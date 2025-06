Magic: The Gathering—FINAL FANTASY porta tutto ciò che i fan di FINAL FANTASY amano: illustrazioni incredibili, un gameplay evocativo e storie emozionanti, in un’epica uscita di Magic: The Gathering. È una vera celebrazione di questo iconico GDR e uscirà tra poche settimane! Sii tra i primi a giocare con l’espansione agli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

Gli eventi Prerelease ti permettono di giocare con una nuova espansione di Magic prima dell’uscita ufficiale in formato cartaceo, combinando carte nuove con un ambiente amichevole e rilassato. Sono ideali per i fan di lunga data dei Magic e per i giocatori alle prime armi. Se non hai mai partecipato a un evento di Magic e vuoi celebrare la saga di FINAL FANTASY, gli eventi Prerelease fanno proprio per te.

Cos’è il Prerelease?

Gli eventi di Prerelease si tengono solitamente una settimana prima dell’uscita della versione da tavolo di un’espansione di Magic. Si tengono solitamente nei negozi di giochi e sono una parte fondamentale della community di Magic. Quando ti registri a un evento di Prerelease di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, ricevi un Prerelease Pack contenente quanto segue:

Prerelease Pack di

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

6 buste di gioco di Magic: The Gathering —FINAL FANTASY

—FINAL FANTASY 1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 portamazzo

1 dado Spindown 1 Prerelease Pack su 20 contiene un dado Spindown speciale in acrilico.



Il tuo Prerelease Pack, assieme a delle terre base che ti verranno fornite dal tuo negozio di zona, contiene tutto ciò che ti serve per costruire il tuo mazzo. Costruirai un mazzo Sealed di 40 carte e ti scontrerai con gli altri partecipanti al Prerelease. Se ti sembra scoraggiante, non preoccuparti. Abbiamo qui una guida per costruire il tuo primissimo mazzo del Prerelease. In men che non si dica, lancerai magie e attaccherai con i tuoi personaggi ed eroi preferiti di FINAL FANTASY.

Costruire un mazzo di Prerelease

Quando apri una busta di gioco di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, conterrà delle carte simili a quanto segue:

Non Sei Mai Solo Ultracidio Fendente di Luce Ultros, Piovra Riprovevole Abilità Limite di Vincent X-ATM092 Inesorabile Schianto dell’Idrovolante Commerciante di Oggettistica Impazzire dal Ridere Lame del Ninja Rinforzi della Shinra Gix, Pretore di Yawgmoth come “Il Signore delle Tenebre” Ramen Istantaneo Chocometa

Puoi utilizzare ogni carta di Magic che apri, insieme alla tua carta con l’anno impresso, per costruire il tuo mazzo Sealed per il Prerelease. Questo include carte dal foglio bonus FINAL FANTASY Through the Ages!

Quando apri le buste di gioco, ordina le carte per colore, mettendo eventuali carte multicolore, incolori o terre in pile separate. Una volta che finito, è il momento di decidere quali saranno i colori del tuo mazzo. Nel formato Sealed, consigliamo di costruire un mazzo a due colori. Questo ti aiuterà a lanciare le tue magie in modo affidabile garantendoti di avere abbastanza carte per completare il tuo mazzo.

0268_MTGFIN_Main: Relentless X-ATM092 0035_MTGFIN_CptBonus: Gix, Yawgmoth Praetor

Per decidere quali colori giocare, dovrai cercare minacce imponenti. Queste possono essere creature gigantesche, carte Equipaggiamento potenti o magie devastanti. Probabilmente saranno carte rare, rare mitiche o di FINAL FANTASY Through the Ages. Nel nostro esempio di busta di gioco, due delle migliori minacce sono X-ATM092 Inesorabile e Gix, Pretore di Yawgmoth come “Il Signore delle Tenebre”. X-ATM092 Inesorabile è una creatura potente che costringe il tuo avversario a bloccare o subire danni, mentre “Il Signore delle Tenebre” permette di pescare carte durante il corso della partita.

Dal momento che le nostre due migliori minacce sono una carta nera e una carta incolore, uno dei nostri due colori dovrebbe essere il nero. La seconda cosa da cercare è la rimozione, ovvero qualsiasi carta che ti permette di sbarazzarti delle carte del tuo avversario. Può essere una magia che distrugge una creatura o un’Aura che le impedisce di attaccare.

0032_MTGFIN_Main: Slash of Light 0109_MTGFIN_Main: Overkill 0171_MTGFIN_Main: Airship Crash

Nel nostro esempio di busta di gioco, abbiamo trovato Ultracidio, una potente magia che può eliminare quasi qualsiasi creatura. Abbiamo trovato anche Fendente di Luce e Schianto dell’Idrovolante, altre due magie di rimozione che ci portano a giocare rispettivamente bianco e verde.

Le carte trovate qui sono solo un esempio. Nel tuo Prerelease Pack troverai sei buste di gioco quindi potrai scegliere tra molte più minacce e magie di rimozione. Ma questo dovrebbe darti un’idea di come trovare le migliori carte per il tuo mazzo e decidere quali colori vuoi giocare. Una volta scelti i tuoi due colori, è il momento di costruire il mazzo!

Costruire il mazzo con la curva di mana

Nella serie di FINAL FANTASY, creare una compagnia forte significa bilanciare le forze dei personaggi per affrontare potenti mostri e nemici. Magic funziona allo stesso modo, e un buon mazzo bilancia carte di supporto più piccole con magie potenti. Nella costruzione del mazzo, questo equilibrio si chiama “curva di mana”.

Ogni magia ha un valore di mana, che è il costo di mana totale di una magia. Ad esempio, il valore di mana di Ultracidio è 3, perché costa due mana generici e un mana nero. Il valore di mana medio delle magie nel tuo mazzo dovrebbe essere intorno a 2 o 3, poiché ciò garantisce che tu possa lanciare magie durante tutta la partita. Ecco un esempio di come dovrebbe essere la tua curva di mana:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Sebbene questa versione della curva di mana sia utile, non è una regola per la costruzione del mazzo. La cosa più importante è costruire un mazzo che abbia un piano per vincere e gli strumenti per farlo. Individuando il percorso più efficace per la vittoria, sarai in grado di creare un mazzo Sealed incredibile.

Ogni coppia di colori di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY ha un “archetipo per il draft”. È un tema che unifica le carte di quella coppia di colori. Costruendo un mazzo a due colori con un focus su un archetipo per il draft specifico, è più probabile creare un mazzo sinergico ed efficace.

Ogni coppia di colori ha due carte multicolore non comuni, ciascuna delle quali è una creatura leggendaria della serie di FINAL FANTASY. Ecco una rapida panoramica di tutti gli archetipi per il draft e delle loro carte multicolore non comuni da Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

Artefatti bianco-blu

0246_MTGFIN_Main: Tidus, Blitzball Star 0407_MTGFIN_CidAlts: Cid, Timeless Artificer

Schiera un esercito di artefatti, tra cui creature artefatto, Equipaggiamenti, Tesori e tanto altro! Tidus, Fuoriclasse del Blitzball diventa sempre più forte man mano che crei pedine artefatto, mentre Cid, Artefice Senza Tempo sostiene una vasta schiera di creature artefatto.

Controllo Blu-Nero

0234_MTGFIN_Main: Locke Cole 0247a_MTGFIN_Main: Ultimecia, Time Sorceress

Adotta un approccio lento e costante accumulando valore dal cimitero. Locke Cole può pescare nuove carte mentre scarta carte inutili. Poi utilizza quelle carte scartate per ottenere un turno extra con Artemisia, Strega del Tempo.

Aggro nero-rosso del Mago Nero

0214_MTGFIN_Main: Black Waltz No. 3 0221a_MTGFIN_Main: Garland, Knight of Cornelia

Lancia magie non creatura per infliggere danni devastanti ai tuoi avversari. Walzer n°3 e le pedine Mago create da carte come Anziano di Mysidia trasformano tutte le tue magie in danno, permettendoti di finire la partita con Garland, Cavaliere di Cornelia.

Terraferma aggro rosso-verde

0239_MTGFIN_Main: Rydia, Summoner of Mist 0224_MTGFIN_Main: Gladiolus Amicitia

Trasforma le tue terre in territori che cambiano le sorti con carte rosso-verdi aggro. Rydia, Invocatrice delle Nebbie ti permette di trovare nuove carte e recuperare creature Saga, mentre Gladiolus Amicitia infligge colpi potenti turno dopo turno. Da notare che tutti i chocobo dell’espansione sono in sinergia con le abilità terraferma!

A tutto campo verde-bianco

0222_MTGFIN_Main: Garnet, Princess of Alexandria 0237_MTGFIN_Main: Rinoa Heartilly

Schiera numerose creature, poi attacca per la vittoria con la potenza delle tue forze unite! Rinoa vuole vederti schierare quante più creature e pedine creatura possibile. Per un mazzo più incentrato sulle Saghe, Garnet, Principessa di Alexandria, è una scelta perfetta.

Sacrificio bianco-nero

0238_MTGFIN_Main: Rufus Shinra 0230_MTGFIN_Main: Judge Magister Gabranth

La vittoria richiede sacrificio, e il bianco-nero sfrutta ciò trasformando i tuoi permanenti in una risorsa. Rufus Shinra può creare una pedina creatura ogni volta che attacca, che può poi essere sacrificata per alimentare ricompense come quelle del Giudice Magister Gabranth.

Grandi non creature blu-rosso

0241_MTGFIN_Main: Shantotto, Tactician Magician 0219a_MTGFIN_Main: The Emperor of Palamecia

Lancia potenti magie per un valore enorme con un mazzo blu-rosso! Shantotto, Maga Tattica e L’Imperatore di Palamesia si interessano alla quantità di mana spesa per lanciarli. Ciò significa che funzionano con magie con livelli e con flashback, come Magia del Gelo e Impazzire dal Ridere.

Valore del cimitero nero-verde

0220a_MTGFIN_Main: Exdeath, Void Warlock 0217_MTGFIN_Main: Cloud of Darkness

Riempi il tuo cimitero con carte permanenti per potenziare le tue magie. Exdeath, Stregone del Vuoto offre un approccio proattivo trasformandosi in una grande creatura, mentre la Nube Oscura funge da magia di rimozione che può successivamente attaccare.

Equipaggiamento aggro bianco-rosso

0251_MTGFIN_Main: Zidane, Tantalus Thief 0223_MTGFIN_Main: Giott, King of the Dwarves

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY è pieno di entusiasmanti e sgargianti Equipaggiamenti, alcuni dei quali includono una pedina creatura con la parola chiave scelta del mestiere. Equipaggia le tue creature più forti come Gidan, Ladro dei Tantarus, poi supera i tuoi avversari in valore con Giott, Re dei Nani.

Accumula Città verde-blu

0227_MTGFIN_Main: Ignis Scientia 0236_MTGFIN_Main: Omega, Heartless Evolution

Gioca Città per ottenere di più dalle tue terre. Ignis Scientia ti aiuta a ottenere più terre offrendoti un modo per spendere il tuo mana. Una volta che avrai accumulato molte Città e altre terre non base, lancia Omega, Evoluzione Senza Cuore per ribaltare le sorti della battaglia.

C’è così tanto da esplorare nei formati Limited di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, con strategie emozionanti da scoprire in tutta l’espansione. Quali strategie, sinergie e segreti puoi trovare nell’espansione? Scoprirlo negli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY!

Inizia il tuo viaggio con Magic: The Gathering—FINAL FANTASY!

Non vediamo l’ora di vederti agli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, dove condivideremo per la primissima volta questa uscita monumentale. Nel frattempo, puoi vedere tutte le carte dall’espansione e i suoi mazzi Commander nella Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Entra nel mondo di FINAL FANTASY nel tuo negozio di zona!

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY uscirà il 13 giugno 2025. Preordina subito i prodotti presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.