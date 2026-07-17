La realtà stessa si sta sgretolando. Jace Beleren ha trasformato la sua visione di un Multiverso perfetto in una realtà: la sua realtà. L’Ecoverso: un mondo libero da Nicol Bolas, Eldrazi e Phyrexia. Man mano che la creazione di Jace prende forma e minaccia di sopraffare il Multiverso che conosciamo, i suoi ex alleati si trovano direttamente ad affrontarlo. Benvenuti in Frattura della Realtà, dove la soluzione per Jace è il problema per tutti.

Frattura della Realtà ti porterà nell’Ecoverso per la conclusione epica dell’ultimo arco narrativo della Storia di Magic, dove potrai affrontare il mondo distorto di Jace o unirti a lui come studente di Hexhaven. Jace ha assunto l’identità di Teorico, presiedendo l’Ecoverso come architetto onniveggente della sua realtà. Ma il Multiverso, e specialmente Chandra Nalaar, non si arrenderà senza combattere.

Scopri cosa si cela nel cuore dell’Ecoverso quando Frattura della Realtà sarà disponibile in tutto il mondo il 2 ottobre 2026. L’espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Dettagli di Frattura della Realtà

Simbolo dell’espansione di FRA Simbolo dell’espansione di FRC Simbolo dell’espansione di SPG

Codice dell’espansione Frattura della Realtà: FRA

Codice dell’espansione Commander Frattura della Realtà: FRC

Codice dell’espansione di Special Guest: SPG

Legalità dell’espansione:

Frattura della Realtà (FRA) è legale in tutti i formati.

(FRA) è legale in tutti i formati. Frattura della Realtà Commander (FRC) e Special Guest (SPG) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati.

Commander (FRC) e (SPG) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati. Le buste di gioco di Frattura della Realtà contengono carte di FRA e SPG. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed di Frattura della Realtà se trovate nelle buste di gioco.

Sito web: Frattura della Realtà

Galleria immagini delle carte: Frattura della Realtà

I prezzi consigliati per Frattura della Realtà saranno i seguenti:

Buste di gioco: 5,49 $

Collector Booster: 26,99 $

Mazzi Commander Multiverso Riforgiato: 49,99 $

Mazzo Commander Fondamenti : 29,99 $

: 29,99 $ Bundle: 57,99 $

Bundle di Secret Lair : 89,99 $

: 89,99 $ Serata di draft: 89,99 $

Date essenziali:

Eventi di Prerelease : 25 settembre–1° ottobre 2026

: 25 settembre–1° ottobre 2026 Uscita ufficiale su MTG Arena : 29 settembre

: 29 settembre Uscita cartacea : 2 ottobre

: 2 ottobre Commander Party, turno 1 : 9–15 ottobre

: 9–15 ottobre Magic presenta: Echi di realtà : 16 ottobre–5 novembre

: 16 ottobre–5 novembre Commander Party, turno 2 : 23–29 ottobre

: 23–29 ottobre Magic Spotlight: Frattura a Hartford, Connecticut: 23–25 ottobre

a Hartford, Connecticut: 23–25 ottobre Magic presenta: All Leylines' Eve : 30 ottobre–5 novembre

: 30 ottobre–5 novembre Magic Spotlight: Frattura a Pechino, Cina: 31 ottobre–1 novembre

Cos’è Frattura della Realtà?

0043_MTGFRA_MainUP: The Theorist, Jace Beleren 0078_MTGFRA_MainUP: Craterclaw Colossus

È una collisione di Multiversi, la conclusione di anni di narrativa, e il culmine di anni di storia di Magic, sia all’interno dell’universo che al di fuori di esso. Qui incontrerai versioni distorte dei personaggi e delle carte che ami, trasformate in qualcosa di nuovo, qualcosa che si adatta meglio alla visione di Jace.

0200_MTGFRA_MainPair: Liliana the Faultless 0231_MTGFRA_MainPair: Liliana the Repentant

Ma vedrai anche il Multiverso che conosci con coppie eco. Ogni busta di gioco e Collector Booster di Frattura della Realtà contiene una coppia eco. Una carta rappresenta il nostro Multiverso e l’altra rappresenta l’Ecoverso. Ogni coppia eco (con un’eccezione) raffigura lo stesso personaggio, mostrandoti come sarebbe potuta andare la sua vita nella realtà di Jace.

0237_MTGFRA_MainPair: Tinybones, Pocket Nuisance 0266_MTGFRA_MainPair: Titanbones, Towering Heart

Troverai coppie eco di planeswalker, creature leggendarie e altre sorprese. Presenteremo altre coppie eco più vicino al debutto dell’espansione. Per ora, non vediamo l’ora di leggere le vostre teorie sui personaggi che vi aspettate di vedere nell’Ecoverso.

Frattura della Realtà uscirà il 2 ottobre 2026 ed è ora disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Il Booster Fun di Frattura della Realtà

Jace ha fatto molta strada da Vryn, diffondendo la sua influenza sull’intera espansione e sulla sua narrativa. Ogni trattamento Booster Fun in Frattura della Realtà ti mette nei panni di Beleren, permettendoti di personalizzare i tuoi mazzi con versioni distorte delle tue carte preferite di Frattura della Realtà. Vediamo cosa ha in serbo il Teorico!

Carta star serializzata: Richiamatrice della Stirpe

0402_MTGFRA_Headline: Richiamatrice della Stirpe

Nell’Ecoverso, Hexhaven plasma i maghi più promettenti in cadetti per la causa di Jace. Uno di questi studenti è la carta star dell’espansione: una versione serializzata con trattamento foil doppio arcobaleno della Richiamatrice della Stirpe con bordo e illustrazione completa dal sapore nostalgico. Richiamatrice della Stirpe, sia nell’estetica che nella meccanica, è una versione distorta della carta star de I Segreti di Strixhaven. Nello stile delle carte monocolori nere, questa carta scambia punti vita per un vantaggio di carte. Un bel vantaggio.

Questa versione di Richiamatrice della Stirpe appare solo nei Collector Booster di Frattura della Realtà. Esistono 500 versioni serializzate di Richiamatrice della Stirpe che possono comparire nei Collector Booster di qualsiasi lingua, ma la carta sarà sempre in inglese. Le carte serializzate hanno meccaniche identiche alle loro versioni non serializzate.

Carte Specchio Infranto

0321_MTGFRA_BknMrrr: Enlightened Confidant 0329_MTGFRA_BknMrrr: Stingcaster Mage

Stiamo infrangendo i colori (ma non la ruota dei colori) con versioni di realtà alternativa di famose carte di Magic. Le carte Specchio Infranto abbracciano il nuovo e il vecchio, mettendo in mostra l’ispirazione della carta accanto alla sua controparte dell’Ecoverso. Mago Linguacuta, per esempio, mostra uno studente Pennarguta che distrugge la realtà di un mago di Innistrad.

0449_MTGFRA_BknMrrE: Enlightened Confidant 0457_MTGFRA_BknMrrE: Stingcaster Mage

Frantumare la realtà ha delle conseguenze, e una di queste conseguenze è uno straordinario nuovo trattamento foil. Le carte specchio infranto con foil sfaccettato hanno un trattamento scintillante che fa risaltare davvero i frammenti di realtà spezzata. Frantumare il Multiverso non è mai sembrato così bello.

Ci sono 13 carte specchio infranto in Frattura della Realtà. Puoi trovare le carte specchio infranto non foil nelle buste di gioco e nei Collector Booster. Le carte specchio infranto con foil sfaccettato si possono trovare solo nei Collector Booster.

Carte Coppie Eco senza bordo

0297_MTGFRA_BdlsDipt: Chandra, Chill of Compliance 0309_MTGFRA_BdlsDipt: Chandra, Torch of Defiance

L’Ecoverso sta arrivando ad affrontare il nostro Multiverso faccia a faccia; o dovremmo dire carta a carta? Le carte Coppia Eco senza bordo presentano meravigliose illustrazioni che si estendono su due carte, mostrando uno scontro tra realtà. Qui, la magia di fuoco di Chandra si scontra con le magie di ghiaccio della sua gelida controparte. Chi avrà la meglio? Leggi la storia per scoprirlo.

Ci sono 30 carte coppia eco senza bordo in Frattura della Realtà, per un totale di 15 diverse coppie eco. Puoi trovare le carte coppia eco senza bordo nelle buste di gioco e nei Collector Booster sia in versione foil che non foil.

Carte Turbinamente

0363_MTGFRA_BdlsMnd: The Theorist, Jace Beleren

Lo senti? Il tuo cervello che si contorce al solo concetto della realtà alternativa di Jace? Le carte turbinamente senza bordo portano la non-realtà dell’Ecoverso in alcune delle carte più sconvolgenti dell’espansione, incluso Il Teorico, Jace Beleren. Una matrioska di complicazioni, Jace dentro Jace.

Ci sono 23 carte turbinamente in Frattura della Realtà. Puoi trovare le carte turbinamente nelle buste di gioco e nei Collector Booster sia in versione foil che non foil.

Carte in stile vetrina Giappone

0405_MTGFRA_JpnShow: The Theorist, Jace Beleren 0415_MTGFRA_JpnShowE: The Theorist, Jace Beleren

La battaglia per il fato del Multiverso prende una piega diversa con le carte vetrina Giappone. Il nostro team giapponese di Booster Fun ha ripensato 10 carte di Frattura della Realtà con illustrazioni ispirate ai negozi di hobbistica giapponesi, con tanto di bordo speciale! Ancora una volta, Jace entra sotto i riflettori con questo trattamento Booster Fun.

Le carte in stile vetrina Giappone foil e foil infranto si trovano solo nei Collector Booster. Nei Collector Booster giapponesi, le carte in stile vetrina Giappone saranno sempre in lingua giapponese. Nei Collector Booster non giapponesi, le carte vetrina Giappone saranno sempre in inglese.

Carte promo bundle Secret Lair

Bundle Secret Lair

di Frattura della Realtà

Jace ha ricevuto un restyling per Frattura della Realtà (guarda quel mantello!) e lo stesso vale per i nostri bundle speciali! I bundle di Secret Lair sono una collezione strabiliante di tutto ciò che ami di un’espansione, arricchita con le immagini sfrenate di Secret Lair. Ogni bundle di Secret Lair include 2 Collector Booster, 6 buste di gioco, un set di terre base foil e 2 delle 10 carte promo foil del bundle di Secret Lair.

0439_MTGFRA_SLBunFRA: Enlightened Confidant 0443_MTGFRA_SLBunFRA: The Theorist, Jace Beleren 0446_MTGFRA_SLBunFRA: Craterclaw Colossus

Per Frattura della Realtà, abbiamo reinterpretato 10 carte dall’espansione principale dando loro un nuovo aspetto, come se fossero state estratte direttamente dalle visioni sfrenate di Jace di una realtà riforgiata.

I bundle di Secret Lair saranno disponibili presso il tuo negozio di zona, i rivenditori online come TCGplayer e Amazon, e il negozio di Secret Lair. Abbiamo in programma di pubblicare i bundle di Secret Lair per ciascuna delle nostre espansioni del Multiverso di Magic in futuro, inclusa Nauctis: Il Regno Sommerso, annunciata di recente.

Carte promo di Frattura della Realtà

Recati nel tuo negozio di zona per eventi speciali a tema Frattura della Realtà, dove distruggere il Multiverso non è mai stato così divertente! Agli eventi Commander di Frattura della Realtà, riceverai una carta promo Crystal Ball con bordo retrò e illustrazione di Ron Spencer. Il vincitore di ogni evento Standard Showdown di Frattura della Realtà riceverà una carta promo Tragica Traiettoria foil con bordo retrò e illustrazione di Ovidio Cartagena. Le promo del Campionato in negozio di Frattura della Realtà fanno qualcosa di davvero speciale: raccontano nuovamente la storia che porta a questa espansione epocale! Per ora teniamo queste carte segrete (Jace odia quando i suoi piani cambiano), ma le sveleremo quando sarà il momento giusto. Queste carte promo saranno disponibili fino a esaurimento scorte.

Libera la tua agenda per questi eventi di Frattura della Realtà: il Teorico lo esige. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori dettagli sui loro eventi. E per chi vuole mettere alla prova le proprie capacità al di là del negozio di zona, Magic Spotlight: Frattura è l’occasione giusta: in palio carte promo esclusive e un invito al Pro Tour. Per non perderti gli annunci di eventi futuri e delle avventure nell’Ecoverso, segui Play Magic!

Dettagli dei prodotti di Frattura della Realtà

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Frattura della Realtà



Ogni confezione di buste di gioco di Frattura della Realtà include 30 buste di gioco. Ogni busta di gioco contiene quanto segue:

14 carte di Magic: The Gathering 5–6 carte comuni 1 carta non comune 1 carta comune o non comune 3 carte coppia eco Include 2 carte della stessa coppia 1 carta rara o rara mitica 1 carta foil

1 pedina bifronte non foil

Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Frattura della Realtà



Ogni confezione di Collector Booster di Frattura della Realtà include 12 Collector Booster. Ogni Collector Booster avrà il seguente contenuto:

15 carte di Magic: The Gathering 4 carte comuni foil 2 carte non comuni foil 3 carte coppia eco foil non comuni 1 terra base foil 1 carta rara o rara mitica foil 1 carta Booster Fun rara FRA o FRC o rara mitica non foil 2 carte Booster Fun rare o rare mitiche non foil 1 carta Booster Fun rara o rara mitica foil

1 carta con illustrazione o pedina bifronte foil

Mazzi Commander

Mazzo Commander

Multiverso Riforgiato

Plasma la realtà secondo il tuo volere con questo mazzo Commander a quattro colori che vede Jace in persona al comando. Ciascun mazzo Commander Multiverso Riforgiato contiene quanto segue:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 1 comandante a tema foil con illustrazione senza bordo 98 carte non foil, incluse 16 carte inedite di Magic

10 pedine bifronte non foil

1 carta-guida

1 portamazzo

Mazzi Commander di Fondamenti

Mazzi Commander di

FondamentiAppello a Tutti gli Angeli Mazzi Commander di

FondamentiIngegneria Sagace Mazzi Commander di

FondamentiRanghi Abbietti Mazzi Commander di

FondamentiRegno dei Draghi Mazzi Commander di

FondamentiTravolgisaurus Rex

Impara a giocare al formato più popolare di Magic con i mazzi Commander di Fondamenti! Questi mazzi sono pensati per introdurre i nuovi giocatori ad alcune delle strategie più popolari di Commander. Ogni mazzo Commander di Fondamenti include:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 99 carte non foil

10 pedine bifronte non foil

1 carta-guida

1 portamazzo

Bundle

Bundle di Frattura della Realtà



Ciascun bundle di Frattura della Realtà contiene quanto segue:

9 buste di gioco di Frattura della Realtà

1 carta promo foil

30 terre base 15 terre base foil 15 terre base non foil

2 schede di riferimento

1 dado Spindown

1 confezione per conservare le carte

Bundle Secret Lair

Bundle Secret Lair

di Frattura della Realtà

Frantuma il Multiverso e le convenzioni con il nuovissimo bundle di Secret Lair! Ciascun bundle Secret Lair di Frattura della Realtà contiene quanto segue:

6 buste di gioco di Frattura della Realtà

2 Collector Booster di Frattura della Realtà

2 carte promo bundle Secret Lair foil

foil 20 terre base foil

1 dado Spindown

1 confezione per conservare le carte

Serata di draft

Serata di draft di Frattura della Realtà



Ciascuna serata di draft di Frattura della Realtà contiene quanto segue:

12 buste di gioco di Frattura della Realtà

1 Collector Booster di Frattura della Realtà

90 terre base non foil

10 pedine bifronte non foil

1 inserto draft

Prerelease Pack

Prerelease Pack di Frattura della Realtà



Ciascun Prerelease Pack di Frattura della Realtà contiene quanto segue:

6 buste di gioco di Frattura della Realtà

1 carta promo foil

1 portamazzo

1 dado Spindown

Affronta il Teorico a ottobre

Jace Beleren sta tramando per dare vita alla sua realtà reimmaginata. Vedremo ulteriori sviluppi dei suoi complotti quando la storia di Frattura della Realtà avrà inizio questo autunno. Per ora, dai un’occhiata a tutte le carte rivelate di recente nella galleria immagini delle carte di Frattura della Realtà. Se ti va di conoscere la nostra destinazione post-evento, abbiamo anche condiviso la nostra intera lineup di espansioni del Multiverso di Magic per il 2027.

Frattura della Realtà uscirà il 2 ottobre 2026 ed è ora disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.