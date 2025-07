Wizards of the Coast

Non c’è bisogno di avventurarsi nel supervuoto di Sothera per ottenere un potere cosmico fenomenale; ti basteranno la maestria dell’espansione e il pass di maestria di Ai Confini dell’Eternità! Gioca in eventi e partite con i tuoi amici e altri giocatori per guadagnare ESP che ti farà proseguire nel tuo sistema di progressione della maestria per ottenere bustine e sfere della maestria che potrai spendere per ricevere ricompense nell’emporio di maestria dell’espansione.

Ottieni il pass di maestria per sbloccare le ricompense della progressione del pass di maestria e ricevere ancora più premi, inclusi ingressi eventi, carte ricompensa, bustine, stili delle carte, oro e gemme!

Consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro.

Ricorda che, dopo gli eventi di Prerelease di Ai Confini dell’Eternità, Standard ruoterà. Per saperne di più su cosa significa per i giocatori di MTG Arena , leggi il nostro articolo sul rinnovo.

Maestria dell’espansione di Ai Confini dell’Eternità

24 buste di Ai Confini dell’Eternità

5 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Ai Confini dell’Eternità)

Pass di maestria di Ai Confini dell’Eternità

Avatar

Avatar di Tezzeret

Carte e buste

20 buste 4 buste di Ai Confini dell’Eternità 4 buste di Tarkir: La Dracotempesta 4 buste di Aetherdrift 4 buste di Fondamenti di Magic: The Gathering 4 buste di Duskmourn: La Casa degli Orrori

10 carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche di Ai Confini dell’Eternità

Livello 71+: 1 CRI non comune

Bustine protettive

Bustina protettiva di Sothera, il Supervuoto

Bustina pregiata di Resistenza Oscura

Stili delle carte

30 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustina protettiva nell’emporio di maestria di Ai Confini dell’Eternità )

) 15 stili delle carte comuni

10 stili di carte non comuni

Ingressi per gli eventi

1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)

Oro e gemme

4.000 oro

1.200 gemme

Compagni

3 compagni Emissario

Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione di Ai Confini dell’Eternità?

La maestria dell’espansione di Ai Confini dell’Eternità si estende fino al livello 70. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 54, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 70 e oltre!

Emporio di maestria di Ai Confini dell’Eternità

I giocatori possono usare le proprie sfere della maestria di Ai Confini dell’Eternità per approfittare delle offerte dell’emporio di maestria di Ai Confini dell’Eternità:

Stili delle carte

Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:

5 stili delle carte comuni

5 stili di carte non comuni

10 stili delle carte rari

5 stili delle carte rari mitici

Bustine protettive

Ogni bustina protettiva è disponibile per due (2) sfere della maestria: