La scuola ricomincia con I Segreti di Strixhaven, e i giocatori di Magic di tutto il mondo si dirigono al campus per una nuova stagione di eventi in negozi, fiere e molto altro. Mentre ci prepariamo per questo nuovo semestre, volevamo mettere in evidenza la vasta gamma di eventi per i giocatori esperti di Magic, per i nuovi studiosi di magie e per tutti gli altri. È ora di trovare la tua accademia e migliorare le tue conoscenze sugli ultimi eventi di Magic.

I Segreti di Strixhaven uscirà il 24 aprile 2026 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon, e ovunque sia venduto Magic.

Eventi di Prerelease de I Segreti di Strixhaven

(17–23 aprile)

Prerelease Pack

(Pennargento) Prerelease Pack

(Prismari) Prerelease Pack

(Germoglioscuro) Prerelease Pack

(Archeorocca) Prerelease Pack

(Quandrix)

Inizia presto i tuoi studi agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona! Questi eventi sono la tua prima occasione per giocare con le ultime magie de I Segreti di Strixhaven. Quando ti iscrivi a un evento di Prerelease, riceverai uno dei cinque Prerelease Pack a tema accademia. Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

5 buste di gioco de I Segreti di Strixhaven

1 busta a tema accademia de I Segreti di Strixhaven Ogni busta a tema accademia contiene carte dei due colori dell’accademia.

1 carta promo foil

1 portamazzo

1 dado Spindown (abbinato all’accademia del Prerelease Pack)

Ogni Prerelease Pack è incentrato su una delle cinque accademie dell’Università di Strixhaven. Per maggiori informazioni sull’estetica e sugli ideali di queste accademie, dai un’occhiata alla Guida del Planeswalker a I Segreti di Strixhaven per un catalogo dei corsi sull’ambientazione. Se c’è un’accademia in particolare che speri di supportare, contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni su come distribuiscono i loro Prerelease Pack.

Gli eventi di Prerelease de I Segreti di Strixhaven prendono il via il 17 aprile 2026 nel tuo negozio di zona. Questa è anche la tua prima occasione per ritirare i prodotti preordinati de I Segreti di Strixhaven. Iscriviti oggi agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona e assicurati un posto tra i migliori e i più brillanti del Multiverso.

Impara a giocare con Magic Academy

(24 aprile–18 giugno)

Segui una lezione sul miglior gioco di carte collezionabili al mondo agli eventi Magic Academy! Questi eventi, che si tengono nei negozi di zona aderenti, sono un ottimo modo per insegnare a un amico a giocare a Magic o per rinfrescare le tue conoscenze dopo un anno sabbatico.

Mazzo di benvenuto

(bianco) Mazzo di benvenuto

(blu) Mazzo di benvenuto

(nero) Mazzo di benvenuto

(rosso) Mazzo di benvenuto

(verde)

Ci sono due tipologie di eventi Magic Academy. Gli eventi Impara a Giocare sono pensati per i giocatori che stanno muovendo i primi passi in Magic. Questi eventi utilizzano i nuovi mazzi di benvenuto di Magic che stiamo rilasciando insieme a I Segreti di Strixhaven. Gli eventi Costruzione del Mazzo ti guidano nella creazione di un mazzo personale a partire da sei buste di gioco. All’inizio dell’evento assisterai a un breve video tutorial, poi costruirai un mazzo con il contenuto delle tue buste di gioco.

Per questi eventi, ogni Mazzo di benvenuto include un inserto per una ricompensa speciale. Riceverai uno dei sei adesivi per paraurti a tema Strixhaven o una ricompensa per MTG Arena dal tuo negozio di zona fino a esaurimento scorte. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sui loro eventi Magic Academy e su questi premi!

Standard Showdown

(24 aprile–18 giugno)

Se sei entusiasta quanto noi di lanciare Richiamo Ancestrale in Standard (un ringraziamento all’Emerito dell’Ideazione), assicurati di iscriverti agli eventi Standard Showdown del tuo negozio di zona! Questi eventi Constructed Standard sono più competitivi di un Prerelease, rendendoli un ottimo passo successivo per gli aspiranti incantatori Standard.

La carta promo di questo evento ci porta in un corso di studi all’estero a Bloomburrow! Il vincitore di ogni evento Standard Showdown riceverà una carta promo Nella Fauce Allagata foil con bordo retrò e illustrazione di Danny Schwartz, fino a esaurimento scorte. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sui loro eventi Standard Showdown.

Commander Nights Two-Headed Giant

(24 aprile–18 giugno)

È il momento di un’iniziativa di ricerca congiunta! Alle Commander Nights Two-Headed Giant, farai squadra con un altro giocatore a tua scelta (o sarai abbinato a un altro partecipante) per alcune partite multiplayer amatoriali.

I partecipanti riceveranno una carta promo Tunnel d’Accesso con bordo retrò e illustrazione di Alayna Danner, fino a esaurimento scorte. Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei negozi WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium. Ecco un consiglio utile: il Tunnel d’Accesso può bersagliare le creature di qualsiasi giocatore, incluse quelle dei tuoi compagni di squadra con forza pari o inferiore a 3! Premi aggiuntivi potranno essere assegnati a discrezione del singolo negozio di zona; contattalo per maggiori dettagli.

Commander Party

(1–7 maggio e 5–11 giugno)

C’è una festa al campus e tu sei tra gli invitati! Gli eventi Commander Party de I Segreti di Strixhaven aggiungono un ulteriore livello di avventura accademica alle tue partite. All’inizio dell’evento, sceglierai una delle accademie di Strixhaven. Completando vari incarichi, potrai preparare una delle magie della tua accademia e lanciarla durante la partita. Preparati a lanciare alcune magie particolarmente potenti (ed entusiasmanti) da tutto il Multiverso.

I partecipanti riceveranno la carta promo Tunnel d’Accesso con bordo retrò descritta sopra, fino a esaurimento scorte. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sui loro eventi Commander Party!

MagicCon: Las Vegas e Pro Tour de I Segreti di Strixhaven

(1–3 maggio)

È quasi ora del MagicCon: Las Vegas! Dall’1 al 3 maggio, faremo una gita a Las Vegas per un altro indimenticabile weekend di Magic che include rivelazioni speciali, merchandise ed eventi che non troverai da nessun’altra parte. I badge sono in vendita ora e stanno andando a ruba, quindi dai un’occhiata al sito ufficiale del MagicCon per maggiori dettagli.

Il MagicCon: Las Vegas ospiterà il nostro secondo Pro Tour del 2026: Pro Tour de I Segreti di Strixhaven! Questo evento includerà i formati Constructed Standard e Booster Draft de I Segreti di Strixhaven. I concorrenti qualificati si scontreranno per una quota dell’enorme montepremi di 500.000 dollari, inviti al Campionato Mondiale di Magic e un trofeo del Pro Tour. In aggiunta, ogni concorrente del Pro Tour e del Campionato Mondiale nel 2026 riceverà una carta promo non foil Tamiyo, Studentessa Curiosa con illustrazione di Ampreh. I primi 32 classificati di ogni evento riceveranno anche versioni foil di questa carta promo.

Fai il tifo per i tuoi giocatori preferiti al Pro Tour de I Segreti di Strixhaven. I partecipanti al MagicCon potranno seguire l’azione di persona. Copriremo anche tutta l’azione su twitch.tv/magic, sul canale YouTube di Play MTG e su Magic.gg! I nostri esperti sono già al lavoro per studiare gli ultimi mazzi e il metagame Standard, e anche tu puoi prepararti scrupolosamente per il Pro Tour. Non importa dove ti trovi nel Multiverso, assicurati di guardare l’azione dall’1 al 3 maggio.

Magic Spotlight: Secrets

(8–10 maggio e 29–31 maggio)

Le magie di Strixhaven si stanno diffondendo in tutto il mondo! Il Magic Spotlight: Secrets farà tappa a Londra, in Inghilterra, dall’8 al 10 maggio e a Chiba, in Giappone, dal 29 al 31 maggio. Questo evento include il formato Constructed Standard, quindi tieni d’occhio tutte le nuove carte de I Segreti di Strixhaven che stanno per arrivare in Standard. Per maggiori informazioni, contatta l’organizzatore dell’evento:

Londra, Inghilterra : 8–10 maggio 2026, organizzato da Fanfinity

: 8–10 maggio 2026, organizzato da Fanfinity Chiba, Giappone: 29–31 maggio 2026, organizzato da BIG MAGIC

Ogni evento Magic Spotlight: Secrets offre un montepremi di 50.000 dollari. Inoltre, ogni giocatore che si iscrive all’evento riceverà una carta promo senza bordo non foil Liliana Vess con un’illustrazione deliziosamente macabra di Justyna Dura. I primi 128 giocatori dell’evento riceveranno anche copie in foil di questa carta promo.

Il trofeo Loto Nero da Magic Spotlight: Eclissi

Infine, i primi 8 giocatori di ogni evento principale riceveranno anche inviti al Pro Tour di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes. Il vincitore di Magic Spotlight: Secrets riceverà un trofeo a tema Loto Nero con il simbolo dell’espansione de I Segreti di Strixhaven.

Gli eventi delle Spotlight Series sono aperti a tutti. Tutto ciò che devi fare è iscriverti per competere, e potresti assicurarti un posto al Pro Tour. Ma devi iscriverti, quindi contatta l’organizzatore del tuo evento per assicurarti un posto al Magic Spotlight: Secrets!

Campionato in negozio

(8–31 maggio)

Dimostra di essere il migliore della classe agli eventi del Campionato in negozio di questa stagione! Questi sono eventi Constructed Standard altamente competitivi che offrono carte promo speciali. Ecco i premi di questa stagione particolarmente accademica.

I partecipanti al Campionato in negozio riceveranno una carta promo Dissotterrare non foil con illustrazione completa a opera di Ron Spencer, fino a esaurimento scorte.

Fissa gli occhi della nostra prossima carta promo (ma non guardare troppo a lungo). I primi 8 giocatori di ogni evento del Campionato in negozio riceveranno una carta promo Rana Psichica foil con illustrazione completa di Gaboleps.

Parlando di occhi particolarmente pericolosi, il vincitore di ogni Campionato in negozio riceverà una carta promo Oculo Ripugnante foil con illustrazione completa e senza testo, con un’opera di Diana Franco.

Vivi il sogno di scartare il tuo Oculo Ripugnante per la Rana Psichica e riportarlo sul campo di battaglia con Dissotterrare in un mazzo Dimir pieno di promo. Contatta il tuo negozio di zona per sapere quando organizza gli eventi del Campionato in negozio!

Magic presenta: Apri l’archivio

(22 maggio–18 giugno)

Le porte dell’Archivio Mistico, il più grande compendio di magie del Multiverso, si apriranno agli studenti di Strixhaven a Magic presenta: Apri l’archivio. Qui, drafterai I Segreti di Strixhaven con alcune regole speciali per migliorare l’esperienza. Durante il tuo draft, prenderai una carta dell’Archivio Mistico in ogni busta di gioco che apri, in aggiunta alla tua prima scelta. Se la tua busta di gioco dovesse contenere più di una carta dell’Archivio Mistico, la tua prima scelta potrebbe essere un’altra carta dell’Archivio Mistico. Durante le tue partite, potrai spendere mana come se fosse di qualsiasi colore per lanciare le tue carte dell’Archivio Mistico. Diversifica i tuoi studi usando Crescita Gigante nel tuo mazzo Prismari rosso e blu!

I giocatori che partecipano ad almeno un evento Magic presenta: Apri l’archivio riceveranno un avatar di Ral Zarek, Docente Ospite su MTG Arena.

Concludendo questo evento con un record di vittorie, riceverai una moneta speciale Pinfinity con un’illustrazione legata all’Archivio Mistico, fino a esaurimento scorte. I negozi potranno organizzare Magic presenta: Apri l’archivio più volte durante questa stagione, dandoti molte possibilità di collezionare queste monete Pinfinity. Chiedi al tuo negozio di zona per maggiori informazioni su questi premi.

Cogli la tua occasione di sfruttare potenti magie a Magic presenta: Apri l’archivio dal 22 maggio al 18 giugno. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori dettagli!

CommandFest in Australia, Germania e Cina

(22–24 maggio e 30–31 maggio)

Di recente abbiamo annunciato il programma dei CommandFest 2026! Questi sono grandi eventi organizzati in tutto il mondo che celebrano tutto ciò che i giocatori amano di Commander. Oltre a molte opportunità d, hai indovinato, giocare a Commander, potrai incontrare artisti e creatori di contenuti, assicurarti promo speciali e molto altro!

Carte promo Elfi di Fyndhorn, non foil e foil, con illustrazione di Julie Dillon, saranno disponibili ai CommandFest 2026. Queste carte promo sono disponibili con l’acquisto di un badge, fino a esaurimento scorte, quindi contatta l’organizzatore del tuo evento per maggiori dettagli. Sebbene i CommandFest si terranno durante tutto l’anno, volevamo mettere in evidenza i CommandFest che si terranno durante la stagione di uscita de I Segreti di Strixhaven. Per maggiori informazioni su questi eventi e su altri CommandFest, dai un’occhiata a questo articolo.

22–24 maggio 2026 ad Adelaide, Australia. Presentato da Let’s Play Games

22–24 maggio 2026 a Giessen, Germania. Presentato da JK Entertainment

30–31 maggio 2026 a Pechino, Cina. Presentato da Kadou

Magic presenta: Pride

(5–14 giugno)

Celebra Magic e la tua community di zona a Magic presenta: Pride! Questo evento tra i preferiti dei fan torna per un altro turno di Commander amatoriale con una sorpresa. Quando costruisci il tuo mazzo per Magic presenta: Pride, ogni comandante idoneo ha l’abilità partner! Non vediamo l’ora di vedere quali combinazioni piene di stile (e forza) ti inventerai.

Per commemorare l’evento, i partecipanti a Magic presenta: Pride riceveranno una carta promo Loto Dorato foil, fino a esaurimento scorte, con un’illustrazione di Merlin G.G. E come ringraziamento speciale, i giocatori riceveranno una spilla smaltata che raffigura il Loto Dorato di Merlin G.G, fino a esaurimento scorte. Avremo maggiori dettagli da condividere su questa spilla più vicino all’evento. Magic presenta: Pride è disponibile in regioni selezionate, quindi contatta il tuo negozio di zona per maggiori dettagli.

Prossime qualificazioni del Campionato Regionale

(4 aprile–2 agosto)

Il prossimo turno delle Qualificazioni al Campionato Regionale inizia a breve! Infatti, inizia tra soli tre giorni! Il secondo turno delle Qualificazioni al Campionato Regionale del 2026 inizierà il 4 aprile e durerà fino al 2 agosto. Tutti i negozi WPN e gli organizzatori di eventi di destinazione terranno delle qualificazioni valide per il prossimo round dei Campionati Regionali 2026–27 durante questo periodo. Le qualificazioni nei negozi di zona presenteranno i formati Limited o Constructed Modern, mentre le qualificazioni “di destinazione” più grandi potrebbero presentare altri formati.

Tutti i partecipanti alle qualificazioni del Campionato Regionale durante questo round riceveranno una carta promo non foil Antichi Fermenti con illustrazione di SimzArt, fino a esaurimento scorte. I migliori classificati riceveranno inoltre una carta promo Micoprogenie Disseminante non foil con illustrazione di Nathan Jurevicius. I giocatori che si qualificano per un Campionato Regionale riceveranno anche una carta promo foil Micoprogenie Disseminante, fino a esaurimento scorte.

La disponibilità delle carte promo può variare in base alla regione e può cambiare a discrezione di Wizards of the Coast. Contatta l’organizzatore delle tue qualificazioni per maggiori dettagli sui loro eventi e sulle loro carte promo.

Prossimi Campionati Regionali

(A partire dall’8 maggio)

Fai il passo successivo nel tuo percorso competitivo di Magic al tuo Campionato Regionale! A partire dall’8 maggio, i giocatori che arriveranno al loro Campionato Regionale potranno ottenere inviti al Pro Tour di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes al MagicCon: Amsterdam, che si terrà dal 17 al 19 luglio. Questi Campionati Regionali presenteranno il formato Constructed Standard, quindi inizia a testare i mazzi!

Tutti i partecipanti di questo round del Campionato Regionale riceveranno una carta promo non foil Sfidante Cuore Ardente con illustrazione di CHOGRIN, mentre i migliori classificati riceveranno copie foil. Queste promo sono disponibili fino a esaurimento scorte e il numero di promo foil varia in base alla regione, quindi contatta l’organizzatore della tua regione per maggiori informazioni su queste promo e sui loro eventi.

Che tu voglia ottenere carte promo speciali, competere ai massimi livelli di Magic o semplicemente divertirti a giocare a Magic, c’è qualcosa all’orizzonte per ogni giocatore. I Segreti di Strixhaven ci riporta in una delle ambientazioni più amate della storia recente di Magic e non c’è mai stato un momento migliore per riaccendere la tua scintilla e tornare nel Multiverso.

I Segreti di Strixhaven uscirà il 24 aprile 2026 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon, e ovunque sia venduto Magic.