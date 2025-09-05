L’uscita globale di Magic: The Gathering® | Marvel's Spider-Man entrerà in azione nel tuo negozio di zona a partire dal 26 settembre 2025. Ma se vuoi schierarti al fianco dei tuoi eroi ragno prima e non vuoi aspettare, puoi iniziare dagli eventi di Prerelease dell’espansione. Combinando il gioco amatoriale con carte nuove, gli eventi di Prerelease sono il luogo perfetto per conoscere una nuova espansione. Sono emozionanti, amichevoli e sorprendenti!

Prerelease Pack di Magic: The Gathering Marvel’s Spider Man
Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider Man

Ma cos’è un evento di Prerelease? Questi eventi vengono organizzati nei negozi di zona e ti permettono di giocare con la nuova espansione una settimana prima dell’uscita. Quando ti registri a uno di questi eventi, ricevi un Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man che contiene quanto segue:

  • 6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man 
  • 1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno 
  • 1 portamazzo 
  • 1 dado Spindown (tra cinque variazioni di colore disponibili) 

I Prerelease si svolgono tipicamente come eventi Sealed, il che significa che dovrai costruire un mazzo da 40 carte con il contenuto del tuo Prerelease Pack e un numero qualsiasi di terre base. Ogni evento Prerelease è perfetto per accogliere i nuovi giocatori, ma Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man è pensato per essere la prima esperienza di gioco di Magic per molti giocatori. Non esitare a fare domande se sei un nuovo giocatore o a dare una mano se sei un fan di Magic più esperto.

Per ora, è il momento di imparare a costruire un mazzo sealed e giocare a Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.

Costruire il mazzo di Prerelease

Magic Sealed è molto diverso da altri formati come Standard e Commander. Invece di progettare un mazzo specifico da un ampio insieme di carte, si attinge da una selezione randomizzata di carte di una singola espansione. Anche se la tentazione di giocare tutte le carte più belle che trovi può essere forte, riuscirai a giocare partite di Magic migliori se crei un mazzo a due colori.

Per decidere quali colori giocare, cerca le carte più potenti e in grado di cambiare il gioco che hai aperto. Queste carte, chiamate minacce, sono spesso creature massicce, magie che svuotano il campo di battaglia o incantesimi che potenziano la tua strategia.

0011_MTGSPM_Main: Rent Is Due 0037_MTGSPM_Main: Mysterio, Master of Illusion

Se stai cercando un modo semplice per identificare le minacce, cerca carte in grado di cambiare il tono della partita quando le lanci. Una carta come Scadenza dell’Affitto può fornire valore nel corso di una partita, ma non farà tremare il tuo avversario. Mysterio, Maestro delle Illusioni, invece, agisce come un esercito in formato carta, in grado di tenere a bada le creature attaccanti e di colpire per ottenere la vittoria.

I tuoi sensi di ragno non ti ingannano: anche i tuoi avversari avranno minacce a cui dovrai fare attenzione. È a questo che serve la rimozione! Queste carte si occupano delle minacce avversarie facendole tornare nella mano dell’avversario, distruggendole o impedendo loro di raggiungere il campo.

La maggior parte delle rimozioni sono carte comuni e non comuni. Di seguito, troverai una lista delle rimozioni monocolore più degne di nota in Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man Limited. Butta un occhio (o otto) su queste carte quando apri le buste di gioco!

Simbolo di mana bianco

Bianco

(Seleziona per l’elenco carte)
Tattiche Spettacolari
Colpo Improvviso
Avvolgere con Ragnatele
Simbolo di mana blu

Blu

(Seleziona per l’elenco carte)
Acrobazie Incredibili
Distrazione Scolastica
Spider-Byte, Guardiana della Ragnatela
Whoosh!
Simbolo di mana nero

Nero

(Seleziona per l’elenco carte)
Sabbie Mobili dell’Uomo Sabbia
Pungiglione di Scorpione
Portale di Macchia
Fame di Venom
Simbolo di mana rosso

Rosso

(Seleziona per l’elenco carte)
Fulmine di Electro
Shock
Shocker, Irremovibile
Battuta Pronta
Simbolo di mana verde

Verde

(Seleziona per l’elenco carte)
La Damage Control
Kapow!
Furia di Rhino
Esplorare la Città
Fare Squadra