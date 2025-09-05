News / Feature Guida al Prerelease di Magic: The Gathering® | Marvel’s Spider-Man Feature 5 set 2025 Jubilee Finnegan L’uscita globale di Magic: The Gathering® | Marvel's Spider-Man entrerà in azione nel tuo negozio di zona a partire dal 26 settembre 2025. Ma se vuoi schierarti al fianco dei tuoi eroi ragno prima e non vuoi aspettare, puoi iniziare dagli eventi di Prerelease dell’espansione. Combinando il gioco amatoriale con carte nuove, gli eventi di Prerelease sono il luogo perfetto per conoscere una nuova espansione. Sono emozionanti, amichevoli e sorprendenti! Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider Man

Ma cos’è un evento di Prerelease? Questi eventi vengono organizzati nei negozi di zona e ti permettono di giocare con la nuova espansione una settimana prima dell’uscita. Quando ti registri a uno di questi eventi, ricevi un Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man che contiene quanto segue: 6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 portamazzo

1 dado Spindown (tra cinque variazioni di colore disponibili) I Prerelease si svolgono tipicamente come eventi Sealed, il che significa che dovrai costruire un mazzo da 40 carte con il contenuto del tuo Prerelease Pack e un numero qualsiasi di terre base. Ogni evento Prerelease è perfetto per accogliere i nuovi giocatori, ma Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man è pensato per essere la prima esperienza di gioco di Magic per molti giocatori. Non esitare a fare domande se sei un nuovo giocatore o a dare una mano se sei un fan di Magic più esperto. Per ora, è il momento di imparare a costruire un mazzo sealed e giocare a Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Costruire il mazzo di Prerelease Magic Sealed è molto diverso da altri formati come Standard e Commander. Invece di progettare un mazzo specifico da un ampio insieme di carte, si attinge da una selezione randomizzata di carte di una singola espansione. Anche se la tentazione di giocare tutte le carte più belle che trovi può essere forte, riuscirai a giocare partite di Magic migliori se crei un mazzo a due colori. Per decidere quali colori giocare, cerca le carte più potenti e in grado di cambiare il gioco che hai aperto. Queste carte, chiamate minacce, sono spesso creature massicce, magie che svuotano il campo di battaglia o incantesimi che potenziano la tua strategia. 0011_MTGSPM_Main: Rent Is Due 0037_MTGSPM_Main: Mysterio, Master of Illusion Se stai cercando un modo semplice per identificare le minacce, cerca carte in grado di cambiare il tono della partita quando le lanci. Una carta come Scadenza dell’Affitto può fornire valore nel corso di una partita, ma non farà tremare il tuo avversario. Mysterio, Maestro delle Illusioni, invece, agisce come un esercito in formato carta, in grado di tenere a bada le creature attaccanti e di colpire per ottenere la vittoria. I tuoi sensi di ragno non ti ingannano: anche i tuoi avversari avranno minacce a cui dovrai fare attenzione. È a questo che serve la rimozione! Queste carte si occupano delle minacce avversarie facendole tornare nella mano dell’avversario, distruggendole o impedendo loro di raggiungere il campo. La maggior parte delle rimozioni sono carte comuni e non comuni. Di seguito, troverai una lista delle rimozioni monocolore più degne di nota in Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Limited. Butta un occhio (o otto) su queste carte quando apri le buste di gioco! Bianco (Seleziona per l’elenco carte) Tattiche Spettacolari

Colpo Improvviso

Avvolgere con Ragnatele Blu (Seleziona per l’elenco carte) Acrobazie Incredibili

Distrazione Scolastica

Spider-Byte, Guardiana della Ragnatela

Whoosh! Nero (Seleziona per l’elenco carte) Sabbie Mobili dell’Uomo Sabbia

Pungiglione di Scorpione

Portale di Macchia

Fame di Venom Rosso (Seleziona per l’elenco carte) Fulmine di Electro

Shock

Shocker, Irremovibile

Battuta Pronta Verde (Seleziona per l’elenco carte) La Damage Control

Kapow!

Furia di Rhino

Esplorare la Città

Fare Squadra

Lasciando che le minacce e le rimozioni guidino i colori del mazzo, otterrai in poco tempo la struttura di un mazzo a due colori. Il resto del mazzo sarà composto da altre carte di questi due colori. Per decidere quali carte inserire nel mazzo, ti consigliamo di consultare la curva di mana.

Costruzione del mazzo con curva di mana

Spider-Man non entra in azione senza un piano (di solito), e nemmeno tu dovreste farlo. La curva di mana ti aiuta a lanciare in modo efficiente ed efficace le tue magie. Ogni magia ha un valore di mana, che trovi sommando i simboli di mana nel costo di una carta. Per esempio, una carta con costo di mana pari a avrebbe un valore di mana pari a 4. Una carta con un costo di mana pari a avrebbe un valore di mana pari a 3.

In Sealed, la tua curva di mana dovrebbe essere simile a questa:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Le magie con un valore di mana pari o inferiore a 3 dovrebbero essere costituite principalmente da creature e carte che ti permettono di stabilire una buona presenza sul campo di battaglia.

0062_MTGSPM_Main: Risky Research 0107_MTGSPM_Main: Lurking Lizards

Anche se carte come la Ricerca Rischiosa mantengono la tua mano rifornita, non ti porteranno sulla strada della vittoria senza un supporto adeguato. Creature a basso costo come Folla Infuriata o Lucertole in Agguato terranno l’avversario sotto pressione finché non pescherai le tue minacce vincenti.

Archetipi per draft di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man ha cinque archetipi per il draft: temi ampi incentrati su una specifica coppia di colori. Trovare le carte che supportano l’archetipo del tuo mazzo in fase di draft ti guiderà nella costruzione.

Alcune carte funzionano bene in più archetipi per il draft. Ad esempio, gli Scagnozzi di Doc Ock funzionano bene nel mazzo Cattivi blu-nero e nel mazzo Pandemonio nero-rosso. È un cattivo per il primo e una maniera per scartare per il secondo! Ma altre carte sono progettate principalmente per un singolo archetipo. Sebbene Spider-UK sia una carta monocolore bianco, si adatta meglio ai mazzi lancia-ragnatele bianco-verdi che a quelli modificati bianco-blu.

Inoltre, ogni archetipo per il draft ha più carte non comuni a due colori chiamate non comuni bussola. Queste carte segnalano a gran voce la strategia di un archetipo per draft, aiutandoti a orientarti in un ambiente Limited nuovo. Di seguito sono riportati tutti gli archetipi per il draft, una spiegazione delle loro strategie e uno dei loro non comuni bussola. Puoi trovare tutte le non comuni bussola nella galleria immagini delle carte dell’espansione.

Ma non si può vincere la partita solo con carte potenti: è necessaria una strategia su cui costruire il mazzo. L’ultimo passo per affinare il mazzo consiste nell’individuare le carte che supportano il tuo archetipo per il draft.

Bianco-blu modificato

0160_MTGSPM_Main: Wraith, Vicious Vigilante

Una creatura è modificata se è equipaggiata, se ha un segnalino, o se è incantata da un’Aura che controlli. Caricate le creature evasive come Wraith, Giustiziera Spietata con i segnalini dell’Esperimento Instabile o Equipaggiamenti come Spara-Ragnatele. Poi colpisci con forza per infliggere danni non bloccabili!

Blu-nero Nemici complottano

0158_MTGSPM_Main: Vulture, Scheming Scavenger

Un supereroe ha bisogno di un supercattivo, e Spider-Man ne ha a bizzeffe! Metti insieme un’armata di buoni a nulla come gli Scagnozzi di Doc Ock e Scarabeo, Criminale di Retaggio, e poi mandali a colpire l’avversario con Avvoltoio, Cospiratore Rapace. Molti di questi Cattivi complottano, quindi non avere paura di sfruttare le sinergie del caos.

Pandemonio nero-rosso

0130_MTGSPM_Main: Green Goblin, Revenant

Sebbene scartare carte possa essere un aspetto negativo, questo mazzo sfrutta le carte che finiscono al cimitero con una raffica di magie pandemonio. Bilancia carte che fanno scartare come Gangster degli Inner Demons e ricompense come Hobgoblin, Predone Ammantato per un mazzo rosso-nero deliziosamente diabolico.

Rosso-verde Grandi magie

0140_MTGSPM_Main: Rhino, Barreling Brute

I mazzi rosso-verdi colpiscono duramente con una raffica di creature massicce e di magie roboanti. In particolare, le magie con pandemonio o lancia-ragnatele contano il loro costo di mana per il loro valore di mana, non i loro costi alternativi. Ciò significa che gli Infetti dell’Isola Ragno, anche se li lanci per , innescheranno l’abilità di Rhino, Bruto Inarrestabile che verifica le magie con valore di mana pari o superiore a 4.

Verde-bianco lancia-ragnatele

0151_MTGSPM_Main: Spider-Man India

Lancia-ragnatele, la meccanica principale di questa espansione, porta l’azione dei fumetti di Spider-Man nelle tue partite Limited. Spider-Man India e molte altre carte raffiguranti gli eroi ragno entreranno in azione con questa nuova abilità definita da parola chiave. Cittadino Intrepido è un’ottima carta per i mazzi lancia-ragnatele, in quanto puoi rigiocarla per pescare altre carte ogni volta che la riprendi in mano.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli eventi Prerelease di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Dopo qualche breve partita, sarai in grado di lanciarti con una ragnatela e di arrampicarti sui muri con i migliori! Se vuoi che le tue carte abbiano un aspetto incredibile, dai un’occhiata a questo articolo che analizza i trattamenti Booster Fun dell’espansione. Scopri tutto quello che devi sapere per collezionare questa spettacolare espansione di Magic.

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man sarà disponibile in tutto il mondo il 26 settembre. Puoi preordinare l’espansione ora presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.