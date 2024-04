Ehilà! L’uscita della nuova espansione di Magic, Banditi di Crocevia Tonante, è alle porte quindi raduna la tua banda.

Proprio come vedrai nel trailer dell’espansione, se non l’hai già visto:

Il modo migliore per immergersi nell’espansione e godersi questo caos? Inizia tutto al Prerelease del tuo negozio di zona!

Cos’è il Prerelease, vorresti sapere?

Beh, i Prerelease sono tra i miei eventi di Magic preferiti, perfetti sia per i nuovi arrivati che per i giocatori più esperti. Sono la celebrazione di una nuova espansione e il Prerelease di Banditi di Crocevia Tonante inizierà il 12 aprile.

Innanzitutto, se vuoi imparare a giocare a Magic, ti consiglio alcune di queste risorse:

Inoltre, se cerchi un negozio in cui giocare, consigliamo sempre il nostro localizzatore di negozi. Ti basterà inserire la tua posizione e ti mostrerà i negozi vicino a te. Una volta trovata la sede, contattala per la pre-registrazione. I Prerelease sono eventi popolari, perciò assicurati un posto al tavolo!

Se preferisci vedere un video sull’argomento, questo articolo è accompagnato da un video consultabile su Good Morning Magic:

Cosa rende un Prerelease così divertente? E cosa puoi aspettarti a un Prerelease? Diamo un’occhiata!

Si apre il sipario

Non c’è niente come prendere in mano le carte di una nuova espansione appena uscita ed è esattamente quello che puoi fare a un Prerelease. Tutti i giocatori sono allo stesso livello: nessuno possiede queste carte prima del Prerelease ed è la tua prima occasione per viverle e vedere come funzionano.

L’energia nella sala di un Prerelease è palpabile. Rilassati e divertiti mentre le persone aprono le loro buste, esultano per le belle carte che trovano e scoprono fantastiche combinazioni per la prima volta.

Una delle caratteristiche migliori di un Prerelease è che è l’ambiente ideale per guidarti nel tuo primo evento. Anche se è la tua prima volta, il personale del negozio sarà lì per sostenerti e aiutarti a vivere una bellissima esperienza. Giocatori nuovi e veterani, il Prerelease è l’evento che riunisce tutti! L’espansione è nuova, la gente parla dello stile e della sua storia (che puoi trovare qui se non l’hai ancora letta!) e tutti sono lì per divertirsi.

C’è bisogno di portarsi un mazzo da casa? No! Al Prerelease giocherai in un formato chiamato Sealed Deck. È semplice: apri le sei buste di gioco di Banditi di Crocevia Tonante che trovi nel Prerelease Pack (insieme alla promo all’interno) e costruisci un mazzo con il contenuto. La protagonista è proprio la nuova espansione con ciò che troverai nelle buste. Altrimenti puoi esaminare tutte le carte in anticipo, dalle comuni alle rare mitiche, per costruire il mazzo migliore possibile. (Puoi vedere in anticipo tutte le carte nella Galleria immagini delle carte.)

Come funziona esattamente? Lascia che te lo illustri.

Costruzione del mazzo in sintesi

Quando prendi posto al tavolo il giorno del Prerelease, ti consegneranno uno dei Prerelease Pack di Banditi di Crocevia Tonante.

Prerelease Pack di Banditi di Crocevia Tonante

Il contenuto è vario, troverai un segnapunti vita Spindown per tenere conto dei tuoi punti vita e un piccolo inserto con alcune informazioni e consigli, ma la cosa più importante sono queste sei buste di gioco:

Aprile tutte e dai un’occhiata alla tua nuova montagna di carte. All’interno troverai anche una rara o rara mitica con marchio foil che puoi utilizzare per giocare: ricorda di tirare fuori anche quella.

Okay, hai aperto le buste? Allora hai tutto il necessario per costruire un mazzo!

Ma da dove puoi iniziare?

Per prima cosa, dovresti sapere quello che stai cercando di fare. Nel formato Sealed Deck avrai bisogno solo di 40 carte, non 60 o 100. Puoi prendere quante terre base addizionali vuoi dal negozio.

Una buona regola generale è giocare con 17 terre. Quindi, detto ciò, giocherai praticamente con 23 carte non terra prese dalle buste che hai aperto. Il tuo obiettivo è identificare quelle 23 carte.

Ok, ora sembra un po’ più facile. Come fai a scegliere quelle carte?

Prima prova a dividere le carte per colore. Forma otto pile: una per ogni colore, una per le carte multicolore, una per le carte incolori e una per le terre. Mentre dividi le carte, puoi leggerle e capire cosa potrebbe interessarti. È bene notare che troverai delle carte da Special Guest (SPG), Ultime Notizie (OTP) e The Big Score (BIG). Sono fatte cosi:

0036_MTGOTJ_SpeGuest_OTJSpecialGuest: Ladro di Concetti 0003_MTGOTJ_CrimeBns: Viaggio Verso il Nulla 0002_MTGOTJ_Epilogue: Grande Abolitore

Se trovi in una busta di gioco una carta di queste espansioni, puoi metterla nel tuo Sealed Deck anche se non fa parte dell’espansione principale, quindi tienilo a mente!

È meglio limitare le tue scelte a due colori. Potresti aggiungere un terzo colore, giocando con due colori come base e alcune carte potenti o costi addizionali di un altro colore, ma io mi concentrerei sui due colori che ti serviranno. Puoi sceglierli in base ai criteri che preferisci, anche semplicemente perché ti piacciono quei colori, ma ecco tre cose da tenere presenti:

Qualsiasi rara forte dei colori con cui vorresti giocare

Le tante carte di rimozione (carte che distruggono o si occupano in altri modi delle creature del tuo avversario)

Le abilità di evasione (molte partite in Sealed Deck si vincono con creature volanti o altre carte comunque difficili da bloccare).

Inoltre, un altro elemento da ricercare sono le buone sinergie e le carte multicolore. Ogni coppia di colori in Banditi di Crocevia Tonante ha una tematica e sapere quali sono potrebbe aiutarti a capire con quali colori giocare. Troverai una spiegazione più dettagliata in un inserto in cima a ogni confezione di buste di gioco, ma li riportiamo anche qui per comodità:

Un Attimo di Pausa: Resta in guardia. Usa la meccanica tramare e carte con lampo per concludere il turno con mana a disposizione ed essere pronto per qualunque cosa.

Crimini: Continua a bersagliare i tuoi avversari e tutto ciò che possiedono un turno dopo l’altro. Il tuo obiettivo è far durare la partita, ma i tuoi furti incessanti lasceranno gli avversari sempre più a mani vuote.

Fuorilegge: Raduna una squadra di Assassini, Mercenari, Pirati, Farabutti e Warlock. Questo gruppo eterogeneo di fuorilegge troverà il modo di collaborare per logorare i tuoi avversari.

Forza 4+: Le grandi creature sono solitamente la ricompensa, ma questa espansione fa un passo in più. Potenzia la tua squadra con magie o pedine Mercenario e goditi la carica.

Cavalcature: C’è una stalla piena di Cavalcature pronte a caricare in battaglia. Ogni volta che una Cavalcatura attacca con l’aiuto di un abile cavaliere, ricevi maggiori ricompense. In sella!

Logorare: I tuoi permanenti devono essere utili, non eterni. Sacrifica senza vergogna, blocca senza paura e attacca con ferocia. Ogni sconfitta è un’opportunità per ottenere di più.

Magie in Coppia: Lancia una raffica di magie al ritmo di uno-due. Le carte con valore di mana basso e le carte tramate permettono di combinare due o più magie in un turno, scatenando un turbinio di bonus.

Creature nel Cimitero: Si vive una volta sola? Non proprio. Le tue carte possono riportare nella mischia creature cadute o sfruttare il numero di carte creatura presenti nel tuo cimitero.

Mercenari Aggro: Forse le tue non sono le creature più grandi, ma sono di certo le più aggressive. Le pedine Mercenario aumentano la forza delle tue creature, permettendoti di continuare ad attaccare anche quando gli avversari attivano la difesa.

Tramare: Metti in atto i piani da te architettati con la meccanica tramare. I tuoi avversari potrebbero notarli, ma non significa che riusciranno a fermarli. Controlla il campo di battaglia e attacca al momento giusto.

Una volta scelti i colori, devi pensare alla tua curva di mana. Questa ti aiuta ad assicurarti di avere creature da lanciare in da ogni turno della partita. Se tutto costa sei mana, ci impiegherai troppo a lanciare creature, mentre se tutto costa due mana, a partita inoltrata ti surclasseranno.

Ecco come tenere d’occhio la tua curva di mana. Per prima cosa, disponi le tue creature in base al valore di mana, da sinistra a destra. Prima tutte le creature che costano un mana, poi tutte quelle che costano due e così via. Disponi le carte non creatura solo se sono carte che pensi di mettere in campo non appena possiedi quella quantità di mana. Per esempio, potresti giocare un Equipaggiamento al secondo turno, perciò conta come una carta da due mana, ma probabilmente non giocherai una magia di rimozione al secondo turno.

Come linea guida generale per il formato Limited, ti consiglio di giocare qualcosa del genere:

1 mana: 0-2

2 mana: 4-6

3 mana: 3-5

4 mana: 2-4

5 mana: 1-3

6 o più mana: 0-2

Quando avrai ordinato le tue carte secondo questo criterio, aggiungi le tue magie non creatura. Probabilmente vorrai giocare tutte le tue magie di rimozione per far sì che si occupino delle creature del tuo avversario. Oltre a questo, fa comodo avere carte che potenziano le tue creature istantaneamente e carte che ti permettono di pescare. Ma puoi decidere secondo i tuoi gusti ciò che pensi si addica al tuo mazzo.

E questo è quanto! Una volta finito, dovresti avere un mazzo da 40 carte. Puoi giocare più di 40 carte, ma è fortemente sconsigliato: ogni carta che giochi oltre le 40 carte riduce la probabilità di pescare le tue carte migliori.

Ecco come costruire un mazzo Sealed. Ma quali sono le meccaniche che puoi aspettarti? Ora te le illustro.

Meccaniche di Banditi di Crocevia Tonante

Banditi di Crocevia Tonante ha delle nuove meccaniche come commettere un crimine e frenesia, carte che interagiscono con i fuorilegge, dei tipi di creatura specifici, e molto altro! Scopri di più su tutte le meccaniche e il loro funzionamento, leggi il nostro articolo Meccaniche di Banditi di Crocevia Tonante.

È il momento di montare in sella!

Il Prerelease di Banditi di Crocevia Tonante è dietro l’angolo, e si terrà dal 12 al 18 aprile. Controlla il tuo negozio di zona, dai un’occhiata alla galleria immagini delle carte e preparati per il nuovo piano di frontiera di Magic.

Ah, un’ultima cosa: puoi anche preordinare le confezioni di buste da ritirare al Prerelease. Quindi se vuoi riportarti a casa ancora più carte, puoi assicurarti un po’ di Banditi di Crocevia Tonante, ma parlane prima con il tuo negozio di zona.

Spero di averti aiutato nel tuo viaggio verso il Prerelease. E, come sempre, se hai domande, contattami pure su Twitter, Instagram, TikTok o YouTube. Mi piace sapere cosa hanno da dire le persone.

Goditi l’espansione e divertiti!

Gavin

