.

Qualifiez-vous pour le Pro Tour lors des championnats régionaux d'automne

(du 11 octobre au 23 novembre)

Cet automne, nous organiserons un round des championnats régionaux, où vous aurez une chance de remporter des dotations en numéraire, des invitations au Pro Tour, et une carte promo spéciale ! Ces événements seront au format Modern Construit, afin que les joueurs éligibles puissent mettre leurs compétences à l'épreuve face aux meilleurs joueurs de leur région. Vous pouvez vous qualifier pour ces événements via les Regional Championship Qualifiers, organisés dans les magasins de jeux WPN ou lors d'événements Magic plus importants.

0001_MTGFIN_PTQPromo: Aerith Gainsborough

Les participants recevront cette sublime carte promo Aerith Gainsborough, et les meilleurs compétiteurs recevront une version Premium traditionnelle. Les promos Premium traditionnelles pour les meilleurs joueurs varieront d’un marché à l’autre, alors contactez l’organisateur de votre région pour avoir plus de détails sur ces événements et leurs dotations !

Nous partagerons plus de détails sur ces événements et leurs organisateurs plus tard dans l'année. Pour le moment, essayez ces decks en Modern !

Déclenchez la fanfare de victoire !

Nous avons hâte que vous puissiez commencer à jouer avec les nouvelles cartes palpitantes de l'extension Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Les aperçus sont déjà en cours, alors allez voir toutes les révélations et tous les superbes traitements Booster Fun qui vous attendent.

