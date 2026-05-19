L’hai sentito? Il crepitio dei fulmini del Dio del Tuono? Il "fruscio" di uno scudo indistruttibile mentre si libra nell'aria? Il ruggito di uno scienziato potenziato dai raggi gamma? Il viaggio di Magic nell’Universo Marvel si fa digitale, e anche tu potrai unirti all'azione quando Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes verrà lanciato su MTG Arena il 23 giugno 2026, con preordini a partire dal 2 giugno.

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes su MTG Arena

Siamo entusiasti di annunciare che Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes e tutte le espansioni Marvel passate e future arriveranno su MTG Arena. Ciò significa che i fan di MTG Arena potranno sperimentare l'intera portata di questa nuova uscita, con tutte le caratteristiche che si aspetterebbero da qualsiasi altro prodotto di Magic su MTG Arena.

Oltre all’espansione principale completa e draftabile, stiamo portando diversi altri elementi di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes su MTG Arena.

Carte materiale originale : queste carte, che presentano opere d'arte tratte dalla storia dell'Universo Marvel, saranno draftabili e creabili. I giocatori di Tritoni possono gioire, perché Signore di Atlantide sta arrivando su MTG Arena.

: queste carte, che presentano opere d'arte tratte dalla storia dell'Universo Marvel, saranno draftabili e creabili. I giocatori di Tritoni possono gioire, perché Signore di Atlantide sta arrivando su MTG Arena. Carte dalle buste di Jumpstart, dal Kit per principianti e dalle confezioni scena : analogamente a quanto accade per Jumpstart di Fondamenti, potrai mescolare e abbinare le buste di Jumpstart a tema Marvel e creare queste carte per i tuoi mazzi. Mentre il kit per principianti e le confezioni scena non saranno disponibili su MTG Arena, lo saranno le nuove carte di Magic incluse in questi prodotti!

: analogamente a quanto accade per Jumpstart di Fondamenti, potrai mescolare e abbinare le buste di Jumpstart a tema Marvel e creare queste carte per i tuoi mazzi. Mentre il kit per principianti e le confezioni scena non saranno disponibili su MTG Arena, lo saranno le nuove carte di Magic incluse in questi prodotti! Comandante protagonista e a tema: è, effettivamente, tempo di spaccare! I comandanti protagonista e a tema dei quattro mazzi Commander di questa espansione saranno creabili, quindi preparati ad aggiungere i Fantastici Quattro e molto altro nella tua collezione.

Vogliamo assicurarci che i nuovi giocatori possano entrare subito nell'Universo Marvel con gli eventi Jumpstart e le carte adatte ai nuovi giocatori del Kit per principianti e delle confezioni scena. Per supportare ulteriormente l’esperienza dei nuovi giocatori, rilasceremo anche dei mazzi precostruiti con carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes nel negozio di MTG Arena . Condivideremo ulteriori informazioni su questi mazzi in prossimità dell’uscita digitale dell’espansione!

Precisiamo anche che non ci sarà un’espansione equivalente di Attraverso le Vie dei Presagi per questa uscita. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes e tutte le future espansioni Marvel usciranno su MTG Arena con il pieno sapore dell'Universo Marvel. Questo renderà anche più semplice la comprensione di Magic da tavolo e digitale. Il Dottor Destino, indipendentemente da dove si gioca la carta, sarà il Dottor Destino!

Ora, se i tuoi sensi di ragno stanno formicolando e questo annuncio ti fa pensare a un’altra espansione di Magic, sei sulla strada giusta. Siamo entusiasti di annunciare che anche Magic: The Gathering® | Marvel’s Spider-Man arriverà su MTG Arena!

Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man Arriva su MTG Arena

A partire dal 16 giugno 2026, Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man sarà disponibile su MTG Arena! Ma questo cosa significa?

Beh, si tratta di una situazione unica per noi. Abbiamo già portato espansioni passate su MTG Arena , ma ogni carta in Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man ha una carta equivalente che i giocatori potrebbero aver già preso in Attraverso le Vie dei Presagi. Per questo motivo, abbiamo voluto illustrare cosa puoi aspettarti da questi aggiornamenti.

Nuovi contenuti in arrivo il 16 giugno

Con questo aggiornamento, MTG Arena si arricchisce di tanti nuovi contenuti. Il team ha lavorato duramente per trovare il modo migliore per celebrare questo materiale e siamo entusiasti di condividerlo con i giocatori! Il 16 giugno, le seguenti carte e cosmetici saranno disponibili su MTG Arena:

Tutte le carte di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man (SPM)

Tutte le carte materiale originale (MAR) di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

Una selezione di avatar di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man

Le terre base Ragnatela

Impatto sulle collezioni dei giocatori

Poiché i giocatori hanno già avuto l’opportunità di collezionare e giocare con questi contenuti con Attraverso le Vie dei Presagi, vogliamo assicurarci che queste collezioni siano pienamente rispettate quando introdurremo Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man. Per rispettare l'equivalenza tra queste espansioni, effettueremo una concessione unica:

Per ogni carta di Attraverso le Vie dei Presagi della tua collezione, riceverai automaticamente il suo equivalente da Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man. Per esempio, se hai una (1) copia di Tessitrice della Leyline nella tua collezione, riceverai una (1) copia di Manifestazione Ragno. Continuerai ad avere lo stile della carta Tessitrice della Leyline che potrai applicare alla Manifestazione Ragno. In questo caso, avrai comunque una (1) sola copia della carta.

Continuerai ad avere ciascuna delle tue carte di Attraverso le Vie dei Presagi come stile delle carte. Per ulteriori informazioni su come funzionano gli stili delle carte, consulta questo articolo.



Per assicurarci di non perdere nessuna carta grazie a questa concessione una tantum, con questo aggiornamento stiamo compiendo un passo ulteriore. Al primo accesso dopo l’aggiornamento del 16 giugno, tutte le buste non aperte di Attraverso le Vie dei Presagi verranno automaticamente aperte.

Dopo l’apertura automatica di queste buste, ne riceverai il contenuto come di consueto, le carte equivalenti di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man per ogni carta idonea aperta, e tutte le ricompense aggiuntive che vengono normalmente concesse quando si aprono le buste (come il progresso dello Scrigno, le carte jolly e altro ancora).

Poiché questa azione potrebbe richiedere al giocatore di toccare molte notifiche di ricompensa, l’abbiamo implementata in modo che tutte le ricompense vengano aggiunte silenziosamente alla collezione del giocatore.

Contenuto aggiornato

Con questo aggiornamento, abbiamo dovuto apportare una serie di modifiche per accogliere queste aggiunte. Ecco quali cambiamenti puoi aspettarti di vedere il 16 giugno:

Le carte di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man saranno disponibili come stampe. Le stampe possono essere acquisite tramite buste o utilizzando carte jolly.

Le carte materiale originale saranno disponibili anche come stampe. Le stampe possono essere acquisite tramite buste o create utilizzando carte jolly.

Le buste di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man sostituiranno quelle di Attraverso le Vie dei Presagi. Queste buste possono contenere stampe di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man e carte materiale originale (MAR).

La collezione di espansioni ora mostrerà Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man. A causa di questa concessione una tantum, i progressi di raccolta dei giocatori non dovrebbero essere influenzati da questa modifica.

Le carte di Attraverso le Vie dei Presagi diventeranno stili delle carte. Questi stili delle carte saranno acquistabili con oro o gemme. Come per tutti gli stili delle carte, per applicarli è necessario avere la stampa della carta base nella propria collezione. Per ulteriori informazioni, vedi “Impatto sulle collezioni dei giocatori”.

Le carte del foglio bonus delle Vie dei Presagi (OMB) rimarranno come stampe. Le stampe possono essere acquisite tramite buste o utilizzando carte jolly.



Domande frequenti

I miei mazzi che utilizzano al momento carte di Attraverso le Vie dei Presagi rimarranno utilizzabili dopo questo aggiornamento?

Sì! Tutti i mazzi rimarranno utilizzabili. Per impostazione predefinita, i mazzi utilizzeranno la stampa di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man della carta. Se preferisci utilizzare gli stili delle carte di Attraverso le Vie dei Presagi, puoi applicare lo stile della carta corrispondente a quella carta.

Come posso continuare a utilizzare le mie carte di Attraverso le Vie dei Presagi?

Poiché le carte di Attraverso le Vie dei Presagi stanno diventando stili delle carte, funzioneranno come qualsiasi altro stile delle carte. Puoi toccare o trascinare lo stile della carta direttamente nel tuo mazzo per applicarlo o impostarlo come stampa preferita per utilizzarlo come versione predefinita in tutto il client.

Come posso trovare i contenuti di Attraverso le Vie dei Presagi e del foglio bonus delle Vie dei Presagi nella Gestione mazzi?

Le carte di Attraverso le Vie dei Presagi e del foglio bonus delle Vie dei presagi possono essere cercate nella Gestione mazzi inserendo rispettivamente "s:OM1" o "s:OMB" o cercando i titoli delle carte.

Unisciti a MTG Arena

Abbiamo unito la nostra squadra di Super Eroi (gli sviluppatori di MTG Arena) per portare l’Universo Marvel su Magic digitale. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes è pieno di personaggi e storie che sono vicini e cari ai nostri cuori da amanti dei fumetti, quindi vederli rappresentati nel nostro gioco è un sogno che diventa realtà. Ora possiamo condividere quel sogno con tutti voi. Preparati all’unione su MTG Arena quando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes arriverà il 23 giugno!

Marvel è uno dei marchi di intrattenimento più importanti al mondo, costruito su una libreria senza pari di personaggi e storie iconiche che hanno plasmato la cultura pop per oltre 85 anni. Il marchio Marvel si estende a tutto il mondo dell’intrattenimento, compresi film, televisione, editoria, licenze, giochi, eventi dal vivo, media digitali e altro ancora.

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