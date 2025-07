Wizards of the Coast

Explorez un nouveau recoin du Multivers Magic avec Aux portes des Éternités. Dans le système lointain de Sothéra, vous rencontrerez des créatures inconnues, combattrez à la surface de planètes étranges et mettrez la main sur de puissants artefacts aux origines mystérieuses. Si vous souhaitez vous procurer cette nouvelle extension et maîtriser le pouvoir du Supervide sothérien, vous êtes au bon endroit ! Voici tout ce que vous devez savoir pour commencer à jouer avec Aux portes des Éternités.

L'extension Aux portes des Éternités est disponible à la précommande maintenant. Vous pouvez précommander les boosters de jeu, les boosters collector, les decks Commander et plus encore dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic sont vendus.

Événements d'Avant-première Aux portes des Éternités

(du 25 au 31 juillet)



Pack d’Avant-première Aux portes des Éternités

L’une des meilleures façons de jouer à une nouvelle extension est de participer aux événements d’Avant-première. Pour Aux portes des Éternités, vous pouvez directement rejoindre la confrontation interstellaire qui débutera le 25 juillet 2025. Quand vous vous inscrivez à l’un de ces événements, vous recevrez un Pack d'Avant-première qui contient ce qui suit :

6 boosters de jeu Aux portes des Éternités

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l’année

1 boîte de deck

1 dé Spindown

Pour plus d'informations concernant les dates de l'Avant-première, les éléments promotionnels, etc., contactez votre magasin de jeux local. Et si vous recherchez d’autres façons de découvrir Magic...

Ligue Commander Box Aux portes des Éternités

(du 25 au 31 juillet)

À partir de l'extension Aux portes des Éternités, nous proposons un nouveau format de jeu pour la semaine d’Avant-première. Les ligues Commander Box sont un bon moyen de vous plonger dans une extension, avec le format le plus plébiscité de Magic : le format Commander, saupoudré d’un peu de Limité.

Les événements Ligue Commander Box, Commander Night en Troll à deux têtes et Commander Party proposent à chaque fois une carte promo Commander spéciale propre à l’extension, dans la limite des stocks disponibles. Pour Aux portes des Éternités, cette carte est Myr de palladium, en version Premium traditionnelle à cadre rétro.

Vous envisagez déjà d’acheter une boîte de boosters de jeu Aux portes des Éternités ? Alors, essayez d’affronter vos amis lors d’un événement de ligue Commander Box ! Nous sommes ravis de permettre aux joueurs de Magic de jouer immédiatement avec les cartes qu’ils obtiennent. Pour plus d'informations sur les règles de cet événement, consultez cet article.

Mettez le cap sur Magic Academy

(du 1er août au 18 septembre)

Les événements Magic Academy sont une façon simple et abordable de commencer à jouer à Magic. Il existe deux types d’événements Magic Academy, chacun étant conçu pour une étape différente dans le parcours d’un nouveau joueur.

Les joueurs achetant un produit d'initiation pendant les événements Magic Academy recevront une carte promo Mage aux breloques Premium traditionnelle sans bordure, dans la limite des stocks disponibles ! Les produits d'initiation incluent les kits de démarrage, la boîte d'apprentissage Fondations ou la collection de démarrage, ainsi qu'au moins six boosters de jeu d'une extension (en incluant les bundles et les boîtes de booster de jeu).

Les joueurs recevront également une feuilles d'autocollants inspirés de l’extension Aux portes des Éternités (dans la limite des stocks disponibles) en participant à ces événements Magic Academy. Offrez à vos decks un relooking sothérien.

Magic Academy: Learn to Play

Le premier événement Magic Academy est conçu pour les joueurs qui commencent tout juste à jouer. Au fil de l'événement, vous apprendrez les règles de base du jeu, comme l'ordre des tours, le déroulement des combats et la façon de lancer des sorts. Vous profiterez d'un environnement décontracté où le but est de montrer ce que ce jeu a de si incroyable.

Magic Academy: Deck Building

Vous savez désormais comment jouer un deck Magic, il est temps d'en construire un ! Les événements de construction de deck vous apprennent à construire votre propre deck à partir de six boosters de jeu. Au début de l’événement, vous visionnerez un court tutoriel vidéo, puis construirez votre propre deck avec le contenu de vos boosters de jeu.

Standard Showdown

(du 1er août au 18 septembre)

On ne manque pas d’endroits où se battre en dehors de la Frontière. Venez tester vos nouveaux decks dans votre magasin de jeux local au cours d'événements Standard Showdown. Avec la rotation du format à la suite de la sortie de l'extension Aux portes des Éternités, n’hésitez pas à viser la lune lors de la construction de vos decks Standard.

Les vainqueurs de chaque Standard Showdown Aux portes des Éternités recevront une carte promo Rage monstrueuse Premium traditionnelle à cadre rétro, dans la limite des stocks disponibles. Et, en effet, il y a un énorme ours dans la salle : cette carte a été récemment interdite en Standard. Pour des raisons de timing, cette promo avait déjà été imprimée depuis longtemps et était en cours de livraison quand la décision a été prise. Nous pensons malgré tout que la promo est cool et elle est toujours utilisable en Pioneer. Alors, laissez libre cours à votre rage.

Commander Night en Troll à deux têtes

(du 1er août au 18 septembre)

Vous souhaitez partager le plaisir d’une partie de Commander avec vos amis ? Lors des Commander Nights en Troll à deux têtes, les joueurs peuvent unir leurs forces pour des parties de Commander à deux contre deux. Vous ferez équipe avec le joueur de votre choix (ou avec un autre participant choisi au hasard) au cours de parties multijoueurs amicales.

Votre équipier et vous recevrez une carte promo Premium traditionnelle à cadre rétro Myr de palladium, dans la limite des stocks disponibles. Vous pouvez obtenir plus d'informations à propos de ces événements, ainsi que d’autres, en consultant cet article.

Commander Party Aux portes des Éternités

(du 15 au 21 août et du 5 au 11 septembre)

Transmission en provenance de la Règlementation infinie ! Il est l’heure de s’affronter pour le contrôle du système de Sothéra à l’occasion des événements Commander Party Aux portes des Éternités. Rendez-vous dans votre magasin de jeux local du 15 au 21 août ou du 5 au 11 septembre, afin de prendre part à cette guerre pour la gloire interstellaire.

Les événements Commander Party proposent des moments conviviaux à quatre joueurs comme en Commander normal, mais avec une petite spécificité. Dans Aux portes des Éternités, vous lutterez pour le contrôle des cinq planètes qui orbitent autour de Sothéra. Chaque planète dispose d'une capacité spéciale. En devenant maître des cinq, vous deviendrez la faction la plus puissante du système et remporterez la partie.

Les participants à la Commander Party recevront la carte promo Myr de palladium Premium traditionnelle à cadre rétro, mentionnée plus haut, dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus.

Championnat en magasin

(du 23 août au 14 septembre)

Vous pensez avoir le niveau pour devenir le champion de votre magasin de jeux local ? Alors, mettez le cap sur le Championnat en magasin le plus proche de chez vous, dans l’espoir de remporter les deux meilleurs prix que peut vous offrir Magic : de super cartes promos et un sentiment de supériorité.

Cet événement est une bonne occasion pour mettre en pratique ce que vous avez appris en expérimentant au cours des événements hebdomadaires en Standard Showdown. Et avec la rotation qui accompagne Aux portes des Éternités, c’est le moment parfait pour tester ce deck que vous avez toujours rêvé d’essayer.

Dans la limite des stocks disponibles, les participants recevront une version pleine illustration non-Premium de Triomphe amer, avec l'illustration de Aaron J. Riley pour Aux portes des Éternités. La vie de sommiste, ça n’a pas l’air de tout repos.

De retour à Croisetonnerre, les 8 meilleurs joueurs de chaque Championnat en magasin recevront une version Premium traditionnelle pleine illustration de Prétentieux Tirecharme, illustrée par Wayne Reynolds.

Pour finir, il y aura un grand prix pour le vainqueur de chaque événement : un exemplaire Premium traditionnel sans bordure de Fable du brise-miroir, illustré par Warren Mahy.

En bonus, les magasins WPN Premium recevront également des exemplaires non-Premium des cartes promos Prétentieux Tirecharme et Fable du brise-miroir, chacune avec le nom du magasin imprimé au recto de la carte !

Contactez votre magasin de jeux local pour connaître la date de leurs événements de Championnat en magasin.

Magic Spotlight : Rotation planétaire à Orlando, Floride

(du 29 au 31 août)

Aux portes des Éternités promet déjà d’apporter des nouveautés amusantes et hautes en couleurs au format Standard, avec l’introduction des artefacts Vaisseaux spatiaux, des jetons Modules de descente, et de bien d’autres cartes qui pimenteront vos parties. Vous pouvez venir jouer à ce nouveau format futuriste lors du Magic Spotlight : Rotation planétaire, qui se déroulera à la SCG CON Orlando du 29 au 31 août.

Chaque participant recevra une carte promo non-Premium Sortie explosive, brillamment illustrée par Dominik Mayer. Les 128 joueurs les mieux classés de l'événement recevront aussi une version Premium traditionnelle de cette carte promo.

En prime, le vainqueur de cet événement recevra un présentoir de boosters de jeu pour chaque extension légale en Standard en 2026 ! Ce qui nous fait six (6) boîtes de boosters de jeu pour chaque extension, soit un total de 180 boosters à chaque nouvelle sortie.

Inscrivez-vous au Magic Spotlight : Rotation planétaire en cliquant ici !

Les CommandFests à venir comportent de nouvelles promos

Vous souhaitez gagner de nouvelles promos tout en jouant à des parties de Commander ? Évidemment ! Nous organisons justement toute une série d’événements CommandFest aux quatre coins du monde qui vous permettront de faire ça. Voici la programmation des prochains événements et les quelques cartes que vous pourrez obtenir en y participant.

Les CommandFest de Tokyo et Beijing offriront des cartes promos Cachet d’ésotérisme en version non-Premium et Premium traditionnelle. De plus, en achetant certains types de badge et en assistant à l'un de ces événements, vous recevrez la carte promo Rograkh, fils de Rohgahh non-Premium ou Premium traditionnelle sous le nom « Joshua Rosfield ». Cette carte promo est distribuée uniquement dans la limite des stocks disponibles, alors consultez l’organisateur de votre événement pour savoir comment l’obtenir.

Les autres événements de l’année, dont les CommandFests d’Ottawa et de Singapour, donneront droit à des cartes promos Cachet d’ésotérisme en version non-Premium et Premium traditionnelle, dans la limite des stocks disponibles.

Pour plus d’informations sur les événements CommandFests de 2025, veuillez consulter cet article. Contactez l’organisateur de chaque CommandFest pour plus de détails.

Le 16 août 2025 à Tokyo, au Japon, présentée par Hareruya

Les 16 et 17 août 2025 à Beijing, en Chine, présentée par Kadou

Du 5 au 7 septembre 2025 à Ottawa, au Canada, présentée par Face to Face Games

Les 6 et 7 septembre 2025 à Singapour, présentée par Oracle

Regional Championship Qualifiers à venir

(du 2 août au 9 novembre)

Vous pensez avoir le niveau pour remporter un Regional Championship Qualifier, cow-boy ? Alors, inscrivez-vous à l’un des prochains RCQ. Cette série d’événements prépare aux événements du Championnat régional qui auront lieu du 24 janvier au 22 mars 2026.

Les magasins WPN participants peuvent organiser les RCQ de ce round en format Standard Construit ou en Limité. De plus gros événements, appelés « Destination Qualifiers », peuvent être organisés dans d’autres formats Construits. Veuillez consulter votre organisateur local pour obtenir des infos spécifiques sur les Qualifiers les plus proches de chez vous.

Dans la limite des stocks disponibles, les dotations promos pour les participants aux RCQ incluent une carte promo Tirer sur le shérif non-Premium illustrée par Dan Black, et les meilleurs compétiteurs recevront également une carte promo Jasper Silex le Ricaneur non-Premium, avec une illustration d’Ed Repka. Les joueurs qui se qualifient pour leur championnat régional recevront également une carte promo Jasper Silex le Ricaneur Premium traditionnelle.

Retrouvez tous les détails de ces événements dans cet article, puis inscrivez-vous à votre RCQ local. Vous arriverez peut-être même jusqu’au Pro Tour !

Décollage imminent pour Aux portes des Éternités

Pour profiter de la première extension space opera de Magic, une myriade d’options s’offre à vous, que vous recherchiez des événements conviviaux pour apprendre à jouer ou des combats intenses en vue d’une gloire régionale. N’oubliez pas de vous inscrire à vos événements préférés et préparez-vous pour une saison palpitante de Magic.

