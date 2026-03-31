Cari studenti, bentornati all'Università di Strixhaven, la migliore scuola del Multiverso. I Segreti di Strixhaven ti invita a riprendere gli studi in una della cinque accademie magiche, ognuna specializzata in una scuola distinta di Magic. Gli esami si avvicinano: inizia a prepararti! I Segreti di Strixhaven esce in tutto il mondo il 24 aprile 2026.

I migliori studenti sanno quanto sia importante iniziare l'anno in grande stile. Se vuoi scrivere la tua tesi sulle carte più strabilianti in I Segreti di Strixhaven, tutto il necessario è proprio qui. L'orientamento sta per iniziare, apri il libro di testo al capitolo "Le quattro cose più importanti da sapere per collezionare I Segreti di Strixhaven".

1. Padroneggia la storia con l’Emerito dell’Ideazione serializzato

0306_MTGSOS_Headline: Emeritus of Ideation

La nostra prima lezione Booster Fun è la più entusiasmante: un Emerito dell’Ideazione serializzato con trattamento foil doppio arcobaleno e un bordo con illustrazione completa dal sapore nostalgico. Questa carta, grazie all’illustrazione di Mark Poole, un bordo di ispirazione retrò e una nuova fantastica grafica, diventerà il fulcro della tua collezione de I Segreti di Strixhaven.

Questa versione dell’Emerito dell’Ideazione è disponibile solo nei Collector Booster de I Segreti di Strixhaven. Le versioni serializzate dell’Emerito dell’Ideazione possono comparire nei Collector Booster di qualsiasi lingua, ma la carta sarà sempre in inglese. Le carte serializzate hanno meccaniche identiche alle loro versioni non serializzate.

2. Ritorna all’Archivio Mistico con ogni busta di gioco e Collector Booster

0019_MTGSOS_MysArch: Force of Will 0035_MTGSOS_MysArch: Vampiric Tutor

Entra nell’Archivio Mistico e scopri una collezione di magie della storia di Magic, incluse potenti carte come Forza di Volontà. Ogni busta di gioco de I Segreti di Strixhaven include almeno 1 carta dell’Archivio Mistico e ogni Collector Booster ne include almeno 3.

0084_MTGSOS_MysArcJP: Force of Will 0100_MTGSOS_MysArcJP: Vampiric Tutor 0149_MTGSOS_MysArcEc: Force of Will 0165_MTGSOS_MysArcEc: Vampiric Tutor

Ogni carta dell’Archivio Mistico è anche disponibile nella versione in giapponese con un’illustrazione alternativa e un bordo a tema. Queste carte sono disponibili nelle buste di gioco in lingua giapponese e nei Collector Booster in tutte le lingue; il testo è sempre in giapponese. Inoltre, nei Collector Booster in tutte le lingue potrai trovare le carte dell’Archivio Mistico in giapponese con foil pergamena argento.

3. Studia Planeswalker, Draghi e terre

0282_MTGSOS_BrdlsPW: Ral Zarek, Guest Lecturer 0286_MTGSOS_BrdlsDR: Quandrix, the Proof 0305_MTGSOS_Brd2Lnd: Sundown Pass

Onoriamo gli stimati professori, Draghi Fondatori e i luoghi di Strixhaven su una selezione di carte senza bordo. Gli antichi draghi sono perfetti per il tuo nuovo mazzo Commander e uniscono la costruzione di mondi di Strixhaven con illustrazioni mozzafiato. Queste carte sono disponibili nelle buste di gioco e nei Collector Booster sia in versione foil che non foil.

4. Inizia la lezione con le carte Special Guest

0155_MTGSOS_SpecGues: Sylvan Library

I migliori studiosi del Multiverso stanno esponendo le loro tesi sulle carte Special Guest de I Segreti di Strixhaven. Queste 10 carte raffigurano lezioni tenute nelle sale di Strixhaven, immortalando questi momenti del Multiverso nel curriculum dell’università. Le carte Special Guest non foil si trovano nelle buste di gioco, mentre le carte Special Guest foil si trovano nei Collector Booster.

È l’ora di partecipare a una lezione su I Segreti di Strixhaven. Questo corso include una formazione rigorosa sull’espansione, inclusa la sua storia, i prodotti, i trattamenti Booster Fan e tanto altro. Spingiti oltre il campus per addentrarti nel Multiverso di Magic quando I Segreti di Strixhaven uscirà in tutto il mondo il 24 aprile 2026. L’espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Dettagli de I Segreti di Strixhaven

Simbolo dell’espansione di SOS Simbolo dell’espansione di SOC Simbolo dell’espansione di SOA Simbolo dell’espansione di SPG

Codice dell’espansione de I Segreti di Strixhaven: SOS

Codice dell’espansione Commander de I Segreti di Strixhaven: SOC

Codice dell’espansione dell’Archivio Mistico: SOA

Codice dell’espansione di Special Guest: SPG

Legalità dell’espansione:

I Segreti di Strixhaven (SOS) è legale in tutti i formati.

(SOS) è legale in tutti i formati. Le carte de I Segreti di Strixhaven di Commander (SOC), Archivio Mistico (SOA) e Special Guest (SPG) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati.

di Commander (SOC), Archivio Mistico (SOA) e (SPG) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati. Le buste di gioco de I Segreti di Strixhaven includono carte di SOS, SOA e SPG. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed de I Segreti di Strixhaven se trovate nelle buste di gioco.

Sito web: I Segreti di Strixhaven

Galleria immagini delle carte: I Segreti di Strixhaven

Il prezzo di vendita consigliato (MSRP) per I Segreti di Strixhaven verrà stabilito come segue:

Buste di gioco: 5,49$

Collector Booster: 26,99$

Mazzi Commander: 49,99$

Bundle: 57,99$

Pacchetto Codice: 89,99$

Serata di draft: 89,99$

Mazzo tematico da 60 carte: 23,99$

Date essenziali:

Strixhaven: Omens of Chaos data di uscita : 7 aprile 2026

: 7 aprile 2026 Galleria immagini delle carte completa : 10 aprile

: 10 aprile Eventi di Prerelease: 17–23 aprile

17–23 aprile Data di uscita su MTG Arena : 21 aprile

: 21 aprile Uscita della versione da tavolo : 24 aprile

: 24 aprile Magic Academy : 24 aprile–18 giugno

: 24 aprile–18 giugno Standard Showdown : 24 aprile–18 giugno

: 24 aprile–18 giugno Friday Night Magic : 24 aprile–18 giugno

: 24 aprile–18 giugno MagicCon: Las Vegas e Pro Tour de I Segreti di Strixhaven : 1–3 maggio

: 1–3 maggio Commander Party, turno 1 : 1–7 maggio

: 1–7 maggio Magic Spotlight: Secrets in London, England : 8–10 maggio

: 8–10 maggio Campionato in negozio : 8–31 maggio

: 8–31 maggio Data di uscita del Pacchetto Codice : 15 maggio

: 15 maggio Magic Spotlight: Secrets in Chiba, Japan : 29–31 maggio

: 29–31 maggio Magic presenta: Apri l’archivio : 22 maggio–18 giugno

: 22 maggio–18 giugno Commander Party, turno 2 : 5–11 giugno

: 5–11 giugno Magic presenta: Pride: 5–14 giugno

La tua lezione inizia con Strixhaven: Omens of Chaos

Strixhaven: Omens of Chaos

I Segreti di Strixhaven uscirà il 24 aprile, ma puoi già iniziare i tuoi studi con il nuovo romanzo di Magic: Strixhaven: Omens of Chaos. Scritto da Hugo e Seanan McGuire, autore Premio Nebula, questo romanzo segue un gruppo di studenti di Strixhaven nel loro tentativo di scoprire chi sono destinati a essere e a quale luogo, nell’ampio Multiverso, potrebbero appartenere. Non vedi l’ora di iniziare a leggere? Anche noi! Il primo capitolo di Strixhaven: Omens of Chaos è disponibile su DailyMTG.

0001_MTGPRM_Manual: Command Tower

Tutte le prime edizioni delle copie di Strixhaven: Omens of Chaos con copertina rigida includono una carta promo foil con bordo retrò Torre di Comando con testo narrativo tratto direttamente dal romanzo. Strixhaven: Omens of Chaos uscirà il 7 aprile 2026 ed è disponibile per il preordine nei negozi che trattano narrativa.

Booster Fun de I Segreti di Strixhaven

Le lezioni sono iniziate ed è l’ora del corso sui trattamenti Booster Fun in I Segreti di Strixhaven. Una miriade di misteri magici ti attende in ogni busta di gioco, Collector Booster e tomo di magia rilegato in pelle dell’Era del Sangue di Arcavios.

Carta star Emerito dell’Ideazione

0306_MTGSOS_Headline: Emeritus of Ideation

Mark Poole, l’artista originale dietro a Richiamo Ancestrale, ha realizzato la carta star de I Segreti di Strixhaven! La carta serializzata con trattamento foil doppio arcobaleno Emerito dell’Ideazione include un bordo con illustrazione completa dal sapore nostalgico che rende omaggio alle carte promo del passato, se ne richiami il ricordo. Ispirata alle magie più potenti di Magic, con Emerito dell’Ideazione potrai scatenare l’iconica magia Richiamo Ancestrale (purché la creatura sia preparata, ovviamente).

Questa versione dell’Emerito dell’Ideazione è disponibile solo nei Collector Booster de I Segreti di Strixhaven. Le versioni serializzate dell’Emerito dell’Ideazione possono comparire nei Collector Booster di qualsiasi lingua, ma la carta sarà sempre in inglese. Le carte serializzate hanno meccaniche identiche alle loro versioni non serializzate.

Carte dell’Archivio Mistico

0019_MTGSOS_MysArch: Force of Will 0035_MTGSOS_MysArch: Vampiric Tutor 0048_MTGSOS_MysArch: Subterranean Tremors

L’Università di Strixhaven ha un compendio delle magie più potenti del Multiverso: l’Archivio Mistico. In I Segreti di Strixhaven, riapriamo le porte dell’Archivio Mistico con una selezione di carte istantaneo e stregoneria della storia di Magic. Anche se le carte sono simili a quelle dell’Archivio Mistico della nostra ultima visita a Strixhaven, il loro bordo rinnovato mostra ancora più parti delle fantastiche illustrazioni.

I Segreti di Strixhaven include 65 carte dell’Archivio Mistico, di cui 25 non comuni, 25 rare e 15 rare mitiche. Le buste di gioco non in giapponese e il 66,6% delle buste di gioco in giapponese contengono almeno 1 carta dell’Archivio Mistico non foil. I Collector Booster in tutte le lingue includono almeno 3 carte dell’Archivio Mistico. Le carte non foil e foil dell’Archivio Mistico possono comparire nelle buste di gioco e nei Collector Booster.

Carte dell’Archivio Mistico in giapponese e foil pergamena argento

0084_MTGSOS_MysArcJP: Force of Will 0100_MTGSOS_MysArcJP: Vampiric Tutor 0113_MTGSOS_MysArcJP: Subterranean Tremors

C’è tanto altro da scoprire negli Archivi Mistici. Le carte dell’Archivio Mistico in giapponese aggiungono a 65 magie iconiche illustrazioni e bordi delle carte nuovi ispirati ad artisti e illustratori tradizionali giapponesi. Le carte sono disponibili solo in giapponese e sono incluse solamente nelle buste di gioco in lingua giapponese e nei Collector Booster in qualsiasi lingua.

0149_MTGSOS_MysArcEc: Force of Will

Luccicanti e ammalianti, le carte dell’Archivio Mistico in giapponese con foil pergamena argento sono le più collezionabili di questo compendio arcano. Il nuovo trattamento foil appare solo nei Collector Booster e solamente nelle carte dell’Archivio Mistico in giapponese.

Una carta non foil dell’Archivio Mistico in giapponese sostituisce una carta dell’Archivio Mistico in 1 busta di gioco in giapponese su 3. Le carte dell’Archivio Mistico in giapponese non foil, foil e foil pergamena argento compaiono nei Collector Booster in tutte le lingue.

Planeswalker, Antichi draghi e terre senza bordo

0283_MTGSOS_BrdlsPW: Professor Dellian Fel 0288_MTGSOS_BrdlsDR: Witherbloom, the Balancer 0301_MTGSOS_Brd2Lnd: Deathcap Glade

Con queste versioni senza bordo abbiamo reimmaginato alcune delle carte più emozionanti de I Segreti di Strixhaven Sono perfette per dare un po’ di stile Strixhaven ai tuoi mazzi o rendere omaggio ai tuoi personaggi preferiti. Ogni terra senza bordo include uno strano portale che conduce verso luoghi ignoti. Dove potrebbero essere?

Ci sono 2 planeswalker rari mitici, 5 antichi draghi rari mitici e 5 terre rare con versioni senza bordo. Queste carte sono disponibili nelle buste di gioco e nei Collector Booster sia in versione foil che non foil.

Carte note sul campo senza bordo

0289_MTGSOS_BrdlsFN: The Dawning Archaic 0294_MTGSOS_BrdlsFN: Improvisation Capstone

Hai preso nota su questi trattamenti Booster Fun? Non preoccuparti, puoi copiare delle nostre carte note sul campo senza bordo. Queste carte raffigurano le note interne al Multiverso sulle creature e creazioni di Arcavios e sono complete di note a margine degli studiosi di Strixhaven.

Di carte note sul campo senza bordo sono presenti 6 rare e 6 rare mitiche. Queste carte sono disponibili nelle buste di gioco e nei Collector Booster sia in versione foil che non foil.

Carte promo senza bordo del Pacchetto Codice

0427_MTGSOS_PromoSpB: Sol Ring 0429_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Creativity

I Pacchetti Codice de I Segreti di Strixhaven con le loro magie potenti sono perfetti per il grimorio di qualsiasi studente modello. Qistina Khalidah ha contribuito a realizzare un fantastico Anello Solare a tema Strixhaven e un ciclo di Talismani di colori nemici che raffigurano studenti delle varie accademie. Queste pietre mana spaccano.

Il Pacchetto Codice de I Segreti di Strixhaven uscirà il 15 maggio 2026. Ciascun Pacchetto Codice include 2 delle 6 carte promo foil.

Carte Special Guest

0155_MTGSOS_SpecGues: Sylvan Library

Le lezioni non sono mai state così entusiasmanti. I Segreti di Strixhaven include 10 carte Special Guest che raffigurano le lezioni che si tengono all’Università di Strixhaven. Ciascuna carta mette in mostra il curriculum vario e vivace del campus e non vediamo l’ora di scoprire cosa viene insegnato su questa copia della Biblioteca Silvestre.

Le carte Special Guest non foil si trovano nelle buste di gioco, mentre le carte Special Guest foil si trovano nei Collector Booster.

Terre Sortilegio con illustrazione completa

0267_MTGSOS_Manabar: Plains 0268_MTGSOS_Manabar: Island 0269_MTGSOS_Manabar: Swamp 0270_MTGSOS_Manabar: Mountain 0271_MTGSOS_Manabar: Forest

Ogni accademia di Strixhaven ha un approccio proprio a magia e mana: diamo vita al loro potere attraverso queste Terre Sortilegio. Ogni terra con illustrazione completa raffigura una delle cinque accademie: Pennargento nella Pianura, Prismari sull’Isola, Germoglioscuro nella Palude, Archeorocca sulla Montagna e Quandrix nella Foresta.

Le Terre Sortilegio sono disponibili nelle buste di gioco e nei Collector Booster sia in versione foil che non foil.

Dettagli prodotto de I Segreti di Strixhaven

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco de I Segreti di Strixhaven



Ogni confezione di buste di gioco de I Segreti di Strixhaven include 30 buste di gioco, ciascuna delle quali include:

14 carte di Magic: The Gathering 6–7 carte comuni In questi slot possono comparire 81 comuni da I Segreti di Strixhaven . In 1 busta di gioco su 55, 1 delle 10 carte Special Guest sostituirà una comune. 3 carte non comuni In questi slot possono comparire 100 non comuni da I Segreti di Strixhaven . 1 carta jolly di qualsiasi rarità Una comune (39,1%), non comune (39,1%), rara (19,5%) o rara mitica (1,9%) dall’espansione principale de I Segreti di Strixhaven Una antico drago, planeswalker o terra doppia (meno dell’1%) rara mitica o rara senza bordo Una carta note sul campo rara o rara mitica (meno dell’1%) 1 carta rara o rara mitica Una rara (82,5%) o rara mitica (14,1%) dall’espansione principale de I Segreti di Strixhaven Una antico drago, planeswalker o terra doppia (1,6%) rara mitica o rara senza bordo Una carta note sul campo rara (1,2%) o rara mitica (meno dell’1%) 1 carta dell’Archivio Mistico Nelle buste di gioco non in giapponese: Una carta dell’Archivio Mistico non comune (87,5%), rara (9,6%) o rara mitica (2,9%) Nelle buste di gioco in giapponese: Una carta dell’Archivio Mistico non comune (58,3%), rara (6,5%) o rara mitica (2,0%) Una carta dell’Archivio Mistico in giapponese non comune (29,1%), rara (3,2%) o rara mitica (meno dell’1%) 1 carta foil di qualsiasi rarità Una comune (54,4%), non comune (33,6%), rara (6,7%) o rara mitica (1,1%) dall’espansione principale de I Segreti di Strixhaven Una antico drago, planeswalker o terra doppia (meno dell’1%) rara mitica o rara senza bordo Una carta note sul campo rara o rara mitica (meno dell’1%) Una carta dell’Archivio Mistico non comune (2,8%), rara (meno dell’1%) o rara mitica (meno dell’1%) 1 carta terra Una terra base non foil (26,7%) o foil (6,7%) con bordo normale Una Terra Sortilegio non foil (13,3%) o foil (3,3%) Una terra doppia comune non foil (40%) o foil (10%)

1 carta segnalino preforata o pedina bifronte non foil

Attenzione: le percentuali sommate potrebbero non risultare 100 a causa dell’arrotondamento.

Collector Booster

Confezione di Collector Booster de I Segreti di Strixhaven



Ogni confezione di Collector Booster de I Segreti di Strixhaven include 12 Collector Booster, ciascuno dei quali include:

15 carte di Magic: The Gathering 4 carte comuni foil In questi slot possono comparire 81 comuni e 5 terre doppie comuni da I Segreti di Strixhaven . 3 carte non comuni foil In questi slot possono comparire 100 non comuni da I Segreti di Strixhaven . 2 carte dell’Archivio Mistico non comuni Una carta dell’Archivio Mistico non foil (31,7%) o foil (31,7%) Una carta dell’Archivio Mistico non foil (31,7%) o foil pergamena argento (5%) in giapponese 1 Terra Sortilegio foil 1 carta rara o rara mitica foil Una rara (85,7%) o rara mitica (14,3%) dall’espansione principale de I Segreti di Strixhaven 1 rara o rara mitica non foil di Commander de I Segreti di Strixhaven (SOC) 10 carte rare mitiche senza bordo (9%) 48 carte rare con illustrazione estesa (91%) 1 carta Booster Fun non foil rara o rara mitica Una carta con illustrazione estesa rara (70%) o rara mitica (5%) dall’espansione principale de I Segreti di Strixhaven Una antico drago, planeswalker o terra doppia rara (7,1%) o rara mitica (5%) senza bordo Una carta note sul campo rara (8,6%) o rara mitica (4,3%) 1 carta dell’Archivio Mistico rara o rara mitica Una carta dell’Archivio Mistico non foil rara (25,6%) o rara mitica (7,7%) Una carta dell’Archivio Mistico non foil rara (25,6%) o rara mitica (7,7%) in giapponese Una carta dell’Archivio Mistico foil rara (25,6%) o rara mitica (7,7%) 1 carta Booster Fun foil rara o rara mitica Una carta con illustrazione estesa foil rara (59,9%) o rara mitica (4,3%) dall’espansione principale de I Segreti di Strixhaven Una antico drago, planeswalker, terra doppia rara (6,1%) o rara mitica (4,3%) foil senza bordo Una carta note sul campo rara (7,3%) o rara mitica (3,7%) foil Una carta dell’Archivio Mistico rara (7,7%) o rara mitica (2,3%) foil pergamena argento in giapponese Una carta Special Guest foil (4,5%) Un Emerito dell’Ideazione serializzato con trattamento foil doppio arcobaleno appare in meno dell’1% dei Collector Booster. Le copie serializzate dell’Emerito dell’Ideazione possono comparire nei Collector Booster di qualsiasi lingua, ma la carta sarà sempre in inglese.

1 carta con illustrazione o pedina bifronte foil Puoi trovare una pedina bifronte foil nel 65% dei Collector Booster. 1 delle 54 carte con illustrazione appare nel 35% dei Collector Booster. In un 5% dei Collector Booster, la carta con illustrazione avrà la firma dell’artista impressa in oro o il simbolo dei Planeswalker.



Attenzione: le percentuali sommate potrebbero non risultare 100 a causa dell’arrotondamento.

Mazzi Commander

Mazzo Commander

Influenza di Pennargento Mazzo Commander

Talento di Prismari Mazzo Commander

Infestazione a Germoglioscuro Mazzo Commander

Spirito di Archeorocca Mazzo Commander

Quandrix Senza Limiti

Scegli la tua accademia e prendi il comando del campo di battaglia con i tuoi personaggi Strixhaven preferiti. Ogni mazzo Commander de I Segreti di Strixhaven contiene quanto segue:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 1 comandante a tema foil con illustrazione senza bordo 98 carte non foil, incluse 10 carte inedite di Magic

10 pedine bifronte

1 carta-guida

1 portamazzo

Bundle

Bundle de I Segreti di Strixhaven



0368_MTGSOS_PromoBdl: Wisdom of Ages

Ogni Bundle contiene quanto segue:

9 buste di gioco de I Segreti di Strixhaven

1 carta promo Saggezza delle Ere foil

30 terre base 15 terre base foil 15 terre base non foil

2 schede di riferimento

1 dado Spindown

1 confezione per conservare le carte

Pacchetti Codice

Pacchetto Codice de I Segreti di Strixhaven



0427_MTGSOS_PromoSpB: Sol Ring 0428_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Conviction 0429_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Creativity 0430_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Curiosity 0431_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Hierarchy 0432_MTGSOS_PromoSpB: Talisman of Resilience

Il Pacchetto Codice de I Segreti di Strixhaven uscirà il 15 maggio 2026. Ogni Pacchetto Codice contiene quanto segue:

6 buste di gioco de I Segreti di Strixhaven

2 Collector Booster de I Segreti di Strixhaven

20 terre base foil

2 carte promo foil Pacchetto Codice

2 schede di riferimento

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

Mazzi tematici da 60 carte

Mazzo tematico inquietante

da 60 carte Mazzo tematico Guadagno di punti vita

da 60 carte

Questi mazzi tematici da 60 carte sono tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a giocare in Standard. Con carte a tema di tutto Standard, questi mazzi offrono una divertente esperienza per due giocatori quando sono abbinati l’uno contro l’altro. Ogni mazzo a tema da 60 carte include:

1 mazzo Standard da 60 carte pronto all’uso

5 pedine bifronte non foil

1 portamazzo

1 scheda di riferimento bifronte

1 inserto strategico

Serata di draft

Serata di draft de I Segreti di Strixhaven



Prendi degli amici e preparati a draftare con la Serata di draft de I Segreti di Strixhaven! Ogni Serata di draft contiene:

12 buste di gioco de I Segreti di Strixhaven

1 Collector Booster de I Segreti di Strixhaven

90 terre base non foil

10 pedine bifronte non foil

1 inserto draft

Prerelease Pack

Prerelease Pack

(Pennargento) Prerelease Pack

(Prismari) Prerelease Pack

(Germoglioscuro) Prerelease Pack

(Archeorocca) Prerelease Pack

(Quandrix)

Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

5 buste di gioco de I Segreti di Strixhaven

1 busta a tema accademia de I Segreti di Strixhaven Ogni busta a tema accademia contiene carte dei due colori dell’accademia.

1 carta promo foil

1 portamazzo

1 dado Spindown (abbinato all’accademia del Prerelease Pack)

Mazzi di benvenuto

Mazzo di benvenuto

(bianco) Mazzo di benvenuto

(blu) Mazzo di benvenuto

(nero) Mazzo di benvenuto

(rosso) Mazzo di benvenuto

(verde)

I mazzi di benvenuto sono fantastici per iniziare a giocare a Magic o insegnare ai tuoi amici il miglior gioco di carte collezionabili. Ogni mazzo di benvenuto contiene quanto segue:

1 mazzo da 40 carte pronto per essere usato

1 portamazzo

Prosegui i tuoi studi su I Segreti di Strixhaven con la galleria immagini delle carte dell’espansione, in cui potrai scoprire tutte le carte rivelate di recente. Se apprezzi Strixhaven tanto quanto noi, puoi studiare le storie de I Segreti di Strixhaven e il romanzo in uscita Strixhaven: Omens of Chaos.

Preparati a superare con successo i tuoi esami quando I Segreti di Strixhaven uscirà in tutto il mondo il 24 aprile 2026. L’espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.