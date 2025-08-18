Attraversa le stelle in cerca di avventura e gloria in Alchemy: Ai Confini dell'Eternità, un'uscita per MTG Arena piena di carte di Magic esclusive per i prodotti digitali. L'intera espansione di 39 carte uscirà il 19 agosto 2025, e puoi scoprire i nuovi design nella galleria immagini delle carte di Ai Confini dell'Eternità.

Alchemy: Ai Confini dell'Eternità contiene cinque carte che ti permettono di estrarre carte addizionali durante il gioco. Ecco i dettagli di queste carte e i relativi indici.

Indici

Seme di Vita Eumidiano

Seme di Vita Eumidiano
  • Adagia, Baluardo Ventoso
  • Zona dell’Esplosione
  • Cataratte Iridescenti
  • Zona di Guerra Contesa
  • Tempio Abbandonato
  • Tempesta di Polvere
  • Kavaron, Mondo della Memoria
  • Grotta Mutevole
  • Territorio di Nidificazione
  • Piazza degli Eroi
  • Cittadella Sommersa
  • Susur Secundi, Altare del Vuoto
  • Generatore di Terreno
  • Uthros, Numenucleo Titanico

Pianeti

Pianeti
  • Adagia, Baluardo Ventoso
  • Evendo, Rifugio Ridestato
  • Kavaron, Mondo della Memoria
  • Susur Secundi, Altare del Vuoto
  • Uthros, Numenucleo Titanico

Tramutanti

Tramutanti
  • Adagia, Baluardo Ventoso
  • Tramutante Bellicoso
  • Tramutante Dorsospada
  • Tramutante Sfocato
  • Tramutante Ossafalce
  • Tramutante Fendente
  • Tramutante Squarcianubi
  • Tramutante Propagatrice
  • Tramutante di Fecciorama
  • Tramutante Resistente
  • Prescelto del Primo Tramutante
  • Tramutante Testacava
  • Tramutante Lanciere
  • Tramutante Ventrelava
  • Tramutante Sanguisuga
  • Tramutante Creamana
  • Tramutante Predatore
  • Tramutante Brulicante
  • Tramutante Sentinella
  • Signore dell’Alveare dei Tramutanti
  • Tramutante Astioso
  • Tramutante d’Acciaio
  • Tramutante Imponente
  • Tramutante Temprato
  • Il Primo Tramutante

Cerca le buste e le carte di Alchemy: Ai Confini dell'Eternità in MTG Arena! Puoi trovare tutte le carte di Alchemy: Ai Confini dell'Eternità nella galleria immagini delle carte completa di Ai Confini dell'Eternità.