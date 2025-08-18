Indici di Alchemy: Ai Confini dell'Eternità
Attraversa le stelle in cerca di avventura e gloria in Alchemy: Ai Confini dell'Eternità, un'uscita per MTG Arena piena di carte di Magic esclusive per i prodotti digitali. L'intera espansione di 39 carte uscirà il 19 agosto 2025, e puoi scoprire i nuovi design nella galleria immagini delle carte di Ai Confini dell'Eternità.
Alchemy: Ai Confini dell'Eternità contiene cinque carte che ti permettono di estrarre carte addizionali durante il gioco. Ecco i dettagli di queste carte e i relativi indici.
Indici
Seme di Vita Eumidiano
Adagia, Baluardo Ventoso Zona dell’Esplosione Cataratte Iridescenti Zona di Guerra Contesa Tempio Abbandonato Tempesta di Polvere Kavaron, Mondo della Memoria Grotta Mutevole Territorio di Nidificazione Piazza degli Eroi Cittadella Sommersa Susur Secundi, Altare del Vuoto Generatore di Terreno Uthros, Numenucleo Titanico
Pianeti
Adagia, Baluardo Ventoso Evendo, Rifugio Ridestato Kavaron, Mondo della Memoria Susur Secundi, Altare del Vuoto Uthros, Numenucleo Titanico
Tramutanti
Adagia, Baluardo Ventoso Tramutante Bellicoso Tramutante Dorsospada Tramutante Sfocato Tramutante Ossafalce Tramutante Fendente Tramutante Squarcianubi Tramutante Propagatrice Tramutante di Fecciorama Tramutante Resistente Prescelto del Primo Tramutante Tramutante Testacava Tramutante Lanciere Tramutante Ventrelava Tramutante Sanguisuga Tramutante Creamana Tramutante Predatore Tramutante Brulicante Tramutante Sentinella Signore dell’Alveare dei Tramutanti Tramutante Astioso Tramutante d’Acciaio Tramutante Imponente Tramutante Temprato Il Primo Tramutante
Cerca le buste e le carte di Alchemy: Ai Confini dell'Eternità in MTG Arena! Puoi trovare tutte le carte di Alchemy: Ai Confini dell'Eternità nella galleria immagini delle carte completa di Ai Confini dell'Eternità.