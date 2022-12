Le tappe del rinnovamento

La stagione di rinnovamento di MTG Arena è dietro l’angolo! Avvicinandoci a questo periodo di cambiamenti e nuovi inizi, distribuiremo dei doni a tutti i giocatori per festeggiare queste novità e delle linee guida per l’anno imminente. Questo programma culminerà a settembre con l’uscita di Dominaria Unita, quando metà degli insiemi di carte di Alchemy e Standard saranno esclusi, così da lasciare campo libero a un nuovo anno di carte.

Per aiutarti, abbiamo raccolto qui tutto ciò che devi sapere sulla rotazione e sul rinnovamento e su come questi influenzeranno MTG Arena. Diamo un’occhiata!

Cos’è la rotazione?

A settembre le espansioni di Magic del 2021 saranno escluse da Alchemy e Standard. Resteranno legali nelle modalità di gioco di MTG Arena senza rotazione, Historic ed Explorer, e in molti altri formati che utilizzano gli stessi insiemi di carte di questi formati, come Brawl Historic.

Nel frattempo, le espansioni dell’anno precedente resteranno legali nei loro formati attuali, e saranno affiancate prima da Dominaria Unita, quindi da La Guerra dei Fratelli e altre espansioni nel corso del nuovo anno di Magic.

Cos’è il rinnovamento?

La rotazione porta sempre con sé grandi cambiamenti, soprattutto per i nuovi giocatori che non l’hanno mai sperimentata prima. Per favorire la transizione in MTG Arena, metteremo in primo piano questo processo con la stagione di rinnovamento, volta a celebrare le novità introdotte. Mano a mano che ci avvicineremo al nuovo anno di Alchemy e Standard, distribuiremo dei doni speciali e pubblicheremo degli aggiornamenti sul processo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

7 luglio: uscita di Orizzonti Alchemici: Baldur‘s Gate

I preparativi per la rotazione avranno inizio con l’uscita di Orizzonti Alchemici: Baldur’s Gate, l’ultima espansione principale prima dell’inizio del nuovo anno di carte. I giocatori non dovranno preoccuparsi ancora per un paio di mesi di aggiornare i propri mazzi, ma inizieremo a introdurre alcuni contenuti.

Mazzi per nuovi giocatori

In concomitanza con l’uscita di Orizzonti Alchemici: Baldur’s Gate, ritireremo il set di mazzi a due colori esistente e ne introdurremo uno nuovo. I mazzi inclusi utilizzeranno solo carte da Innistrad: Caccia di Mezzanotte in poi, e resteranno quindi legali sia in Alchemy che in Standard a seguito della rotazione.

I nuovi giocatori riceveranno questi mazzi dalla sfida Colore e dalle missioni di introduzione. Come sempre, quando un nuovo giocatore sbloccherà uno di questi mazzi per la prima volta, tutte le carte di quel mazzo saranno aggiunte alla sua collezione.

Per i giocatori esistenti, tali mazzi compariranno nella cartella Mazzi iniziali all’interno della scheda Mazzi. I giocatori che avranno già ottenuto i precedenti mazzi per nuovi giocatori riceveranno le carte dei nuovi mazzi non presenti nella loro collezione, in modo da poter provare anche loro le ultime novità.

Grande Salto!

Anche le buste dell’evento Grande Salto! saranno rinnovate per l’arrivo del nuovo anno. Le buste che usano dei temi legati alle espansioni influenzate dalla rotazione verranno ritirate, mentre le altre buste saranno riviste in modo che includano solo delle carte che non verranno escluse dalla rotazione. A questo si affiancherà la solita aggiunta di nuove buste con contenuti provenienti da Orizzonti Alchemici: Baldur’s Gate.

Carte ricompensa

Le carte ricompensa ricevute da Midweek Magic e Grande Salto! includeranno solo le carte dell’anno più recente. Tutte le carte ottenute durante questi eventi proverranno da espansioni che resteranno legali in Alchemy e Standard in autunno.

Draft veloce

A questo punto, la programmazione degli eventi di Draft veloce includerà esclusivamente espansioni da Innistrad: Caccia di Mezzanotte in avanti. I giocatori di Draft velocegiocheranno e collezioneranno solo carte che potranno continuare a essere usate in Alchemy o Standard in autunno.

Il gioco a inizio agosto

Ad agosto, all’interno del gioco cominceranno a comparire delle funzionalità legate in modo specifico alla rotazione e al rinnovamento.

Uovo del rinnovamento

A questo punto i giocatori visualizzeranno l’uovo del rinnovamento nella schermata del proprio Profilo. Questo elemento fungerà sia da promemoria per la rotazione che da raccolta di ricompense speciali, che aiuteranno i giocatori a iniziare il nuovo anno con il botto! Passando con il puntatore sopra l’uovo verrà mostrato il tempo rimanente alla rotazione, quando l’uovo si schiuderà.

Ricordati di effettuare l’accesso prima della rotazione per ricevere il tuo uovo! Per ulteriori dettagli sui suoi contenuti, vedi più avanti.

Avvisi di transazione

Se tenterai di acquistare delle buste, creare una carta o acquistare uno stile della carta che stanno per essere esclusi, riceverai un messaggio di avviso che ti ricorderà la loro imminente esclusione e ti verrà chiesto se vorrai completare comunque la transazione. Ovviamente, potrai farlo senza problemi: il messaggio servirà solo a garantire che tu stia acquistando quello che vuoi davvero.

Inizio settembre: uscita di Dominaria Unita

Rotazione

Con l’uscita di questa nuova espansione, saranno escluse le seguenti espansioni:

Rinascita di Zendikar

Kaldheim

Strixhaven: Scuola dei Maghi

Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms

Le carte incluse in queste espansioni non potranno più essere giocate in Alchemy o Standard, a meno che non vengano ristampate, ma resteranno legali in Explorer e Historic.

Questi formati includeranno le espansioni dell’anno passato, più la prima espansione dell’anno nuovo:

Innistrad: Caccia di Mezzanotte

Innistrad: Promessa Cremisi

Kamigawa: Dinastia Neon

Strade di Nuova Capenna

Orizzonti Alchemici: Baldur‘s Gate (solo Alchemy)

Dominaria Unita

Ricompense per il rinnovamento

L’uovo del rinnovamento ricevuto prima della rotazione si schiuderà all’inizio di settembre! Prima di tutto, riceverai dieci carte ricompensa individuali per cominciare alla grande la tua collezione post rotazione. Saranno incluse una carta rara da ciascuna delle cinque espansioni non incluse nella rotazione e altre quattro rare, più una rara mitica di Dominaria Unita.

Otterrai inoltre altre carte e buste di Dominaria Unita e delle pedine Grande Salto!, che saranno aggiunte al tuo sistema di progressione della maestria. Guadagnando ESP maestria nel periodo dedicato all’espansione Dominaria Unita, sbloccherai queste ricompense aggiuntive.

All’anno nuovo!

Ogni anno la rotazione porta delle novità fresche ed emozionanti. L’aspetto di Magic muterà, introducendo nuove carte e mazzi tutti da provare. È proprio questo uno degli elementi principali che rendono Magic tanto speciale. Speriamo di averti aiutato a prepararti all’arrivo della stagione di rinnovamento di quest’anno e a tutte le sue frizzanti novità.

Che il nuovo anno ti porti tante emozionanti sorprese!