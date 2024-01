Con una congiura omicida che attanaglia Ravnica e le sue gilde, sarà compito tuo (e dei detective migliori dell’Agenzia Investigativa Magicologica di Ravnica) svelare il mistero prima che sia troppo tardi. Questo è Delitti al Maniero Karlov, in arrivo nei negozi di tutto il mondo il 9 febbraio.

Dettagli fondamentali di Delitti al Maniero Karlov

Simbolo dell’espansione di MKM

Simbolo dell’espansione di MKC Simbolo dell’espansione di MKC

Simbolo dell’espansione di SPG Simbolo dell’espansione di SPG

Codice dell’espansione di Delitti al Maniero Karlov: MKM

Codice dell’espansione Commander di Delitti al Maniero Karlov: MKC

Codice dell’espansione di Special Guest: SPG

Sito web: Delitti al Maniero Karlov

Preordina subito

Delitti al Maniero Karlov è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque siano in vendita prodotti di Magic.

Eventi di anteprima di Delitti al Maniero Karlov

Episodi 1-8 della storia di Delitti al Maniero Karlov : Disponibili ora!

: Disponibili ora! Episodi 9 e 10 della storia : 17-18 gennaio

: 17-18 gennaio Anteprime dei mazzi Commander : 24 gennaio

: 24 gennaio Galleria di immagini delle carte e anteprime complete : 26 gennaio

: 26 gennaio Uscita su MTG Arena : 6 febbraio

: 6 febbraio Uscita globale in cartaceo: 9 febbraio

Eventi di gioco di Delitti al Maniero Karlov

Lancio di RavnicaDetectiveAgency.com : 16 gennaio

: 16 gennaio Prerelease nel tuo negozio di zona : 2–8 febbraio

: 2–8 febbraio Open House nei WPN : 9-11 febbraio

: 9-11 febbraio Friday Night Magic : 9 febbraio-29 marzo

: 9 febbraio-29 marzo Standard Showdown : 9 febbraio-4 aprile

: 9 febbraio-4 aprile Commander Party: 16-18 febbraio

16-18 febbraio MagicCon: Chicago e Pro Tour di Delitti al Maniero Karlov : 23–25 febbraio

: 23–25 febbraio Launch Party di Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) : 23–25 febbraio

: 23–25 febbraio Campionato in negozio del WPN: 2-10 marzo

Un enigma che dovranno risolvere i giocatori

E con l’emozionante conclusione della storia in arrivo questa settimana, i giocatori potranno concentrarsi nell’esplorare degli enigmi stampati nei prodotti di Delitti al Maniero Karlov e sui loro contenuti. Prerelease Pack, carte individuali e molto altro conterranno indizi con cui risolvere gli enigmi e svelare altri misteri su RavnicaDetectiveAgency.com.

Dedurre Pretendere Risposte

Cerchiamo sempre di essere il più diretti possibile con i dettagli di ciò che si trova nei nostri prodotti, ma abbiamo lasciato dei misteri nelle carte che sarai tu a dover scoprire. Se riuscirai (anche insieme agli altri giocatori) a dedurre come sono collegati tutti e 13 gli enigmi come il brillante detective Alquist Proft, potresti scoprire che c’è qualcos’altro che si nasconde.

Anteprima dei prodotti

Delitti al Maniero Karlov (MKM) contiene 81 comuni, 100 non comuni, 60 rare, 10 terre doppie rare e 20 rare mitiche. Inoltre ci sono 5 terre base con tre varianti uniche ciascuna.

Le buste di gioco di Delitti al Maniero Karlov possono includere anche una carta della Lista, una raccolta di ristampe provenienti dalla storia di Magic. Ci sono in totale 40 ristampe incluse nella Lista per Delitti al Maniero Karlov. Queste carte possono essere giocate nei formati Limited (Draft e Sealed Deck) che includono Delitti al Maniero Karlov e possono essere giocate in altri formati (Pioneer, Modern, Commander, ecc...) che ne permettono già l’uso.

Le buste di gioco e le Collector Booster di Delitti al Maniero Karlov possono includere una carta Special Guest (SPG), una ristampa a tema dalla storia di Magic con una nuova illustrazione. In totale ci sono 10 Special Guest in Delitti al Maniero Karlov. Queste carte possono essere giocate nei formati Limited (Draft e Sealed Deck) che includono Delitti al Maniero Karlov e possono essere giocate in altri formati (Pioneer, Modern, Commander, ecc...) che ne permettono già l’uso. Le buste di gioco contengono Special Guest in versione non foil, mentre nelle Collector Booster sono foil.

Buste divertenti di Delitti al Maniero Karlov

Molte delle carte disponibili in Delitti al Maniero Karlov possono essere avere trattamenti alternativi, come illustrazioni, stili ed estetica unici. Dai un’occhiata più da vicino grazie al trattamento ingrandimento in stile vetrina, raccogli informazioni con il trattamento dossier in stile vetrina e celebra i cittadini più famosi di Ravnica con il trattamento della città di Ravnica: gli amanti dei misteri e delle gilde saranno entusiasti delle straordinarie carte di Delitti al Maniero Karlov.

Non È il Risultato Previsto (ingrandimento in stile vetrina) Rivelare il Colpevole (ingrandimento in stile vetrina)

Il trattamento ingrandimento in stile vetrina è esattamente ciò sembra: uno sguardo più da vicino agli indizi, alle indagini e agli eventi centrali della storia di Delitti al Maniero Karlov. Ogni carta è un carta momento chiave, ovvero riflette ciò che potrai leggere nella storia di Delitti al Maniero Karlov, e in totale ci sono 30 carte ingrandimento: 11 comuni, 10 non comuni, 8 rare e 1 rara mitica. Sono disponibili sia nelle buste di gioco che nelle Collector Booster.

Pianure (Terra impossibile con illustrazione completa) Isola (Terra impossibile con illustrazione completa) Palude (Terra impossibile con illustrazione completa)

Montagna (Terra impossibile con illustrazione completa) Foresta (Terra impossibile con illustrazione completa)

Ravnica è un piano ricoperto dall’omonima città, un’ecumenopoli. Le strade portano ad altre strade, c’è sempre un altro distretto da visitare, e ovunque cerchi ci sono nuovi angoli in cui nascondersi. È così grande da confondere, un circolo apparentemente impossibile ed eterno di luoghi e edifici. Ed è questo che mostrano le terra base impossibili, disponibili sia nelle buste di gioco che nelle Collector Booster.

Etrata, Fuggitiva Fatale (dossier in stile vetrina) Judith, Maestra di Massacri (dossier in stile vetrina)

Elaborare il profilo dei sospettati e interrogare i testimoni significa redigere un dossier sulle persone, e ognuno ha il proprio posto nel mistero. Il trattamento dossier rende ancora più realistica l’illusione di un dossier fisico dei personaggi che vedrai in Delitti al Maniero Karlov. Ci sono 10 non comuni, 17 rare e 14 rare mitiche con il trattamento dossier in stile vetrina, disponibili sia nelle buste di gioco che nelle Collector Booster.

Il tuo browser non supporta l’etichetta video.

Alquist Proft, Detective Esperto (Inchiostro Invisibile)

Le versioni con inchiostro invisibile delle carte dossier presentano annotazioni e dettagli “scritti a mano”. Aggiungendo dettagli divertenti e sorprendenti, il trattamento con inchiostro invisibile può essere trovato su carte dossier in stile vetrina selezionate e solo nelle Collector Booster. Essendo così speciali e difficili da trovare, queste carte dossier con inchiostro invisibile non fanno parte degli enigmi che troverai nei prodotti di Delitti al Maniero Karlov.

Inoltre, le carte dossier con inchiostro invisibile sono leggermente più rare nelle Collector Booster in lingua giapponese rispetto alle Collector Booster in tutte le altre lingue.

Teysa, Oligarca Opulenta (città di Ravnica)

Ravnica è conosciuta non solo per essere una città enorme, ma anche per essere una città enorme sotto la giurisdizione, la protezione e la presenza delle gilde, ognuna rappresentante le coppie di colori di Magic. Le gilde di Ravnica hanno dei capi, ovviamente, e per le carte dei capi delle gilde di Delitti al Maniero Karlov volevamo celebrarne lo status con il trattamento città di Ravnica. Dopotutto, è la loro città. Ci sono 4 rare e 3 rare mitiche con questo trattamento, disponibili sia nelle buste di gioco che nelle Collector Booster.

Il tuo browser non supporta l’etichetta video.

Aurelia, la Legge Celeste (Serializzata)

E per i fan più sfegatati di Ravnica sono disponibili anche le versioni serializzate con doppio arcobaleno foil dei capi delle gilde con trattamento città di Ravnica, un’esclusiva delle Collector Booster. Queste carte serializzate sono sempre in inglese, ma si possono trovare nelle Collector Booster di qualsiasi lingua. Dal punto di vista delle meccaniche, sono identiche alle loro controparti non serializzate. Ci sono 250 copie serializzate di ognuna delle 7 carte città di Ravnica.

Labirinto di Siepi (senza bordo) Kellan, Prodigio Indagatore (senza bordo) Kaya, Giustizia degli Spiriti (senza bordo)

Con la sua bellezza intramontabile, il trattamento senza bordo torna in Delitti al Maniero Karlov. Qui lo troverai su tutte 10 le terre doppie rare, sulla rara Kellan, Prodigio Indagatore e sulla carta planeswalker rara mitica Kaya, Giustizia degli Spiriti. Sono disponibili sia nelle buste di gioco che nelle Collector Booster.

Mostra e Dimostra (Special Guest) Tassa del Monologo (della Lista)

Come per Le Caverne Perdute di Ixalan, tornano le carte dalla storia di Magic. Al posto di una comune, nelle buste di gioco potresti trovare una Special Guest o una carta della Lista. Queste carte rendono più variegata le esperienze Limited di Delitti al Maniero Karlov ma non aggiungono carte nuove al formato Standard. (Puoi sempre giocare le carte Special Guest e le carte della Lista in qualsiasi formato che ne permettesse già l’uso, come Pioneer, Modern o Commander).

Le carte della Lista sono ristampe dirette che mantengono l’illustrazione e i trattamenti esistenti (con l’aggiunta di un piccolo simbolo dei Planeswalker nell’angolo inferiore sinistro della carta), mentre le Special Guest hanno uno stile e un’estetica nuovi in linea con l’espansione, riprendendo le gilde e gli abitanti di Ravnica con le nuove illustrazioni senza bordo. Le carte Special Guest e della Lista possono apparire i formato non foil nelle buste di gioco, mentre solo le Special Guest sono disponibili in versione foil nelle Collector Booster.

(Attenzione: per un problema di stampa, le carte Special Guest compariranno nelle buste di gioco in francese, tedesco, italiano, spagnolo e portoghese)

Buste di gioco

Il tuo browser non supporta l’etichetta video.

Confezione di buste di gioco di Delitti al Maniero Karlov

Ogni busta di gioco contiene 14 carte di Magic: The Gathering e 1 carta pedina/promozionale, carta-guida traforata o carta con illustrazione. (In totale ci sono 49 carte con illustrazione, carte con illustrazione normali nel 30% delle buste e con illustrazione e autografo foil nel 5%).

Molte carte, carte con illustrazione e altri elementi delle buste di gioco contengono gli indizi per i 13 enigmi sparsi nei prodotti di Delitti al Maniero Karlov. Vai su RavnicaDetectiveAgency.com per saperne di più!

Ricorda che gli archetipi per draft presenti nelle confezioni di buste di gioco di Delitti al Maniero Karlov sono stati aggiornati per renderli più chiari e questa è l’ultima versione:

Ogni busta di gioco contiene una combinazione delle seguenti:

6-7 carte comuni Ne saranno presenti solo 6 quando è inclusa una carta della Lista o una Special Guest. Può comprendere comuni ingrandimento in stile vetrina.

3 carte non comuni Può comprendere non comuni ingrandimento in stile vetrina e dossier in stile vetrina.

1 carta rara o rara mitica Ogni carta in questo slot sarà una delle 60 rare o delle 20 rare mitiche dell’espansione. Le 10 terre doppie rare non si trovano in questo slot ma nello slot carta jolly e carta jolly foil. Le carte in questo slot possono averi il trattamento ingrandimento in stile vetrina, dossier in stile vetrina, città di Ravnica o senza bordo.

1 carta jolly può essere di qualsiasi rarità In questo slot, in 1 busta di gioco su 6 ci sarà 1 delle 10 terre doppie rare. Questa sarà una delle 10 terre doppie rare normali nel 14,58% dei casi e senza bordo nel 2,08% dei casi. Oltre alle terre doppie rare e alle normali comuni, non comuni, rare e rare mitiche, questo slot può includere anche una carta con il trattamento ingrandimento in stile vetrina, dossier in stile vetrina, senza bordo o città di Ravnica.

1 carta terra base In totale ci sono 15 terre base (tre per colore) nelle buste di gioco. Le 10 terre base normali compaiono in due terzi delle buste di gioco (53,33% non foil; 13,33% foil). Una terra base impossibile con illustrazione completa compare in un terzo delle buste di gioco (26,66% non foil; 6,33% foil). In totale la terra base è in versione foil nel 20% dei casi.

1 carta foil di qualsiasi rarità Oltre alle normali comuni, non comuni, rare e rare mitiche, questa può essere una rara o rara mitica con il trattamento ingrandimento in stile vetrina, dossier in stile vetrina, città di Ravnica o senza bordo, oppure una terra doppia rara senza bordo.

1 carta con illustrazione, con autografo dell’artista, carta pedina/promozionale o carta-guida perforata Una carta pedina/promozionale appare nel 55% delle buste di gioco La carta-guida perforata appare nel 10% delle buste di gioco. Tra gli altri, include i segnalini perforati “caso risolto” e “sospettato”. Una carta con illustrazione compare nel 35% delle buste di gioco 1 carta con illustrazione su 7 ha un simbolo dei Planeswalker dorato o un autografo dell’artista dorato.

1 busta di gioco di Delitti al Maniero Karlov su 8 (12,5%) contiene una carta Special Guest o della Lista al posto della settima carta comune. In totale ci sono 10 carte Special Guest senza bordo e potresti trovarne una al posto di una comune nell’1,56% delle buste di gioco. Le carte Special Guest senza bordo sono disponibili anche in versione foil ma solo nelle Collector Booster. Ci sono 30 ristampe comuni e non comuni della Lista che sostituiscono una carta comune di Delitti al Maniero Karlov nel 9,38% dei casi e 10 ristampe rare e rare mitiche che sostituiscono una carta comune di Delitti al Maniero Karlov nell’1,56% dei casi.



Da notare: alcune carte individuali hanno sia la versione dossier in stile vetrina che quella città di Ravnica. Le due versioni di queste carte compaiono con la stessa frequenza e, in totale, con la stessa frequenza delle altre carte delle Buste divertenti che hanno una sola variante.

Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Delitti al Maniero Karlov

Un caso particolarmente spinoso finisce sulla tua scrivania. Tocca a te catturare le carte più famigerate della città. Per fortuna, grazie alla tua esperienza da detective sai esattamente dove cercare: nelle Collector Booster. Qui troverai i trattamenti esclusivi delle Collector Booster e da 10 a 12 carta foil in ogni busta, la svolta per aggiungere queste straordinarie carte alla tua collezione.

Le confezioni di Collector Booster di Delitti al Maniero Karlov contengono 12 Collector Booster di Delitti al Maniero Karlov. Ogni Collector Booster avrà il seguente contenuto:

4 carte foil comuni

3 carte foil non comuni

1 terra base impossibile con illustrazione completa foil, una per ognuno dei cinque tipi di terra base

1 comune o non comune con ingrandimento in stile vetrina o dossier in stile vetrina non foil Una non comune delle buste divertenti (20 non comuni in totale) appare nel 37,7% dei casi, mentre il restante 62,3% delle volte è una comune (11 comuni in totale).

1 comune o non comune con ingrandimento in stile vetrina o dossier in stile vetrina foil Una non comune delle buste divertenti (20 non comuni in totale) appare nel 37,7% dei casi, mentre il restante 62,3% delle volte è una comune (11 comuni in totale).

1 carta foil rara o rara mitica Può essere: Una rara foil (75%) Una terra doppia rara foil (12,5%; 10 in totale) Una rara mitica foil (12,5%)

1 carta non foil rara o rara mitica con illustrazione estesa Ci sono 29 rare con illustrazione estesa non foil (93,55%) e 4 rare mitiche con illustrazione estesa (6,45%). Le rare e le rare mitiche trovate in questo slot sono carte che non hanno un’altra versione alternativa delle buste divertenti nell’espansione. Un po’ come le Saghe in espansioni passate, i 5 Casi rari non riceveranno il trattamento illustrazione estesa.

1 rara o rara mitica non foil o foil con illustrazione estesa dai mazzi Commander di Delitti al Maniero Karlov Ci sono quattro nuovi mazzi Commander nell’uscita di Delitti al Maniero Karlov, e ognuno ha 2 nuove rare mitiche. Oltre alle 2 rare mitiche foil presenti in ogni mazzo Commander, le Collector Booster possono avere 1 delle 8 rare mitiche in questo slot in non foil (8,93%) o foil (8,5%). Anche i mazzi Commander hanno nuove rare. Le abbiamo incluse nelle Collector Booster in versione non foil con il trattamento illustrazione estesa. Ci sono 35 rare con illustrazione estesa non foil (78,11%) e 1 rara con illustrazione estesa non foil che compare i quattro varianti (4,46%) per un totale di 36 rare con meccaniche uniche da scoprire in questo slot.

1 rara o rara mitica delle Buste divertenti non foil: può avere il trattamento ingrandimento in stile vetrina, dossier in stile vetrina, città di Ravnica o senza bordo, oppure può essere una terra doppia rara senza bordo. Qui trovi il conteggio delle carte e la probabilità di trovare ogni tipo di carta, ricordando che in questo slot troverai solo non foil: 8 rare (18,18%) e 1 rara mitica (1,14%) con il trattamento ingrandimento in stile vetrina 4 rare (4,55%) e 3 rare mitiche (1,7%) con il trattamento città di Ravnica 13 rare (29,54%) e 11 rare mitiche (12,5%) con il trattamento dossier in stile vetrina Ci sono altre 4 rare (4,55%) e 3 rare mitiche (1,7%) con il trattamento dossier in stile vetrina che appaiono la metà delle volte rispetto ad altre rare e rare mitiche perché hanno due altre varianti disponibili. 11 rare (25%) e 1 rara mitica (1,14%) con il trattamento senza bordo

1 carta delle buste divertenti rara o rara mitica foil: può essere una carta serializzata della città di Ravnica, una rara mitica dossier in stile vetrina con inchiostro invisibile, una rara mitica con illustrazione estesa, una carta con il trattamento ingrandimento in stile vetrina, dossier in stile vetrina, città di Ravnica o senza bordo, oppure una terra doppia rara senza bordo. Qui trovi il conteggio delle carte e la probabilità di trovare ogni tipo di carta: 4 rare e 3 rare mitiche serializzate con il trattamento città di Ravnica doppio arcobaleno Ci sono 250 copie di ogni carta rara e rara mitica serializzata, per un totale di 1.750 carte serializzate nelle Collector Booster. Le carte serializzate con il trattamento della città di Ravnica si trovano solo nelle Collector Booster. Si trovano in meno dell’1% delle Collector Booster, Le carte serializzate sono sempre in lingua inglese, ma si possono trovare nelle Collector Booster di qualsiasi lingua. In fatto di meccaniche, sono identiche alle loro controparti non serializzate. 14 rare mitiche dossier in stile vetrina con inchiostro invisibile (8,4%) Le carte in inchiostro inchiostro invisibile si trovano solo nelle Collector Booster. Sono sempre in lingua inglese, ma si possono trovare nelle Collector Booster di qualsiasi lingua. Le Collector Booster in lingua giapponese hanno una probabilità inferiore rispetto alle altre lingue di contenere carte con inchiostro invisibile (7,8% circa). Le altre varianti delle Buste divertenti sono presenti in percentuale leggermente maggiore rispetto a quanto indicato di seguito per compensare la differenza. 8 rare foil (9,5%) e 1 rara mitica foil (0,6%) con il trattamento ingrandimento in stile vetrina 4 rare foil (2,4%) e 3 rare mitiche foil (0,9%) con il trattamento città di Ravnica 13 rare foil (15,4%) e 11 rare mitiche foil (6,5%) con il trattamento dossier in stile vetrina Ci sono altre 4 rare foil (2,4%) e 3 rare mitiche foil (0,9%) con il trattamento dossier in stile vetrina che appaiono la metà delle volte rispetto ad altre rare e rare mitiche perché hanno due altre varianti disponibili. 11 rare foil (13,1%) e 1 rara mitica foil (0,6%) con il trattamento senza bordo 10 carte Special Guest foil (3%) 29 rare foil (33,3%) e 4 rare mitiche foil (3%) con illustrazione estesa Sono le stesse carte dello slot rare o rare mitiche con illustrazione estesa in non foil elencate sopra.

1 pedina bifronte foil

Da notare: alcune carte individuali hanno sia la versione dossier in stile vetrina che quella città di Ravnica. Le due versioni di queste carte compaiono con la stessa frequenza e, in totale, con la stessa frequenza delle altre carte delle Buste divertenti che hanno una sola variante.

Bundle

Bundle di Delitti al Maniero Karlov

Perfetto per iniziare o espandere la tua collezione di Magic, il bundle di Delitti al Maniero Karlov porta con sé delle novità rispetto agli ultimi bundle (come quello di Le Caverne Perdute di Ixalan). Ora troverai un totale di 9 buste (buste di gioco per Delitti al Maniero Karlov), un aumento rispetto alle precedenti 8. Se i tuoi amici partecipano con le loro buste, potrai avere abbastanza buste di gioco di Delitti al Maniero Karlov da partecipare a tre diversi draft o a una partita Sealed Deck e un draft. (Contatta il tuo negozio di zona per sapere come partecipare agli eventi in negozio di Delitti al Maniero Karlov.)

Inoltre, come già accennato (ed è un suggerimento per tutti i detective), il bundle di Delitti al Maniero Karlov è uno dei prodotti che contiene anche indizi per uno dei 13 enigmi dell’evento RavnicaDetectiveAgency.com. Assicurati di guardare tutti i contenuti, come il dado Spindown per vedere cosa potresti scovare!

Ogni bundle di Delitti al Maniero Karlov avrà il seguente contenuto:

9 buste di gioco di Delitti al Maniero Karlov

1 carta foil con illustrazione alternativa esclusiva del bundle

15 terre base foil (cinque con illustrazione completa)

15 terre base non foil (cinque con illustrazione completa)

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

Ferox di Rovina-Asce (promo del bundle)

Segnapunti vita Spindown del bundle di Delitti al Maniero Karlov

Prerelease Pack

Prerelease Pack di Delitti al Maniero Karlov

Il Prerelease di Delitti al Maniero Karlov è la tua prima occasione per mettere le mani sulle ultime carte di Magic: The Gathering e scoprire cosa ha da offrire l’espansione. Include anche indizi allettanti per uno dei 13 enigmi dell’evento RavnicaDetectiveAgency.com.

Ogni Prerelease Pack di Delitti al Maniero Karlov avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di Delitti al Maniero Karlov

1 carta promo di Delitti al Maniero Karlov rara o rara mitica foil con l’anno impresso

1 di 3 nuove carte rare mitiche foil esclusive dei Prerelease Pack Questa carta promo rara mitica aggiuntiva è legale per il gioco in Standard ma non può essere giocata al Prerelease come parte del tuo Sealed Deck. Queste sono carte che i detective vorranno osservare da vicino.

1 carta con codice Magic: The Gathering Arena (disponibile solo in alcune regioni)

1 portamazzo

1 dado Spindown

Melek, Ricercatore Riforgiato (esclusiva dei Prerelease Pack) Tomik, Detentore della Legge (esclusiva dei Prerelease Pack) Voja, Fauci del Conclave (esclusiva dei Prerelease Pack)

Mazzi Commander

Maschera Mortale (rosso-verde-bianco)

Kaust, Occhi della Radura (foil) Kaust, Occhi della Radura (comandante foil in rilievo da copertina)

Redivivi in Ricognizione (Blu-nero)

Mirko, Teorico Ossessivo (foil) Mirko, Teorico Ossessivo (comandante foil in rilievo da copertina)

Un Mare di Indizi (Verde-bianco-blu)

Morska, Investigatrice Sottomarina (foil) Morska, Investigatrice Sottomarina (comandante foil in rilievo da copertina)

Colpa e Discolpa (Rosso-bianco)

Nelly Borca, Accusatrice Impulsiva (foil) Nelly Borca, Accusatrice Impulsiva (comandante foil in rilievo da copertina)

In Commander, quattro giocatori scendono in campo per dare prova della loro abilità e strategia, ma uno solo ne esce vincitore. Ogni mazzo Commander di Delitti al Maniero Karlov da 100 carte pronto all’uso permette ai fan di Commander, e di Magic, di prendere un mazzo e iniziare subito a giocare. E come altri prodotti di Delitti al Maniero Karlov, questi mazzi Commander contengono indizi per uno dei 13 enigmi dell’evento RavnicaDetectiveAgency.com!

Ci sono in totale 45 carte inedite di Magic nei quattro mazzi Commander, compresa 1 carta che appare in quattro diverse varianti (una per mazzo).

Ogni mazzo ha il seguente contenuto:

1 mazzo da 100 carte di Magic pronto all’uso contenente: 2 carte creatura leggendarie foil inedite di Magic ognuna delle quali può essere usata come comandante del mazzo 98 carte non foil 10 carte inedite di Magic 88 ristampe e carte di Delitti al Maniero Karlov, inclusi multipli delle terre base

1 Collector Booster Sample Pack da due carte contenete: 1 rara o rara mitica foil o non foil Buste divertenti Questa può essere una carta con il trattamento ingrandimento in stile vetrina, dossier in stile vetrina, città di Ravnica, senza bordo o con illustrazione estesa. 1 comune o non comune foil con il trattamento dossier in stile vetrina o ingrandimento in stile vetrina

1 comandante foil in rilievo da copertina (una copia su cartoncino spesso della carta comandante con foil in rilievo sul bordo e sull’illustrazione della carta; non è legale nel gioco Commander sanzionato)

10 pedine bifronte

1 portamazzo (può contenere 100 carte in bustine protettive)

1 ruota segnapunti vita

1 inserto strategico

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition)

Simbolo dell’espansione CLU

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Codice dell’espansione: CLU

Ravnica: Clue Edition

Ravnica: Cluedo Edition

Un giallo classico reinventato . In questa versione unica di Magic: The Gathering, ispirata a Clue, ci sono due modi per vincere: risolvere il mistero prima degli altri investigatori o essere l’ultimo dei detective in gioco.

. In questa versione unica di Magic: The Gathering, ispirata a Clue, ci sono due modi per vincere: risolvere il mistero prima degli altri investigatori o essere l’ultimo dei detective in gioco. Gioca a Magic e trova l’assassino . Il cadavere di Boddy, mago della gilda, è riverso sul pavimento del suo maniero ed è tuo compito determinare come è stato ucciso; raccogli prove quando infliggi danni da combattimento, quindi segui gli indizi per risolvere il caso.

. Il cadavere di Boddy, mago della gilda, è riverso sul pavimento del suo maniero ed è tuo compito determinare come è stato ucciso; raccogli prove quando infliggi danni da combattimento, quindi segui gli indizi per risolvere il caso. Mescola e gioca . Prendi due buste, mescola le carte e dai inizio all’indagine; con 8 buste pronte all’uso (ciascuna con 1 nuova carta rara), Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) è ideale per tre o quattro giocatori ma funziona bene anche con due soli.

. Prendi due buste, mescola le carte e dai inizio all’indagine; con 8 buste pronte all’uso (ciascuna con 1 nuova carta rara), Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) è ideale per tre o quattro giocatori ma funziona bene anche con due soli. Carte senza bordo con personaggi classici di Clue . Pesca da 21 carte indizio per individuare l’assassino, l’arma del delitto e la scena del crimine; ogni carta indizio è anche una carta di Magic giocabile, con sei personaggi classici di Clue catapultati a Ravnica come creature leggendarie.

. Pesca da 21 carte indizio per individuare l’assassino, l’arma del delitto e la scena del crimine; ogni carta indizio è anche una carta di Magic giocabile, con sei personaggi classici di Clue catapultati a Ravnica come creature leggendarie. Partite ripetibili senza limiti. Gli elementi di Clue in questa confezione possono aggiungere un’aura di mistero a qualsiasi partita di Magic con due fino a cinque giocatori; gioca con i tuoi mazzi e rimescola le carte indizio per risolvere un nuovo caso!

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) avrà il seguente contenuto:

8 buste pronte all’uso di Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition)

1 busta Clue contenente 21 carte indizio

1 carta bonus shockland foil

4 schermi con info nascoste

1 taccuino per gli indizi

1 busta per il caso

1 robusta confezione per conservare le carte

Fumarie di Vapore (Carta bonus)

Tutte e 21 le carte indizio possono essere giocate anche come carte di Magic, in esclusiva per Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition), e includono:

6 carte creatura leggendaria senza bordo raffiguranti i sospettati dell’omicidio

5 carte artefatto raffiguranti le possibili armi del delitto

10 carte terra raffiguranti i luoghi e potenziali scene del crimine

Senatrice Peacock Sala da pranzo Tubo di Piombo

Le buste di Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) hanno dieci tematiche, ognuna con due varianti, rappresentanti le dieci gilde di Ravnica:

Senato Azorius

Sindacato Orzhov

Casata Dimir

Lega Izzet

Culto di Rakdos

Sciame Golgari

Clan Gruul

Legione Boros

Conclave di Selesnya

Alleanza Simic

Ogni busta di Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) avrà il seguente contenuto:

1 carta tematica delle gilde di Ravnica

20 carte non foil di Magic, incluse tutte le terre necessarie per giocare Include quanto segue: 1 carta rara inedita di Magic (su un totale di 20) 1 ristampa riproposta rara o rara mitica di Magic 1 carta non comune inedita di Magic (su un totale di 10) 12 ristampe riproposte comuni e non comuni 5 terre base in linea con la gilda



Lavinia, Foil to Conspiracy (rara inedita di Magic) Undercover Butler (non comune inedita di Magic)

Le rare e non comuni inedite di Magic, carte riproposte e terre base presenti nelle buste di Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) e le 6 creature leggendarie senza bordo e le 10 carte terra delle buste Clue non sono disponibili nei prodotti di Delitti al Maniero Karlov (comprese le buste di gioco e le Collector Booster). A breve condivideremo un’analisi approfondita delle buste di Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition).

Svela i l mistero, raccogli tutte le prove e risolvi il caso di Delitti al Maniero Karlov, in uscita in tutto il mondo il 9 febbraio e disponibile ora per il preordine nel tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque siano in vendita prodotti di Magic.