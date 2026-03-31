Il 21 aprile, I Segreti di Strixhaven darà ai giocatori di MTG Arena l’accesso alla più grande scuola del Multiverso. Come ci si aspetta da qualsiasi istituzione d’élite per l’istruzione superiore, il programma di studi è impegnativo e denso. Il successo e il benessere degli studenti sono di fondamentale importanza per l’amministrazione, quindi siamo felici di offrirti alcuni strumenti molto utili questo semestre tramite la maestria dell’espansione e il pass di maestria de I Segreti di Strixhaven!

Giocare partite su MTG Arena contro altri giocatori ti farà avanzare lungo il sistema di progressione della maestria dell’espansione. Guadagnando ESP puoi sbloccare buste di MTG Arena e sfere della maestria, che possono essere scambiate per stili delle carte e avatar digitali nell’emporio di maestria dell’espansione.

Ottenere il pass di maestria permette di sbloccare le ricompense della progressione del pass di maestria. Avanzare di posizione di permetterà di sbloccare ricompense come un avatar, compagni, ingressi eventi, bustine protettive, oro e gemme, in aggiunta a busta e stili delle carte di MTG Arena!

Consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro.

Maestria dell’espansione de I Segreti di Strixhaven

27 buste de I Segreti di Strixhaven

5 Sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria de I Segreti di Strixhaven)

Pass di maestria de I Segreti di Strixhaven

Avatar

Avatar Professor Dellian Fel

Carte e buste

20 buste: 4 buste de I Segreti di Strixhaven 4 buste di L’Eclissi di Lorwyn 4 buste di Attraverso le Vie dei Presagi 4 buste di Ai Confini dell’Eternità 4 buste di Tarkir: La Dracotempesta

10 carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche de I Segreti di Strixhaven

Livello 61+: 1 CRI non comune

Bustine protettive

Bustina protettiva di Biblioplex

Bustina pregiata Tomo Arcano

Stili delle carte

30 Sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria de I Segreti di Strixhaven )

) 15 stili delle carte comuni

10 stili di carte non comuni

Ingressi per gli eventi

1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)

Oro e gemme

4.000 oro

1.200 gemme

Compagni

4 Compagni Studente Gufide

Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione de I Segreti di Strixhaven?

La maestria dell’espansione de I Segreti di Strixhaven si estende fino al livello 60. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 54, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 60 e oltre!

Emporio della maestria de I Segreti di Strixhaven

I giocatori possono spendere le loro sfere di maestria de I Segreti di Strixhaven sulle offerte dell’emporio di maestria de I Segreti di Strixhaven:

Stili delle carte

Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:

5 stili delle carte comuni

5 stili di carte non comuni

10 stili delle carte rari

5 stili delle carte rari mitici

Bustine protettive

Ogni bustina protettiva è disponibile per due (2) sfere della maestria: